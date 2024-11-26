Спарта – Атлетико. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 26.11.2024

Чемпион Чехии будет принимать на своем поле 4 команду Ла Лиги прошлого сезона.

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 26 ноября

Чехия, Прага, стадион "Арена Дженерали"

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

"Спарта" 19:45 "Атлетико"

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"Спарта": последние новости

"Спарта" неплохо стартовала в групповом этапе Лиги Чемпионов, неожиданно дома разгромив австрийский "Зальцбург" 3:0. Хозяева меньше владели мячом, чем австрийцы, однако реализация моментов была значительно выше у чехов. Во втором матче "Спарта" удержала ничью в Германии против "Штутгарта" 1:1, хотя по игре "швабы" значительно превосходили соперника. В 3 и 4 турах чехи потерпели неудачу на выезде против "Манчестер Сити" 1:5 и дома против "Бреста" 1:2. Спарта находится на 26 месте в турнирной таблице и для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф, чехи должны сегодня набирать очки.

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В чемпионате Чехии "Спарта" имела восьмиматчевую беспроигрышную серию, однако в последних 5 матчах у пражан только одна победа. Подопечные Ларса Фрийса опустились на 4-е место с отставанием уже в 14 очков от Славии”. Защитить чемпионский титул уже практически нереально, учитывая форму Славии. После ряда неудачных результатов может возникнуть вопрос об отставке главного тренера.

У чехов точно не сыграют Бирманчевич, Пресиадо, Гарсия и Зелены под вопросом участие в матче Коббо и Серенсена.

Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль, Панак, Визнер, Витик – Кайринен, Лачи, Садилек, Ринеш – Пешек, Олатунджи, Гараслин

"Атлетико": последние новости

"Атлетико" довольно неудачно проводит групповой турнир Лиги Чемпионов. В 4 матчах команда набрала всего 6 очков. Стартовали "матрасники" домашней победой над "Лейпцигом" 2:1, Затем были болезненные фиаско против "Бенфики" на выезде 0:4 и "Лилля" дома 1:3. В 4 туре испанцы неожиданно обыграли в гостях "ПСЖ" 1:2. Команда пока идет на 23-м месте и это явно не тот показатель, на который рассчитывали в клубе.

В Ла Лиге команда находится на привычном для себя 3 месте, уступая только "Барселоне" и "Реалу". В последних 5 матчах чемпионата в "Атлетико" 4 победы и 1 поражение от "Бетиса". Среди неожиданных потерь очков отметим разве что домашнюю ничью с Эспаньолом еще в 3 туре. В последних матчах команда набрала хороший ход, хоть и победы подопечным Симеоне даются нелегко. Яркий пример – последняя игра против “Алавеса”, когда победный гол был забит на 86 минуте.

Среди потерь у гостей отметим травмы защитников Ле Нормана, Молины и почти не игравшего в этом сезоне хавбека Лемара.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Аспиликуэта, Хименес, Лангле, Мандава – Симеоне, Коке, Барриос, Льоренте – Альварес, Гризманн

"Спарта" - "Атлетико". Личные встречи

"Спарта" и "Атлетико" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

"Спарта" - "Атлетико". Последние матчи команд

Последние матчи "Спарты"

23.11. Спарта -Теплице 1:1 (Чемпионат Чехии)

10.11. Млада Болеслав – Спарта 2:2 (Чемпионат Чехии)

06.11. Спарта – Брест 1:2 (Лига Чемпионов)

02.11. Спарта – Острава 1:3 (Чемпионат Чехии)

30.10. Спарта – Брно 4:0 (Кубок Чехии)

Последние матчи "Атлетико"

23.11. Атлетико - Алавес 2:1 (Ла Лига)

10.11. Мальорка – Атлетико 0:1 (Ла Лига)

06.11. ПСЖ – Атлетико 1:2 (Лига Чемпионов)

03.11. Атлетико – Лас-Пальмас 2:0 (Ла Лига)

31.10. Уэ Вик – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)

"Спарта" - "Атлетико". Турнирное положение команд

"Спарта" - "Атлетико". Ставка и коэффициенты

"Спарта" - "Атлетико". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Атлетико" в последнее время находится в хорошей форме, чего не скажешь о "Спарте". Букмекеры тоже считают фаворитами испанцев, потому ожидаем победу гостей. Для любителей рисковать можно взять Ф2(-1) с коэффициентом свыше 2.