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Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024

Лига Чемпионов

Фейеноорд - Зальцбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на не самую статусную вывеску этой встречи, она вполне может порадовать болельщика большим количеством забитых мячей и открытым футболом. "Фейеноорд" явно окрылён недавними триумфами в поединках с "Жироной" и "Бенфикой", и намерен продолжить свой победный путь. Чем ответит проваливший старт сезона "Зальцбург"?

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Трансляція матчу Феєнорд - Зальцбург
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"Фейеноорд" – "Зальцбург" 22:00

Лига Чемпионов. 4-й тур

6 ноября. Роттердам. "Де Куйп"

Арбитр: Донатас Румсас (Литва)

Видеотрансляция: Megogo 7

"Фейеноорд": последние новости


Еврокубковый сезон подопечные Бриана Приске начали ужасающе. В первом туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" потерпел сокрушительное домашнее поражение от "Байера" со счётом 0:4.

Уроки из этого результата были извлечены, и уже в следующих матчах "гордость юга" сперва одержала волевую победу над "Жироной" Виктора Цыганкова (3:2), а затем сенсационно обыграла "Бенфику" (1:3), которая до этого разгромила "Атлетико" - 4:0.

В чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" сильно пробуксовал летом, и на данный момент занимает там четвёртое место, отставая от лидера турнирной таблицы ПСВ на 8 очков. В последних турах коллектив из Роттердама переиграл крепких "Утрехт" (2:0) и АЗ (3:2), а также при относительной равной игре уступил "Аяксу" (0:2).

В лазарете "Фейеноорда" находятся Стенгс, Хименес, Лотомба, Уэда и лучший бомбардир команды Миламбо.

Ориентировочный состав: Бейлоу – Ньивкоп, Траунер, Ганцко, Буэно – Хван, Зерруки, Тимбер – Карранса, Пайшао, Иванушец

"Зальцбург": последние новости

Пока что "Зальцбург" с катастрофической разницей забитых и пропущенных мячей (0:9) идут в самом низу турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов.

Причём, в первых турах "красным быкам" достались одни из самых номинально слабых соперников всего турнира, но даже это не спасло их: 0:3 от "Спарты", 0:4 от "Бреста" и 0:2 от "Динамо" Загреб.

После поединка с "Фейеноордом" австрийцам будет противостоять "Байер", "ПСЖ", "Реал" и "Атлетико". Так что можно сказать, что практически все свои шансы на выход в дальнейшую стадию они упустили.

В чемпионате дела у "Зальцбурга" тоже складываются не лучшим образом, ибо четвёртое место явно не соответствует клубным амбициям. Впрочем, нельзя забывать о двух играх в запасе.

Из-за травмы пропустят следующую встречу Кавамура, Ратков, Йео, Дедич, Кьергор, Гурна, Дуат, Око (все – травма), а также Бланк (болезнь).

Ориентировочный состав: Шлагер – Моргалала, Пьянтковский, Байду, Терзич – Кларк, Диамбу, Бидструп – Дагим, Конате, Глух

Личные встречи

Как ни странно, на официальном уровне "Фейеноорд" и "Зальцбург" ещё не встречались. В товарищеских играх команды обменялись по одной победе.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 4 4 0 0 10-1 12
2

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 5"Спортинг"

 4 3 1 0 9-2 10
3

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 6"Монако"

 4 3 1 0 10-4 10
4

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 7"Боруссия"

 4 3 0 1 13-6 9
5

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 8"Астон Вилла"

 3 3 0 0 6-0 9
6

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 9"Манчестер Сити"

 4 2 1 1 10-4 7
7

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 10"Брест"

 3 2 1 0 7-2 7
8

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 11"Интер"

 3 2 1 0 5-0 7
9

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 12"Арсенал"

 3 2 1 0 3-0 7
10

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 13"Ювентус"

 4 2 1 1 7-5 7
11

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 14"Байер"

 4 2 1 1 6-5 7
12

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 15"Лилль"

 4 2 1 1 5-4 7
13

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 16"Селтик"

 4 2 1 1 9-9 7
14

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 17Динамо

 4 2 1 1 10-12 7
15

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 18"Барселона"

 3 2 0 1 10-3 6
16

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 19"Бенфика"

 3 2 0 1 7-4 6
17

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 20Реал

 4 2 0 2 9-7 6
18

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 21"Милан"

 4 2 0 2 7-6 6
19

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 22"Фейеноорд"

 3 2 0 1 6-7 6
20

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 23"Аталанта"

 3 1 2 0 3-0 5
21

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 24ПСВ

 4 1 2 1 7-5 5
22

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 25"Штутгарт"

 3 1 1 1 3-4 4
23

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 26"Пари Сен-Жермен"

 3 1 1 1 2-3 4
24

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 27"Спарта"

 3 1 1 1 4-6 4
25

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 28"Бавария"

 3 1 0 2 10-7 3
26

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 29Жирона

 4 1 0 3 4-8 3
27

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 30"Брюгге"

 3 1 0 2 2-6 3
28

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 31"Атлетико"

 3 1 0 2 3-8 3
29

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 32Шахтер

 3 0 1 2 0-4 1
30

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 33"Болонья"

 4 0 1 3 0-5 1
31

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 34"РБ Лейпциг"

 4 0 0 4 4-9 0
32

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 35Штурм

 4 0 0 4 1-6 0
33

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 36"Црвена Звезда"

 3 0 0 3 2-11 0
34

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 37"Зальцбург"

 3 0 0 3 0-9 0
34

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 38"Янг Бойз"

 3 0 0 3 0-9 0
36

Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024 - изображение 39"Слован"

 4 0 0 4 2-15 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.60
4.35
5.40
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"Фейеноорд" – "Зальцбург". Прогноз от UA-Футбол

Сравнивая нынешнее состояние команд, любой окончательный исход кроме победы "Фейеноорда" станет неожиданным. На неё и предлагаем поставить. Также можно захватить тотал матча больше (2,5).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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