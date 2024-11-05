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Интер – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Интером" и "Арсеналом" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур
6 ноября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 1
Команды с очень похожим путем в этом сезоне Лиги Чемпионов. Обе в первом туре сыграли вничью 0:0, затем выиграли следующие два матча и не пропустили в них ни одного гола.
То есть никто из них не любит пропускать голы и очень слаженно играет в обороне, это сразу настораживает и заставляет задуматься над потенциальной зрелищностью матча, но это мы забегаем вперед, давайте разбираться, в какой форме они подходят к игре.
Новости "Интера"
Команда Симоне Индзаги идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и является главным конкурентом для "Наполи" в борьбе за чемпионство на данный момент. Сказать, что они идут невероятно уверенно и без проблем выигрывают свои матчи, будет лукавством. Не все так просто для "нерадзурри".
За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья. Единственная ничья произошла в матче против "Ювентуса", где итальянские топы неожиданно разыграли просто бешеный триллер, который завершился вничью 4:4. А победы далеко не все были уверенными.
Например, в игре против "Ромы" они забили лишь один гол, которого, правда, хватило для победы. Также лишь благодаря голу на последних минутах они обыграли "Янг Бойз" (также 1:0). Да, "Интер" действительно сильно проводил весь матч, но забить долгое время не мог, это не может не волновать.
Не так давно была уверенная победа над "Эмполи" (3:0), а в прошлом туре "нерадзурри" лишь минимально обыграли "Венецию" (1:0), при этом соперник сравнял счет на последних секундах, но то взятие ворот отменили из-за игры рукой. То есть и там все было на волоске.
Новости "Арсенала"
В последнее время критика в сторону команды Артеты льется со всех сторон и она имеет под собой основу. "Канониры" в этом сезоне стали невероятно прагматичными, что не было им присуще в прошлом сезоне. За это они нередко платят результатом.
Куда-то исчезла скорость в их позиционных атаках. Куда-то исчезли запал и изюминка, которые выделяли эту команду и делали ее второй сильнейшей в Англии. Возможно, это все можно обосновать отсутствием Эдегора, но если без одного игрока все становится настолько плохо, то грош цена такой команде.
За последние 5 матчей на счету "Арсенала" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Удалось обыграть "Шахтер" (1:0) и "Престон" (3:0). То есть с номинально слабыми командами они еще более-менее удачно себя чувствуют. Но поражение от "Борнмута" с красной карточкой Салиба (0:2), далее ничья с "Ливерпулем" (2:2), когда в то время, пока они вели в счете, то даже не пытались ничего создать у чужих ворот. Ну и на выходных справедливое поражение от "Ньюкасла" (0:1) при максимально беззубой игре. Нужно что-то менять.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Личные встречи
29.07.07 КТМ "Арсенал" — "Интер" 2:1
25.11.03 ЛЧ "Интер" — "Арсенал" 1:5
17.09.03 ЛЧ "Арсенал" — "Интер" 0:3
Цифры и факты
- В последних 3 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;
- "Интер" не проигрывает уже 8 последних матчей подряд во всех турнирах;
- "Арсенал" выиграл лишь 2 из последних 5 матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Симоне Индзаги не имеет масштабных кадровых проблем, пока среди травмированных в составе его команды только Карлос Аугусто. Все остальные готовы играть.
Что касается Микеля Артеты, то проблем там куда больше. Вернулся к тренировкам Марти Эдегор, но есть большие сомнения по поводу того, что норвежец окажется на скамейке запасных в этой игре. Также травмированы Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Риккардо Калафиори. Деклан Райс сегодня тренировался отдельно от команды по индивидуальной программе, но должен быть готов выходить на поле.
"Интер", 3-5-2: Зоммер — Павар, де Врей, Бастони — Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Арнаутович, Тареми
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Партей, Мерино, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Интером" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:0. Лучшая форма, домашние трибуны и небольшой статус фаворита делает "Интер" очевидным победителем в этой игре. Да, здесь скорее стоит колебаться между ничьей и победой хозяев, но учитывая такую слабую форму подопечных Артеты, логика склоняется именно ко второму варианту. Конечно, непростая, но победа "нерадзурри".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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