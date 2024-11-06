Штутгарт - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 06.11.2024

"Штутгарт" и "Аталанта" перезапустили свой сезон после успехов в Лиге Чемпионов. Бергамцы подошли к ее второму туру лишь с одной победой в шести матчах во всех турнирах, разгромили "Шахтер" и этим начали серию из шести побед и ничьей в семи матчах. Швабы подошли к третьему с одной победой в шести матчах во всех турнирах, разгромили "Ювентус" и этим начали серию из трех побед и ничьей в четырех матчах. А в последних матчах обе еще и мало пропускают.

Так что команды в форме для феерии? Или же для перекрытия друг друга?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Четвертый тур

6 ноября. 22:00. Штутгарт. "МХП Арена"

"Штутгарт" - "Аталанта"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Состояние команд

Официально "Штутгарт" не разгромил в Турине "Ювентус". Даже забил ему лишь в добавленное время. Но по игре выносил его в одни ворота. 22:7 по ударам по воротам, 10:1 - в створ. Не реализовал пенальти на 84-ой минуте. Также в его активе в Лиге Чемпионов очень хорошая игра в гостях против "Реала", когда упустил ничью лишь в концовке (1:3). 1:1 дома против "Славии" в ЛЧ - очевидный минус, но то был матч иного рода - против откровенного "автобуса".

Он не добывал разгромы во всех турнирах с 22-го сентября, с 5:1 над дортмундской "Боруссией". Но ведь тот результат надолго запомнится. А 0:0 в последнем туре Бундеслиги в гостях против леверкузенского "Байера" – весьма приличное достижение.

Бергамцы после 3:0 над "Шахтером" начали настоящий спурт. Хотя не в Лиге Чемпионов, где умудрились не забить дома "Селтику" (0:0). В первом туре этого турнира они также не забили дома "Арсеналу" (0:0). Зато в Серии А забивали вдоволь. 18:2 в последних пяти матчах там. В том числе в последнем туре блестящая победа над лидером лиги "Наполи" в Неаполе со счетом 3:0. Там "Аталанта" забила ранний гол и далее наглухо перекрыла соперника, ловя на контратаках.

Подопечные Себастьяна Хенесса четвертые в Бундеслиге по владению мячом, любят доминировать. А вот подопечные Джан Пьеро Гасперини мяч не особо ищут и очень хорошо умеют играть против таких соперников. По ударам по воротам в своей лиге они вторые, в целом умеют создавать много. А мастер-класс в финале Лиги Европы против того же "Байера" (3:0) в мае запомнится надолго. Против "Штутгарта" подобное также возможно.

Гасперини говорит о настоящем тесте, хваля соперника за матчи против "Реала" и "Ювентуса", но считая, что тот играет в стиле разгромленного в воскресенье "Наполи". Он уверен в своей команде. Желает компенсировать потерю очков против "Селтика". А Хенесс, как и все оппоненты "Аталанты", говорит о ее "очень особенном стиле игры", отличающемся от "Ювентуса", также отмечает ее преимущество в Еврокубковом опыте. Называет большой Европейской командой.

"Аталанта" в своей лиге третья, "Штутгарт" в своей восьмой, но обе - несомненно конкурентоспособные и интересные команды, способные играть в яркий футбол и победить кого угодно. А в последнее время обе еще и явно добавили в обороне.

Последние матчи команд

Кадры

Означают ли слова Гасперини насчет "Наполи", что лучший бомбардир команды Матео Ретеги, автор 11-ти голов в лиге, вновь останется в запасе? В Лиге Чемпионов он еще не забивал. Гасп заявил, что его команда всегда играет с тремя игроками атаки. Ими вновь могут стать автор дубля в Неаполе и хет-трика в финале Лиги Европы против "Байера" Лукман, автор двух ассистов в Неаполе Де Кетеларе и приносящий баланс между полузащитой и атакой Пашалич.

В целом стартовый состав вполне может повторить тот, что играл в Неаполе. Тогда Самарджич, автор гола и ассиста в позапрошлом матче, против "Монцы", останется в запасе. Как и автор ассиста в Неаполе латераль Белланова. И, разумеется, Ретеги. Арендованный у "Байера" Коссуну поможет с выходом на замену в обороне.

Хенесс очень любит стабильный состав. В трех матчах Лиги Чемпионов с первых минут начинали 13 игроков. "Лишние" - правый защитник Штенцель и полузащитник Фюрих. Хотя травмы могут испортить картину. Вингер сборной Германии Левелинг точно вылетел из-за травмы, защитники Шабо и Миттельштедт - под вопросом. Это вдобавок к давним пациентам Загаду, Раймунду, Стержиу, Кейтелю и Дихлю.

Ридер и Чейз могут дебютировать в сезоне в стартовом составе в ЛЧ. Как и форвард Эль Биляль Туре, вышедший на замену против "Ювентуса" вместо Демировича и забивший. Выход Туре особенно логичен, ведь в предыдущем сезоне он играл за "Аталанту" и ныне в аренде из нее. Логично, что называет матч особенным и долгожданным для него.

"Штутгарт": Нюбель, Вагноман, Руо, Чейз, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Ридер, Мийо, Ундав, Туре

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Де Кетеларе, Лукман

Цифры и факты

"Штутгарт" и "Аталанта" никогда не встречались в официальных турнирах

"Штутгарт" проиграл лишь однажды в девяти последних матчах во всех турнирах на всех полях - также четыре победы и четыре ничьи

"Штутгарт" не проигрывал дома в последних 20-ти матчах во всех турнирах - 14 побед и шесть ничьих

"Аталанта" не проигрывала в восьми последних матчах во всех турнирах на всех полях - шесть побед, две ничьи

"Аталанта" выиграла три последних гостевых матча на всех полях без пропущенных мячей

"Штутгарт" не пропускал в трех матчах на всех полях во всех турнирах в этом сезоне. Два из них состоялись в последних четырех

"Аталанта" не пропускала в четырех из пяти последних матчей во всех турнирах на всех полях

Прогноз: Штутгарт - Аталанта 1:1

Обе команды на ходу, "Штутгарт" отлично играет дома, "Аталанта" - в гостях. Обе в последнее время еще и добавили в обороне. А ведь ранее в сезоне пропускали и по три, и по четыре мяча в одном матче. "Аталанта" в Лиге Чемпионов еще и вовсе не пропускала. А "Штутгарт" не пропустил в гостях у "Байера" в Бундеслиге в этот уик-энд. Но обе выдавали и по 0:0 в последнее время. Здесь надеемся, что такого не будет. Хотя равная жесткая игра вполне вероятна.