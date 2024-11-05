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Бавария – Бенфика. Прогноз матча ЛЧ на 06.11.2024

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Сколько Трубин получит от Кейна и компании?

Бавария – Бенфика. Прогноз матча ЛЧ на 06.11.2024

Фото: Imago

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 4-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Бенфика 22:00

Трансляция – Megogo

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Содержание

Бавария

"Бавария" на выходных закрепила свое лидерство в Бундеслиге благодаря разгрому "Униону" (3:0). Параллельно подопечные Венсана Компани достигли отметки в 50 голов во всех турнирах, и это в первых числах ноября. Но на европейской арене подобной уверенности от мюнхенцев не было и близко.

В прошлом туре два экс-героя "Баварии" Ханси Флик и Роберт Левандовски вместе с "Барселоной" вынесли "рекордмайстра" (4:1), хотя по игре разгром не то чтобы прям читался. Беда в том, что это уже второе фиаско в ЛЧ кряду, а потому права на ошибку больше нет.

Впереди у Компани доступны все игроки, включая Кейна с его 22 результативными действиями в сезоне (17+5). Но есть проблемы ниже. Основной опорник Александар Павлович выбыл до конца года с переломом ключицы. Поредели ряды в обороне с травмами двух правый фуллбеков Саши Боэ и Йосипа Станишича, а также повреждением универсала Хироки Ито.

Бенфика

"Бенфика" в ЛЧ стартовала с двух побед кряду. Сначала в Белграде обыграла "Црвену Звезду" (1:2) за счет голов турков Актюркоглу и Кекчю. А в следующем туре сенсационно вынесла "Атлетико" (4:0) на своем поле, а турецкий дуэт отметился вновь. Актюркоглу забил и "Фейеноорду" в конце октября, но это не помогло "орлам" избежать неприятного домашнего поражения.

С тех пор "орлы" улучшили настроение за счет трехматчевой победной серии в Примейре, разгромив "Риу Аве" со счетом 5:0, одолев "Санта-Клару" со счетом 3:0 и одолев в субботу "Фаренсе" со счетом 2:1 полурезерным составом. Впрочем, даже за такой короткий срок "Бенфика" уже отпустила "Спортинг" в 8-очковый отрыв (по потерянным -5).

Что касается кадров, то Бруну Лаже на ближайший матч не сможет рассчитывать на экс-опорника "Майнца" Леандро Баррейро. Кроме люксембуржца не хватает также подмены для Ди Марии. Два правых вингера Джанлука Престианни и Тиагу Гоувейя вылетели с мышечными проблемами.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Геррейру, Ким, Упамекано, Дэвис – Киммих, Пальинья – Олисе, Мусиала, Коман – Кейн

Бенфика: Трубин – Ба, Отаменди, Араужу, Фернандес – Кекчю, Флорентино Луиш, Аурснес – Ди Мария, Павлидис, Актюркоглу

Ставки и коэффициенты

Favbet
1,29
6,30
9,50
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Прогноз на матч Бавария - Бенфика от UA-Футбол

В ЛЧ "Бенфика" показывала довольно открытый футбол. Во всех трёх турах результативность в их матчах не падала ниже ТБ2.5. "Бавария" же на своем поле крайне агрессивна, о чем не даст соврать загребское "Динамо" (9:2). Так что ждем результативного футбола с возвращением Мюнхена на победную тропу. Ставка: П1+ ТБ 4.5 с коэффициентом 3.10.

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Комментарии
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poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:31
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
poluafy (Киев)
05.11.2024 в 18:31
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
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