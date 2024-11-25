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Спортинг - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.11.2024

Лига Чемпионов

Удастся ли португальцам продолжить зажигать уже без Аморима?

Спортинг - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 26.11.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади. Ее вторую часть предлагаем начать с просмотра интересного противостояния португальского "Спортинга" и английского "Арсенала".

Содержание

Лига чемпионов. 5 тур

26.11.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Шимон Марциньяк (Польша)

Спортинг - Арсенал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Спортинг

Без сомнения, к "Спортингу" сейчас будет приковано много внимания. Ведь имеем главную интригу - сможет ли команда оставаться на таком же невероятном уровне, что и при Амориму. Их вдохновитель уже погрузился в проблемы своего нового клуба "Манчестер Юнайтед" (это приключение будет не менее интересным). Теперь за руль "Спортинга" стал тренер-дебютант Жоау Перейра.

Кстати, новый тренер уже провел дебютную игру. Для раскачки был разгромлен "Амаранте" (6:0) в Кубке Португалии. То есть лиссабонцы продолжают оставаться лишь с одним поражением в этом сезоне (в игре за Суперкубок Португалии).

В целом команда не проигрывает почти 4 месяца. Уверенное шествие в чемпионате (отрыв в 6 очков) и столь же уверенное выступление в Лиге чемпионов. Сейчас «Спортинг» на 2-м месте из 36-ти команд. Была ничья с "ПСВ" (1:1) и победы над "Лиллем" (2:0), "Штурмом" (2:0) и "Манчестер Сити" (4:1). Последний результат выглядит просто бомбическим, никак иначе.

Из-за травм с лондонцами не сыграют Дебаст, Гонсалвеш и Сантуш. Главное, что есть Дьокереш. Все остальное - второстепенно, правда же? Если что, на его счету в этом сезоне 24 гола за 18 матчей...

Арсенал

"Арсенал" пока что во всех турнирах имеет трудности. Нет, все не так плохо. Но с прошлого сезона аппетиты выросли.

Словом, сейчас команда Артеты занимает 4-ю строчку в АПЛ (шутить не будем). До лидерской позиции аж 9 очков, что для английского чемпионата является серьезной отметкой.

В Лиге чемпионов, в принципе, дела идут более-менее. После половины группового этапа "Арсенал" занимает 12-е место с 7-ю очками (у лидера, того же "Ливерпуля" - 12). Сразу бросается в глаза небольшая результативность в матчах лондонцев. За 4 игры они забили всего 3 мяча. Правда, и пропустили всего 1. То есть поединки не слишком зрелищные.

Кадровых потерь мало. Только Уайт и Тирни продолжают восстанавливаться от травм.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Спортинга:

22.11. Спортинг - Амаранте 6:0 (Кубок Португалии)
10.11. Брага - Спортинг 2:4 (Лига Португалии)
05.11. Спортинг - Манчестер Сити 4:1 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Арсенала:

23.11. Арсенал - Ноттингем 3:0 (АПЛ)
10.11. Челси - Арсенал 1:1 (АПЛ)
06.11. Интер - Арсенал 1:0 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 очные встречи:

2023. Арсенал - Спортинг 1:1, 3:5 - пен (Лига Европы)
2023. Спортинг - Арсенал 2:2 (Лига Европы)
2018. Арсенал - Спортинг 0:0 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
3.20
3.55
2.29
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Прогноз на матч Спортинг - Арсенал от UA-Футбол

На поле сойдутся бешеные, атакующие португальцы и прагматичные англичане. Команда Артеты - топ в мировом футболе, вряд ли "Спортингу" будет удаваться столько, как они привыкли. Поставим на эту игру ТМ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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