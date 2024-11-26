Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024
Такие близкие, но в то же время далекие
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Лига чемпионов, пятый тур
27 ноября, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндховен)
Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Последние новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
- Последние новости Шахтера (Донецк, Украина)
- Последние пять матчей ПСВ и Шахтера
- Личные встречи между соперниками
- Ориентировочные составы на матч ПСВ – Шахтер
- Турнирная таблица Лиги чемпионов
- Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Шахтер
- Прогноз на матч ПСВ – Шахтер от UA-Football
Встреча текущих победителей первенств своих стран. Более того – очевидных грандов своих соревнований. Сейчас в Лиге чемпионов они идут совсем рядом – на расстоянии одного зачетного пункта. Но в целом их положение не равно, и в этой паре есть выраженный букмекерами лидер. Но так ли все просто?
Последние новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)
В минувшие выходные подопечные Петра Боша снова победили в рамках чемпионата. Разгромили "Гроннинген" со счетом 5:0. Это была 12 победа в 13 турах текущего розыгрыша Эредивизи. Единственный раз, когда они потеряли очки, случился 2 ноября. Тогда "Аякс" в Амстердаме одержал волевую победу со счетом 3:2.
Однако это не мешает эйндховенцам и дальше лидировать в чемпионате. Сейчас ПСВ опережает второй “Утрехт” на пять очков, третий “Аякс” – на семь. Но у этих двух команд есть еще по матчу в запасе.
После поражения амстердамцам ПСВ в трех последующих матчах забил 12 голов, не пропустив ни одного. В том числе четыре – в ворота "Жироны" в рамках Лиги чемпионов. Против каталонцев была одержана первая победа в евросезоне. До этого: ничьи против ПСЖ и “Спортинга” и поражение "Ювентусу". Серьезные соперники и достойные результаты.
Кадры хозяев
Приличный лазарет у ПСВ. Вне игры ключевые Схаутен, Верман, Лосано. Ланг еще под вопросом – травмировался во время международной паузы. Также есть еще несколько футболистов на лечении, однако они определенного участия в этом сезоне не принимали (или вообще не играли).
Последние новости Шахтера (Донецк, Украина)
"Горняки" также на выходных покуражились в чемпионате. Под удар попал "Ингулец", которому не удался автобус (да, да, ищите смысл с той историей о Поворознюке) во Львове. Алексей Паламарчук спасал, как мог. Пенальти даже потащил. Но после перерыва его оборона проваливала все и всюду. А еще и Пушич выпустил быстрых бразильцев, котореы добили петровцев. В итоге – 6:0.
Это пятая победа подряд "Шахтера" во всех турнирах (как не удиветельно на счет календаря – все номинально домашние). Впервые в этом сезоне им удалась подобная серия. В том числе она закрепила "горняков" в тройке лидеров. Однако пока все равно в Киеве +6. Но не забываем, что впереди еще 17 туров УПЛ, где все может случиться. Правда факт является фактом: 29 очков из 39 возможных.
Среди вышеупомянутых пяти матчей была победа и над "Янг Бойз" в рамках Лиги чемпионов. И это были не просто три очка, которые в волевом стиле были выгрызены в Гельзенкирхене. "Шахтер" действительно переиграл соперника. Оппонента, к которому пришел хороший местный тренер и поставил “Янг Бойз” на ноги после провального начала сезона. А до этого было еще многообещающее (как бы это ни парадоксально ни звучало) поражение от "Арсенала" в Лондоне 0:1. В то же время "Аталанте" проиграли без шансов – 0:3, а против "Болоньи" вывезли ничью (0:0).
Кадры гостей
В отличие от ПСВ, у "Шахтера" травм нет. Все в форме, все без повреждений. В хорошем темпе и настроении команда провела предматчевую разминку и пока Пушич рассчитывает на всех игроков.
Последние пять матчей ПСВ и Шахтера
Последние пять встреч хозяев
- 23.11. ПСВ – Гронинген 5:0 (Эредивизи)
- 09.11. НАК Брэда – ПСВ 0:3 (Эредивизи)
- 05.11. ПСВ – Жирона 4:0 (ЛЧ)
- 02.11. Аякс – ПСВ 3:2 (Эредивизи)
- 26.10. ПСВ – Зволле 6:0 (Эредивизи)
Последние пять встреч гостей
- 23.11. Шахтер – Ингулец 6:0 (УПЛ)
- 10.11. Шахтер – Заря 3:1 (УПЛ)
- 06.11. Шахтер – Янг Бойз 2:1 (ЛЧ)
- 02.11. Шахтер – Черноморец 2:1 (УПЛ)
- 30.10. Шахтер – Заря 1:0 (Кубок Украины)
Личные встречи между соперниками
Это первый матч между командами. Раньше коллективы не встречались в официальных противостояниях.
Ориентировочные составы на матч ПСВ – Шахтер
- ПСВ: Бенитес – Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс – Тил, Мауро Жуниор, Малик Тильман – Иоганн Бакайоко, де Йонг, Дриуеш.
- "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Эгиналдо, Кевин.
Турнирная таблица Лиги чемпионов
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|2
|
"Спортинг"
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|3
|
"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|4
|
"Брест"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|5
|
"Интер"
|4
|3
|1
|0
|6-0
|10
|6
|
"Барселона"
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|7
|
"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|8
|
"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|9
|
"Аталанта"
|4
|2
|2
|0
|5-0
|8
|10
|
"Манчестер Сити"
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|11
|
"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|12
|
"Арсенал"
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|13
|
"Байер"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|14
|
"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|15
|
"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|16
|
Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|17
|
"Бавария"
|4
|2
|0
|2
|11-7
|6
|18
|
Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|19
|
"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|20
|
"Милан"
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|21
|
"Фейеноорд"
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|22
|
"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|23
|
"Атлетико"
|4
|2
|0
|2
|5-9
|6
|24
|
ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|
"Пари Сен-Жермен"
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|26
|
"Спарта"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|27
|
"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|28
|
Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|29
|
Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|
"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|31
|
"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|
"РБ Лейпциг"
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|33
|
Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|34
|
"Янг Бойз"
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
|35
|
"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|36
|
"Слован"
|4
|0
|0
|4
|2-15
|0
Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Шахтер
Прогноз на матч ПСВ – Шахтер от UA-Football
У "Шахтера" есть Судаков – основная звезда команды. В ПСВ, согласно информации Transfermarkt, таких перспективных и "на продажу" как Георгий (с учетом травмированных) минимум пять. Однако ключевое здесь – это потери. Хотя и без них эйндховенцы – мощная команда, которая будет давить весь матч. "Шахтер" против "Янг Бойз" и "Арсенала" очень неплохо и организованно отыграли в защите, поэтому стоит надеяться на соответствующую игру и в этом поединке. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,9).
Популярное сейчас
- Скандальный хавбек Шахтера скоро вернется в донецкий клуб
- Верховный Суд поставил точку в деле о возможном возвращении ПриватБанка Коломойскому
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Барселона — Брест. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 26.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса