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Динамо З - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024
Обе претендуют на проход в плей-офф
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Динамо" из Загреба будет принимать "Боруссию" из Дортмунда в 5-м туре Лиги чемпионов. Этап лиги для обоих складывается очень даже неплохо, поэтому будут пытаться только улучшить свои успехи.
Лига чемпионов. 5 тур
27.11.2024. Максимир (Загреб)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Динамо З - Боруссия Д. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6
Динамо З
Команда находится в не слишком хорошей форме. Последние 2 ничьи в чемпионате лишь подтверждают, что защитить чемпионское звание будет непросто. Сейчас загребцы занимают 3-е место в ХФЛ, отставая от лидерской позиции на 4 очка. Несмотря на это, "Динамо" имеет лучшую атаку в лиге - аж 30 голов и 14 матчей. Но есть и другая сторона медали - 17 пропущенных (к примеру, у "Риеки", которая идет на 2-м месте - всего 5).
Лига чемпионов началась для хорватов плачевно. Разгром от "Баварии" (2:9) стал крупнейшим в истории турнира. К счастью, дальше дела пошли лучше. Удалось сыграть вничью с "Монако" (2:2) и победить "Зальцбург" (2:0) со "Слованом" (4:1).
Из негатива - "Динамо" сумело выиграть лишь 1 домашний матч из 5-ти последних. Правда, есть также и хорошая серия. В последних 11-ти играх команда потерпела всего одно поражение.
Остаются травмированными Невистич и Сучич. Под вопросом Адеми, Мишич и Петкович.
Боруссия Д
Отсутствие стабильности остается главной проблемой дортмундцев. Команда то побеждает, то проигрывает. Ничьи бывают крайне редко. Сейчас "Боруссия" идет на 5-м месте в Бундеслиге. До первой "Баварии" уже аж 10 очков. Интересно, что Дортмунд очень плохо играет на выезде. Если дома подопечные Шахина только побеждают, то в гостях набрали всего 1 очко.
В Лиге чемпионов все очень даже неплохо. В стартовых турах победили "Брюгге" (3:0), "Селтик" (7:1) и "Штурм" (1:0). Из неприятного осадка лишь поражение "Реалу", от которого они вылетели в прошлом сезоне. На этот раз "Боруссия" лидировала после первого тайма со счетом 2:0, но после перерыва потеряла все преимущество и умудрилась пропустить аж 5 голов.
В принципе, 9 очков за 4 поединка выглядят хорошим достижением. Пока это 7-е место, а значит зона выхода в 1/8 финала. Но об этом еще рано говорить.
После травм продолжают восстанавливаться Адееми и Зюле. Непонятна судьба Гирасси, который был болен.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Динамо З:
23.11. Динамо З - Риека 0:0 (ХФЛ)
09.11. Горица - Динамо З 2:2 (ХФЛ)
05.11. Слован - Динамо З 1:4 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Боруссии Д:
23.11. Боруссия Д - Фрайбург 4:0 (Бундеслига)
09.11. Майнц - Боруссия Д 3:1 (Бундеслига)
05.11. Боруссия Д - Штурм 1:0 (Лига чемпионов)
- Последние 3 очные встречи:
не было вообще
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Динамо З - Боруссия Д от UA-Футбол
Проблемы немцев в выездных играх очень заметны. Но Бундеслига и Лига чемпионов для них - это разные турниры. Во втором им, по состоянию на сейчас, играть легче. "Боруссия" должна побеждать. Допустим, со счетом 0:2.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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