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Црвена Звезда – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Црвеной Звездой" и "Штутгартом" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Црвена Звезда – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур

27 ноября. 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 4

Встреча реального претендента на выход в раунд плей-офф с абсолютным аутсайдером, который пока не смог набрать хотя бы один балл в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Неоднозначный "Штутгарт" готов к следующей игре и болельщики точно не поймут, если здесь не будет победы, соперник точно позволяет рассчитывать на максимум.

Содержание

Новости "Црвены Звезды"

Подопечные Владана Милоевича идут с огромным отрывом на первом месте в своем национальном чемпионате. Кроме того, у них даже есть два матча в запасе по сравнению с преследователями. Это состояние, когда можно полностью сконцентрироваться на Лиге Чемпионов и пытаться добывать баллы там.

Вот только уровень команды, кажется, пока не соответствует главному еврокубку. Впрочем нужно учитывать, что уровень соперников в первых четырех турах для белградцев был высоким. В первых четырех турах у них 4 поражения, против "Бенфики" (1:2), "Интера" (0:4), также против "Монако" (1:5) и "Барселоны" (2:5).

В чемпионате Сербии у них была только 1 ничья на старте сезона, все остальные только победы. То есть свой уровень в лиге они доказывают легко, но когда речь о европейской арене, все куда печальнее.

Црвена Звезда – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024 - изображение 1

Новости "Штутгарта"

Коллектив Себастьяна Генесса очень сдал по сравнению с прошлым сезоном, который позволил им квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Сейчас в Бундеслиге они занимают девятое место и волнует не только отсутствие стабильных результатов, но собственно и самой игры, к которой хватает вопросов.

В Лиге Чемпионов за первые 4 тура они 1 раз выиграли, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. Сначала создали немало проблем мадридскому "Реалу", но проиграли со счетом 1:3, затем неожиданная ничья против пражской "Спарты", которая заставила задуматься над реальной силой немецкой команды. Однако далее последовала победа над "Ювентусом", не то, чтобы прямо справедливая, скорее вымученная, но это три балла. Ну и в прошлом туре несколько неожиданно без шансов они уступили "Аталанте" (0:2).

Трудно спрогнозировать то, как будут выступать "швабы" в следующей игре. Мы лишь точно понимаем, что они сильнее белградцев на бумаге. В прошлом туре Бундеслиги они выиграли у "Бохума", что должно добавить им уверенности в себе. Это была первая и пока единственная победа "Штутгарта" в ноябре.

Црвена Звезда – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

Цифры и факты

  • Это будет первая в истории встреча между этими соперниками, ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;
  • В 11 из последних 12 матчей "Црвены Звезды" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Владан Милоевич накануне этой игры имеет лишь одного травмированного игрока, это Петер Олаинка. Также есть несколько игроков, участие в матче которых под вопросом из-за недавних повреждений. Это касается Бруно Дуарте, Мирко Иванича, Огнена Мимович, Неманьи Радоньича и Омри Глейзера.

Что касается "Штутгарта", то там проблемы более масштабные и колоссальные. Из-за травм точно не сыграют Амин Аль-Дахиль, Дан-Аксель Загаду, Лука Раймунд, Дениз Ундав, Джейми Льюинг и Эль Биляль Туре.

"Црвена Звезда", 4-2-3-1: Глейзер — Йонг-Ву, Джинга, Саич, Родич — Крунич, Элсник — Мвумпа, Иванич, Максимович — Ндиайе

"Штутгарт", 4-2-3-1: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Миттельштадт — Каразор, Штиллер — Милло, Ридер, Фюхрих — Демирович

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Трансляция матча "Црвена Звезда" — "Штутгарт"
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Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
4.55
4.05
1.78
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Прогноз на матч между "Црвеной Звездой" и "Штутгартом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что команда Себсастиана Генеса в настолько подавленном состоянии, что сейчас они могут потерять очки в матче против белградцев, как это уже было со "Спартой". Выезд в Сербию никогда не бывает простым и для этого нужно быть собранным и полностью готовым. Возникают определенные сомнения по поводу готовности немцев, поэтому мы прогнозируем ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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