Спортинг - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.11.2024

Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади. Ее вторую часть предлагаем начать с просмотра интересного противостояния португальского "Спортинга" и английского "Арсенала".

Лига чемпионов. 5 тур

26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)

Спортинг - Арсенал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Спортинг

Без сомнения, к "Спортингу" сейчас будет приковано много внимания. Ведь имеем главную интригу - сможет ли команда оставаться на таком же невероятном уровне, что и при Амориму. Их вдохновитель уже погрузился в проблемы своего нового клуба "Манчестер Юнайтед" (это приключение будет не менее интересным). Теперь за руль "Спортинга" стал тренер-дебютант Жоау Перейра.

Кстати, новый тренер уже провел дебютную игру. Для раскачки был разгромлен "Амаранте" (6:0) в Кубке Португалии. То есть лиссабонцы продолжают оставаться лишь с одним поражением в этом сезоне (в игре за Суперкубок Португалии).

В целом команда не проигрывает почти 4 месяца. Уверенное шествие в чемпионате (отрыв в 6 очков) и столь же уверенное выступление в Лиге чемпионов. Сейчас «Спортинг» на 2-м месте из 36-ти команд. Была ничья с "ПСВ" (1:1) и победы над "Лиллем" (2:0), "Штурмом" (2:0) и "Манчестер Сити" (4:1). Последний результат выглядит просто бомбическим, никак иначе.

Из-за травм с лондонцами не сыграют Дебаст, Гонсалвеш и Сантуш. Главное, что есть Дьокереш. Все остальное - второстепенно, правда же? Если что, на его счету в этом сезоне 24 гола за 18 матчей...

Арсенал

"Арсенал" пока что во всех турнирах имеет трудности. Нет, все не так плохо. Но с прошлого сезона аппетиты выросли.

Словом, сейчас команда Артеты занимает 4-ю строчку в АПЛ (шутить не будем). До лидерской позиции аж 9 очков, что для английского чемпионата является серьезной отметкой.

В Лиге чемпионов, в принципе, дела идут более-менее. После половины группового этапа "Арсенал" занимает 12-е место с 7-ю очками (у лидера, того же "Ливерпуля" - 12). Сразу бросается в глаза небольшая результативность в матчах лондонцев. За 4 игры они забили всего 3 мяча. Правда, и пропустили всего 1. То есть поединки не слишком зрелищные.

Кадровых потерь мало. Только Уайт и Тирни продолжают восстанавливаться от травм.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Спортинга:

22.11. Спортинг - Амаранте 6:0 (Кубок Португалии)

10.11. Брага - Спортинг 2:4 (Лига Португалии)

05.11. Спортинг - Манчестер Сити 4:1 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Арсенала:

23.11. Арсенал - Ноттингем 3:0 (АПЛ)

10.11. Челси - Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.11. Интер - Арсенал 1:0 (Лига чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

2023. Арсенал - Спортинг 1:1, 3:5 - пен (Лига Европы)

2023. Спортинг - Арсенал 2:2 (Лига Европы)

2018. Арсенал - Спортинг 0:0 (Лига Европы)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Спортинг - Арсенал от UA-Футбол

На поле сойдутся бешеные, атакующие португальцы и прагматичные англичане. Команда Артеты - топ в мировом футболе, вряд ли "Спортингу" будет удаваться столько, как они привыкли. Поставим на эту игру ТМ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша