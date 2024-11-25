Новый формат группового этапа ЛЧ подарил нам удивительную картину. К 5-му туру "Бавария" подходит на 17-м месте, а их французские коллеги по доминации на внутренней арене из ПСЖ – и вовсе за пределами топ-24. Так что 3 очка нужны каждой из сторон.

Лига Чемпионов, 5-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – ПСЖ 22:00

Трансляция – Megogо

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Бавария

После назначения Венсана Компани "Бавария" вернулась к привычному режиму доминации на внутренней арене – как в плане игрового стиля, так и результатов. По итогам стартовых 11 туров Бундеслиги у "рекормайстра" 9 побед и всего две ничьи – "Байеру" (1:1) и "Айнтрахту" (3:3) удалось унести ноги с "Альянц Арены при крайне неблагоприятных игровых обстоятельствах. Плюс "Бавария" идет первой в лиге по забитым (36), пропущенным (7), ожидаемым голам (xG 30.54) и допущенной угрозе (xGA 6.12).

Но на европейской арене дела идут совсем не так, как ожидалось. Во втором туре ЛЧ "Байерн" уступил в Бирмингеме "Астон Вилле" (1:0), которая надавила на уязвимые места высокой защитной линии с персональными ориентировками. В следующем туре "рекордмайстер" отлетел от блестящей "Барселоны" (4:1) Ханси Флика. Минимальная победа над "Бенфикой" (1:0) перед международным перерывом немного поправила положение, но успех теперь нужно преумножать.

Что касается кадров, то у Компани есть проблемы в опорной зоне. Бурно прогрессировавший Павлович и классическая шестерка Пальинья вылетели с травмами, вынудив тренера вернуть в состав Горецку, который не подходит по своему игровому профилю. Плюс есть проблемы с глубиной в защите – в лазарете два универсала Станишич и Ито, плюс в запасе будет отсутствовать резервный вратарь Ульрайх.

ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" на внутренней арене тоже чувствует себя максимально комфортно, имея почти идентичные показатели – 10 побед и 2 ничьи в 12 турах. С теми же 36 забитыми, только вот в обороне менее уверенно – 10 пропущенных и 13 ожидаемых пропущенных. Что уже принесло комфортный перевес в 6 очков от ближайшего преследователя в лице "Монако".

Но в отличии от "монегасков", в Европе у подопечных Луиса Энрике дела не столь радужные. Тут свои коррективы внес жребий, принеся парижанам самый трудный календарь среди всех 36 участников ЛЧ. В первом туре ПСЖ на последней основной минуте дожал "Жирону" благодаря автоголу голкипера Гассаниги. Дальше был выезд на "Эмирейтс", где "Арсенал" (2:0) Артеты прагматично нейтрализовал владение Энрике. После – обидная ничья с ПСВ (1:1) и катастрофа на последней минуте игры против "Атлетико" (1:2).

На "Альянц Арене" не сыграет бывший баварец Люка Эрнандес. Француз как всегда в лазарете, как и бывший капитан команды Кимпембе. Гонсалу Рамуш едва восстановился, но не готов к возвращению на такую игру, так что Энрике продолжит играть с Асенсио в роли ложной девятки. Еще одна неприятность – небольшое повреждение двужильного Нуну Мендеша, которое оставляет его под вопросом на матч.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Бералдо – Заир-Эмери, Витинья, Невеш – Дембеле, Асенсио, Барколя

Статистика и факты

"Бавария" не проигрывала дома в групповом этапе ЛЧ с октября 2013-го года (поражение 2:3 от "Манчестер Сити").

Кейн побил рекорд Холланда, достигнув отметки в 50 голов в Бундеслиге за 43 матча (Эрлингу понадобилось 50).

У "Баварии" с победного финала ЛЧ 2020 против ПСЖ сохранилось 8 игроков в ростере, включая автора решающего гола Кингсли Комана.

Коман числился в ПСЖ в 2012-2014 годах, проведя всего 4 игры за перввый клуб. В то же время Люка Эрнандес провел за "Баварию" 107 матчей до трансфера в Париж прошлым летом.

Личные встречи

"Бавария" и ПСЖ никогда не играли вничью между собой. В 13 матчах мюнхенцы вышли победителями в 7 матчах, у парижан всего на один успех меньше. В последних 6 встречах немецкий клуб выиграл 5 раз, включая финал ЛЧ 2019/20.

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12 2 "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10 3 "Монако" 4 3 1 0 10-4 10 4 "Брест" 4 3 1 0 9-3 10 5 "Интер" 4 3 1 0 6-0 10 6 "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9 7 "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9 8 "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9 9 "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8 10 "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7 11 "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7 12 "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7 13 "Байер" 4 2 1 1 6-5 7 14 "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7 15 "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7 16 Динамо 4 2 1 1 10-12 7 17 "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6 18 Реал 4 2 0 2 9-7 6 19 "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6 20 "Милан" 4 2 0 2 7-6 6 21 "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6 22 "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6 23 "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6 24 ПСВ 4 1 2 1 7-5 5 25 "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария - ПСЖ от UA-Футбол

ПСЖ имеет дыру на левом фланге защиты, непонятно кто в центре поля будет пытаться держать Мусиалу, плюс впереди есть скорость для контратак, но реализовывать моменты, кроме Барколя, некому. С такими проблемами на "Альянц Арене" на позитивный результат рассчитывать трудно. Впрочем, уязвимые месте имеют и хозяева – опорная зона, фланг Геррейру и персональные ориентировки в защите, увеличивающих нагрузку на Упамекано и Кима (на таком уровне оборона может и треснуть). Так что ждем обоюдоострой игры, с голами с обеих сторон. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.65.