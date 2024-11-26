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Штурм – Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 5-й тур
Клагенфурт, Вертерзее Штадион
Штурм – Жирона 19:45
Трансляция – Megogо
Штурм
Чемпионы Австрии остаются одним из 5 клубов Лиги Чемпионов, не набравших ни единого очка в 4 стартовых турах общего этапа. И как бы прекрасно не шли дела на домашней арене (разгром главного конкурента "РБ Зальцбург" со счетом 5:0, уничтожение "Аустрии" на выходных с 7 безответными голами), в Европе "Штурм" со своим агрессивным стилем терпит неудачи.
Впридачу ко всему у "Штурма" в международную паузу урвали их главного тренера Кристиана Ильцера, который пошел на повышение из австрийской Бундеслиги в немецкую, где теперь работает в "Хоффенхайме". Вместе с собой Ильцер забрал почти весь тренерский штаб, так что адекватной подготовки перед "Жироной" у клуба из Граца может и не быть.
Что касается кадровой ситуации, то из-за перелома предплечья не сыграет Горенц-Станкович. Это атлетичный опорник, выходивший в основе на все матчи, когда был доступен, да еще и с капитанской повязкой. Плюс инфекцию подхватил молодой форвард сборной Мали Амаду Камара.
Жирона
Летом "Жирона" потеряла половину основного состава (клуб покинули лучший бомбардир Довбик, капитан Алейш Гарсия, истекли аренды у Савиньо, Коуто и Эрика Гарсии), плюс добавилась дополнительная нагрузка в виде Лиги Чемпионов. Но каталонский клуб все равно просел не так сильно, как ожидалось – команда Мичела идет сразу после еврокубковой топ-6 с серией из 3 побед кряду в Ла Лиге.
В ЛЧ ситуация трудная, но перфомансы были приличные. К примеру, в стартовых двух турах проиграли ПСЖ (0:1) и "Фейеноорду" (2:3) лишь из-за поздних автоголов, которых насобиралось уже целых 4 в турнире. Бедолага Крейчи снова оформил гол в свои ворота против другого Нидерландского топа, ПСВ (4:0). Влетели крупно, но до позорного счета дошло лишь из-за удаления Арнау Мартинеса.
Поэтому Арнау в Австрии и не сыграет, его заменит Франсес. Есть проблемы и в центре поля – разрушитель Эррера под вопросом на матч, как и вингер Порту, как и летний новичок универсальный нападающий Абель Руис. В старте испанские СМИ никого из перечисленных не ждут. Вместо них ожидаются выходы Ромеу, Хиля и Миовски.
Ориентировочные составы
"Штурм": Схерпен – Лавале, Гайрхофер, Вютрих, Газибегович – Китеишвили, Чуквуани, Ялькуйе – Бевинг – Ятта, Бирет
"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Франсес – Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек – Хиль, Миовски, Цыганков
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штурм - Жирона от UA-Футбол
"Штурм" остался без постоянного главного тренера и почти всего тренерского штаба. Хотя и с Ильцером они были мальчиками для битья в ЛЧ против соперников ничем не лучше "Жироны". Каталонцы же в последнее время нащупали свою игру в атаке с новым ростером, забив по четыре в ворота "Эспаньола" и "Леганеса". Так что ждем второй победы команды Цыганкова в ЛЧ и результативного футбола. Ставка: победа "Жироны" + тотал выше 2.5 с коэффициентом 3.00.
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