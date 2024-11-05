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Црвена Звезда - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Лига Чемпионов

Ждем феерию испанцев

Црвена Звезда - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории между собой сыграют сербская "Црвена Звезда" и испанская "Барселона". Их встреча пришлась на 4-й тур Лиги чемпионов. Хотя и обе команды являются лидерами своих чемпионатов, безусловного фаворита заметно сразу.

Содержание

Лига чемпионов. 4 тур

06.11.2024. Райко Митич, Белград

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Црвена Звезда - Барселона. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Црвена Звезда - Барселона
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Црвена Звезда

С "Црвеной Звездой" имеем довольно типичную историю - успехи в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов. Теперь немного подробнее.

Сейчас команда лидирует в Суперлиге Сербии. Причем безальтернативно. 43 забитых мяча и всего 8 пропущенных за 13 матчей - такого показателя и близко ни у кого нет. 10 очков отрыва дают возможность почти полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Кстати, за 13 игр команда всего раз потеряла очки.

Однако, с другой стороны, "Црвене Звезде" мало что удается в еврокубке. Сербский коллектив является одним из тех участников, которые не смогли набрать хотя бы одно очко за 3 тура. Команда проиграла "Бенфике" (1:2), "Интеру" (0:4) и "Монако" (1:5). "Црвена Звезда" и "Слован“ лидируют по количеству пропущенных мячей (11 голов).

Не помогают в борьбе на европейской арене куча травмированных игроков. Среди них - Авдич, Иванич, Мимович, Олаинка, Радонич. Под вопросом Бруно Дуарте и Глазер.

Барселона

Расцвет "Барселоны" трудно не заметить. Ганси Флик дал команде новую жизнь. Перспектива огромная.

Каталонцы уверенно начали сезон в Ла Лиге, что подтверждают цифры: 12 матчей, 11 побед, 1 поражение, 40 забитых, 11 пропущенных и 8 очков отрыва от "Реала". Среди результатов - разгромы над "Вальядолидом", "Жироной", "Вильярреалом", "Алавесом", "Севильей" и "Реалом".

В Лиге чемпионов тоже довольно ярко. Если поражение "Монако" (1:2) можно назвать "первым блином комом", то дальше каталонцы взялись за дело. У "Янг Бойз" шансов, предсказуемо, не было - 5:0. А вот разгром «Баварии» (4:1) стал настоящим безумием. Мало кто прогнозировал такой счет.

Как и сербы, "Барселона" имеет много травмированных футболистов. В среду точно не будут играть Тер Стеген, Араухо, Берналь, Кристенсен, Гарсия и Торрес.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Црвены Звезды:

03.11. Црвена Звезда - Войводина 3:0 (Суперлига Сербии)
30.10. Текстилац Оджаци - Црвена Звезда 0:7 (Кубок Сербии)
26.10. Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 (Суперлига Сербии)

  • Последние 3 встречи Барселоны:

03.11. Барселона - Эспаньол 3:1 (Ла Лига)
26.10. Реал - Барселона 0:4 (Ла Лига)
23.10. Барселона - Бавария 4:1 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
2 Ливерпуль "Ливерпуль" 3 3 0 0 6-1 9
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-0 7
4 Монако "Монако" 3 2 1 0 9-4 7
5 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
6 Байер "Байер" 3 2 1 0 6-1 7
7 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
8 Спортинг "Спортинг" 3 2 1 0 5-1 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
11 Боруссия "Боруссия" 3 2 0 1 12-6 6
12 Реал Реал 3 2 0 1 8-4 6
13 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
14 Ювентус "Ювентус" 3 2 0 1 6-4 6
15 Лилль "Лилль" 3 2 0 1 4-3 6
16 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
17 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
18 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
19 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
20 Селтик "Селтик" 3 1 1 1 6-8 4
21 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
22 Динамо Динамо 3 1 1 1 6-11 4
23 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
24 Жирона Жирона 3 1 0 2 4-4 3
25 Милан "Милан" 3 1 0 2 4-5 3
26 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
27 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
28 ПСВ ПСВ 3 0 2 1 3-5 2
29 Болонья "Болонья" 3 0 1 2 0-4 1
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 3 0 0 3 3-6 0
32 Штурм Штурм 3 0 0 3 1-5 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 3 0 0 3 1-11 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
15.00
7.90
1.18
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Прогноз на матч Црвена Звезда - Барселона от UA-Футбол

В десяти последних поединках "Црвены Звезды" и семи последних матчах "Барселоны" сыграла ставка ТБ 2,5. Ожидаем такое развитие событий снова. Что касается победителя, то мастерство каталонцев должно принести им очередные 3 очка.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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Комментарии
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Перевзутий
05.11.2024 в 19:31
Главное, без травм. Ямаля на скамейку, пусть отдохнёт. Удачи Барсе
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Комментарии 1
Перевзутий
05.11.2024 в 19:31
Главное, без травм. Ямаля на скамейку, пусть отдохнёт. Удачи Барсе
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0
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