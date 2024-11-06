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Украинский след. Спарта – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024
Обе команды довольно неожиданно занимают места в топ-24, а "Брест" вообще является главной сенсацией этой ЛЧ
Фото - Спарта
На первый взгляд, игра между чешской "Спартой" и французским "Брестом" не должна вызывать какого-то большого ажиотажа среди украинских поклонников футбола. Однако нам с вами точно не будет лишним посмотреть этот матч. Во-первых, "Брест" будет соперником "Шахтера" в предпоследнем туре ЛЧ, почему бы не исследовать оппонента? Во-вторых, УЕФА назначило на этот поединок Лиги чемпионов украинского арбитра Николая Балакина. Для нашего футбола это будет лишь третий подобный случай.
Ну и не надо забывать о футбольной составляющей. Обе команды довольно неожиданно занимают места в топ-24, а "Брест" вообще является главной сенсацией этой ЛЧ.
Новости команды "Спарта"
Чешский коллектив хоть и не считался очевидным претендентом на попадание в топ-24 на этапе лиги, но уже с первого тура громко заявил о своих серьезных амбициях. Мало кто ожидал разгромной победы "3:0" над крепким "Зальцбургом", а после этого чехи еще и сыграли вничью со "Штутгартом" (1:1). В третьем туре "Спарта" была без шансов разбита "Манчестер Сити" (0:5), но что касается этого поединка, то здесь даже не о чем говорить. В отличие от двух первых встреч, где команда Фрийса показала неплохой футбол и закономерно набрала свои четыре очка.
Что же касается внутренней арены, то там ситуация значительно хуже. Действующие чемпионы Чехии неожиданно попали в игровой кризис, проиграв четыре из пяти последних игр. Такого с самым титулованным клубом страны не случалось уже почти сто лет! В результате этой кошмарной серии "Спарта" опустилась на третью строчку и уже на 10 очков уступает лидеру - "Славии".
Новости команды "Бреста"
Даже в самых смелых фантазиях фанаты французского клуба вряд ли ждали от своих любимцев такого сказочного дебюта в Лиге чемпионов. Все началось для французов с тяжелой победы над "Штурмом" (2:1). Тогда показалось, что здесь нет ничего удивительного: один аутсайдер переиграл другого. Но это было только начало, ведь следом случился разгром "Зальцбурга" (4:0) и ничья с "Байером" (1:1). Уровень оппозиции достаточно серьезный, а "пираты" набрали аж семь очков.
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Однако в стане Бреста все круто лишь на европейской арене, ведь бронзовый призер чемпионата Франции пока не очень удачно выступает в лиге. В любом другом сезоне 11-е место считали бы хорошим результатом, но команда сама подняла планку своим неожиданными выступлениями в прошлом году. С другой стороны, не трудно было догадаться, что такому скромному клубу может не просто даться игра на несколько фронтов.
"Спарта" - "Брест". Последние матчи команд
Последние матчи "Спарты":
- "Спарта" 1:3 "Острава"
- "Спарта" 4:0 "Брно"
- "Виктория Пльзеньм" 1:0 "Спарта"
- "Манчестер Сити" 5:0 "Спарта"
- "Спарта" 2:1 "Либерец"
Последние матчи "Бреста":
- "Брест" 1:1 "Ницца"
- "Реймс" 1:2 "Брест"
- "Брест" 1:1 "Байер Леверкузен"
- "Брест" 1:1 "Ренн"
- "Брест" 2:0 "Гавр"
"Спарта" - "Брест". Турнирное положение
Как мы все помним, обновленный формат ЛЧ подарил нам один общий этап лиги с общей таблицей. И вот наконец команды приближаются к середине этого этапа. Ведь до этого, после всего нескольких туров, делать какие-то выводы по общей картине было бы не очень рационально. Теперь наконец можно увидеть, какие тенденции и расклады сил сформировались в нынешнем розыгрыше.
Если говорить о "Спарте", то чехи вряд ли имели серьезные амбиции относительно попадания в плей-офф Лиги чемпионов. Эти настроения усиливал и не очень уверенный старт на внутренней арене. Тем не менее, стоит отметить, что чешская команда приятно удивила в ЛЧ и сейчас даже находится на 23 месте, которое теоретически позволило бы "Спарте" пройти в 1/16 финала. Забавным является и тот факт, что сейчас чехи в общей таблице на один балл опережают даже "Баварию", а победа над "Брестом" позволит чехам сравняться по очкам с французами и войти в топ-8 турнирной таблицы.
Как мы уже отмечали выше, "Брест" является одной из главных сенсаций нынешней ЛЧ. После трех туров французский коллектив расположился на пятом месте и опережает таких топов как "Интер", "Арсенал", "Ювентус", "ПСЖ", "Барселона", "Бавария", "Милан", "Атлетико" и даже мадридский "Реал". Но сможет ли "Брест" удержаться в зоне прямого попадания в 1/8 финала ЛЧ? Вопрос отрытый, ведь впереди матчи с "Барсой" и "Реалом", а также поединки с крепким "ПСВ" и ... донецким "Шахтером"!
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|5
|"Астон Вилла"
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|6
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|7
|"Брест"
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|8
|"Интер"
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|9
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|10
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|11
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|12
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|13
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|14
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|15
|"Барселона"
|3
|2
|0
|1
|10-3
|6
|16
|"Бенфика"
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|17
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|18
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|19
|"Фейеноорд"
|3
|2
|0
|1
|6-7
|6
|20
|"Аталанта"
|3
|1
|2
|0
|3-0
|5
|21
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|22
|"Штутгарт"
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|23
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|24
|"Спарта"
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|25
|"Бавария"
|3
|1
|0
|2
|10-7
|3
|26
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|27
|"Брюгге"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|3
|28
|"Атлетико"
|3
|1
|0
|2
|3-8
|3
|29
|Шахтер
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|30
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|31
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|32
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|33
|"Црвена Звезда"
|3
|0
|0
|3
|2-11
|0
|34
|"Зальцбург"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|34
|"Янг Бойз"
|3
|0
|0
|3
|0-9
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
"Спарта" - "Брест". Очные встречи
Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.
Коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Спарта" - "Брест"
Букмекеры почему-то ведут хозяев фаворитами этого поединка. Конечно, нельзя недооценивать фактор домашней поддержки, но та игровая и психологическая яма, в которую впали игроки пражской команды, вызывает определенные опасения. И это еще далеко не все аргументы в сторону гостей. Они играют в более сильном и более конкурентном чемпионате, в ЛЧ набирали очки с более сильными оппонентами, да и вообще имеют банально более сильный состав. Вот почему мы вполне уверены, что "Брест" не проиграет в этом поединке.
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