Болонья - Монако: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 ноября 2024 ⋊ Лига Чемпионов 2024 на UA-Футбол

Лига Чемпионов, 4-й тур

Болонья, Ренато Даль-Ара

Болонья - Монако 22:00

Трансляция – Megogo

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Болонья

"Болонья" в своей дебютной кампании в Лиге Чемпионов к 4-му туру продолжает поиски своего первого гола. Творца прошлогодней сенсации Тиаго Мотту заменил претенциозный Винченцо Итальяно, но пока былого пиршества футбола не наблюдается и близко. Вместо обещанной яркости – сухой футбол .

Обыграть "Болонью" действительно трудно. В Серии А реже чем "фельсинеи" проигрывала только новая команда Мотты "Юве" (то есть не уступала). У "Болоньи" же всего 1 поражение от "Наполи" на старте. Но и побед было немного – 3 в 10 турах. Поэтому то что мы видели против "Шахтера" (0:0) – обыденный для них футбол. Хотя, потихоньку игру нащупывают. 2 из 3 побед пришлись на последнюю неделю, обе были "сухими".

Еще один повод для оптимизма – возвращение в строй Льюиса Фергюсона, динамо-машины "Болоньи" на чужой половине. Хотя в старте его во вторник не ждут. Из потерь – швейцарец Мишель Эбишер и защитники Эрлич с Ликояннисом.

Монако

"Монако" на старте этого сезона выглядит весьма грозно. Хотя в последние недели пришлось трудно без побед в 3 турах чемпионата. В Лиге 1 идут вторыми, добыв 6 побед в 10 стартовых турах. Еще лучше дела в ЛЧ, где подопечные Хюттера идут в топ-8 после сенсационной победы над "Барсой" (2:1) в первом туре, разгрома "Црвены Звезды" (5:1) и обидной осечки в Загребе против "Динамо" (2:2).

Прессинг-машина Ади Хюттера имеет с запасом лучшую защиту во Франции, допустив меньше всего моментов (xGA 7.28) и деля первое место с "Лансом" по пропущенным (7). По забитым все не так гладко (9-е место), но по созданным моментам есть повод для оптимизма: почти 19 ожидаемых голов, что при лучшей реализации Эмболо и компании могло претендовать на первые места и в этой категории.

Большой потерей для "Монако" стала травма капитана Дениса Закарии, ставшего лидером полузащиты в новом сезоне. Еще два серьезных атлета форвард Фоларин Балогун и центрбек Мохамед Салису также в лазарете.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски – Пош, Бекема, Лукуми, Миранда – Фройлер, Моро – Орсолини, Одгор, Ндойе – Кастро

Монако: Маецки – Вандерсон, Синго, Керер, Энрике – Камара, Магасса – Аклиуш, Минамино, Головин – Эмболо

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Болонья - Монако от UA-Футбол

"Болонья" – 7-я команда топ-лиг по владению в этом сезоне, но до сих пор ищет свой 1-й гол в ЛЧ. "Монако" же с легкостью готова мяч отдать и играть вторым номером, чтобы затем атаковать соперника на пространстве. Так что ждем много сухого владения и редкостных острых выпадов гостей. Ставка: победа "Монако" + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 3.45.