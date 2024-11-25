Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024

"Барселона" после двух кряду осечек в Ла Лиге и без травмированного Ламина Ямаля попробует вернуться на победную стезю в матче с дебютантом ЛЧ, который уже здорово тут пошумел.

У "Бреста" 3 победы и 1 ничья на старте группового турнира, и он уже доказал, что с ним надо считаться. Любая недооценка будет стоить "Барсе" проблем.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Барселона - Брест Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 5-й тур

26 ноября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Брест"

Арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" впервые в сезоне не выиграла в двух кряду матчах, проиграв "Реалу Сосьедад" (0:1) и упустив победу в Виго (2:2). Это заставляет каталонцев нервничать — Гави публично набросился на Кунде за ошибку, что очень не понравилось Флику.

Гандикап над "Реалом" в Ла Лиге растаял — осталось всего-ничего. При этом в ЛЧ после поражения от "Монако" в стартовом туре тоже оступаться нельзя. Да, в последних трех турах были биты "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда", но "Брест" - далеко не швейцарцы и не сербы. Французы и атлетичнее, и злее. Хотя "Барса", конечно, фаворит.

7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2024

С приходом Флика команда выиграла все 7 матчей на своем поле, причем только дважды забила менее трех голов. В отличной форме Левандовский и Рафинья; на двоих они уже забили 33 гола в сезоне. Ну, и еще "Барса" исторически хорошо играет с французами дома — 9 побед в 14 матчах.

Новости "Бреста"

Пока "Барса" пытается конкурировать на двух фронтах, "Брест" выбрал ЛЧ, где уже одолел "Штурм", "Зальцбург" и "Спарту", а с "Байером" разделил очки (1:1). На Лигу 1 у бретонцев не хватает сил, и там они лишь 12-е.

Решение тренера Эрика Руа легко понять — когда еще "Брест" сыграет в ЛЧ? Да и ранее такого никогда не было; этот сезон для команды исторический. Вне сомнений, она сделает все, чтобы он стал еще историчнее на поле "Барсы". Травм, правда, многовато, но Дель Кастильо все еще быстр, а Камара с Эдмилсоном трудолюбивы.

3 - Brest a gagné 3 de ses 4 premiers matches de Ligue des Champions (1 nul), Strasbourg étant le seul autre club français à avoir atteint ce cap des 3 succès en C1 aussi rapidement (en 1979). Ambition. #SPABRE pic.twitter.com/6G6FhHqLvB — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2024

В этом сезоне каталонцев уже проиграли "Монако" 1:2, а "Брест" на выходных дал монегаскам отменный бой, хоть и тоже уступил (2:3). Не судите по именам: если "Пираты" не развалятся ментально — их физика, выносливость сделают матч неприятным для фаворита.

"Барселона" - "Брест": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что ранее эти команды никогда не встречались?

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Бреста"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" завершают реабилитацию Ямаль, Ферран и Эрик Гарсия; в то же время Берналь, Араухо, Кристенсен, тер Штеген и Фати не будут играть еще долго.

У "Бреста" потери даже более критичны по его меркам — вне игры Массадио Айдара, Ромен Февр, Бредли Локо, а после "Монако" еще и диригент центра поля Пьер Лис-Мелу.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Касадо — Рафинья, Педри, Ольмо — Левандовский

"Брест": Бизо — Лала, Шардоне, Ле Кардиналь, Амави — Камара, Эдмилсон, Маньетти — Дель Кастильо, Ажорг, Думбия

"Барселона" - "Брест": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Брест": прогноз от UA-Футбол

Лучший игрок "Барсы" прямо сейчас — Левандовский, а у "Бреста" именно центр обороны — слабейшее звено. Не просто так бретонцы пропустили 22 гола в 12 турах Лиги 1.

Наша ставка — Роберт забьет. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,5 и выше.