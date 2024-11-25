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Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024

Лига Чемпионов

Гранд против дебютанта ЛЧ

Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после двух кряду осечек в Ла Лиге и без травмированного Ламина Ямаля попробует вернуться на победную стезю в матче с дебютантом ЛЧ, который уже здорово тут пошумел.

У "Бреста" 3 победы и 1 ничья на старте группового турнира, и он уже доказал, что с ним надо считаться. Любая недооценка будет стоить "Барсе" проблем.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Брест
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Лига чемпионов. 5-й тур
26 ноября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Брест"
Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" впервые в сезоне не выиграла в двух кряду матчах, проиграв "Реалу Сосьедад" (0:1) и упустив победу в Виго (2:2). Это заставляет каталонцев нервничать — Гави публично набросился на Кунде за ошибку, что очень не понравилось Флику.

Гандикап над "Реалом" в Ла Лиге растаял — осталось всего-ничего. При этом в ЛЧ после поражения от "Монако" в стартовом туре тоже оступаться нельзя. Да, в последних трех турах были биты "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда", но "Брест" - далеко не швейцарцы и не сербы. Французы и атлетичнее, и злее. Хотя "Барса", конечно, фаворит.

С приходом Флика команда выиграла все 7 матчей на своем поле, причем только дважды забила менее трех голов. В отличной форме Левандовский и Рафинья; на двоих они уже забили 33 гола в сезоне. Ну, и еще "Барса" исторически хорошо играет с французами дома — 9 побед в 14 матчах.

Новости "Бреста"

Пока "Барса" пытается конкурировать на двух фронтах, "Брест" выбрал ЛЧ, где уже одолел "Штурм", "Зальцбург" и "Спарту", а с "Байером" разделил очки (1:1). На Лигу 1 у бретонцев не хватает сил, и там они лишь 12-е.

Решение тренера Эрика Руа легко понять — когда еще "Брест" сыграет в ЛЧ? Да и ранее такого никогда не было; этот сезон для команды исторический. Вне сомнений, она сделает все, чтобы он стал еще историчнее на поле "Барсы". Травм, правда, многовато, но Дель Кастильо все еще быстр, а Камара с Эдмилсоном трудолюбивы.

В этом сезоне каталонцев уже проиграли "Монако" 1:2, а "Брест" на выходных дал монегаскам отменный бой, хоть и тоже уступил (2:3). Не судите по именам: если "Пираты" не развалятся ментально — их физика, выносливость сделают матч неприятным для фаворита.

"Барселона" - "Брест": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что ранее эти команды никогда не встречались?

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Бреста"

Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

Ориентировочные составы

У "Барсы" завершают реабилитацию Ямаль, Ферран и Эрик Гарсия; в то же время Берналь, Араухо, Кристенсен, тер Штеген и Фати не будут играть еще долго.

У "Бреста" потери даже более критичны по его меркам — вне игры Массадио Айдара, Ромен Февр, Бредли Локо, а после "Монако" еще и диригент центра поля Пьер Лис-Мелу.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Касадо — Рафинья, Педри, Ольмо — Левандовский

"Брест": Бизо — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Амави — Камара, Эдмилсон, Маньетти — Дель Кастильо, Ажорг, Думбия

"Барселона" - "Брест": ставки и коэффициенты

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1,17
8,20
15,50
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"Барселона" - "Брест": прогноз от UA-Футбол

Лучший игрок "Барсы" прямо сейчас — Левандовский, а у "Бреста" именно центр обороны — слабейшее звено. Не просто так бретонцы пропустили 22 гола в 12 турах Лиги 1.

Наша ставка — Роберт забьет. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,5 и выше.

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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:41
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:41
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.11.2024 в 16:05
Будет очень неплохо, чтобы великая Барселона выиграла очень крупно, ну а позорный реал также, очень крупно проиграл в Ливерпуле.
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