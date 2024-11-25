Байер - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Представляем встречу чемпиона и вице-чемпиона прошлых кампаний Бундеслиг: немецкой и австрийской, соответственно. Конечно, речь идет об очном поединке "Байера" Хаби Алонсо и "Зальцбурга" Пепейна Лейндерса. Интереса этому противостоянию для украинских болельщиков добавляет тот факт, что рассудит это противостояние бригада арбитров из УПЛ во главе с Николаем Балакиным.

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5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 26-е ноября

Германия, Леверкузен. "Бай-Арена"

Арбитр: Николай Балакин (Украина)

"Байер" 22:00 "Зальцбург"

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"Байер": последние новости

"Фармацевты" ударно начали эту кампанию главного еврокубка, одержав две подряд победы в первых двух турах. Речь идет о гостевом разгроме над "Фейенордом" Брайана Приске (4:0) и минимальном триумфе над "Миланом" Пауло Фонсеки. Однако, после этого последовали две осечки.

Сначала банда Хаби Алонсо не сумела в гостях переиграть далеко не самый сильный по меркам Лиги чемпионов "Брест" - 1:1. А в последнем туре действующий чемпион Германии на "Энфилде" был уничтожен "Ливерпулем" Арне Слота - 0:4. Отсюда, матч против "Зальцбургом" должен стать определенной "пилюлей" реабилитации для "фармацевтов". Более того, встреча пройдет на домашней "Бай-Арене".

Что касается дел в национальном первенстве, то "Байер" идет по более-менее стабильному графику и замыкает топ-4 турнирной таблицы чемпионата Германии. А в минувший уик-энд подопечные испанского наставника вообще покуражились и устроили феерический победный камбэк с "Хайденхаймом", разбив своего соперника с итоговым счетом 5:2.

"Первый тайм был сложным, мы не могли найти хорошую ситуацию. Все было слишком суетливо. В перерыве мы могли быть более расслабленными, и это стало ключом к нашей игре. Это была заслуженная победа", - рассказал Алонсо после игры с "Хайденхаймом".

Поэтому, настрой у команды Хаби Алонсо перед встречей с "красными быками" должен быть боевым. Нужно выходить и забирать свое.

Ориентировочный состав "Байера": Градецки, Фримпонг, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Паласиос, Джака, Вирц, Бонифейс, Гарсия.

"Зальцбург": последние новости

Лишь в прошлом туре ЛЧ "красные быки" сумели забить свои первые мячи и завоевать первые зачетные баллы в этой кампании. Напомним, в предыдущем туре "Зальцбург" на выезде обыграл нидерландский "Фейенорд" - 3:1. До этого же были поражение от загребского "Динамо" (0:2), погром от французского "Бреста" (0:4) и результативное фиаско с пражской "Спартой" (0:3).

Матч с "Байером" должен стать показательным для команды Пепейна Лейндерса. В частности, дать окончательный ответ на вопрос, готов ли этот ростер австрийцев на данном этапе своего развития замахнуться на большие цели? Все покажет поединок в Леверкузене.

Потому что если вынести за скобки выступления на высшем уровне (конечно же, имеется в виду ЛЧ), то результаты "Зальцбурга" не убеждают от слова совсем и в регулярном чемпионате. Только 18 очков за 12 туров, и 6-е место. Скромно как для такого клуба, по меркам австрийской Бундеслиги.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих, Капальдо, Пьянтковский, Байду, Терзич, Кларк, Гурна-Даут, Диамбу, Нене, Конате, Глух.

"Байер" - "Зальцбург". Личные встречи

"Фармацевты" и "быки" провели между собой лишь одну встречу. И то, товарищескую. Это произошло уже в далеком 2015-м году - тогда в межсезонье команды разошлись миром (1:1).

"Байер" - "Зальцбург". Последние официальные матчи

"Байер":

"Зальцбург":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителями разных частей таблицы главного еврокубка. У "Байера" пока 7 зачетных баллов и 13-я позиций в общем зачете. В свою очередь, у "Зальцбурга" лишь 3 очка и аж 30-е место.

"Байер" - "Зальцбург". Ставка и коэффициенты

"Байер" - "Зальцбург". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "фармацевтов". Немцы по всем критериям являются фаворитами этой пары. Поражение от "Ливерпуля" в прошлом туре не должно вводить в заблуждение, все-таки это "мерсисайдцы" - совсем другой уровень по сравнению с "Зальцбургом". Тем более, поединок пройдет на домашней арене "Байера". Поэтому, ожидаем уверенную и спокойную победу хозяев поля.