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Болонья – Лилль. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 27.11.2024
Болонья - Лилль: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA
В Болонье встретятся местная одноименная команда и один из лидеров французской Лиги 1.
- "Болонья" 22:00 "Лилль"
- "Болонья": последние новости
- "Лилль": последние новости
- "Болонья" - "Лилль". Личные встречи
- "Болонья" - "Лилль". Последние матчи команд
- "Болонья" - "Лилль". Турнирное положение команд
- "Болонья" - "Лилль". Ставка и коэффициенты
- "Болонья" - "Лилль". Прогноз на матч от UA-Футбол
5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 27 ноября
Италия, Болонья, стадион "Стадио Ренато Далл'Ара"
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
"Болонья" 22:00 "Лилль"
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"Болонья": последние новости
"Болонья" в прошлом сезоне очень удачно выступила в Серии А, заняв лигочемпионовское 5 место. Летом команда потеряла своих звезд - Зиркзе и Калафиори, отправившихся покорять АПЛ. Покинул команду также главный творец успеха команды в прошлом сезоне – Тьяго Мотта, который теперь возглавляет "Ювентус".
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В Лиге Чемпионов "Болонья" заработала всего 1 очко еще в первом туре с донецким "Шахтером", когда была зафиксирована нулевая ничья. Далее последовали закономерные поражения от "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Монако". Для продолжения борьбы в турнире итальянцам сегодня нужна победа.
В Серии А "Болонья" идет на 8 месте и имела неплохую серию до прошлого тура, где разгромно проиграла "Лацио" 0:3. До этого были 3 подряд победы, в том числе на выезде против "Ромы" 3:2.
Из-за травм не сыграют против "Лилля" Эбишер, Фергюсон, Эрлич, Эль-Аззузи и Камбьяги, под вопросом участие в матче Лукаша Скорупски.
Ориентировочный состав "Болоньи": Равалья – Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда – Фройлер, Моро, Побега, Орсолини, Одгор – Кастро
"Лилль": последние новости
"Лилль" выступает в Лиге Чемпионов более удачно, хотя начинался турнир для французов поражением от Спортинга из Лиссабона 0:2. Далее последовали сенсационные победы над мадридскими грандами: "Реалом" и "Атлетико" и ничья с "Ювентусом". Согласитесь, достойные результаты, учитывая уровень соперников.
В Лиге 1 "Лилль" идет на 4 месте, которое дает путевку в плей-офф квалификации в Лигу Чемпионов. Последнее поражение в чемпионате датируется 13 сентября.
Из-за травм не сыграют новоиспеченный игрок сборной Англии Эйнджел Гомес, младший брат Килиана Мбаппе - Этан, Тьягу Сантос и Самуэль Юмтити. Под вопросом участие в матче фланговых защитников: Томаса Менье и хорошо знакомого нам Исмаили.
Ориентировочный состав "Лилля": Шевалье – Манди, Александру, Диаките, Гудмундссон – Андре, Мукау, Жегрова, Кабелла, Баккер – Дэвид
"Болонья" - "Лилль". Личные встречи
Это будет первая встреча Болоньи и Лилля, они еще ни разу не встречались ни на официальном уровне, ни в товарищеских матчах.
"Болонья" - "Лилль". Последние матчи команд
Последние матчи "Болоньи"
- 24.11. Лацио – Болонья 3:0 (Серия А)
- 10.11. Рома –Болонья 2:3 (Серия А)
- 05.11. Болонья – Монако 0:1 (Лига Чемпионов)
- 02.11. Болонья – Лечче 1:0 (Серия А)
- 29.10. Кальяри – Болонья 0:2 (Серия А)
Последние матчи "Лилля"
- 24.11. Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)
- 10.11. Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)
- 05.11. Лилль – Ювентус 1:1 (Лига Чемпионов)
- 01.11. Лилль – Лион 1:1 (Лига 1)
- 26.10. Ланс – Лилль 0:2 (Лига 1)
"Болонья" - "Лилль". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|2
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|3
|"Ливерпуль"
|4
|4
|0
|0
|10-1
|12
|4
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|5
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|6
|"Монако"
|4
|3
|1
|0
|10-4
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|9
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|10
|"Боруссия"
|4
|3
|0
|1
|13-6
|9
|11
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|12
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|6-1
|9
|13
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|14
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|15
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|16
|"Ювентус"
|4
|2
|1
|1
|7-5
|7
|17
|"Лилль"
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|18
|"Селтик"
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|19
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|10-12
|7
|20
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|21
|Реал
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|22
|"Бенфика"
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|23
|"Брюгге"
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|24
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|7-5
|5
|25
|"Штутгарт"
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|26
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|27
|Шахтер
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Жирона
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|30
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|31
|"Болонья"
|4
|0
|1
|3
|0-5
|1
|32
|Штурм
|4
|0
|0
|4
|1-6
|0
|33
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|34
|"Црвена Звезда"
|4
|0
|0
|4
|4-16
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
"Болонья" - "Лилль". Ставка и коэффициенты
"Болонья" - "Лилль". Прогноз на матч от UA-Футбол
Достаточно сложная игра для прогнозирования. Почти все матчи команд на турнире проходят в упорной борьбе с небольшим количеством забитых голов. Полагаем, что таковым будет и сегодняшний матч, поэтому прогнозируем, что в игре будет забито не больше 2 голов (ТМ 2,5).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
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