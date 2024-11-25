Интер - Ред Булл Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Даже во время успешных периодов в лиге, когда шел на равных по очкам с "Баварией", "Лейпциг" проигрывал в Лиге Чемпионов. А когда покатился в ноябре в лиге - проиграл в ЛЧ с большим счетом. Сумеет ли он перезагрузиться против "Интера", который даже во время сложных периодов в лиге играл вничью в гостях с "Манчестер Сити" в ЛЧ?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Пятый тур

26 ноября. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ред Булл" Лейпциг

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

Состояние команд

По нынешним временам 0:0 в гостях против "Сити" - даже слабоватый результат, но в сентябре это еще было успехом. Да и с тех пор "нерадзурри" отлично идут в Серии А, набрав в ней 20 очков в восьми последних матчах и отставая лишь на одно от первого места. А в Лиге Чемпионов одержали три победы и вообще в четырех матчах не пропускали.

Нет сомнений, что чемпион Италии очень силен, очень стабилен. Лишнее подтверждение - выход на первое место в мире в рейтинге Opta. Как раз за счет "Сити", пребывавшего там более чем 600 дней подряд. Симоне Индзаги, правда, отреагировал на такое спокойно, говоря, что у команды гораздо более высокие цели. Но идет она очень хорошо.

Правда, кое-какие замечания имеются. 5:0 в Вероне в последнем туре в лиге пришла после 1:1 дома против "Наполи", когда даже не удалось реализовать пенальти. Прямо перед этим состоялись две скромные домашние победы со счетом 1:0 - над "Венецией" и "Арсеналом". А месяц назад дома была упущена верная победа над "Ювентусом" - с 4:2 на 4:4.

"Интер" несколько буксует в Топ-матчах. Упущенные победы дома над "Наполи" и "Ювентусом", поражение от "Милана". Хотя ведь "Арсенал" в Лиге Чемпионов победил. Да и является ли Топом "Лейпциг"? Тем более - в такой форме. Тем более - в Лиге Чемпионов, где проиграл все четыре матча, что для опытного представителя Германии - оглушительный провал.

"Атлетико" он проиграл из-за гола на 90-ой минуте, победу над "Ювентусом" дома умудрился упустить в численном большинстве и проиграл. 0:1 от "Ливерпуля" дома еще можно понять, но 1:3 в гостях от "Селтика", при том, что "Ред Булл" забил первым - нет. А теперь он еще и в лиге набрал одно очко в трех матчах, очень далек от "Баварии" и даже не второй.

Соответственно, настроение в стане клуба плохое. Функционеры открыто, на камеру, требуют немедленное улучшение, требуют играть смелее, активнее и "вернуть футбол "Ред Булл". Главный тренер Марко Розе также признает, что команде не хватает энергии, интенсивности и смелости.

Тем не менее, Индзаги предостерегает от соперника, который "до последнего тура был лучшей обороной Бундеслиги", "располагает отличными игроками", играет по "четкой структуре" и "заслужил лучшие результаты в Лиге Чемпионов, чем добыл".

"Интер" - очень прагматичная команда, умеющая играть в любой футбол. "Лейпциг" же любит высокий прессинг и вертикальный футбол. По владению мячом в Лиге Чемпионов обе ближе к аутсайдерам, чем к лидерам, по ударам по воротам обе - середняки. Забивают обе немного - 6:4. Пропущенные мячи делают огромную разницу в пользу миланцев - 0:9.

Последние матчи команд

Кадры

‏Проблемы "Лейпцига" не в последнюю очередь проистекают из-за травм. Симонс, Элмас, Шлагер, Раум, Поульсен, Битшиабу - не новые вылеты. На этот раз под вопросом еще и Клостерманн. А Лукеба и Геертрюйда вернулись недавно. Вполне возможно, что в заявку в итоге попадут лишь 15 полевых игроков.

Тем не менее, опасных игроков достаточно. Опенда и Шешко забили 13 голов на двоих во всех турнирах, в том числе дубль последнего против "Ювентуса". Нуса и Баумгартнер разыгрались.

В Вероне за "Интер" не играли капитан форвард Лаутаро Мартинес и архитектор центра поля Чалханоглу, но Индзаги заявил, что теперь оба тренируются. Новые вылеты - защитника Ачерби и опорника Фраттези. Зато новое пополнение - форварда Корреа, в первом "старте" в сезоне сделавшего гол и ассист.

Димарко и Думфриз отдохнули в Вероне и готовы вновь зажигать на флангах. Тюрам как раз сделал там дубль и с десятью голами в сезоне. В том числе победным над "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Лейпциг": Гулачи, Геертрюйда, Орбан, Кастелло, Хенрихс, Хайдара, Вермеерен, Баумгартнер, Нуса, Опенда, Шешко

Цифры и факты

"Интер" и "Ред Булл" Лейпциг никогда не встречались

"Интер" выиграл лишь два из последних восьми домашних матчей в Лиге Чемпионов против немецких команд при двух ничьих и четырех поражениях. "Лейпциг" выиграл оба своих матча в Еврокубках на итальянской земле

"Интер" не проигрывал в 11-ти последних матчах во всех турнирах - девять побед, две ничьи. "Лейпциг" проиграл в трех из последних четырех при одной ничьей

"Интер" не проигрывал в 11-ти последних домашних матчах в Лиге Чемпионов - девять побед, две ничьи, пропустив в двух из них

"Лейпциг" проиграл в четырех последних матчах Лиги Чемпионов, а также в пяти из последних шести при одной ничьей

"Интер" пропустил лишь один мяч в пяти последних матчах во всех турнирах. Он пропускал в двух матчах из восьми последних таких. В Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне в четырех матчах он не пропускал вообще

"Интер" забивал в 23-ех последних домашних матчах во всех турнирах

"Лейпциг" пропускал в семи последних гостевых матчах в Лиге Чемпионов

В пяти матчах в нынешнем сезоне "Лейпциг" упускал преимущество в счете и в итоге проигрывал. В том числе в трех из четырех матчей в Лиге Чемпионов. В последнем своем матче - в Бундеслиге против "Хоффенхайма" - он вел в счете трижды, но проиграл со счетом 3:4

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Интер - Лейпциг 2:1

"Лейпциг" не заслуживает оставаться с нулем очков в Лиге Чемпионов. Но, похоже, такова его судьба в нынешнем сезоне. Он в плохой форме, упускает слишком много удобных результатов. "Интер" также такие упускает, но в целом сильнее и гораздо собраннее, гораздо меньше страдает от травм и отлично играет дома.

Драматичная игра более чем возможна. Но миланцы - фавориты. Разве что они впервые в этом розыгрыше пропустят.