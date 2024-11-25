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Бавария – ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
После серии неудач и "Баварии", и ПСЖ нужно возвращаться на победную тропу
Новый формат группового этапа ЛЧ подарил нам удивительную картину. К 5-му туру "Бавария" подходит на 17-м месте, а их французские коллеги по доминации на внутренней арене из ПСЖ – и вовсе за пределами топ-24. Так что 3 очка нужны каждой из сторон.
Лига Чемпионов, 5-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – ПСЖ 22:00
Трансляция – Megogо
Бавария
После назначения Венсана Компани "Бавария" вернулась к привычному режиму доминации на внутренней арене – как в плане игрового стиля, так и результатов. По итогам стартовых 11 туров Бундеслиги у "рекормайстра" 9 побед и всего две ничьи – "Байеру" (1:1) и "Айнтрахту" (3:3) удалось унести ноги с "Альянц Арены при крайне неблагоприятных игровых обстоятельствах. Плюс "Бавария" идет первой в лиге по забитым (36), пропущенным (7), ожидаемым голам (xG 30.54) и допущенной угрозе (xGA 6.12).
Но на европейской арене дела идут совсем не так, как ожидалось. Во втором туре ЛЧ "Байерн" уступил в Бирмингеме "Астон Вилле" (1:0), которая надавила на уязвимые места высокой защитной линии с персональными ориентировками. В следующем туре "рекордмайстер" отлетел от блестящей "Барселоны" (4:1) Ханси Флика. Минимальная победа над "Бенфикой" (1:0) перед международным перерывом немного поправила положение, но успех теперь нужно преумножать.
Что касается кадров, то у Компани есть проблемы в опорной зоне. Бурно прогрессировавший Павлович и классическая шестерка Пальинья вылетели с травмами, вынудив тренера вернуть в состав Горецку, который не подходит по своему игровому профилю. Плюс есть проблемы с глубиной в защите – в лазарете два универсала Станишич и Ито, плюс в запасе будет отсутствовать резервный вратарь Ульрайх.
ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" на внутренней арене тоже чувствует себя максимально комфортно, имея почти идентичные показатели – 10 побед и 2 ничьи в 12 турах. С теми же 36 забитыми, только вот в обороне менее уверенно – 10 пропущенных и 13 ожидаемых пропущенных. Что уже принесло комфортный перевес в 6 очков от ближайшего преследователя в лице "Монако".
Но в отличии от "монегасков", в Европе у подопечных Луиса Энрике дела не столь радужные. Тут свои коррективы внес жребий, принеся парижанам самый трудный календарь среди всех 36 участников ЛЧ. В первом туре ПСЖ на последней основной минуте дожал "Жирону" благодаря автоголу голкипера Гассаниги. Дальше был выезд на "Эмирейтс", где "Арсенал" (2:0) Артеты прагматично нейтрализовал владение Энрике. После – обидная ничья с ПСВ (1:1) и катастрофа на последней минуте игры против "Атлетико" (1:2).
На "Альянц Арене" не сыграет бывший баварец Люка Эрнандес. Француз как всегда в лазарете, как и бывший капитан команды Кимпембе. Гонсалу Рамуш едва восстановился, но не готов к возвращению на такую игру, так что Энрике продолжит играть с Асенсио в роли ложной девятки. Еще одна неприятность – небольшое повреждение двужильного Нуну Мендеша, которое оставляет его под вопросом на матч.
Ориентировочные составы
Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Горецка – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Бералдо – Заир-Эмери, Витинья, Невеш – Дембеле, Асенсио, Барколя
Статистика и факты
- "Бавария" не проигрывала дома в групповом этапе ЛЧ с октября 2013-го года (поражение 2:3 от "Манчестер Сити").
- Кейн побил рекорд Холланда, достигнув отметки в 50 голов в Бундеслиге за 43 матча (Эрлингу понадобилось 50).
- У "Баварии" с победного финала ЛЧ 2020 против ПСЖ сохранилось 8 игроков в ростере, включая автора решающего гола Кингсли Комана.
- Коман числился в ПСЖ в 2012-2014 годах, проведя всего 4 игры за перввый клуб. В то же время Люка Эрнандес провел за "Баварию" 107 матчей до трансфера в Париж прошлым летом.
Личные встречи
"Бавария" и ПСЖ никогда не играли вничью между собой. В 13 матчах мюнхенцы вышли победителями в 7 матчах, у парижан всего на один успех меньше. В последних 6 встречах немецкий клуб выиграл 5 раз, включая финал ЛЧ 2019/20.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария - ПСЖ от UA-Футбол
ПСЖ имеет дыру на левом фланге защиты, непонятно кто в центре поля будет пытаться держать Мусиалу, плюс впереди есть скорость для контратак, но реализовывать моменты, кроме Барколя, некому. С такими проблемами на "Альянц Арене" на позитивный результат рассчитывать трудно. Впрочем, уязвимые месте имеют и хозяева – опорная зона, фланг Геррейру и персональные ориентировки в защите, увеличивающих нагрузку на Упамекано и Кима (на таком уровне оборона может и треснуть). Так что ждем обоюдоострой игры, с голами с обеих сторон. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.65.
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