Брюгге – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 4-го тура Лиги Чемпионов на 06.11.2024

Чемпион Бельгии будет принимать на своем поле одного из лидеров группового этапа Лиги Чемпионов.

4-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 6 ноября

Бельгия, Брюгге, стадион "Ян Брейдел"

Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

"Брюгге" 19:45 "Астон Вилла"

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"Брюгге": последние новости

"Брюгге" в Лиге Чемпионов выступает с переменным успехом, имея в своем активе 3 очка. Первый матч на турнире оказался неудачным для бельгийцев, "Брюгге" без шансов уступил дома дортмундской "Боруссии" со счетом 0:3. Во втором матче "Брюгге" одолел на выезде чемпиона Австрии - "Штурм" 0:1, а третий матч бельгийцы проиграли на выезде "Милану" 1:3. По сути "свои" очки команда взяла, учитывая уровень соперников.

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Во внутренних соревнованиях в Брюгге ситуация неплохая. Команда находится на 2 месте, однако уступает 7 очков феноменальному в этом сезоне "Генку". В последних турах чемпионата бельгийцы непременно побеждают своих соперников.

Что касается кадровой ситуации, то матч против "Левена" пропустил основной форвард команды Густаф Нильссон, поэтому его выход на поле под вопросом. Травмированный основной правый защитник Сейс, а из-за дисквалификации не сыграет основной опорник – Оньедика.

Ориентировочный состав "Брюгге": Миньоле – Саббе, Мехеле, Де Кейпер, Ордоньес – Яшари, Ветлесен, Цолис, Ванакен, Сков Ольсен – Вермант

"Астон Вилла": последние новости

"Астон Вилла" неожиданно находится в группе лидеров турнирной таблицы Лиги Чемпионов. После трех туров команда имеет 9 очков и разницу мячей 6-0. Если победы над "Янг Бойз" и "Болоньей" еще можно было прогнозировать, то успех в игре с "Баварией" стал неожиданностью. Бирмингемцы уже сделали весомую заявку на выход в весеннюю стадию Лиги Чемпионов и матч в Бельгии – хорошая возможность доказать неслучайность своих успехов в этом турнире.

В АПЛ дела у "Астон Виллы" идут не так хорошо, в пяти последних матчах команда одержала только одну победу. Повторить прошлогодний успех и финишировать в зоне Лиги Чемпионов будет очень сложно.

Что касается кадровой ситуации, то давно травмирован Росс Баркли, но назвать его ключевым игроком сложно. Все остальные футболисты готовы выходить на поле и одерживать четвертую победу подряд в турнире.

Ориентировочный состав "Астон Виллы": Мартинес – Кэш, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь – Макгинн, Онана, Тилеманс, Рэмзи – Роджерс, Воткинс

Личные встречи

"Брюгге" и "Астон Вилла" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

"Брюгге" - "Астон Вилла". Последние матчи команд

Последние матчи "Брюгге"

02.11 Левен -Брюгге 0:1 (Лига Жупиле)

30.10 Брюгге – Белисия Билзен 6:1 (Кубок Бельгии)

27.10 Брюгге – Андерлехт 2:1 (Лига Жупиле)

22.10 Милан - Брюгге 3:1 (ЛЧ)

19.10 Вестерло – Брюгге 1:2 (Лига Жупиле)

Последние матчи "Астон Виллы"

03.11. Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

30.10. Астон Вилла – Кристал Пелас 1:2 (Кубок лиги)

26.10. Астон Вилла – Борнмут 1:1 (АПЛ)

22.10. Астон Вилла – Болонья 2:0 (ЛЧ)

19.10. Фулгэм – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

"Брюгге" - "Астон Вилла". Турнирное положение команд

"Брюгге" - "Астон Вилла". Ставка и коэффициенты

"Брюгге" - "Астон Вилла". Прогноз матча от UA-Футбол

Фаворитом в преддверии матча букмекеры считают англичан. Хотя результаты "Астон Виллы" в последнее время не впечатляют, можем с ними согласиться, поэтому прогнозируем уверенную победу хозяев за коэффициент в районе 2,17-2,19.