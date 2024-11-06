Украинский след. Спарта – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 06.11.2024

На первый взгляд, игра между чешской "Спартой" и французским "Брестом" не должна вызывать какого-то большого ажиотажа среди украинских поклонников футбола. Однако нам с вами точно не будет лишним посмотреть этот матч. Во-первых, "Брест" будет соперником "Шахтера" в предпоследнем туре ЛЧ, почему бы не исследовать оппонента? Во-вторых, УЕФА назначило на этот поединок Лиги чемпионов украинского арбитра Николая Балакина. Для нашего футбола это будет лишь третий подобный случай.

Ну и не надо забывать о футбольной составляющей. Обе команды довольно неожиданно занимают места в топ-24, а "Брест" вообще является главной сенсацией этой ЛЧ.

Лига чемпионов. Этап лиги. Раунд 4

06.11.2024. "epet Arena" (Прага)

Арбитр в поле - Николай Балакин

"Спарта" 22:00 "Брест"

Новости команды "Спарта"

Чешский коллектив хоть и не считался очевидным претендентом на попадание в топ-24 на этапе лиги, но уже с первого тура громко заявил о своих серьезных амбициях. Мало кто ожидал разгромной победы "3:0" над крепким "Зальцбургом", а после этого чехи еще и сыграли вничью со "Штутгартом" (1:1). В третьем туре "Спарта" была без шансов разбита "Манчестер Сити" (0:5), но что касается этого поединка, то здесь даже не о чем говорить. В отличие от двух первых встреч, где команда Фрийса показала неплохой футбол и закономерно набрала свои четыре очка.

Что же касается внутренней арены, то там ситуация значительно хуже. Действующие чемпионы Чехии неожиданно попали в игровой кризис, проиграв четыре из пяти последних игр. Такого с самым титулованным клубом страны не случалось уже почти сто лет! В результате этой кошмарной серии "Спарта" опустилась на третью строчку и уже на 10 очков уступает лидеру - "Славии".

Новости команды "Бреста"

Даже в самых смелых фантазиях фанаты французского клуба вряд ли ждали от своих любимцев такого сказочного дебюта в Лиге чемпионов. Все началось для французов с тяжелой победы над "Штурмом" (2:1). Тогда показалось, что здесь нет ничего удивительного: один аутсайдер переиграл другого. Но это было только начало, ведь следом случился разгром "Зальцбурга" (4:0) и ничья с "Байером" (1:1). Уровень оппозиции достаточно серьезный, а "пираты" набрали аж семь очков.

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Однако в стане Бреста все круто лишь на европейской арене, ведь бронзовый призер чемпионата Франции пока не очень удачно выступает в лиге. В любом другом сезоне 11-е место считали бы хорошим результатом, но команда сама подняла планку своим неожиданными выступлениями в прошлом году. С другой стороны, не трудно было догадаться, что такому скромному клубу может не просто даться игра на несколько фронтов.

"Спарта" - "Брест". Последние матчи команд

Последние матчи "Спарты":

"Спарта" 1:3 "Острава"

"Спарта" 4:0 "Брно"

"Виктория Пльзеньм" 1:0 "Спарта"

"Манчестер Сити" 5:0 "Спарта"

"Спарта" 2:1 "Либерец"

Последние матчи "Бреста":

"Брест" 1:1 "Ницца"

"Реймс" 1:2 "Брест"

"Брест" 1:1 "Байер Леверкузен"

"Брест" 1:1 "Ренн"

"Брест" 2:0 "Гавр"

"Спарта" - "Брест". Турнирное положение

Как мы все помним, обновленный формат ЛЧ подарил нам один общий этап лиги с общей таблицей. И вот наконец команды приближаются к середине этого этапа. Ведь до этого, после всего нескольких туров, делать какие-то выводы по общей картине было бы не очень рационально. Теперь наконец можно увидеть, какие тенденции и расклады сил сформировались в нынешнем розыгрыше.

Если говорить о "Спарте", то чехи вряд ли имели серьезные амбиции относительно попадания в плей-офф Лиги чемпионов. Эти настроения усиливал и не очень уверенный старт на внутренней арене. Тем не менее, стоит отметить, что чешская команда приятно удивила в ЛЧ и сейчас даже находится на 23 месте, которое теоретически позволило бы "Спарте" пройти в 1/16 финала. Забавным является и тот факт, что сейчас чехи в общей таблице на один балл опережают даже "Баварию", а победа над "Брестом" позволит чехам сравняться по очкам с французами и войти в топ-8 турнирной таблицы.

Как мы уже отмечали выше, "Брест" является одной из главных сенсаций нынешней ЛЧ. После трех туров французский коллектив расположился на пятом месте и опережает таких топов как "Интер", "Арсенал", "Ювентус", "ПСЖ", "Барселона", "Бавария", "Милан", "Атлетико" и даже мадридский "Реал". Но сможет ли "Брест" удержаться в зоне прямого попадания в 1/8 финала ЛЧ? Вопрос отрытый, ведь впереди матчи с "Барсой" и "Реалом", а также поединки с крепким "ПСВ" и ... донецким "Шахтером"!

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"Спарта" - "Брест". Очные встречи

Коллективы за всю свою историю еще ни разу не пересекались между собой. Этот поединок станет для них первой очной встречей.

Коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Спарта" - "Брест"

Букмекеры почему-то ведут хозяев фаворитами этого поединка. Конечно, нельзя недооценивать фактор домашней поддержки, но та игровая и психологическая яма, в которую впали игроки пражской команды, вызывает определенные опасения. И это еще далеко не все аргументы в сторону гостей. Они играют в более сильном и более конкурентном чемпионате, в ЛЧ набирали очки с более сильными оппонентами, да и вообще имеют банально более сильный состав. Вот почему мы вполне уверены, что "Брест" не проиграет в этом поединке.