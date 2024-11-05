Лилль - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 05.11.2024

"Ювентус" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов мощно, но затем сдал. "Лилль" начал сезон и в своей лиге, и в Лиге Чемпионов слабо, но затем существенно добавил. В итоге обе команды в обоих турнирах в одинаковом или практически одинаковом положении. Что это означает в плане очного матча? Продолжатся ли тенденции обеих?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

5 ноября. 22:00. Лилль. "Стад Пьер Маруа"

"Лилль" - "Ювентус"

Главный арбитр: Ирфан Пелито (Босния и Герцеговина)

Состояние команд

10 "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6 11 "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6 12 Реал 3 2 0 1 8-4 6 13 "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6 14 "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6 15 "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6 16 "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6 17 "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5 18 "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4 19 "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4

В конце августа-в сентябре "Лилль" проиграл четыре матча подряд, затем сыграл вничью. В том числе проиграл первый матч Раунда Лиги Лиги Чемпионов "Спортингу" со счетом 0:2. Но с тех пор преобразился, добыв пять побед и две ничьи в семи матчах. В том числе победы над обoими мадридскими грандами - 1:0 дома над "Реалом", 3:1 в гостях над "Атлетико".

Логично, что в обоих матчах против мадридцев ему было очень тяжело. Но в первом он не пропустил и забил c пенальти, во втором совершил камбек. Также в предпоследнем матче лиги победил в региональном дерби "Ланс" (2:0) благодаря голам после шестой добавленной минуты. Правда, в последнем пропустил от "Лиона" на 91-ой и потому сыграл вничью.

Его запас прочности не очень велик, и уверенных, легких побед не было ни в одном турнире уже больше месяца. Но его боевитость и собранность на очень высоком уровне.

"Ювентус" начал сезон пятью победами и тремя ничьими. В том числе выносом ПСВ (3:1). Но в тот период были трижды 0:0, героический камбек вдесятером в Лейпциге (3:2). А затем в шести матчах он одержал лишь две победы, да и те непростые. Уступив по игре дома в Лиге Чемпионов "Штутгарту" в одни ворота. Хотя и пропустив лишь в добавленное время.

Легких побед ни в одном турнире у него не было также больше месяца.

Он отыграл слабо дома против новичка Серии А "Пармы", пропуская много быстрых атак и в итоге сыграв лишь 2:2. Затем добыл 2:0 в гостях против "Удинезе", и, в принципе, заслуженно, но и тогда его вратарю Ди Грегорио, а также перекладине его ворот пришлось работать. А перед этими матчами выдал сумасшедшую 4:4 с "Интером", когда вернулся с 2:4.

"Ювентус" лидирует в Серии А по владению мячом, но это владение часто стерильное, бесполезное. "Лилль" по владению в Лиге 1 четвертый, а в целом гораздо более прагматичный. Создается впечатление, что у него нет проблем обороняться и играть на контратаках. При этом по ударам по воротам и в створ обе команды не в Топ-7 своих лиг, то есть создают мало.

Последние матчи команд

Кадры

"Лилль" теряет многих игроков. Настолько, что его главный тренер Бруно Женезио даже шутит, что скоро ему придется выйти на поле. Сантос, Умтити, Исмаили, Фернандес, Итан Мбаппе, Бенталеб, Менье, Харальдсон, Кабелла травмированы. Хотя бы Баккер и Гудмундссон возвращаются.

При этом Женезио умудрился не выставить в Мадриде против "Атлетико" в стартовом составе Дэвида, Диаките, Гомеса и Жегрову. Против "Лиона" же все четверо играли с первых минут. Как выйдет на этот раз? Гомес еще и получил повреждение и под вопросом. Как и Сахрауи. А Тома Менье точно вылетел. Как раз в матче против "Лиона".

Джонатан Дэвид в отличной форме. Стал уже третьим бомбардиром команды всех времен во всех турнирах с 96-ю голами. В том числе четырьмя в трех последних матчах во всех турнирах. Он забил обоим мадридским клубам.

В "Ювентусе" вылетел из-за дисквалификации капитан Данило. Но без него оборона как раз выглядит лучше. Хотя после травмы ее лидера Бремера защитные порядки в целом серьезно ослабли. Милик и Нико Гонсалес также до сих пор травмированы. Возвращаются опорник Луис после травмы и вратарь Ди Грегорио после дисквалификации.

Тон Коопмейнерс вернулся после травмы еще в Удине, вопрос по Кенану Йилдизу, который играет очень хорошо, но не всегда попадает в стартовый состав. Душана Влаховича бросает то в жар, то в холод. В Удине забивал вратарь соперника с помощью Кефрена Тюрама и правый защитник Савона.

Тюрам и Тимоти Веа играли за французские клубы совсем недавно, причем второй - за "Лилль".

"Лилль": Шевалье, Туре, Диаките, Манди, Гудмундссон, Андре, Мукау, Жегрова, Гомес, Сахрауи, Дэвид

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Веа, Влахович

Цифры и факты

"Лилль" и "Ювентус" никогда не встречались в официальных матчах. В целом же показатели первого против итальянских команд положительны - шесть побед, две ничьи и четыре поражения. Показатели второго против французских также положительны - 16 побед, семь ничьих, семь поражений

Обе команды набрали шесть очков в трех турах основного раунда Лиги Чемпионов. Обе также равны по потерянным очкам в лиге - по 12. "Ювентус" в лиге набрал на три больше, но и сыграл на матч больше

"Лилль" не проиграл в восьми последних матчах во всех турнирах - пять побед и три ничьи

"Ювентус" не проиграл в восьми последних гостевых матчах во всех турнирах - четыре победы и четыре ничьи

"Ювентус" выиграл два из шести последних матчей на всех полях во всех турнирах - также три ничьи и поражение

"Лилль" не проиграл в четырех последних домашних матчах во всех турнирах - две победы и две ничьи. В последних девяти таких он проиграл однажды - также пять побед и три ничьи

"Лилль" забивал в семи из восьми последних матчей во всех турнирах

Единственный матч из восьми последних во всех турнирах, в котором "Ювентус" не забивал - дома против "Штутгарта" в Лиге Чемпионов в третьем туре основного раунда

В четырех из шести последних гостевых матчей во всех турнирах "Ювентус" не пропускал. "Лилль" не пропускал в трех из четырех последних таких

Прогноз: Лилль - Ювентус 1:1

Обе команды выдавали в сезоне очень хорошие выступления, обе также несколько застревали, обе хорошо и не очень хорошо оборонялись, хорошо и не очень хорошо атаковали. Что получится в очном матче? Сохранение тенденций, согласно которым "Лилль" поднимается, а "Ювентус" опускается? Или же они встретятся где-то посредине? Скорее последнее.