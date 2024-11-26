Црвена Звезда – Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Пятый тур

27 ноября. 19:45. Белград. "Райко Митич"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 4

Встреча реального претендента на выход в раунд плей-офф с абсолютным аутсайдером, который пока не смог набрать хотя бы один балл в турнирной таблице Лиги Чемпионов. Неоднозначный "Штутгарт" готов к следующей игре и болельщики точно не поймут, если здесь не будет победы, соперник точно позволяет рассчитывать на максимум.

Новости "Црвены Звезды"

Подопечные Владана Милоевича идут с огромным отрывом на первом месте в своем национальном чемпионате. Кроме того, у них даже есть два матча в запасе по сравнению с преследователями. Это состояние, когда можно полностью сконцентрироваться на Лиге Чемпионов и пытаться добывать баллы там.

Вот только уровень команды, кажется, пока не соответствует главному еврокубку. Впрочем нужно учитывать, что уровень соперников в первых четырех турах для белградцев был высоким. В первых четырех турах у них 4 поражения, против "Бенфики" (1:2), "Интера" (0:4), также против "Монако" (1:5) и "Барселоны" (2:5).

В чемпионате Сербии у них была только 1 ничья на старте сезона, все остальные только победы. То есть свой уровень в лиге они доказывают легко, но когда речь о европейской арене, все куда печальнее.

Новости "Штутгарта"

Коллектив Себастьяна Генесса очень сдал по сравнению с прошлым сезоном, который позволил им квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Сейчас в Бундеслиге они занимают девятое место и волнует не только отсутствие стабильных результатов, но собственно и самой игры, к которой хватает вопросов.

В Лиге Чемпионов за первые 4 тура они 1 раз выиграли, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. Сначала создали немало проблем мадридскому "Реалу", но проиграли со счетом 1:3, затем неожиданная ничья против пражской "Спарты", которая заставила задуматься над реальной силой немецкой команды. Однако далее последовала победа над "Ювентусом", не то, чтобы прямо справедливая, скорее вымученная, но это три балла. Ну и в прошлом туре несколько неожиданно без шансов они уступили "Аталанте" (0:2).

Трудно спрогнозировать то, как будут выступать "швабы" в следующей игре. Мы лишь точно понимаем, что они сильнее белградцев на бумаге. В прошлом туре Бундеслиги они выиграли у "Бохума", что должно добавить им уверенности в себе. Это была первая и пока единственная победа "Штутгарта" в ноябре.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это будет первая в истории встреча между этими соперниками, ранее они не встречались даже в товарищеских матчах;

В 11 из последних 12 матчей "Црвены Звезды" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Владан Милоевич накануне этой игры имеет лишь одного травмированного игрока, это Петер Олаинка. Также есть несколько игроков, участие в матче которых под вопросом из-за недавних повреждений. Это касается Бруно Дуарте, Мирко Иванича, Огнена Мимович, Неманьи Радоньича и Омри Глейзера.

Что касается "Штутгарта", то там проблемы более масштабные и колоссальные. Из-за травм точно не сыграют Амин Аль-Дахиль, Дан-Аксель Загаду, Лука Раймунд, Дениз Ундав, Джейми Льюинг и Эль Биляль Туре.

"Црвена Звезда", 4-2-3-1: Глейзер — Йонг-Ву, Джинга, Саич, Родич — Крунич, Элсник — Мвумпа, Иванич, Максимович — Ндиайе

"Штутгарт", 4-2-3-1: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Миттельштадт — Каразор, Штиллер — Милло, Ридер, Фюхрих — Демирович

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Ставки и коэффициенты на матч

4.55 4.05 1.78 Узнать больше

Прогноз на матч между "Црвеной Звездой" и "Штутгартом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Кажется, что команда Себсастиана Генеса в настолько подавленном состоянии, что сейчас они могут потерять очки в матче против белградцев, как это уже было со "Спартой". Выезд в Сербию никогда не бывает простым и для этого нужно быть собранным и полностью готовым. Возникают определенные сомнения по поводу готовности немцев, поэтому мы прогнозируем ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.