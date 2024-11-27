Болонья – Лилль. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 27.11.2024

В Болонье встретятся местная одноименная команда и один из лидеров французской Лиги 1.

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 27 ноября

Италия, Болонья, стадион "Стадио Ренато Далл'Ара"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Болонья" 22:00 "Лилль"

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"Болонья": последние новости

"Болонья" в прошлом сезоне очень удачно выступила в Серии А, заняв лигочемпионовское 5 место. Летом команда потеряла своих звезд - Зиркзе и Калафиори, отправившихся покорять АПЛ. Покинул команду также главный творец успеха команды в прошлом сезоне – Тьяго Мотта, который теперь возглавляет "Ювентус".

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В Лиге Чемпионов "Болонья" заработала всего 1 очко еще в первом туре с донецким "Шахтером", когда была зафиксирована нулевая ничья. Далее последовали закономерные поражения от "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Монако". Для продолжения борьбы в турнире итальянцам сегодня нужна победа.

В Серии А "Болонья" идет на 8 месте и имела неплохую серию до прошлого тура, где разгромно проиграла "Лацио" 0:3. До этого были 3 подряд победы, в том числе на выезде против "Ромы" 3:2.

Из-за травм не сыграют против "Лилля" Эбишер, Фергюсон, Эрлич, Эль-Аззузи и Камбьяги, под вопросом участие в матче Лукаша Скорупски.

Ориентировочный состав "Болоньи": Равалья – Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда – Фройлер, Моро, Побега, Орсолини, Одгор – Кастро

"Лилль": последние новости

"Лилль" выступает в Лиге Чемпионов более удачно, хотя начинался турнир для французов поражением от Спортинга из Лиссабона 0:2. Далее последовали сенсационные победы над мадридскими грандами: "Реалом" и "Атлетико" и ничья с "Ювентусом". Согласитесь, достойные результаты, учитывая уровень соперников.

В Лиге 1 "Лилль" идет на 4 месте, которое дает путевку в плей-офф квалификации в Лигу Чемпионов. Последнее поражение в чемпионате датируется 13 сентября.

Из-за травм не сыграют новоиспеченный игрок сборной Англии Эйнджел Гомес, младший брат Килиана Мбаппе - Этан, Тьягу Сантос и Самуэль Юмтити. Под вопросом участие в матче фланговых защитников: Томаса Менье и хорошо знакомого нам Исмаили.

Ориентировочный состав "Лилля": Шевалье – Манди, Александру, Диаките, Гудмундссон – Андре, Мукау, Жегрова, Кабелла, Баккер – Дэвид

"Болонья" - "Лилль". Личные встречи

Это будет первая встреча Болоньи и Лилля, они еще ни разу не встречались ни на официальном уровне, ни в товарищеских матчах.

"Болонья" - "Лилль". Последние матчи команд

Последние матчи "Болоньи"

24.11. Лацио – Болонья 3:0 (Серия А)

10.11. Рома –Болонья 2:3 (Серия А)

05.11. Болонья – Монако 0:1 (Лига Чемпионов)

02.11. Болонья – Лечче 1:0 (Серия А)

29.10. Кальяри – Болонья 0:2 (Серия А)

Последние матчи "Лилля"

24.11. Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)

10.11. Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)

05.11. Лилль – Ювентус 1:1 (Лига Чемпионов)

01.11. Лилль – Лион 1:1 (Лига 1)

26.10. Ланс – Лилль 0:2 (Лига 1)

"Болонья" - "Лилль". Турнирное положение команд

"Болонья" - "Лилль". Ставка и коэффициенты

"Болонья" - "Лилль". Прогноз на матч от UA-Футбол

Достаточно сложная игра для прогнозирования. Почти все матчи команд на турнире проходят в упорной борьбе с небольшим количеством забитых голов. Полагаем, что таковым будет и сегодняшний матч, поэтому прогнозируем, что в игре будет забито не больше 2 голов (ТМ 2,5).