Астон Вилла - Ювентус. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.11.2024

"Астон Вилла" и "Ювентус" начали сезон очень хорошо, особенно - в Лиге Чемпионов, но уже около месяца во всех турнирах пребывают в кризисе. Правда, кризис у них выражается по-разному - итальянцы клепают ничьи, англичане проигрывают. Соответственно, настроение в обеих командах довольно различается. Насколько это отразится на очной встрече?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Пятый тур

27 ноября. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Ювентус"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Состояние команд

"Ювентус" практически не проигрывает. Лишь одно поражение в сезоне во всех турнирах. Причем дома и из-за гола на 91-ой минуте. В четырех последних матчах во всех турнирах он пропустил один мяч, два выиграл со счетом 2:0, ничьи в гостях против "Лилля" и "Милана" - вполне хорошие результаты. Поэтому несправедливо говорить, что настроение в команде плохое.

И все же она чувствует себя неудобно. Побед в последних семи матчах во всех турнирах всего две, в девяти - три. В лиге "бьянконери" идут шестыми, в Лиге Чемпионов после двух побед в двух последних матчах проиграли и сыграли вничью. В последнем матче, в лиге в гостях против "Милана", команды устроили тошнотворное зрелище без каких-либо попыток атаковать - 0:0.

В последнем матче "Астон Виллы" зрелище как раз было очень интересное. Она и "Кристал Пэлас" много атаковали, "Вилла" дважды отыгрывалась, не реализовала пенальти, ее вратарь Эмилиано Мартинес спас в концовке блестящим сейвом. Но результат - 2:2 дома против аутсайдера - неудовлетворительный.

А он еще и пришел после четырех поражений подряд во всех турнирах, до чего состоялась ничья дома против скромного "Борнмута". В том числе был проигран матч Лиги Чемпионов "Брюгге" из-за идиотской ошибки защитника Тайрона Мингса, взявшего мяч в руки в своей штрафной площадке, когда думал, что он не в игре.

В команде чувствуют тревогу, Унаи Эмери признает это, особенно говоря о проблемах в противостоянии контратакам соперников. Признает, что нынешний сезон тяжелее, чем предыдущий. Хотя заявляет, что "Вилла" заслужила победить "Пэлас". Но победы нужно уметь добывать. В начале сезона она умела. В том числе над "Баварией".

В целом выступление команд в нынешней Лиге Чемпионов похоже. Одна уверенная победа - "Ювентуса" над ПСВ (3:1), "Астон Виллы" - над "Янг Бойз" (3:0). Одна очень сложная над немцами - "Виллы" над "Баварией" (1:0), "Юве" - в гостях над "Лейпцигом" с камбеком вдесятером (3:2). Одно неожиданное поражение со счетом 0:1 - "Виллы" от "Брюгге", "Юве" дома от "Штутгарта". Oтличие в одном матче. "Вилла" переиграла дома итальянскую "Болонью" (2:0), а "Юве" сыграл вничью с "Лиллем" в гостях (1:1).

Что касается стиля игры, то "Ювентус" очень любит владеть мячом, в своей лиге первый в этом, в ЛЧ - десятый. "Астон Вилла" в ЛЧ 21-ая, в своей лиге - девятая, то есть не любит. Но в матче в Бирмингеме показатели могут приблизиться. А по ударам по воротам, в створ, забитым мячам в Лиге Чемпионов команды очень близки и среди середняков.

Эмери заявляет, что "Ювентус" - фаворит матча благодаря своему опыту и качеству. Очень хвалит его оборону, причем не только без мяча, но и с ним, отмечает его владение мячом. Очень хвалит Тьяго Мотту, игравшего у него. Мотта же говорит о солидности в обороне против контратак, компактности, скромности и продолжении своего пути. А слова Эмери о фаворите называет блефом.

Последние матчи команд

Кадры

"Ювентус" страдает от травм. В заявку на матч попали лишь 14 полевых игроков. Вновь в центре атаки выйдет вингер или даже опорник. Главные потери - автора трех голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов Влаховича, вингера Нико Гонсалеса и Бремера. Хотя оборона и без последнего сильна. Из 14-ти в запасе, скорее всего, останутся Данило, Рухи, Мбангула и Фаджоли.

У "Астон Виллы" прорежен центр поля - Онана, Камара. Также, скорее всего, не будет атакера Рэмзи и защитника Конса. Но все же положительная головная боль у Эмери есть. Особенно - в центре атаки. Уоткинс играет намного больше, чем Дюран, но последний уже забил три мяча в Лиге Чемпионов. И стоит ли выставлять Мингса в центре обороны?

"Астон Вилла": Э. Мартинес, Кэш, Д. Карлос, П. Торрес, Динь, Тилеманс, Баркли, Бэйли, Роджерс, МакГинн, Уоткинс

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Веа

Цифры и факты

"Астон Вилла" и "Ювентус" встречались дважды. В 1/4 финала Кубка Чемпионов сезона 1982/83 итальянцы дважды победили - 2:1 в гостях и 3:1 дома

"Астон Вилла" выиграла девять из десяти последних домашних Еврокубковых матчей при одном поражении

"Ювентус" выиграл лишь один из семи последних гостевых матчей в Лиге Чемпионов - также две ничьи и четыре поражения

"Ювентус" выиграл лишь три из 15-ти последних официальных матчей в Англии при трех ничьих и девяти поражениях

Ни один тренер не побеждал "Ювентус" в Лиге Чемпионов с тремя командами. Унаи Эмери сделал это с двумя - "Севильей" в 2015-ом году и "Вильярреалом" в 2022-ом

"Астон Вилла" не побеждала в шести последних матчах во всех турнирах и пропускала во всех

"Ювентус" проиграл лишь однажды во всех турнирах в нынешнем сезоне и ни разу в гостях, но в последних семи матчах во всех турнирах на всех полях победил лишь дважды - также поражение и четыре ничьи

"Астон Вилла" проиграла лишь в одном из восьми последних домашних матчей во всех турнирах - также четыре победы и три ничьи. "Ювентус" не проиграл в 11-ти последних гостевых - пять побед и шесть ничьих

"Ювентус" не пропустил в десяти матчах из 13-ти в лиге в сезоне, но пропустил в трех из четырех в Лиге Чемпионов

Прогноз: Астон Вилла - Ювентус 1:1

"Астон Вилла" хороша дома, "Ювентус" хорош в гостях. При этом обе в последнее время плохи в добывании побед и маловато забивают. Проще говоря - не в форме. Не уверены в себе. Да, "Юве" в гостях в Лиге Чемпионов как раз плох, особенно в Англии, а в Бирмингем еще и едет с очень куцым составом. Но скорее "Вилла" все же не сможет победить его.