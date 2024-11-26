Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

"Ливерпуль" против "Реала" - живая классика европейского футбола. Впервые они играли в финале КЕЧ еще в 1981-м, и тогда преуспели англичане. Последнее же десятилетие осталось за испанцами.

Как будет в этот раз? По-боевому, а как еще? Мадрид будет без Винисиуса, но Мбаппе заменит его слева. Ну, а "Ливерпуль" - просто самая эффективная команды Европы прямо сейчас. Салах, кажется, стареть напрочь отказывается.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Ліверпуль - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. 5-й тур

27 ноября. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" с лета проиграл только 1 матч из 18 — было это в сентябре с "Ноттингемом" (0:1). Все последние 5 матчей выиграны — в том числе в минувшем туре АПЛ был бит "Саутгемптон" (3:2). Кроме того, команда Арне Слота единственная, выигравшая все 4 матча на старте ЛЧ.

Как они смогли? Прежде всего, за счет обороны. В 12 турах АПЛ "Ливерпуль" пропустил 8 раз; это лучшая цифра в Англии. Также выдающуюся форму набрал Мохамед Салах, у которого уже 12+10 во всех турнирах. 32-летний египтянин лидирует у букмекеров на ЗМ-2025, при этом "Ливерпуль" все еще не предложил ему новый контракт. Конечно, Мо разочарован, но на поле этого пока не выдает.

17 - Mohamed Salah's goals & assists have been worth 17 points to Liverpool this season, the most of any player in the division. Without them, Chelsea would lead the league table, and Liverpool would be 13th. Indispensable. pic.twitter.com/wnd6Lhnxw2 — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2024

Наоборот — Салах сияет, а еще резко добавил Луис Диас, ван Дейк по-прежнему монументален, а рядом дозревает молодежь, как Кертис Джонс и Харви Эллиотт. Потенциал этого состава огромен; осталось узнать, как он на дистанции.

Новости "Реала"

А вот "Реал" так хвалить не приходится. Да, он выиграл последние матчи с "Осасуной" и "Леганесом" с общим счетом 7:0, но это не тот уровень. С топами у Мадрида пока напряженка.

0:4 с "Барсой", 1:3 с "Миланом", даже 0:1 с "Лиллем" и 1:1 с "Атлетико" показывают, что это уже не та команда, которая громила всех в прошлом сезоне. Карвахаль выбыл, Модрич постарел, Кроос ушел, Мбаппе не влился, как следует — вот и вышел спад. Писали даже, что Перес подумывал уволить Анчелотти — идея странная, но вполне в духе Фло. Он не признает спадов.

9 - Only Kylian Mbappe (10) has scored more goals from outside the box in the Top 5 European leagues in all competitiones than Federico Valverde ???????? (nine as six other players) since 2022/23 campaign. Gunner. #RM ????#FedeValverde ???????? pic.twitter.com/tAEO9WjQDl — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2024

Между тем, давление нарастает. На "Энфилде" уступать никак нельзя, иначе будет 3 фиаско в 4 турах; так и мимо плей-офф пролететь можно. А как победить? Только с жестким прессингом и контратаками. Позиционное нападение на чужих полях у "Реала" пока вообще не выходит. Даже "Леганесу" забивали только с ошибок и дальними ударами, а до этого и подавно были сплошные нервы в Виго, Сан-Себастьяне и на "Метрополитано".

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Главная причина для оптимизма фанатов "Сливочных" - из последних 8 матчей с "Ливерпулем" их команда выиграла 7.

В том числе "Реал" выбыл "Ливерпуль" из ЛЧ-2022/23, 20/21, победил в финалах в 2018-м и 2022-м. То есть, тотальное доминирование аж с 2009 года.

Последние матчи "Ливерпуля"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, "Реал" сыграет без Винисиуса, которого подвело рыхлое поле "Бутарке". Кроме того, вне игры Васкес, Карвахаль, Алаба, Милитао, Чуамени, а Васкес в заявке, но неясно, сколько готов играть.

У "Ливерпуля" потерь тоже хватает — таков нынче календарь. Из основных выбыли Жота, Алиссон, Эллиотт, а решение по Александру-Арнольду примут ближе к игре.

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Луис Диас — Нуньес

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Камавинга, Модрич, Гюлер, Беллингем — Браим Диас, Мбаппе

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Знаете, сколько злости накопилось на Мадрид у мерсисадцев за все последние поражения? Какой бы ни была усталость, они ринутся за них отвечать.

Наша ставка - "Ливерпуль" добьется своего и победит. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,9 и выше.