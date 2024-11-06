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Украинский след. Спарта – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Обе команды довольно неожиданно занимают места в топ-24, а "Брест" вообще является главной сенсацией этой ЛЧ

Украинский след. Спарта – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

Фото - Спарта

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

На первый взгляд, игра между чешской "Спартой" и французским "Брестом" не должна вызывать какого-то большого ажиотажа среди украинских поклонников футбола. Однако нам с вами точно не будет лишним посмотреть этот матч. Во-первых, "Брест" будет соперником "Шахтера" в предпоследнем туре ЛЧ, почему бы не исследовать оппонента? Во-вторых, УЕФА назначило на этот поединок Лиги чемпионов украинского арбитра Николая Балакина. Для нашего футбола это будет лишь третий подобный случай.

Ну и не надо забывать о футбольной составляющей. Обе команды довольно неожиданно занимают места в топ-24, а "Брест" вообще является главной сенсацией этой ЛЧ.

Содержание
Лига чемпионов. Этап лиги. Раунд 4
06.11.2024. "epet Arena" (Прага)
Арбитр в поле - Николай Балакин
"Спарта" 22:00 "Брест"

Новости команды "Спарта"

Чешский коллектив хоть и не считался очевидным претендентом на попадание в топ-24 на этапе лиги, но уже с первого тура громко заявил о своих серьезных амбициях. Мало кто ожидал разгромной победы "3:0" над крепким "Зальцбургом", а после этого чехи еще и сыграли вничью со "Штутгартом" (1:1). В третьем туре "Спарта" была без шансов разбита "Манчестер Сити" (0:5), но что касается этого поединка, то здесь даже не о чем говорить. В отличие от двух первых встреч, где команда Фрийса показала неплохой футбол и закономерно набрала свои четыре очка.

Что же касается внутренней арены, то там ситуация значительно хуже. Действующие чемпионы Чехии неожиданно попали в игровой кризис, проиграв четыре из пяти последних игр. Такого с самым титулованным клубом страны не случалось уже почти сто лет! В результате этой кошмарной серии "Спарта" опустилась на третью строчку и уже на 10 очков уступает лидеру - "Славии".

Новости команды "Бреста"

Даже в самых смелых фантазиях фанаты французского клуба вряд ли ждали от своих любимцев такого сказочного дебюта в Лиге чемпионов. Все началось для французов с тяжелой победы над "Штурмом" (2:1). Тогда показалось, что здесь нет ничего удивительного: один аутсайдер переиграл другого. Но это было только начало, ведь следом случился разгром "Зальцбурга" (4:0) и ничья с "Байером" (1:1). Уровень оппозиции достаточно серьезный, а "пираты" набрали аж семь очков.

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Однако в стане Бреста все круто лишь на европейской арене, ведь бронзовый призер чемпионата Франции пока не очень удачно выступает в лиге. В любом другом сезоне 11-е место считали бы хорошим результатом, но команда сама подняла планку своим неожиданными выступлениями в прошлом году. С другой стороны, не трудно было догадаться, что такому скромному клубу может не просто даться игра на несколько фронтов.

"Спарта" - "Брест". Последние матчи команд

Последние матчи "Спарты":

  • "Спарта" 1:3 "Острава"
  • "Спарта" 4:0 "Брно"
  • "Виктория Пльзеньм" 1:0 "Спарта"
  • "Манчестер Сити" 5:0 "Спарта"
  • "Спарта" 2:1 "Либерец"

Последние матчи "Бреста":

  • "Брест" 1:1 "Ницца"
  • "Реймс" 1:2 "Брест"
  • "Брест" 1:1 "Байер Леверкузен"
  • "Брест" 1:1 "Ренн"
  • "Брест" 2:0 "Гавр"

"Спарта" - "Брест". Турнирное положение

Как мы все помним, обновленный формат ЛЧ подарил нам один общий этап лиги с общей таблицей. И вот наконец команды приближаются к середине этого этапа. Ведь до этого, после всего нескольких туров, делать какие-то выводы по общей картине было бы не очень рационально. Теперь наконец можно увидеть, какие тенденции и расклады сил сформировались в нынешнем розыгрыше.

Если говорить о "Спарте", то чехи вряд ли имели серьезные амбиции относительно попадания в плей-офф Лиги чемпионов. Эти настроения усиливал и не очень уверенный старт на внутренней арене. Тем не менее, стоит отметить, что чешская команда приятно удивила в ЛЧ и сейчас даже находится на 23 месте, которое теоретически позволило бы "Спарте" пройти в 1/16 финала. Забавным является и тот факт, что сейчас чехи в общей таблице на один балл опережают даже "Баварию", а победа над "Брестом" позволит чехам сравняться по очкам с французами и войти в топ-8 турнирной таблицы.

Как мы уже отмечали выше, "Брест" является одной из главных сенсаций нынешней ЛЧ. После трех туров французский коллектив расположился на пятом месте и опережает таких топов как "Интер", "Арсенал", "Ювентус", "ПСЖ", "Барселона", "Бавария", "Милан", "Атлетико" и даже мадридский "Реал". Но сможет ли "Брест" удержаться в зоне прямого попадания в 1/8 финала ЛЧ? Вопрос отрытый, ведь впереди матчи с "Барсой" и "Реалом", а также поединки с крепким "ПСВ" и ... донецким "Шахтером"!

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 3 3 0 0 6-0 9
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
7 Брест "Брест" 3 2 1 0 7-2 7
8 Интер "Интер" 3 2 1 0 5-0 7
9 Арсенал "Арсенал" 3 2 1 0 3-0 7
10 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
11 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
12 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
13 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
14 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
15 Барселона "Барселона" 3 2 0 1 10-3 6
16 Бенфика "Бенфика" 3 2 0 1 7-4 6
17 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
18 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
19 Фейеноорд "Фейеноорд" 3 2 0 1 6-7 6
20 Аталанта "Аталанта" 3 1 2 0 3-0 5
21 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
22 Штутгарт "Штутгарт" 3 1 1 1 3-4 4
23 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 3 1 1 1 2-3 4
24 Спарта "Спарта" 3 1 1 1 4-6 4
25 Бавария "Бавария" 3 1 0 2 10-7 3
26 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
27 Брюгге "Брюгге" 3 1 0 2 2-6 3
28 Атлетико "Атлетико" 3 1 0 2 3-8 3
29 Шахтер Шахтер 3 0 1 2 0-4 1
30 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
31 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
32 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
33 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 3 0 0 3 2-11 0
34 Зальцбург "Зальцбург" 3 0 0 3 0-9 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 3 0 0 3 0-9 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

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Спарта - Брест
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"Спарта" - "Брест". Очные встречи

Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.

Коэффициенты на матч

Favbet
2.44
3.35
3.05
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Прогноз на матч "Спарта" - "Брест"

Букмекеры почему-то ведут хозяев фаворитами этого поединка. Конечно, нельзя недооценивать фактор домашней поддержки, но та игровая и психологическая яма, в которую впали игроки пражской команды, вызывает определенные опасения. И это еще далеко не все аргументы в сторону гостей. Они играют в более сильном и более конкурентном чемпионате, в ЛЧ набирали очки с более сильными оппонентами, да и вообще имеют банально более сильный состав. Вот почему мы вполне уверены, что "Брест" не проиграет в этом поединке.

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