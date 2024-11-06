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Фейеноорд - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024
Фейеноорд - Зальцбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.11.24 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол
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Несмотря на не самую статусную вывеску этой встречи, она вполне может порадовать болельщика большим количеством забитых мячей и открытым футболом. "Фейеноорд" явно окрылён недавними триумфами в поединках с "Жироной" и "Бенфикой", и намерен продолжить свой победный путь. Чем ответит проваливший старт сезона "Зальцбург"?
"Фейеноорд" – "Зальцбург" 22:00
Лига Чемпионов. 4-й тур
6 ноября. Роттердам. "Де Куйп"
Арбитр: Донатас Румсас (Литва)
Видеотрансляция: Megogo 7
"Фейеноорд": последние новости
Еврокубковый сезон подопечные Бриана Приске начали ужасающе. В первом туре Лиги чемпионов "Фейеноорд" потерпел сокрушительное домашнее поражение от "Байера" со счётом 0:4.
Уроки из этого результата были извлечены, и уже в следующих матчах "гордость юга" сперва одержала волевую победу над "Жироной" Виктора Цыганкова (3:2), а затем сенсационно обыграла "Бенфику" (1:3), которая до этого разгромила "Атлетико" - 4:0.
В чемпионате Нидерландов "Фейеноорд" сильно пробуксовал летом, и на данный момент занимает там четвёртое место, отставая от лидера турнирной таблицы ПСВ на 8 очков. В последних турах коллектив из Роттердама переиграл крепких "Утрехт" (2:0) и АЗ (3:2), а также при относительной равной игре уступил "Аяксу" (0:2).
В лазарете "Фейеноорда" находятся Стенгс, Хименес, Лотомба, Уэда и лучший бомбардир команды Миламбо.
Ориентировочный состав: Бейлоу – Ньивкоп, Траунер, Ганцко, Буэно – Хван, Зерруки, Тимбер – Карранса, Пайшао, Иванушец
"Зальцбург": последние новости
Пока что "Зальцбург" с катастрофической разницей забитых и пропущенных мячей (0:9) идут в самом низу турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов.
Причём, в первых турах "красным быкам" достались одни из самых номинально слабых соперников всего турнира, но даже это не спасло их: 0:3 от "Спарты", 0:4 от "Бреста" и 0:2 от "Динамо" Загреб.
После поединка с "Фейеноордом" австрийцам будет противостоять "Байер", "ПСЖ", "Реал" и "Атлетико". Так что можно сказать, что практически все свои шансы на выход в дальнейшую стадию они упустили.
В чемпионате дела у "Зальцбурга" тоже складываются не лучшим образом, ибо четвёртое место явно не соответствует клубным амбициям. Впрочем, нельзя забывать о двух играх в запасе.
Из-за травмы пропустят следующую встречу Кавамура, Ратков, Йео, Дедич, Кьергор, Гурна, Дуат, Око (все – травма), а также Бланк (болезнь).
Ориентировочный состав: Шлагер – Моргалала, Пьянтковский, Байду, Терзич – Кларк, Диамбу, Бидструп – Дагим, Конате, Глух
Личные встречи
Как ни странно, на официальном уровне "Фейеноорд" и "Зальцбург" ещё не встречались. В товарищеских играх команды обменялись по одной победе.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|5
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|6
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|7
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|8
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|9
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|11
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|12
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|13
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|14
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|15
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|16
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|17
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|18
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|19
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|20
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|21
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|22
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|23
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|24
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|25
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|26
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|27
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|28
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|29
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|30
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|31
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|32
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|33
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ставки и коэффициенты
"Фейеноорд" – "Зальцбург". Прогноз от UA-Футбол
Сравнивая нынешнее состояние команд, любой окончательный исход кроме победы "Фейеноорда" станет неожиданным. На неё и предлагаем поставить. Также можно захватить тотал матча больше (2,5).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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