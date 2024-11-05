Интер – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Четвертый тур

6 ноября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 1

Команды с очень похожим путем в этом сезоне Лиги Чемпионов. Обе в первом туре сыграли вничью 0:0, затем выиграли следующие два матча и не пропустили в них ни одного гола.

То есть никто из них не любит пропускать голы и очень слаженно играет в обороне, это сразу настораживает и заставляет задуматься над потенциальной зрелищностью матча, но это мы забегаем вперед, давайте разбираться, в какой форме они подходят к игре.

Новости "Интера"

Команда Симоне Индзаги идет на втором месте в турнирной таблице Серии А и является главным конкурентом для "Наполи" в борьбе за чемпионство на данный момент. Сказать, что они идут невероятно уверенно и без проблем выигрывают свои матчи, будет лукавством. Не все так просто для "нерадзурри".

За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья. Единственная ничья произошла в матче против "Ювентуса", где итальянские топы неожиданно разыграли просто бешеный триллер, который завершился вничью 4:4. А победы далеко не все были уверенными.

Например, в игре против "Ромы" они забили лишь один гол, которого, правда, хватило для победы. Также лишь благодаря голу на последних минутах они обыграли "Янг Бойз" (также 1:0). Да, "Интер" действительно сильно проводил весь матч, но забить долгое время не мог, это не может не волновать.

Не так давно была уверенная победа над "Эмполи" (3:0), а в прошлом туре "нерадзурри" лишь минимально обыграли "Венецию" (1:0), при этом соперник сравнял счет на последних секундах, но то взятие ворот отменили из-за игры рукой. То есть и там все было на волоске.

Новости "Арсенала"

В последнее время критика в сторону команды Артеты льется со всех сторон и она имеет под собой основу. "Канониры" в этом сезоне стали невероятно прагматичными, что не было им присуще в прошлом сезоне. За это они нередко платят результатом.

Куда-то исчезла скорость в их позиционных атаках. Куда-то исчезли запал и изюминка, которые выделяли эту команду и делали ее второй сильнейшей в Англии. Возможно, это все можно обосновать отсутствием Эдегора, но если без одного игрока все становится настолько плохо, то грош цена такой команде.

За последние 5 матчей на счету "Арсенала" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Удалось обыграть "Шахтер" (1:0) и "Престон" (3:0). То есть с номинально слабыми командами они еще более-менее удачно себя чувствуют. Но поражение от "Борнмута" с красной карточкой Салиба (0:2), далее ничья с "Ливерпулем" (2:2), когда в то время, пока они вели в счете, то даже не пытались ничего создать у чужих ворот. Ну и на выходных справедливое поражение от "Ньюкасла" (0:1) при максимально беззубой игре. Нужно что-то менять.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.07.07 КТМ "Арсенал" — "Интер" 2:1

25.11.03 ЛЧ "Интер" — "Арсенал" 1:5

17.09.03 ЛЧ "Арсенал" — "Интер" 0:3

Цифры и факты

В последних 3 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;

"Интер" не проигрывает уже 8 последних матчей подряд во всех турнирах;

"Арсенал" выиграл лишь 2 из последних 5 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Симоне Индзаги не имеет масштабных кадровых проблем, пока среди травмированных в составе его команды только Карлос Аугусто. Все остальные готовы играть.

Что касается Микеля Артеты, то проблем там куда больше. Вернулся к тренировкам Марти Эдегор, но есть большие сомнения по поводу того, что норвежец окажется на скамейке запасных в этой игре. Также травмированы Киран Тирни, Такехиро Томиясу и Риккардо Калафиори. Деклан Райс сегодня тренировался отдельно от команды по индивидуальной программе, но должен быть готов выходить на поле.

"Интер", 3-5-2: Зоммер — Павар, де Врей, Бастони — Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Арнаутович, Тареми

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Партей, Мерино, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

2.70 3.20 2.79 Узнать больше

Прогноз на матч между "Интером" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Лучшая форма, домашние трибуны и небольшой статус фаворита делает "Интер" очевидным победителем в этой игре. Да, здесь скорее стоит колебаться между ничьей и победой хозяев, но учитывая такую слабую форму подопечных Артеты, логика склоняется именно ко второму варианту. Конечно, непростая, но победа "нерадзурри".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.