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Црвена Звезда - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
Ждем феерию испанцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Впервые в истории между собой сыграют сербская "Црвена Звезда" и испанская "Барселона". Их встреча пришлась на 4-й тур Лиги чемпионов. Хотя и обе команды являются лидерами своих чемпионатов, безусловного фаворита заметно сразу.
Лига чемпионов. 4 тур
06.11.2024. Райко Митич, Белград
Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)
Црвена Звезда - Барселона. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Црвена Звезда
С "Црвеной Звездой" имеем довольно типичную историю - успехи в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов. Теперь немного подробнее.
Сейчас команда лидирует в Суперлиге Сербии. Причем безальтернативно. 43 забитых мяча и всего 8 пропущенных за 13 матчей - такого показателя и близко ни у кого нет. 10 очков отрыва дают возможность почти полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Кстати, за 13 игр команда всего раз потеряла очки.
Однако, с другой стороны, "Црвене Звезде" мало что удается в еврокубке. Сербский коллектив является одним из тех участников, которые не смогли набрать хотя бы одно очко за 3 тура. Команда проиграла "Бенфике" (1:2), "Интеру" (0:4) и "Монако" (1:5). "Црвена Звезда" и "Слован“ лидируют по количеству пропущенных мячей (11 голов).
Не помогают в борьбе на европейской арене куча травмированных игроков. Среди них - Авдич, Иванич, Мимович, Олаинка, Радонич. Под вопросом Бруно Дуарте и Глазер.
Барселона
Расцвет "Барселоны" трудно не заметить. Ганси Флик дал команде новую жизнь. Перспектива огромная.
Каталонцы уверенно начали сезон в Ла Лиге, что подтверждают цифры: 12 матчей, 11 побед, 1 поражение, 40 забитых, 11 пропущенных и 8 очков отрыва от "Реала". Среди результатов - разгромы над "Вальядолидом", "Жироной", "Вильярреалом", "Алавесом", "Севильей" и "Реалом".
В Лиге чемпионов тоже довольно ярко. Если поражение "Монако" (1:2) можно назвать "первым блином комом", то дальше каталонцы взялись за дело. У "Янг Бойз" шансов, предсказуемо, не было - 5:0. А вот разгром «Баварии» (4:1) стал настоящим безумием. Мало кто прогнозировал такой счет.
Как и сербы, "Барселона" имеет много травмированных футболистов. В среду точно не будут играть Тер Стеген, Араухо, Берналь, Кристенсен, Гарсия и Торрес.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Црвены Звезды:
03.11. Црвена Звезда - Войводина 3:0 (Суперлига Сербии)
30.10. Текстилац Оджаци - Црвена Звезда 0:7 (Кубок Сербии)
26.10. Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 (Суперлига Сербии)
- Последние 3 встречи Барселоны:
03.11. Барселона - Эспаньол 3:1 (Ла Лига)
26.10. Реал - Барселона 0:4 (Ла Лига)
23.10. Барселона - Бавария 4:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-0
|7
|4
|"Монако"
|3
|2
|1
|0
|9-4
|7
|5
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|6
|"Байер"
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|7
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|8
|"Спортинг"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|11
|"Боруссия"
|3
|2
|0
|1
|12-6
|6
|12
|Реал
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|13
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|14
|"Ювентус"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|15
|"Лилль"
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|16
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|17
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|18
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|19
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|20
|"Селтик"
|3
|1
|1
|1
|6-8
|4
|21
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|22
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|6-11
|4
|23
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|25
|"Милан"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|26
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|27
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|28
|ПСВ
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|29
|"Болонья"
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Црвена Звезда - Барселона от UA-Футбол
В десяти последних поединках "Црвены Звезды" и семи последних матчах "Барселоны" сыграла ставка ТБ 2,5. Ожидаем такое развитие событий снова. Что касается победителя, то мастерство каталонцев должно принести им очередные 3 очка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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