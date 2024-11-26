Лига Чемпионов, 5-й тур

Клагенфурт, Вертерзее Штадион

Штурм – Жирона 19:45

Трансляция – Megogо

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Штурм

Чемпионы Австрии остаются одним из 5 клубов Лиги Чемпионов, не набравших ни единого очка в 4 стартовых турах общего этапа. И как бы прекрасно не шли дела на домашней арене (разгром главного конкурента "РБ Зальцбург" со счетом 5:0, уничтожение "Аустрии" на выходных с 7 безответными голами), в Европе "Штурм" со своим агрессивным стилем терпит неудачи.

Впридачу ко всему у "Штурма" в международную паузу урвали их главного тренера Кристиана Ильцера, который пошел на повышение из австрийской Бундеслиги в немецкую, где теперь работает в "Хоффенхайме". Вместе с собой Ильцер забрал почти весь тренерский штаб, так что адекватной подготовки перед "Жироной" у клуба из Граца может и не быть.

Что касается кадровой ситуации, то из-за перелома предплечья не сыграет Горенц-Станкович. Это атлетичный опорник, выходивший в основе на все матчи, когда был доступен, да еще и с капитанской повязкой. Плюс инфекцию подхватил молодой форвард сборной Мали Амаду Камара.

Жирона

Летом "Жирона" потеряла половину основного состава (клуб покинули лучший бомбардир Довбик, капитан Алейш Гарсия, истекли аренды у Савиньо, Коуто и Эрика Гарсии), плюс добавилась дополнительная нагрузка в виде Лиги Чемпионов. Но каталонский клуб все равно просел не так сильно, как ожидалось – команда Мичела идет сразу после еврокубковой топ-6 с серией из 3 побед кряду в Ла Лиге.

В ЛЧ ситуация трудная, но перфомансы были приличные. К примеру, в стартовых двух турах проиграли ПСЖ (0:1) и "Фейеноорду" (2:3) лишь из-за поздних автоголов, которых насобиралось уже целых 4 в турнире. Бедолага Крейчи снова оформил гол в свои ворота против другого Нидерландского топа, ПСВ (4:0). Влетели крупно, но до позорного счета дошло лишь из-за удаления Арнау Мартинеса.

Поэтому Арнау в Австрии и не сыграет, его заменит Франсес. Есть проблемы и в центре поля – разрушитель Эррера под вопросом на матч, как и вингер Порту, как и летний новичок универсальный нападающий Абель Руис. В старте испанские СМИ никого из перечисленных не ждут. Вместо них ожидаются выходы Ромеу, Хиля и Миовски.

Ориентировочные составы

"Штурм": Схерпен – Лавале, Гайрхофер, Вютрих, Газибегович – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе – Бевинг – Ятта, Бирет

"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Франсес – Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек – Хиль, Миовски, Цыганков

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штурм - Жирона от UA-Футбол

"Штурм" остался без постоянного главного тренера и почти всего тренерского штаба. Хотя и с Ильцером они были мальчиками для битья в ЛЧ против соперников ничем не лучше "Жироны". Каталонцы же в последнее время нащупали свою игру в атаке с новым ростером, забив по четыре в ворота "Эспаньола" и "Леганеса". Так что ждем второй победы команды Цыганкова в ЛЧ и результативного футбола. Ставка: победа "Жироны" + тотал выше 2.5 с коэффициентом 3.00.