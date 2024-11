Ливерпуль — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

"Ливерпуль" против "Реала" - живая классика европейского футбола. Впервые они играли в финале КЕЧ еще в 1981-м, и тогда преуспели англичане. Последнее же десятилетие осталось за испанцами.

Как будет в этот раз? По-боевому, а как еще? Мадрид будет без Винисиуса, но Мбаппе заменит его слева. Ну, а "Ливерпуль" - просто самая эффективная команды Европы прямо сейчас. Салах, кажется, стареть напрочь отказывается.

"Ливерпуль" с лета проиграл только 1 матч из 18 — было это в сентябре с "Ноттингемом" (0:1). Все последние 5 матчей выиграны — в том числе в минувшем туре АПЛ был бит "Саутгемптон" (3:2). Кроме того, команда Арне Слота единственная, выигравшая все 4 матча на старте ЛЧ.

Как они смогли? Прежде всего, за счет обороны. В 12 турах АПЛ "Ливерпуль" пропустил 8 раз; это лучшая цифра в Англии. Также выдающуюся форму набрал Мохамед Салах, у которого уже 12+10 во всех турнирах. 32-летний египтянин лидирует у букмекеров на ЗМ-2025, при этом "Ливерпуль" все еще не предложил ему новый контракт. Конечно, Мо разочарован, но на поле этого пока не выдает.

17 - Mohamed Salah's goals & assists have been worth 17 points to Liverpool this season, the most of any player in the division. Without them, Chelsea would lead the league table, and Liverpool would be 13th. Indispensable. pic.twitter.com/wnd6Lhnxw2