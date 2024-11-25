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Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
Байер - Зальцбург. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.
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5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 26-е ноября
Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"
Арбитр: Николай Балакин (Украина)
"Байер" 22:00 "Зальцбург"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Байер": последние новости
"Фармацевты" ударно начали эту кампанию главного еврокубка, одержав две подряд победы в первых двух турах. Речь идет о гостевом разгроме над "Фейенордом" Брайана Приске (4:0) и минимальном триумфе над "Миланом" Пауло Фонсеки. Однако, после этого последовали две осечки.
Сначала банда Хаби Алонсо не сумела в гостях переиграть далеко не самый сильный по меркам Лиги чемпионов "Брест" - 1:1. А в последнем туре действующий чемпион Германии на "Энфилде" был уничтожен "Ливерпулем" Арне Слота - 0:4. Отсюда, матч против "Зальцбургом" должен стать определенной "пилюлей" реабилитации для "фармацевтов". Более того, встреча пройдет на домашней "Бай-Арене".
Что касается дел в национальном первенстве, то "Байер" идет по более-менее стабильному графику и замыкает топ-4 турнирной таблицы чемпионата Германии. А в минувший уик-энд подопечные испанского наставника вообще покуражились и устроили феерический победный камбэк с "Хайденхаймом", разбив своего соперника с итоговым счетом 5:2.
"Первый тайм был сложным, мы не могли найти хорошую ситуацию. Все было слишком суетливо. В перерыве мы могли быть более расслабленными, и это стало ключом к нашей игре. Это была заслуженная победа", - рассказал Алонсо после игры с "Хайденхаймом".
Поэтому, настрой у команды Хаби Алонсо перед встречей с "красными быками" должен быть боевым. Нужно выходить и забирать свое.
Ориентировочный состав "Байера": Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Паласиос, Джака, Вирц, Бонифейс, Гарсия.
"Зальцбург": последние новости
Лишь в прошлом туре ЛЧ "красные быки" сумели забить свои первые мячи и завоевать первые зачетные баллы в этой кампании. Напомним, в предыдущем туре "Зальцбург" на выезде обыграл нидерландский "Фейенорд" - 3:1. До этого же были поражение от загребского "Динамо" (0:2), погром от французского "Бреста" (0:4) и результативное фиаско с пражской "Спартой" (0:3).
Матч с "Байером" должен стать показательным для команды Пепейна Лейндерса. В частности, дать окончательный ответ на вопрос, готов ли этот ростер австрийцев на данном этапе своего развития замахнуться на большие цели? Все покажет поединок в Леверкузене.
Потому что если вынести за скобки выступления на высшем уровне (конечно же, имеется в виду ЛЧ), то результаты "Зальцбурга" не убеждают от слова совсем и в регулярном чемпионате. Только 18 очков за 12 туров, и 6-е место. Скромно как для такого клуба, по меркам австрийской Бундеслиги.
Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих, Капальдо, Пьянтковский, Байду, Терзич, Кларк, Гурна-Даут, Диамбу, Нене, Конате, Глух.
"Байер" - "Зальцбург". Личные встречи
"Фармацевты" и "быки" провели между собой лишь одну встречу. И то, товарищескую. Это произошло уже в далеком 2015-м году - тогда в межсезонье команды разошлись миром (1:1).
"Байер" - "Зальцбург". Последние официальные матчи
"Байер":
"Зальцбург":
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителями разных частей таблицы главного еврокубка. У "Байера" пока 7 зачетных баллов и 13-я позиций в общем зачете. В свою очередь, у "Зальцбурга" лишь 3 очка и аж 30-е место.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
"Байер" - "Зальцбург". Ставка и коэффициенты
"Байер" - "Зальцбург". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "фармацевтов". Немцы по всем критериям являются фаворитами этой пары. Поражение от "Ливерпуля" в прошлом туре не должно вводить в заблуждение, все-таки это "мерсисайдцы" - совсем другой уровень по сравнению с "Зальцбургом". Тем более, поединок пройдет на домашней арене "Байера". Поэтому, ожидаем уверенную и спокойную победу хозяев поля.
Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.
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