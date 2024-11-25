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Янг Бойз - Аталанта. Анонс и прогноз матча пятого тура Лиги чемпионов на 26.11.2024
Янг Бойз - Аталанта: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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В пятом туре Лиги чемпионов "Янг Бойз" постарается одержать свою первую победу в рамках ЛЧ. "Аталанта", в свою очередь, сделает все, чтобы не допустить гол в ворота Марко Карнесекки.
Лига чемпионов, пятый тур
26 ноября, 22:00. Швейцария. Стадион "Ванкдор"
Главный арбитр: Манфредас Лукьянчукас
Янг Бойз - Аталанта
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Янг Бойз
Очередной экзамен для подопечных Жоэля Маньина. В предыдущем туре швейцарская команда уступила донецкому "Шахтеру" со счетом 1:2, этот проигрыш стал четвертым в рамках Лиги чемпионов.
В швейцарской Суперлиге "Янг Бойз" также не "блещет", они занимают девятое место, результаты нестабильны, да и не скажешь, что в прошлом сезоне "желто-черные" заняли первое место в национальном первенстве.
К игре в ЛЧ "Янг Бойз" подходят без большого количества защитников, а именно без Саиди Янко, Абду Конте, Лориса Бенито, Танги Зукру, Патрика Пфайффера. Также защитник Мигель Чайва не сможет выйти на поле из-за серьезной травмы лодыжки, поэтому вместо него на поле выйдет Филип Угринич.
Аталанта
"Аталанта" мчится как сумасшедшая вместе с Гасперини, пять побед подряд в Серии А, а в ЛЧ - две победы и две ничьи.
Главный тренер "Аталанты" Гасперини будет вынужден внести изменения в состав перед игрой против "Янг Бойз": основной защитник итальянского клуба Эдерсон получил три предупреждения в Лиге чемпионов и не сможет помочь команде.
Также не поможет команде нападающий Джанлука Скамакка из-за проблем с передней крестообразной связкой, защитник Сеад Колашинац из-за травмы подколенного сухожилия, а правый полузащитник Давиде Дзаппакоста будет отсутствовать из-за поврежденной икроножной мышцы.
Статистика встреч
Первый раз команды встретились в рамках Лиги чемпионов, в сезоне 2021/2022. Тогда в первом матче, который состоялся 29 сентября 2021 года на поле "Аталанты", хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. В ответной встрече, 23 ноября 2021 года, "Янг Бойз" на своем поле продемонстрировали характер, сыграв в результативную ничью 3:3.
Последние матчи команд
"Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 23.11.2024 | "Лузерн" 1 - 1 "Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 10.11.2024 | "Янг Бойз" 2 - 1 "Лугано"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 06.11.2024 | "Шахтер" 2 - 1 "Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 02.11.2024 | "Цюрих" 0 - 0 "Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 30.10.2024 | "Янг Бойз" 3 - 2 "Базель"
"Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 23.11.2024 | "Парма" 1 - 3 "Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 10.11.2024 | "Аталанта" 2 - 1 "Удинезе"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 06.11.2024 | "Штутгарт" 0 - 2 "Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 03.11.2024 | "Наполи" 0 - 3 "Аталанта"
- Чемпионат Италии 2024/2025, 30.10.2024 | "Аталанта" 2 - 0 "Монца"
Турнирное положение
"Янг Бойз" переживает непростой сезон как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. В швейцарской Суперлиге команда занимает 9-е место среди 12 участников, имея 17 очков после 15 матчей (4 победы, 5 ничьих, 6 поражений). В Лиге чемпионов ситуация еще хуже: команда проиграла все четыре матча группового этапа с разницей мячей 1-11, не набрав ни одного очка.
Тем временем их соперники, "Аталанта", демонстрируют уверенные результаты в Серии А, занимая второе место после 13 туров. Команда одержала 9 побед, 1 ничью и 3 поражения. Последние пять матчей были для команды сверх успешными - пять побед подряд. В Лиге чемпионов "Аталанта" тоже выглядит стабильно: после 4 матчей имеет 2 победы и 2 ничьи.
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "Аталанты". Несмотря на потери, "Аталанта" выглядит фаворитом этой встречи благодаря своей глубине состава и хорошей форме. Учитывая проблемы "Янг Бойз" в обороне и отсутствие нескольких ключевых игроков, шансы на успех для хозяев минимальны.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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