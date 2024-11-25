Селтик - Брюгге. Анонс и прогноз матча пятого тура Лиги чемпионов на 27.11.2024

В матче Лиги чемпионов "Селтик" впервые в своей истории примет "Брюгге". Матч обещает быть интересным, ведь в четырех из последних шести матчей "Брюгге" было забито более 2,5 гола, а хозяева могут похвастаться тем, что забили в трех матчах ЛЧ из четырех.

Лига чемпионов, пятый тур

27 ноября, 22:00. Шотландия. "Селтик Парк"

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Селтик - Брюгге

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Трансляция матча В эфире Прямая трансляция. Селтик - Брюгге Смотреть трансляцию

Селтик

На выходных "Селтик" подтвердил статус лидера в Шотландском Премьершипе, оторвавшись на три очка от преследующего "Абердина" и на 11 от "Рейнджерс". Скорее всего, "кельты" снова выиграют лигу.

Тем временем в рамках Лиги чемпионов для "Селтика" только начинается белая полоса: в двух домашних матчах ЛЧ они разгромили "Слован" из Братиславы и "РБ Лейпциг". Сейчас они, как никогда, на кураже.

Скорее всего, в составе "Селтика" будет отсутствовать полузащитник Один Тьяго Холм, который получил повреждение икры. По имеющейся информации, норвежский футболист выбыл до следующего месяца. А вот кого надо остерегаться в составе "Селтика" - это Николас-Геррит Кюн. Немецкий вингер забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах, в частности он отмечался в каждом из последних четырех матчей за "кельтов".

Брюгге

Нестабильный "Брюгге" в Бельгийской Про-лиге сначала проиграл "Беерсхоту", который находится внизу таблицы, однако затем победил со счетом 7:0 "Синт-Трюйденсе".

В Лиге чемпионов "Брюгге" везет больше: они одержали победу над "Астон Виллой" 1:0 и "Штурмом" из Граца со счетом 1:0.

С "Брюгге" на Селтик Парк выйдут на поле Ферран Ютгла, Андреас Сков Ольсен и Хоэль Ордоньес. А вот кто будет отсутствовать у Шотландии, так это защитник Бьорн Мейер и нападающий Густаф Нильссон. Защитник не может помочь "Брюгге" из-за травмы бедра, а нападающий не сможет играть до нового года из-за травмы ахиллова сухожилия.

Статистика встреч

Матч между "Селтиком" и "Брюгге", который состоится 27 ноября, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности встретиться на европейской арене.

Последние матчи команд

Селтик

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 23.11.2024 | "Гарт оф Мидлотиан" 1 - 4 "Селтик"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.11.2024 | "Селтик" 3 - 1 "РБ Лейпциг"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 27.10.2024 | "Motherwell" 0 - 3 "Селтик"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 23.10.2024 | "Аталанта" 0 - 0 "Селтик"

Чемпионат Шотландии 2024/2025, 19.10.2024 | "Селтик" 2 - 2 "Абердин"

Брюгге

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 23.11.2024 | "Брюгге" 7 - 0 "Сент-Трюйден"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 06.11.2024 | "Брюгге" 1 - 0 "Астон Вилла"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 02.11.2024 | "Ауд-Хеверле Левен" 0 - 1 "Брюгге"

Чемпионат Бельгии 2024/2025, 27.10.2024 | "Брюгге" 2 - 1 "Андерлехт"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.10.2024 | "Милан" 3 - 1 "Брюгге"

Турнирное положение

"Селтик" лидирует в Шотландском Премьершипе, имея 11 побед и 1 ничью после 12 матчей, такие результаты принесли команде 34 очка. В Лиге чемпионов ситуация несколько сложнее: из 4 матчей команда одержала 2 победы и 1 ничью и потерпела 1 поражение, пока "Селтик" занимает 15 место в ЛЧ.

"Брюгге" занимает второе место в Бельгийской Про-лиге после 15 матчей, одержав 8 побед, 4 ничьи и 3 поражения, в последних пяти матчах команда выиграла 3 раза и дважды сыграла вничью. В Лиге чемпионов "Брюгге" пока не демонстрирует положительных результатов: из 4 матчей команда одержала 2 победы и 2 поражения, имея в активе 6 очков.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Матч между "Селтиком" и "Брюгге" обещает быть интригующим, поскольку обе команды демонстрируют интересные результаты в Лиге чемпионов. "Брюгге" демонстрирует нестабильность во внутреннем чемпионате, но в Лиге чемпионов они одержали две победы с минимальным счетом, тем временем "Селтик" стабилен как в ЛЧ, так и в Шотландском Премьершипе. Прогноз - победа "Селтика".