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Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024
Гранд против дебютанта ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press
"Барселона" после двух кряду осечек в Ла Лиге и без травмированного Ламина Ямаля попробует вернуться на победную стезю в матче с дебютантом ЛЧ, который уже здорово тут пошумел.
У "Бреста" 3 победы и 1 ничья на старте группового турнира, и он уже доказал, что с ним надо считаться. Любая недооценка будет стоить "Барсе" проблем.
Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Брест
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Лига чемпионов. 5-й тур
26 ноября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Брест"
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барселона" впервые в сезоне не выиграла в двух кряду матчах, проиграв "Реалу Сосьедад" (0:1) и упустив победу в Виго (2:2). Это заставляет каталонцев нервничать — Гави публично набросился на Кунде за ошибку, что очень не понравилось Флику.
Гандикап над "Реалом" в Ла Лиге растаял — осталось всего-ничего. При этом в ЛЧ после поражения от "Монако" в стартовом туре тоже оступаться нельзя. Да, в последних трех турах были биты "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда", но "Брест" - далеко не швейцарцы и не сербы. Французы и атлетичнее, и злее. Хотя "Барса", конечно, фаворит.
7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD— OptaJose (@OptaJose) November 23, 2024
С приходом Флика команда выиграла все 7 матчей на своем поле, причем только дважды забила менее трех голов. В отличной форме Левандовский и Рафинья; на двоих они уже забили 33 гола в сезоне. Ну, и еще "Барса" исторически хорошо играет с французами дома — 9 побед в 14 матчах.
Новости "Бреста"
Пока "Барса" пытается конкурировать на двух фронтах, "Брест" выбрал ЛЧ, где уже одолел "Штурм", "Зальцбург" и "Спарту", а с "Байером" разделил очки (1:1). На Лигу 1 у бретонцев не хватает сил, и там они лишь 12-е.
Решение тренера Эрика Руа легко понять — когда еще "Брест" сыграет в ЛЧ? Да и ранее такого никогда не было; этот сезон для команды исторический. Вне сомнений, она сделает все, чтобы он стал еще историчнее на поле "Барсы". Травм, правда, многовато, но Дель Кастильо все еще быстр, а Камара с Эдмилсоном трудолюбивы.
3 - Brest a gagné 3 de ses 4 premiers matches de Ligue des Champions (1 nul), Strasbourg étant le seul autre club français à avoir atteint ce cap des 3 succès en C1 aussi rapidement (en 1979). Ambition. #SPABRE pic.twitter.com/6G6FhHqLvB— OptaJean (@OptaJean) November 6, 2024
В этом сезоне каталонцев уже проиграли "Монако" 1:2, а "Брест" на выходных дал монегаскам отменный бой, хоть и тоже уступил (2:3). Не судите по именам: если "Пираты" не развалятся ментально — их физика, выносливость сделают матч неприятным для фаворита.
"Барселона" - "Брест": статистика личных встреч
Вы же не удивитесь, узнав, что ранее эти команды никогда не встречались?
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Бреста"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ориентировочные составы
У "Барсы" завершают реабилитацию Ямаль, Ферран и Эрик Гарсия; в то же время Берналь, Араухо, Кристенсен, тер Штеген и Фати не будут играть еще долго.
У "Бреста" потери даже более критичны по его меркам — вне игры Массадио Айдара, Ромен Февр, Бредли Локо, а после "Монако" еще и диригент центра поля Пьер Лис-Мелу.
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Касадо — Рафинья, Педри, Ольмо — Левандовский
"Брест": Бизо — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Амави — Камара, Эдмилсон, Маньетти — Дель Кастильо, Ажорг, Думбия
"Барселона" - "Брест": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Брест": прогноз от UA-Футбол
Лучший игрок "Барсы" прямо сейчас — Левандовский, а у "Бреста" именно центр обороны — слабейшее звено. Не просто так бретонцы пропустили 22 гола в 12 турах Лиги 1.
Наша ставка — Роберт забьет. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,5 и выше.
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