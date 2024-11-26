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Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

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Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu Agency

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" против "Реала" - живая классика европейского футбола. Впервые они играли в финале КЕЧ еще в 1981-м, и тогда преуспели англичане. Последнее же десятилетие осталось за испанцами.

Как будет в этот раз? По-боевому, а как еще? Мадрид будет без Винисиуса, но Мбаппе заменит его слева. Ну, а "Ливерпуль" - просто самая эффективная команды Европы прямо сейчас. Салах, кажется, стареть напрочь отказывается.

Содержание

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Лига чемпионов. 5-й тур
27 ноября. Ливерпуль. "Энфилд"
"Ливерпуль" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" с лета проиграл только 1 матч из 18 — было это в сентябре с "Ноттингемом" (0:1). Все последние 5 матчей выиграны — в том числе в минувшем туре АПЛ был бит "Саутгемптон" (3:2). Кроме того, команда Арне Слота единственная, выигравшая все 4 матча на старте ЛЧ.

Как они смогли? Прежде всего, за счет обороны. В 12 турах АПЛ "Ливерпуль" пропустил 8 раз; это лучшая цифра в Англии. Также выдающуюся форму набрал Мохамед Салах, у которого уже 12+10 во всех турнирах. 32-летний египтянин лидирует у букмекеров на ЗМ-2025, при этом "Ливерпуль" все еще не предложил ему новый контракт. Конечно, Мо разочарован, но на поле этого пока не выдает.

Наоборот — Салах сияет, а еще резко добавил Луис Диас, ван Дейк по-прежнему монументален, а рядом дозревает молодежь, как Кертис Джонс и Харви Эллиотт. Потенциал этого состава огромен; осталось узнать, как он на дистанции.

Новости "Реала"

А вот "Реал" так хвалить не приходится. Да, он выиграл последние матчи с "Осасуной" и "Леганесом" с общим счетом 7:0, но это не тот уровень. С топами у Мадрида пока напряженка.

0:4 с "Барсой", 1:3 с "Миланом", даже 0:1 с "Лиллем" и 1:1 с "Атлетико" показывают, что это уже не та команда, которая громила всех в прошлом сезоне. Карвахаль выбыл, Модрич постарел, Кроос ушел, Мбаппе не влился, как следует — вот и вышел спад. Писали даже, что Перес подумывал уволить Анчелотти — идея странная, но вполне в духе Фло. Он не признает спадов.

Между тем, давление нарастает. На "Энфилде" уступать никак нельзя, иначе будет 3 фиаско в 4 турах; так и мимо плей-офф пролететь можно. А как победить? Только с жестким прессингом и контратаками. Позиционное нападение на чужих полях у "Реала" пока вообще не выходит. Даже "Леганесу" забивали только с ошибок и дальними ударами, а до этого и подавно были сплошные нервы в Виго, Сан-Себастьяне и на "Метрополитано".

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Главная причина для оптимизма фанатов "Сливочных" - из последних 8 матчей с "Ливерпулем" их команда выиграла 7.

В том числе "Реал" выбыл "Ливерпуль" из ЛЧ-2022/23, 20/21, победил в финалах в 2018-м и 2022-м. То есть, тотальное доминирование аж с 2009 года.

Последние матчи "Ливерпуля"

Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, "Реал" сыграет без Винисиуса, которого подвело рыхлое поле "Бутарке". Кроме того, вне игры Васкес, Карвахаль, Алаба, Милитао, Чуамени, а Васкес в заявке, но неясно, сколько готов играть.

У "Ливерпуля" потерь тоже хватает — таков нынче календарь. Из основных выбыли Жота, Алиссон, Эллиотт, а решение по Александру-Арнольду примут ближе к игре.

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Луис Диас — Нуньес

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Камавинга, Модрич, Гюлер, Беллингем — Браим Диас, Мбаппе

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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1,91
3,85
4,05
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"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Знаете, сколько злости накопилось на Мадрид у мерсисадцев за все последние поражения? Какой бы ни была усталость, они ринутся за них отвечать.

Наша ставка - "Ливерпуль" добьется своего и победит. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,9 и выше.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
26.11.2024 в 18:00
Ну даже не знаю. Ничья наверное
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
26.11.2024 в 18:00
Ну даже не знаю. Ничья наверное
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0
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Spokoyno (Київ)
26.11.2024 в 17:45
Так не найлегший... до того один з не дуже зручний суперник для Ліверпулю Проте букери щось знають!
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
26.11.2024 в 18:52
Альцгеймер, ти вже в буквах плутаєшся, чи може вставну щелепу забув вставити?
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