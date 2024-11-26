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Спарта – Атлетико. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 26.11.2024
Спарта - Атлетико: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.11.24 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Чехии будет принимать на своем поле 4 команду Ла Лиги прошлого сезона.
- "Спарта" 19:45 "Атлетико"
- "Спарта": последние новости
- "Атлетико": последние новости
- "Спарта" - "Атлетико". Личные встречи
- "Спарта" - "Атлетико". Последние матчи команд
- "Спарта" - "Атлетико". Турнирное положение команд
- "Спарта" - "Атлетико". Ставка и коэффициенты
- "Спарта" - "Атлетико". Прогноз на матч от UA-Футбол
5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 26 ноября
Чехия, Прага, стадион "Арена Дженерали"
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
"Спарта" 19:45 "Атлетико"
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"Спарта": последние новости
"Спарта" неплохо стартовала в групповом этапе Лиги Чемпионов, неожиданно дома разгромив австрийский "Зальцбург" 3:0. Хозяева меньше владели мячом, чем австрийцы, однако реализация моментов была значительно выше у чехов. Во втором матче "Спарта" удержала ничью в Германии против "Штутгарта" 1:1, хотя по игре "швабы" значительно превосходили соперника. В 3 и 4 турах чехи потерпели неудачу на выезде против "Манчестер Сити" 1:5 и дома против "Бреста" 1:2. Спарта находится на 26 месте в турнирной таблице и для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф, чехи должны сегодня набирать очки.
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В чемпионате Чехии "Спарта" имела восьмиматчевую беспроигрышную серию, однако в последних 5 матчах у пражан только одна победа. Подопечные Ларса Фрийса опустились на 4-е место с отставанием уже в 14 очков от Славии”. Защитить чемпионский титул уже практически нереально, учитывая форму Славии. После ряда неудачных результатов может возникнуть вопрос об отставке главного тренера.
У чехов точно не сыграют Бирманчевич, Пресиадо, Гарсия и Зелены под вопросом участие в матче Коббо и Серенсена.
Ориентировочный состав "Спарты": Виндаль, Панак, Визнер, Витик – Кайринен, Лачи, Садилек, Ринеш – Пешек, Олатунджи, Гараслин
"Атлетико": последние новости
"Атлетико" довольно неудачно проводит групповой турнир Лиги Чемпионов. В 4 матчах команда набрала всего 6 очков. Стартовали "матрасники" домашней победой над "Лейпцигом" 2:1, Затем были болезненные фиаско против "Бенфики" на выезде 0:4 и "Лилля" дома 1:3. В 4 туре испанцы неожиданно обыграли в гостях "ПСЖ" 1:2. Команда пока идет на 23-м месте и это явно не тот показатель, на который рассчитывали в клубе.
В Ла Лиге команда находится на привычном для себя 3 месте, уступая только "Барселоне" и "Реалу". В последних 5 матчах чемпионата в "Атлетико" 4 победы и 1 поражение от "Бетиса". Среди неожиданных потерь очков отметим разве что домашнюю ничью с Эспаньолом еще в 3 туре. В последних матчах команда набрала хороший ход, хоть и победы подопечным Симеоне даются нелегко. Яркий пример – последняя игра против “Алавеса”, когда победный гол был забит на 86 минуте.
Среди потерь у гостей отметим травмы защитников Ле Нормана, Молины и почти не игравшего в этом сезоне хавбека Лемара.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Аспиликуэта, Хименес, Лангле, Мандава – Симеоне, Коке, Барриос, Льоренте – Альварес, Гризманн
"Спарта" - "Атлетико". Личные встречи
"Спарта" и "Атлетико" ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
"Спарта" - "Атлетико". Последние матчи команд
Последние матчи "Спарты"
- 23.11. Спарта -Теплице 1:1 (Чемпионат Чехии)
- 10.11. Млада Болеслав – Спарта 2:2 (Чемпионат Чехии)
- 06.11. Спарта – Брест 1:2 (Лига Чемпионов)
- 02.11. Спарта – Острава 1:3 (Чемпионат Чехии)
- 30.10. Спарта – Брно 4:0 (Кубок Чехии)
Последние матчи "Атлетико"
- 23.11. Атлетико - Алавес 2:1 (Ла Лига)
- 10.11. Мальорка – Атлетико 0:1 (Ла Лига)
- 06.11. ПСЖ – Атлетико 1:2 (Лига Чемпионов)
- 03.11. Атлетико – Лас-Пальмас 2:0 (Ла Лига)
- 31.10. Уэ Вик – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)
"Спарта" - "Атлетико". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
"Спарта" - "Атлетико". Ставка и коэффициенты
"Спарта" - "Атлетико". Прогноз на матч от UA-Футбол
"Атлетико" в последнее время находится в хорошей форме, чего не скажешь о "Спарте". Букмекеры тоже считают фаворитами испанцев, потому ожидаем победу гостей. Для любителей рисковать можно взять Ф2(-1) с коэффициентом свыше 2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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