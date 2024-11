Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.11.2024

"Барселона" после двух кряду осечек в Ла Лиге и без травмированного Ламина Ямаля попробует вернуться на победную стезю в матче с дебютантом ЛЧ, который уже здорово тут пошумел.

У "Бреста" 3 победы и 1 ничья на старте группового турнира, и он уже доказал, что с ним надо считаться. Любая недооценка будет стоить "Барсе" проблем.

"Барселона" впервые в сезоне не выиграла в двух кряду матчах, проиграв "Реалу Сосьедад" (0:1) и упустив победу в Виго (2:2). Это заставляет каталонцев нервничать — Гави публично набросился на Кунде за ошибку, что очень не понравилось Флику.

Гандикап над "Реалом" в Ла Лиге растаял — осталось всего-ничего. При этом в ЛЧ после поражения от "Монако" в стартовом туре тоже оступаться нельзя. Да, в последних трех турах были биты "Янг Бойз", "Бавария" и "Црвена Звезда", но "Брест" - далеко не швейцарцы и не сербы. Французы и атлетичнее, и злее. Хотя "Барса", конечно, фаворит.

7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD