Манчестер Сити – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур

26 ноября. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Football 6

Назвать эти коллективы соседями по турнирной таблице все же трудно, ведь "горожане" сейчас идут на 10-й строчке, а нидерландский коллектив — на 21-й. Вот только разделяет эти команды всего 1 балл и после этого матча последние могут даже опередить команду Гвардиолы.

Кризис манчестерского клуба продолжается и после такой серии им просто необходима победа, просто для морального духа. Смогут ли они это сделать? Мы можем только проанализировать, как эти коллективы подходят к матчу, а то, что будет происходить в те 90 минут — другой вопрос.

Новости "Манчестер Сити"

Пять поражений подряд. В карьере Пепа Гвардиолы такое происходит впервые и знание этого факта уже должно давать исчерпывающую информацию по поводу нынешнего состояния команды. Они потеряны, они не в форме и там все очень плохо прямо здесь и сейчас. Большое влияние на такие результаты имеют и травмы, но сейчас не об этом.

Последние 5 матчей завершились поражениями. Сначала проиграли "Тоттенхэму" в Кубке Английской Лиги, однако там играл второй состав и серьезно этот турнир Гвардиола не воспринимал, поэтому спишем на случайность. Далее проиграли "Борнмуту" (1:2) и это было абсолютно справедливое поражение. Впоследствии были разгромлены "Спортингом" Рубена Аморима в Лиге Чемпионов, после чего португальский тренер возглавил другой манчестерский клуб.

Еще одно поражение произошло против "Брайтона" (1:2), а буквально в минувшую субботу их разгромил все тот же "Тоттенхэм", но теперь в АПЛ и на "Этихаде" (0:4). Команде не хватает целостности, скорости, ну и Холанд в последнее время просто недозабивает, несмотря на то, что моменты для него все же создают. Возможно, им нужна лишь одна победа, чтобы снова вернуться на правильный путь? Как бы там ни было, эту победу еще надо получить.

Новости "Фейеноорда"

Коллектив Брайана Приске сейчас идет на 4-м месте в турнирной таблице Эредивизи. Они продолжают борьбу может не за чемпионство, но за попадание в топ-3 как минимум. Результаты скорее хорошие, хоть и не очень стабильные.

За последние 5 матчей они выиграли трижды. Также два поражения: одно против "Аякса" в чемпионате (0:2), а другое - против "Зальцбурга" в Лиге Чемпионов (1:3). Зато удалось обыграть "АЗ" (3:2), "Алмере Сити" (4:1) и "Херенвен" (3:0).

В первых турах ЛЧ им удалось обыграть "Бенфику" и "Жирону". За счет этих побед они идут в топ-24, которая позволяет рассчитывать на дополнительный раунд плей-офф. Однако в первом туре проиграли "Байеру" (0:4), а в четвертом туре - "Зальцбургу" (1:3). Именно последнее поражение сильно настораживает и заставляет задуматься о реальной силе этой команды прямо сейчас.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.11.17 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Фейенорд" 1:0

13.09.17 ЛЧ "Фейенорд" — "Манчестер Сити" 0:4

Цифры и факты

В последних 4 матчах "Фейеноорда" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 9 из последних 10 матчей "Манчестер Сити" проходила ставка ТБ 2.5;

Эти команды сыграли между собой только 2 официальных матча в истории, они закончились сухими победами "горожан".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая ситуация в "Манчестер Сити" уже долго является главной темой, которой пытаются оправдать неудачную форму команды Пепа Гвардиолы. Травмированных хватает, в частности обладатель Золотого Мяча Родри, Оскр Бобб, Матео Ковачич, Жереми Доку и Рубен Диаш.

Но у нидерландцев это больше проблем. Брайан Приске не может рассчитывать на помощь своего главного нападающего Сантьяго Хименеса. Также не сыграют Аясе Уэда, Килиндши Гартман, Джастин Бийлоу, Уго Буэно и Джордан Лотомба. Под вопросом готовность Ибраима Османа и Кинтен Тимбер. Не забываем и о дисквалификации Крис-Кевина Надже.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке — Гюндоган, Нуньеш — Силва, Де Брюйне, Грилиш — Холанд

"Фейенорд", 4-2-3-1: Велленройтер — Рид, Траунер, Белен, Ганцко — Миламбо, Зерруки — Мусса, Ин-Бом, Пайшао — Карранца

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Ставки и коэффициенты на матч

1.23 6.60 12.50 Узнать больше

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Фейенордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, нынешняя форма "горожан" обещает им очередной непростой матч и рассчитывать на погром, к которым мы когда-то привыкли, не стоит. Тем не менее исправлять ситуацию необходимо и этот матч является неплохой возможностью для реабилитации. Непростая, но победа хозяев, вот такой итог мы прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.