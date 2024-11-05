Црвена Звезда - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Впервые в истории между собой сыграют сербская "Црвена Звезда" и испанская "Барселона". Их встреча пришлась на 4-й тур Лиги чемпионов. Хотя и обе команды являются лидерами своих чемпионатов, безусловного фаворита заметно сразу.

Лига чемпионов. 4 тур

06.11.2024. Райко Митич, Белград

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Црвена Звезда - Барселона. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Црвена Звезда

С "Црвеной Звездой" имеем довольно типичную историю - успехи в чемпионате и неудачи в Лиге чемпионов. Теперь немного подробнее.

Сейчас команда лидирует в Суперлиге Сербии. Причем безальтернативно. 43 забитых мяча и всего 8 пропущенных за 13 матчей - такого показателя и близко ни у кого нет. 10 очков отрыва дают возможность почти полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Кстати, за 13 игр команда всего раз потеряла очки.

Однако, с другой стороны, "Црвене Звезде" мало что удается в еврокубке. Сербский коллектив является одним из тех участников, которые не смогли набрать хотя бы одно очко за 3 тура. Команда проиграла "Бенфике" (1:2), "Интеру" (0:4) и "Монако" (1:5). "Црвена Звезда" и "Слован“ лидируют по количеству пропущенных мячей (11 голов).

Не помогают в борьбе на европейской арене куча травмированных игроков. Среди них - Авдич, Иванич, Мимович, Олаинка, Радонич. Под вопросом Бруно Дуарте и Глазер.

Барселона

Расцвет "Барселоны" трудно не заметить. Ганси Флик дал команде новую жизнь. Перспектива огромная.

Каталонцы уверенно начали сезон в Ла Лиге, что подтверждают цифры: 12 матчей, 11 побед, 1 поражение, 40 забитых, 11 пропущенных и 8 очков отрыва от "Реала". Среди результатов - разгромы над "Вальядолидом", "Жироной", "Вильярреалом", "Алавесом", "Севильей" и "Реалом".

В Лиге чемпионов тоже довольно ярко. Если поражение "Монако" (1:2) можно назвать "первым блином комом", то дальше каталонцы взялись за дело. У "Янг Бойз" шансов, предсказуемо, не было - 5:0. А вот разгром «Баварии» (4:1) стал настоящим безумием. Мало кто прогнозировал такой счет.

Как и сербы, "Барселона" имеет много травмированных футболистов. В среду точно не будут играть Тер Стеген, Араухо, Берналь, Кристенсен, Гарсия и Торрес.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Црвены Звезды:

03.11. Црвена Звезда - Войводина 3:0 (Суперлига Сербии)

30.10. Текстилац Оджаци - Црвена Звезда 0:7 (Кубок Сербии)

26.10. Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 (Суперлига Сербии)

Последние 3 встречи Барселоны:

03.11. Барселона - Эспаньол 3:1 (Ла Лига)

26.10. Реал - Барселона 0:4 (Ла Лига)

23.10. Барселона - Бавария 4:1 (Лига чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Црвена Звезда - Барселона от UA-Футбол

В десяти последних поединках "Црвены Звезды" и семи последних матчах "Барселоны" сыграла ставка ТБ 2,5. Ожидаем такое развитие событий снова. Что касается победителя, то мастерство каталонцев должно принести им очередные 3 очка.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша