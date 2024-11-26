Динамо З - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

"Динамо" из Загреба будет принимать "Боруссию" из Дортмунда в 5-м туре Лиги чемпионов. Этап лиги для обоих складывается очень даже неплохо, поэтому будут пытаться только улучшить свои успехи.

Лига чемпионов. 5 тур

27.11.2024. Максимир (Загреб)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Динамо З - Боруссия Д. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Динамо З

Команда находится в не слишком хорошей форме. Последние 2 ничьи в чемпионате лишь подтверждают, что защитить чемпионское звание будет непросто. Сейчас загребцы занимают 3-е место в ХФЛ, отставая от лидерской позиции на 4 очка. Несмотря на это, "Динамо" имеет лучшую атаку в лиге - аж 30 голов и 14 матчей. Но есть и другая сторона медали - 17 пропущенных (к примеру, у "Риеки", которая идет на 2-м месте - всего 5).

Лига чемпионов началась для хорватов плачевно. Разгром от "Баварии" (2:9) стал крупнейшим в истории турнира. К счастью, дальше дела пошли лучше. Удалось сыграть вничью с "Монако" (2:2) и победить "Зальцбург" (2:0) со "Слованом" (4:1).

Из негатива - "Динамо" сумело выиграть лишь 1 домашний матч из 5-ти последних. Правда, есть также и хорошая серия. В последних 11-ти играх команда потерпела всего одно поражение.

Остаются травмированными Невистич и Сучич. Под вопросом Адеми, Мишич и Петкович.

Боруссия Д

Отсутствие стабильности остается главной проблемой дортмундцев. Команда то побеждает, то проигрывает. Ничьи бывают крайне редко. Сейчас "Боруссия" идет на 5-м месте в Бундеслиге. До первой "Баварии" уже аж 10 очков. Интересно, что Дортмунд очень плохо играет на выезде. Если дома подопечные Шахина только побеждают, то в гостях набрали всего 1 очко.

В Лиге чемпионов все очень даже неплохо. В стартовых турах победили "Брюгге" (3:0), "Селтик" (7:1) и "Штурм" (1:0). Из неприятного осадка лишь поражение "Реалу", от которого они вылетели в прошлом сезоне. На этот раз "Боруссия" лидировала после первого тайма со счетом 2:0, но после перерыва потеряла все преимущество и умудрилась пропустить аж 5 голов.

В принципе, 9 очков за 4 поединка выглядят хорошим достижением. Пока это 7-е место, а значит зона выхода в 1/8 финала. Но об этом еще рано говорить.

После травм продолжают восстанавливаться Адееми и Зюле. Непонятна судьба Гирасси, который был болен.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Динамо З:

23.11. Динамо З - Риека 0:0 (ХФЛ)

09.11. Горица - Динамо З 2:2 (ХФЛ)

05.11. Слован - Динамо З 1:4 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Боруссии Д:

23.11. Боруссия Д - Фрайбург 4:0 (Бундеслига)

09.11. Майнц - Боруссия Д 3:1 (Бундеслига)

05.11. Боруссия Д - Штурм 1:0 (Лига чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

не было вообще

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Динамо З - Боруссия Д от UA-Футбол

Проблемы немцев в выездных играх очень заметны. Но Бундеслига и Лига чемпионов для них - это разные турниры. Во втором им, по состоянию на сейчас, играть легче. "Боруссия" должна побеждать. Допустим, со счетом 0:2.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша