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Возвращение Хаби Алонсо на Энфилд. Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ливерпуль - Байер
Стартовые составы команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" на "Энфилде" будет принимать леверкузенский "Байер" Хаби Алонсо.
Болельщики "Ливерпуля" особенно тепло будут встречать своего легендарного футболиста. Алонсо приезжает на некогда родной стадион и это точно будет особенным моментом для испанца.
Следить за событиями матча онлайн можно на нашем сайте в матч-центре >>>
The Reds to take on Bayer Leverkusen ✊???? #UCL— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2024
1️⃣1️⃣ - Unsere erste Elf heute! Let's go!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 5, 2024
???? #LIVB04 | #UCL | #Bayer04 pic.twitter.com/A6ZhAguvQq
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