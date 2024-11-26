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Динамо З - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Лига Чемпионов

Обе претендуют на проход в плей-офф

Динамо З - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" из Загреба будет принимать "Боруссию" из Дортмунда в 5-м туре Лиги чемпионов. Этап лиги для обоих складывается очень даже неплохо, поэтому будут пытаться только улучшить свои успехи.

Содержание

Лига чемпионов. 5 тур

27.11.2024. Максимир (Загреб)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Динамо З - Боруссия Д. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Динамо З - Боруссія Д
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Динамо З

Команда находится в не слишком хорошей форме. Последние 2 ничьи в чемпионате лишь подтверждают, что защитить чемпионское звание будет непросто. Сейчас загребцы занимают 3-е место в ХФЛ, отставая от лидерской позиции на 4 очка. Несмотря на это, "Динамо" имеет лучшую атаку в лиге - аж 30 голов и 14 матчей. Но есть и другая сторона медали - 17 пропущенных (к примеру, у "Риеки", которая идет на 2-м месте - всего 5).

Лига чемпионов началась для хорватов плачевно. Разгром от "Баварии" (2:9) стал крупнейшим в истории турнира. К счастью, дальше дела пошли лучше. Удалось сыграть вничью с "Монако" (2:2) и победить "Зальцбург" (2:0) со "Слованом" (4:1).

Из негатива - "Динамо" сумело выиграть лишь 1 домашний матч из 5-ти последних. Правда, есть также и хорошая серия. В последних 11-ти играх команда потерпела всего одно поражение.

Остаются травмированными Невистич и Сучич. Под вопросом Адеми, Мишич и Петкович.

Боруссия Д

Отсутствие стабильности остается главной проблемой дортмундцев. Команда то побеждает, то проигрывает. Ничьи бывают крайне редко. Сейчас "Боруссия" идет на 5-м месте в Бундеслиге. До первой "Баварии" уже аж 10 очков. Интересно, что Дортмунд очень плохо играет на выезде. Если дома подопечные Шахина только побеждают, то в гостях набрали всего 1 очко.

В Лиге чемпионов все очень даже неплохо. В стартовых турах победили "Брюгге" (3:0), "Селтик" (7:1) и "Штурм" (1:0). Из неприятного осадка лишь поражение "Реалу", от которого они вылетели в прошлом сезоне. На этот раз "Боруссия" лидировала после первого тайма со счетом 2:0, но после перерыва потеряла все преимущество и умудрилась пропустить аж 5 голов.

В принципе, 9 очков за 4 поединка выглядят хорошим достижением. Пока это 7-е место, а значит зона выхода в 1/8 финала. Но об этом еще рано говорить.

После травм продолжают восстанавливаться Адееми и Зюле. Непонятна судьба Гирасси, который был болен.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Динамо З:

23.11. Динамо З - Риека 0:0 (ХФЛ)
09.11. Горица - Динамо З 2:2 (ХФЛ)
05.11. Слован - Динамо З 1:4 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Боруссии Д:

23.11. Боруссия Д - Фрайбург 4:0 (Бундеслига)
09.11. Майнц - Боруссия Д 3:1 (Бундеслига)
05.11. Боруссия Д - Штурм 1:0 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
2 Спортинг "Спортинг" 4 3 1 0 9-2 10
3 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
4 Брест "Брест" 4 3 1 0 9-3 10
5 Интер "Интер" 4 3 1 0 6-0 10
6 Барселона "Барселона" 4 3 0 1 15-5 9
7 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
9 Аталанта "Аталанта" 4 2 2 0 5-0 8
10 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 4 2 1 1 10-4 7
11 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
12 Арсенал "Арсенал" 4 2 1 1 3-1 7
13 Байер "Байер" 4 2 1 1 6-5 7
14 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
15 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
16 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
17 Бавария "Бавария" 4 2 0 2 11-7 6
18 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
19 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
20 Милан "Милан" 4 2 0 2 7-6 6
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 4 2 0 2 7-10 6
22 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
23 Атлетико "Атлетико" 4 2 0 2 5-9 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 4 1 1 2 3-5 4
26 Спарта "Спарта" 4 1 1 2 5-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
28 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 4 1 0 3 3-10 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 4 0 0 4 4-9 0
33 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
34 Янг Бойз "Янг Бойз" 4 0 0 4 1-11 0
35 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
36 Слован "Слован" 4 0 0 4 2-15 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
4.80
4.25
1.68
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Прогноз на матч Динамо З - Боруссия Д от UA-Футбол

Проблемы немцев в выездных играх очень заметны. Но Бундеслига и Лига чемпионов для них - это разные турниры. Во втором им, по состоянию на сейчас, играть легче. "Боруссия" должна побеждать. Допустим, со счетом 0:2.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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