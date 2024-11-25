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Спортинг - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.11.2024
Удастся ли португальцам продолжить зажигать уже без Аморима?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади. Ее вторую часть предлагаем начать с просмотра интересного противостояния португальского "Спортинга" и английского "Арсенала".
Лига чемпионов. 5 тур
26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)
Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)
Спортинг - Арсенал. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Спортинг
Без сомнения, к "Спортингу" сейчас будет приковано много внимания. Ведь имеем главную интригу - сможет ли команда оставаться на таком же невероятном уровне, что и при Амориму. Их вдохновитель уже погрузился в проблемы своего нового клуба "Манчестер Юнайтед" (это приключение будет не менее интересным). Теперь за руль "Спортинга" стал тренер-дебютант Жоау Перейра.
Кстати, новый тренер уже провел дебютную игру. Для раскачки был разгромлен "Амаранте" (6:0) в Кубке Португалии. То есть лиссабонцы продолжают оставаться лишь с одним поражением в этом сезоне (в игре за Суперкубок Португалии).
В целом команда не проигрывает почти 4 месяца. Уверенное шествие в чемпионате (отрыв в 6 очков) и столь же уверенное выступление в Лиге чемпионов. Сейчас «Спортинг» на 2-м месте из 36-ти команд. Была ничья с "ПСВ" (1:1) и победы над "Лиллем" (2:0), "Штурмом" (2:0) и "Манчестер Сити" (4:1). Последний результат выглядит просто бомбическим, никак иначе.
Из-за травм с лондонцами не сыграют Дебаст, Гонсалвеш и Сантуш. Главное, что есть Дьокереш. Все остальное - второстепенно, правда же? Если что, на его счету в этом сезоне 24 гола за 18 матчей...
Арсенал
"Арсенал" пока что во всех турнирах имеет трудности. Нет, все не так плохо. Но с прошлого сезона аппетиты выросли.
Словом, сейчас команда Артеты занимает 4-ю строчку в АПЛ (шутить не будем). До лидерской позиции аж 9 очков, что для английского чемпионата является серьезной отметкой.
В Лиге чемпионов, в принципе, дела идут более-менее. После половины группового этапа "Арсенал" занимает 12-е место с 7-ю очками (у лидера, того же "Ливерпуля" - 12). Сразу бросается в глаза небольшая результативность в матчах лондонцев. За 4 игры они забили всего 3 мяча. Правда, и пропустили всего 1. То есть поединки не слишком зрелищные.
Кадровых потерь мало. Только Уайт и Тирни продолжают восстанавливаться от травм.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Спортинга:
22.11. Спортинг - Амаранте 6:0 (Кубок Португалии)
10.11. Брага - Спортинг 2:4 (Лига Португалии)
05.11. Спортинг - Манчестер Сити 4:1 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Арсенала:
23.11. Арсенал - Ноттингем 3:0 (АПЛ)
10.11. Челси - Арсенал 1:1 (АПЛ)
06.11. Интер - Арсенал 1:0 (Лига чемпионов)
- Последние 3 очные встречи:
2023. Арсенал - Спортинг 1:1, 3:5 - пен (Лига Европы)
2023. Спортинг - Арсенал 2:2 (Лига Европы)
2018. Арсенал - Спортинг 0:0 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Спортинг - Арсенал от UA-Футбол
На поле сойдутся бешеные, атакующие португальцы и прагматичные англичане. Команда Артеты - топ в мировом футболе, вряд ли "Спортингу" будет удаваться столько, как они привыкли. Поставим на эту игру ТМ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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