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ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Такие близкие, но в то же время далекие

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, пятый тур

27 ноября, 22:00. "Стадион Филлипс" (Эйндховен)

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

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Трансляція матчу ПСВ - Шахтар
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Содержание

Встреча текущих победителей первенств своих стран. Более того – очевидных грандов своих соревнований. Сейчас в Лиге чемпионов они идут совсем рядом – на расстоянии одного зачетного пункта. Но в целом их положение не равно, и в этой паре есть выраженный букмекерами лидер. Но так ли все просто?

Последние новости ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

В минувшие выходные подопечные Петра Боша снова победили в рамках чемпионата. Разгромили "Гроннинген" со счетом 5:0. Это была 12 победа в 13 турах текущего розыгрыша Эредивизи. Единственный раз, когда они потеряли очки, случился 2 ноября. Тогда "Аякс" в Амстердаме одержал волевую победу со счетом 3:2.

Однако это не мешает эйндховенцам и дальше лидировать в чемпионате. Сейчас ПСВ опережает второй “Утрехт” на пять очков, третий “Аякс” – на семь. Но у этих двух команд есть еще по матчу в запасе.

После поражения амстердамцам ПСВ в трех последующих матчах забил 12 голов, не пропустив ни одного. В том числе четыре – в ворота "Жироны" в рамках Лиги чемпионов. Против каталонцев была одержана первая победа в евросезоне. До этого: ничьи против ПСЖ и “Спортинга” и поражение "Ювентусу". Серьезные соперники и достойные результаты.

Кадры хозяев

Приличный лазарет у ПСВ. Вне игры ключевые Схаутен, Верман, Лосано. Ланг еще под вопросом – травмировался во время международной паузы. Также есть еще несколько футболистов на лечении, однако они определенного участия в этом сезоне не принимали (или вообще не играли).

Последние новости Шахтера (Донецк, Украина)

"Горняки" также на выходных покуражились в чемпионате. Под удар попал "Ингулец", которому не удался автобус (да, да, ищите смысл с той историей о Поворознюке) во Львове. Алексей Паламарчук спасал, как мог. Пенальти даже потащил. Но после перерыва его оборона проваливала все и всюду. А еще и Пушич выпустил быстрых бразильцев, котореы добили петровцев. В итоге – 6:0.

Это пятая победа подряд "Шахтера" во всех турнирах (как не удиветельно на счет календаря – все номинально домашние). Впервые в этом сезоне им удалась подобная серия. В том числе она закрепила "горняков" в тройке лидеров. Однако пока все равно в Киеве +6. Но не забываем, что впереди еще 17 туров УПЛ, где все может случиться. Правда факт является фактом: 29 очков из 39 возможных.

Среди вышеупомянутых пяти матчей была победа и над "Янг Бойз" в рамках Лиги чемпионов. И это были не просто три очка, которые в волевом стиле были выгрызены в Гельзенкирхене. "Шахтер" действительно переиграл соперника. Оппонента, к которому пришел хороший местный тренер и поставил “Янг Бойз” на ноги после провального начала сезона. А до этого было еще многообещающее (как бы это ни парадоксально ни звучало) поражение от "Арсенала" в Лондоне 0:1. В то же время "Аталанте" проиграли без шансов – 0:3, а против "Болоньи" вывезли ничью (0:0).

Кадры гостей

В отличие от ПСВ, у "Шахтера" травм нет. Все в форме, все без повреждений. В хорошем темпе и настроении команда провела предматчевую разминку и пока Пушич рассчитывает на всех игроков.

Последние пять матчей ПСВ и Шахтера

Последние пять встреч хозяев

  • 23.11. ПСВ – Гронинген 5:0 (Эредивизи)
  • 09.11. НАК Брэда – ПСВ 0:3 (Эредивизи)
  • 05.11. ПСВ – Жирона 4:0 (ЛЧ)
  • 02.11. Аякс – ПСВ 3:2 (Эредивизи)
  • 26.10. ПСВ – Зволле 6:0 (Эредивизи)

Последние пять встреч гостей

  • 23.11. Шахтер – Ингулец 6:0 (УПЛ)
  • 10.11. Шахтер – Заря 3:1 (УПЛ)
  • 06.11. Шахтер – Янг Бойз 2:1 (ЛЧ)
  • 02.11. Шахтер – Черноморец 2:1 (УПЛ)
  • 30.10. Шахтер – Заря 1:0 (Кубок Украины)

Личные встречи между соперниками

Это первый матч между командами. Раньше коллективы не встречались в официальных противостояниях.

Ориентировочные составы на матч ПСВ – Шахтер

  • ПСВ: Бенитес – Карсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс – Тил, Мауро Жуниор, Малик Тильман – Иоганн Бакайоко, де Йонг, Дриуеш.
  • "Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков, Эгиналдо, Кевин.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 4 4 0 0 10-1 12
2

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 5"Спортинг"

 4 3 1 0 9-2 10
3

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 6"Монако"

 4 3 1 0 10-4 10
4

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 7"Брест"

 4 3 1 0 9-3 10
5

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 8"Интер"

 4 3 1 0 6-0 10
6

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 9"Барселона"

 4 3 0 1 15-5 9
7

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 10"Боруссия"

 4 3 0 1 13-6 9
8

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 11"Астон Вилла"

 4 3 0 1 6-1 9
9

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 12"Аталанта"

 4 2 2 0 5-0 8
10

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 13"Манчестер Сити"

 4 2 1 1 10-4 7
11

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 14"Ювентус"

 4 2 1 1 7-5 7
12

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 15"Арсенал"

 4 2 1 1 3-1 7
13

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 16"Байер"

 4 2 1 1 6-5 7
14

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 17"Лилль"

 4 2 1 1 5-4 7
15

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 18"Селтик"

 4 2 1 1 9-9 7
16

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 19Динамо

 4 2 1 1 10-12 7
17

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 20"Бавария"

 4 2 0 2 11-7 6
18

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 21Реал

 4 2 0 2 9-7 6
19

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 22"Бенфика"

 4 2 0 2 7-5 6
20

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 23"Милан"

 4 2 0 2 7-6 6
21

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 24"Фейеноорд"

 4 2 0 2 7-10 6
22

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 25"Брюгге"

 4 2 0 2 3-6 6
23

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 26"Атлетико"

 4 2 0 2 5-9 6
24

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 27ПСВ

 4 1 2 1 7-5 5
25

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 28"Пари Сен-Жермен"

 4 1 1 2 3-5 4
26

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 29"Спарта"

 4 1 1 2 5-8 4
27

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 30"Штутгарт"

 4 1 1 2 3-6 4
28

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 31Шахтер

 4 1 1 2 2-5 4
29

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 32Жирона

 4 1 0 3 4-8 3
30

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 33"Зальцбург"

 4 1 0 3 3-10 3
31

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 34"Болонья"

 4 0 1 3 0-5 1
32

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 35"РБ Лейпциг"

 4 0 0 4 4-9 0
33

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 36Штурм

 4 0 0 4 1-6 0
34

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 37"Янг Бойз"

 4 0 0 4 1-11 0
35

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 38"Црвена Звезда"

 4 0 0 4 4-16 0
36

ПСВ – Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 27.11.2024 - изображение 39"Слован"

 4 0 0 4 2-15 0

Ставки и коэффициенты на матч ПСВ – Шахтер

Favbet
1.46
5.10
6.80
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Прогноз на матч ПСВ – Шахтер от UA-Football

У "Шахтера" есть Судаков – основная звезда команды. В ПСВ, согласно информации Transfermarkt, таких перспективных и "на продажу" как Георгий (с учетом травмированных) минимум пять. Однако ключевое здесь – это потери. Хотя и без них эйндховенцы – мощная команда, которая будет давить весь матч. "Шахтер" против "Янг Бойз" и "Арсенала" очень неплохо и организованно отыграли в защите, поэтому стоит надеяться на соответствующую игру и в этом поединке. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,9).

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