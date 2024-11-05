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Возвращение Хаби Алонсо на Энфилд. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Байер

Лига Чемпионов

Стартовые составы команд

Возвращение Хаби Алонсо на Энфилд. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Байер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать леверкузенский "Байер" Хаби Алонсо.

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Болельщики "Ливерпуля" особенно тепло будут встречать своего легендарного футболиста. Алонсо приезжает на некогда родной стадион и это точно будет особенным моментом для испанца.

Следить за событиями матча онлайн можно на нашем сайте в матч-центре >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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