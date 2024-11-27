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Болонья – Лилль. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 27.11.2024

Лига Чемпионов

Болонья - Лилль: Прогноз и анонс матча ⋉ 27.11.24 ⋊ Лига Чемпионов онлайн на UA-Футбол

Болонья – Лилль. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги Чемпионов на 27.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В Болонье встретятся местная одноименная команда и один из лидеров французской Лиги 1.

Содержание

5-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 27 ноября
Италия, Болонья, стадион "Стадио Ренато Далл'Ара"
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Болонья" 22:00 "Лилль"

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"Болонья": последние новости

"Болонья" в прошлом сезоне очень удачно выступила в Серии А, заняв лигочемпионовское 5 место. Летом команда потеряла своих звезд - Зиркзе и Калафиори, отправившихся покорять АПЛ. Покинул команду также главный творец успеха команды в прошлом сезоне – Тьяго Мотта, который теперь возглавляет "Ювентус".

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В Лиге Чемпионов "Болонья" заработала всего 1 очко еще в первом туре с донецким "Шахтером", когда была зафиксирована нулевая ничья. Далее последовали закономерные поражения от "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Монако". Для продолжения борьбы в турнире итальянцам сегодня нужна победа.

В Серии А "Болонья" идет на 8 месте и имела неплохую серию до прошлого тура, где разгромно проиграла "Лацио" 0:3. До этого были 3 подряд победы, в том числе на выезде против "Ромы" 3:2.

Из-за травм не сыграют против "Лилля" Эбишер, Фергюсон, Эрлич, Эль-Аззузи и Камбьяги, под вопросом участие в матче Лукаша Скорупски.

Ориентировочный состав "Болоньи": Равалья – Пош, Бейкема, Лукуми, Миранда – Фройлер, Моро, Побега, Орсолини, Одгор – Кастро

"Лилль": последние новости

"Лилль" выступает в Лиге Чемпионов более удачно, хотя начинался турнир для французов поражением от Спортинга из Лиссабона 0:2. Далее последовали сенсационные победы над мадридскими грандами: "Реалом" и "Атлетико" и ничья с "Ювентусом". Согласитесь, достойные результаты, учитывая уровень соперников.

В Лиге 1 "Лилль" идет на 4 месте, которое дает путевку в плей-офф квалификации в Лигу Чемпионов. Последнее поражение в чемпионате датируется 13 сентября.

Из-за травм не сыграют новоиспеченный игрок сборной Англии Эйнджел Гомес, младший брат Килиана Мбаппе - Этан, Тьягу Сантос и Самуэль Юмтити. Под вопросом участие в матче фланговых защитников: Томаса Менье и хорошо знакомого нам Исмаили.

Ориентировочный состав "Лилля": Шевалье – Манди, Александру, Диаките, Гудмундссон – Андре, Мукау, Жегрова, Кабелла, Баккер – Дэвид

"Болонья" - "Лилль". Личные встречи

Это будет первая встреча Болоньи и Лилля, они еще ни разу не встречались ни на официальном уровне, ни в товарищеских матчах.

"Болонья" - "Лилль". Последние матчи команд

Последние матчи "Болоньи"

  • 24.11. Лацио – Болонья 3:0 (Серия А)
  • 10.11. Рома –Болонья 2:3 (Серия А)
  • 05.11. Болонья – Монако 0:1 (Лига Чемпионов)
  • 02.11. Болонья – Лечче 1:0 (Серия А)
  • 29.10. Кальяри – Болонья 0:2 (Серия А)

Последние матчи "Лилля"

  • 24.11. Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)
  • 10.11. Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)
  • 05.11. Лилль – Ювентус 1:1 (Лига Чемпионов)
  • 01.11. Лилль – Лион 1:1 (Лига 1)
  • 26.10. Ланс – Лилль 0:2 (Лига 1)

"Болонья" - "Лилль". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
2 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
3 Ливерпуль "Ливерпуль" 4 4 0 0 10-1 12
4 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
5 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
6 Монако "Монако" 4 3 1 0 10-4 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
9 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
10 Боруссия "Боруссия" 4 3 0 1 13-6 9
11 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
12 Астон Вилла "Астон Вилла" 4 3 0 1 6-1 9
13 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
14 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
15 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
16 Ювентус "Ювентус" 4 2 1 1 7-5 7
17 Лилль "Лилль" 4 2 1 1 5-4 7
18 Селтик "Селтик" 4 2 1 1 9-9 7
19 Динамо Динамо 4 2 1 1 10-12 7
20 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
21 Реал Реал 4 2 0 2 9-7 6
22 Бенфика "Бенфика" 4 2 0 2 7-5 6
23 Брюгге "Брюгге" 4 2 0 2 3-6 6
24 ПСВ ПСВ 4 1 2 1 7-5 5
25 Штутгарт "Штутгарт" 4 1 1 2 3-6 4
26 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
27 Шахтер Шахтер 4 1 1 2 2-5 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Жирона Жирона 4 1 0 3 4-8 3
30 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
31 Болонья "Болонья" 4 0 1 3 0-5 1
32 Штурм Штурм 4 0 0 4 1-6 0
33 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
34 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 4 0 0 4 4-16 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

"Болонья" - "Лилль". Ставка и коэффициенты

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3.35
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"Болонья" - "Лилль". Прогноз на матч от UA-Футбол

Достаточно сложная игра для прогнозирования. Почти все матчи команд на турнире проходят в упорной борьбе с небольшим количеством забитых голов. Полагаем, что таковым будет и сегодняшний матч, поэтому прогнозируем, что в игре будет забито не больше 2 голов (ТМ 2,5).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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