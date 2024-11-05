Шахтер – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Лига чемпионов, четвертый тур

6 ноября, 19:45. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

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Четыре команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов не забили ни одного гола. Половина из них – главные герои этого анонса. Кроме них также "Болонья" и "Зальцбург". Однако если "Шахтер" и итальянская команда расписали нулевую ничью, то у других двух представителей – в том числе "Янг Бойза" – ноль зачетных пунктов. И именно этот поединок четвертого тура для обеих команд реальной возможностью не просто набрать одно очко, но и выиграть.

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Наверное, многие украинские болельщики кривятся, когда слышит о “Янг Бойз”. Команда, которая сначала кажется слабее наших грандов, но потом обычно оставляет их вне борта. Таково было и с "Шахтером" в квалификации ЛЧ восемь лет назад. Тем "Шахтером", где играли Фред, Тайсон, Марлос и Срна с Пятовым. Имеет ли возможность "Янг Бойз" снова насолить "горнякам"?

Новости Шахтера

В группе Лиги чемпионов "горняки" идут на 30 месте с одним зачетным пунктом в активе. Он был заработан в вышеупомянутом матче против “Болоньи” в первом туре. Дальше были еще два представителя из топовых еврочемпионатов. И если "Аталанте" в Гельзенхирхене проиграли практически без шансов, несмотря на тактические выдумки Пушича, то в Лондоне с "Арсеналом" "горняки" выглядели гораздо интереснее. И уступили тогда еще претенденту (сейчас тоже, но более сомнительно) на чемпионство АПЛ из-за досадного отскока от штанги. Этот матч с "канонирами" точно внушает надежду, что еще не все потеряно даже после нуля забитых за три поединка.

С недавнего – "Шахтер" встречался с "Динамо" в УПЛ. Будем откровенны: до удаления Крыськива киевляне имели мало шансов не только на победу, но и после гола Бондаренко на ничью. Сыграло два фактора. Команда Шовковского не была похожа сама на себя, но эти действия и были обусловлены соперником: "Шахтер" был заряжен как психологически, так и тактически. Однако в этом матче решают маленькие детали. Или большие – как Караваев-джокер.

Отрыв от "Динамо" в чемпионате составляет шесть очков. Пока “горняки” идут на третьем месте. Не то, на что они надеялись – это точно. Но впереди еще 19 туров. Ниже ознакомимся с турнирным положением “Янг Бойза” во внутреннем чемпионате – вот там катастрофа. Все же мы сравниваем эти две команды.

Кадры хозяев

"Горняки" поехали в Германию в полном составе. В матче против "Черноморца" Пушич применил определенную ротацию. Скорее сказать корректировку. Ведь каждый, кто вышел против одесситов, является претендентом на основу "Шахтера". Разве что Бондарю дали отдых, и Крыськив отбывал дисквалификацию.

Новости Янг Бойз

"Желто-черные" находятся на предпоследнем, 35 ​​месте турнирной таблицы Лиги чемпионов. Ноль забитых, девять пропущенных – такая же ситуация, как у "Зальцбурга", который выбил киевское "Динамо" в плей-офф квалификации ЛЧ. Ниже швейцарцев только "Слован" из Братиславы, у которого разница голов -10. Но словаки хотя бы один гол забили ("Селтик"). Хотя от этого ни тепло, ни холодно.

Также проблемна позиция в швейцарской Суперлиге. Там команда Жоэля Маньина находится на 10 позиции в таблице из 12 команд. И это еще за последнее время пришли к улучшению. Не забываем, что "Янг Бойз" – действующий чемпион Швейцарии. Та команда, которая побеждала во внутреннем первенстве семь раз за последние восемь сезонов. И вот она за 13 туров набрала 13 очков.

В то же время, не обошлось без большой победы. Уже пять матчей как клуб поменял главного тренера. После этого он дважды выиграл в чемпионате. В том числе недавно – против "Базеля", уступая по ходу встречи. Да, помогли два автогола соперника. Но три очка есть три очка, не правда ли? Также в 23 октября швейцарцы провели мощный матч против "Интера" дома. Повезло, что пропустили только один, но и сами забивать могли. То есть "Янг Бойз" сейчас – это такая команда, которая находится в турбулентности, но путем этого может приобретать и позитив.

Кадры гостей

Много травм было у "Янг Бойз". Предыдущий матч пропускали сразу семь игроков, в том числе и основные исполнители. Речь идет в том числе о защитниках Камара и Зукру. Не факт, что они возобновятся в поединке в Гельзенкирхене.

Последние пять матчей Шахтера и Янг Бойз

Последние пять встреч хозяев

02.11. Шахтер – Черноморец 2:1 (УПЛ)

30.10. Шахтер – Заря 1:0 (Кубок Украины)

27.10. Динамо – Шахтер 1:1 (УПЛ)

22.10. Арсенал – Шахтер 1:0 (ЛЧ)

18.10. Колос – Шахтер 0:1 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.11. Цюрих – Янг Бойз 0:0 (Суперлига)

30.10. Янг Бойз – Базель 3:2 (Суперлига)

27.10. Лугано – Янг Бойз 2:0 (Суперлига)

23.10. Янг Бойз – Интер 0:1 (ЛЧ)

19.10. Янг Бойз – Люцерн 2:1 (Суперлига)

Личные встречи между командами

03.08.2016. Янг Бойз – Шахтер 2:0 (пен. 4:2) (Квалификация ЛЧ)

26.07.2016. Шахтер – Янг Бойз 2:0 (Квалификация ЛЧ)

04.07.2012. Янг Бойз – Шахтер 3:4 (Товарищеский матч)

01.07.2010. Янг Бойз – Шахтер 1:2 (Товарищеский матч)

06.07.2009. Янг Бойз – Шахтер 2:1 (Товарищеский матч)

Ориентировочные составы на матч

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Сикан, Эгиналду.

"Янг Бойз": фон Бальмос – Блум, Лаупер, Бенито, Хаджам – Лаком, Угринич – Колли, Имери, Монтейро – Итэн.

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Янг Бойз

Прогноз матча Шахтер – Янг Бойз от UA-Football

В предыдущем поединке "желто-черные" играли против лидера чемпионата "Цюриха". "Янг Бойз" не дал нанести сопернику на его же поле ни одного удара. А о предыдущих успехах нового тренера уже выше вспоминали. Точно не стоит считать, что в этом случае "горняки" легко гарантируют себе три очка. Это должна быть осторожная игра от обеих сторон. Больше с борьбой и мячом в центре поля. На результат, а не красоту. Прогноз: Тотал меньше 2,5 (Кф 2,15).