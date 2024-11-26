Монако - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Один из самых ярких по вывеске матчей еврокубковой недели. Прагматичные монегаски против импульсивных португальцев. Сможет ли команда Анатолия Трубина одержать победу над одним из лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов?

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"Монако" – "Бенфика" 22:00

Лига Чемпионов. 5-й тур

27 ноября. Фонвьей. "Луи II"

Арбитр: Раде Обренович (Словения).

Видеотрансляция: Megogo 5

"Монако": последние новости

Подопечные Ади Хюттера не перестают с начала сезона доказывать, что их прошлогодний успех на внутренней арене (второе место в Лиге 1) не является случайностью.

По итогам четырех туров Лиги чемпионов "Монако" занимает третье место основного этапа. После сенсационной победы над "Барселоной" (2:1) в первой игре монегаски оплошали с "Динамо" Загребом (2:2), и далее разгромили "Црвену Звезду" (5:1) и минимально обыграли "Болонью" (1:0).

Во французском чемпионате "Монако" располагается на второй позиции, отставая от гегемона лиги в виде "ПСЖ" на шесть очков.

Стоит также отметить, что "красно-белые" имеют трехматчевую выигрышную серию.

В лазарете у "Монако" находятся Балоган, Кулибали и Диоп, под вопросом участие в поединке Диатта.

Ориентировочный состав: Маецкий, Вандерсон, Керер, Салису, Мависса, Камара, Закария, Аклиуш, Головин, Бен-Сегир, Эмболо

"Бенфика": последние новости

У "Бенфики" дела в Лиге чемпионов дела идут не так хорошо, как у будущего соперника, но в зону стыковых матчей лиссабонский клуб пока попадает. В первом туре "орлы" минимально переиграли "Црвену Звезду" (2:1), затем умудрились уничтожить "Атлетико" (4:0), но в последних двух встречах уступили "Фейеноорду" (1:3) и "Баварии" (0:1).

В чемпионате Португалии "Бенфика" выиграла шесть последних поединков, но отставание от лидера турнирной таблицы "Спортинга" (еще не терявшего очков) составляет восемь баллов.

Последний месяц коллектив Бруну Лаже находится в невероятной форме: разница мячей 21:3 за шесть игр говорит о многом. Наиболее опасен сейчас у "орлов" 36-летний ветеран Анхель Ди Мария, отличившийся уже пятью голами в ноябре.

Не помогут завтра "Бенфике" травмированные Санчес, Гувея и Престианни.

Ориентировочный состав: Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу, Эурснес, Амдуни, Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис

Личные встречи

История противостояний у этих команд весьма скудная. В сезоне 2013/14 на групповой стадии Лиги чемпионов провели два матча: в Монако была зафиксирована нулевая ничья, в Португалии минимально выиграла "Бенфика" - 1:0.

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Монако" – "Бенфика". Прогноз от UA-Футбол

Учитывая, что фактор родного поля не играет сильной роли для "Монако" в текущем сезоне, а также то, в какой форме пребывает соперник, можно сделать следующий прогноз: "Бенфика" не проиграет + тотал больше (2,5) с коэф. 2,90.