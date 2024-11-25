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Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Лига Чемпионов
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Байер - Зальцбург. Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.

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СОДЕРЖАНИЕ

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 26-е ноября

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

Арбитр: Николай Балакин (Украина)

"Байер" 22:00 "Зальцбург"

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"Байер": последние новости

"Фармацевты" ударно начали эту кампанию главного еврокубка, одержав две подряд победы в первых двух турах. Речь идет о гостевом разгроме над "Фейенордом" Брайана Приске (4:0) и минимальном триумфе над "Миланом" Пауло Фонсеки. Однако, после этого последовали две осечки.

Сначала банда Хаби Алонсо не сумела в гостях переиграть далеко не самый сильный по меркам Лиги чемпионов "Брест" - 1:1. А в последнем туре действующий чемпион Германии на "Энфилде" был уничтожен "Ливерпулем" Арне Слота - 0:4. Отсюда, матч против "Зальцбургом" должен стать определенной "пилюлей" реабилитации для "фармацевтов". Более того, встреча пройдет на домашней "Бай-Арене".

Что касается дел в национальном первенстве, то "Байер" идет по более-менее стабильному графику и замыкает топ-4 турнирной таблицы чемпионата Германии. А в минувший уик-энд подопечные испанского наставника вообще покуражились и устроили феерический победный камбэк с "Хайденхаймом", разбив своего соперника с итоговым счетом 5:2.

"Первый тайм был сложным, мы не могли найти хорошую ситуацию. Все было слишком суетливо. В перерыве мы могли быть более расслабленными, и это стало ключом к нашей игре. Это была заслуженная победа", - рассказал Алонсо после игры с "Хайденхаймом".

Поэтому, настрой у команды Хаби Алонсо перед встречей с "красными быками" должен быть боевым. Нужно выходить и забирать свое.

Ориентировочный состав "Байера": Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Паласиос, Джака, Вирц, Бонифейс, Гарсия.

"Зальцбург": последние новости

Лишь в прошлом туре ЛЧ "красные быки" сумели забить свои первые мячи и завоевать первые зачетные баллы в этой кампании. Напомним, в предыдущем туре "Зальцбург" на выезде обыграл нидерландский "Фейенорд" - 3:1. До этого же были поражение от загребского "Динамо" (0:2), погром от французского "Бреста" (0:4) и результативное фиаско с пражской "Спартой" (0:3).

Матч с "Байером" должен стать показательным для команды Пепейна Лейндерса. В частности, дать окончательный ответ на вопрос, готов ли этот ростер австрийцев на данном этапе своего развития замахнуться на большие цели? Все покажет поединок в Леверкузене.

Потому что если вынести за скобки выступления на высшем уровне (конечно же, имеется в виду ЛЧ), то результаты "Зальцбурга" не убеждают от слова совсем и в регулярном чемпионате. Только 18 очков за 12 туров, и 6-е место. Скромно как для такого клуба, по меркам австрийской Бундеслиги.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих, Капальдо, Пьянтковский, Байду, Терзич, Кларк, Гурна-Даут, Диамбу, Нене, Конате, Глух.

"Байер" - "Зальцбург". Личные встречи

"Фармацевты" и "быки" провели между собой лишь одну встречу. И то, товарищескую. Это произошло уже в далеком 2015-м году - тогда в межсезонье команды разошлись миром (1:1).

"Байер" - "Зальцбург". Последние официальные матчи

"Байер":

Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024 - изображение 4

"Зальцбург":

Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей таблицы главного еврокубка. У "Байера" пока 7 зачетных баллов и 13-я позиций в общем зачете. В свою очередь, у "Зальцбурга" лишь 3 очка и аж 30-е место.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

"Байер" - "Зальцбург". Ставка и коэффициенты

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"Байер" - "Зальцбург". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "фармацевтов". Немцы по всем критериям являются фаворитами этой пары. Поражение от "Ливерпуля" в прошлом туре не должно вводить в заблуждение, все-таки это "мерсисайдцы" - совсем другой уровень по сравнению с "Зальцбургом". Тем более, поединок пройдет на домашней арене "Байера". Поэтому, ожидаем уверенную и спокойную победу хозяев поля.

Даний прогноз - тільки один з можливих варіантів розвитку подій; він не гарантує виграшу.

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