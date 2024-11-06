Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024

Несмотря на не самую статусную вывеску этой встречи, она вполне может порадовать болельщика большим количеством забитых мячей и открытым футболом. "Фейеноорд" явно окрылён недавними триумфами в поединках с "Жироной" и "Бенфикой", и намерен продолжить свой победный путь. Чем ответит проваливший старт сезона "Зальцбург"?

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"Фейеноорд" – "Зальцбург" 22:00

Лига Чемпионов. 4-й тур



6 ноября. Роттердам. "Де Куйп"

Арбитр: Донатас Румсас (Литва)

Видеотрансляция: Megogo 7

"Фейеноорд": последние новости



Еврокубковый сезон подопечные Бриана Приске начали ужасающе. В первом туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" потерпел сокрушительное домашнее поражение от "Байера" со счётом 0:4.

Уроки из этого результата были извлечены, и уже в следующих матчах "гордость юга" сперва одержала волевую победу над "Жироной" Виктора Цыганкова (3:2), а затем сенсационно обыграла "Бенфику" (1:3), которая до этого разгромила "Атлетико" - 4:0.

В чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" сильно пробуксовал летом, и на данный момент занимает там четвёртое место, отставая от лидера турнирной таблицы ПСВ на 8 очков. В последних турах коллектив из Роттердама переиграл крепких "Утрехт" (2:0) и АЗ (3:2), а также при относительной равной игре уступил "Аяксу" (0:2).

В лазарете "Фейеноорда" находятся Стенгс, Хименес, Лотомба, Уэда и лучший бомбардир команды Миламбо.

Ориентировочный состав: Бейлоу – Ньивкоп, Траунер, Ганцко, Буэно – Хван, Зерруки, Тимбер – Карранса, Пайшао, Иванушец

"Зальцбург": последние новости

Пока что "Зальцбург" с катастрофической разницей забитых и пропущенных мячей (0:9) идут в самом низу турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов.

Причём, в первых турах "красным быкам" достались одни из самых номинально слабых соперников всего турнира, но даже это не спасло их: 0:3 от "Спарты", 0:4 от "Бреста" и 0:2 от "Динамо" Загреб.

После поединка с "Фейеноордом" австрийцам будет противостоять "Байер", "ПСЖ", "Реал" и "Атлетико". Так что можно сказать, что практически все свои шансы на выход в дальнейшую стадию они упустили.

В чемпионате дела у "Зальцбурга" тоже складываются не лучшим образом, ибо четвёртое место явно не соответствует клубным амбициям. Впрочем, нельзя забывать о двух играх в запасе.

Из-за травмы пропустят следующую встречу Кавамура, Ратков, Йео, Дедич, Кьергор, Гурна, Дуат, Око (все – травма), а также Бланк (болезнь).

Ориентировочный состав: Шлагер – Моргалала, Пьянтковский, Байду, Терзич – Кларк, Диамбу, Бидструп – Дагим, Конате, Глух

Личные встречи

Как ни странно, на официальном уровне "Фейеноорд" и "Зальцбург" ещё не встречались. В товарищеских играх команды обменялись по одной победе.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Фейеноорд" – "Зальцбург". Прогноз от UA-Футбол

Сравнивая нынешнее состояние команд, любой окончательный исход кроме победы "Фейеноорда" станет неожиданным. На неё и предлагаем поставить. Также можно захватить тотал матча больше (2,5).