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Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Аталантой и Реалом в рамках Лиги Чемпионов

Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.

Содержание

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 10 декабря
Италия, Бергамо, стадион "Гэвисс Стадиум"
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Аталанта" 22:00 "Реал"

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"Аталанта": последние новости

В Лиге Чемпионов "Аталанта" выступает успешно. Хозяева являются одной из трех команд, которые еще не потерпели поражения в турнире. Команада с 11 очками занимает 5 место. В первом туре итальянцы с нереализованным пенальти сыграли в безголевую ничью с лондонским "Арсеналом". Во втором туре на нейтральном поле бергамаски разгромили донецкий "Шахтер" со счетом 0:3. Дальше была неожиданная домашняя нулевая ничья с "Селтиком", хотя по игре итальянцы значительно превосходили соперника. В двух последних матчах "Аталанта" на выезде победила вице-чемпиона Германии "Штутгарт" со счетом 2:0 и разгромила чемпиона Шейцарии "Янг Бойз" со счетом 6:1.

В Серии А дела у “Аталанты” тоже идут очень хорошо. Хотя в первых 6 матчах сезона команда имела 3 поражения от "Торино", "Интера" и "Комо". Сейчас "Аталанта" ворвалась в тройку лидеров, имея победную серию продолжительностью 7 матчей. Во время этого периода бергамаски, в частности, победили на выезде "Рома" и "Наполи", а также "Милан" дома.

"Реал": последние новости

Реал довольно неожиданно неудачно выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов, проиграв три из пяти игр. Если поражение фантастическому в этом сезоне "Ливерпулю" еще можно понять, то фиаско против "Лилля" на выезде и "Милана" дома вызывает беспокойство у фанатов команды. Как следствие – команда занимает 24 место, которое еще позволяет продолжать борьбу в турнире весной.

Постоянно попадает под критику звездный новичок команды Мбаппе, который хоть и забивает голы, но его влияние на игру команды на самом деле не такое, как ожидалось. Также говорят о проблемах в раздевалках. Анчелотти уверен, что команда выйдет в плей-офф и дойдет до финала. В печати постоянно называются имена преемника Карло. И если почти наверняка королевский клуб летом возглавит бывший игрок команды Хаби Алонсо, то в течение сезона команду временно могут принять Рауль, Солари или Зидан. Самым вероятным является вариант, когда Анчелотти доработает до конца сезона, ведь в Ла Лиге "Реал" является лидером по потерянным очкам, а в Лиге Чемпионов еще есть время все исправить.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем у итальянцев небольшие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Скамакка, Куадрадо и Дзаппакоста.

Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Колашинац, Руджери – Эдерсон, Де Роон, Пашалич – Лукман, Ретеги.

У "Реала" гораздо большие проблемы с составом. К травмированным Алабе, Милитану, Карвахалю и Камавинге добавились Ферлан Менди и Джуд Беллингем. Последний попал в заявку на матч, как и уже приступившие к тренировкам Винисиус и Родриго.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия-Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

"Аталанта - "Реал". Личные встречи

  • 14.08.24 Реал - Аталанта 2:0 (Суперкубок УЕФА)
  • 16.03.21 Реал - Аталанта 3:1 (Лига Чемпионов)
  • 24.02.21 Аталанта - Реал 0:1 (Лига Чемпионов)

История противостояний команд насчитывает всего 3 матча. В начале текущего сезона команды разыграли Суперкубок УЕФА. Аталанта хорошо держалась в первом тайме, однако во втором тайме мадридцы добавили и отметились двумя забитыми голами. Еще две встречи прошли в ⅛ финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21 гг. Тогда без усилий королевский клуб победил в обоих матчах.

"Аталанта" - "Реал". Последние матчи команд

Последние матчи "Аталанты"

  • 06.12. Аталанта – Милан 2:1 (Серия А)
  • 02.12. Рома –Аталанта 0:2 (Серия А)
  • 26.11. Янг Бойз – Аталанта 1:6 (Лига Чемпионов)
  • 23.11. Парма - Аталанта 1:3 (Серия А)
  • 10.11. Аталанта – Удинезе 2:1 (Серия А)

Последние матчи "Реала"

  • 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Ла Лига)
  • 04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Ла Лига)
  • 01.12. Реал - Хетафе 2:0 (Ла Лига)
  • 27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (Лига Чемпионов)
  • 24.11. Леганес - Реал 0:3 (Ла Лига)

"Аталанта" - "Реал". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

"Аталанта" - "Реал". Ставки и коеффициенты

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"Аталанта" - "Реал". Прогноз на матч от UA-Футбол

Обе команды многое забивают в последнее время и имеют не очень надежные тылы. Не видим причин, чтобы команды не продолжили феерию в очном матче. Считаем, что командам удастся забить минимум 3 гола (ТБ 2,5). Для любителей рискнуть, можно попробовать ТБ 3, или обе забьют и ТБ 2,5.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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Перевзутий
09.12.2024 в 19:31
ФК реал выиграет вапще без проблем. Покер мбапы
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Комментарии 1
Перевзутий
09.12.2024 в 19:31
ФК реал выиграет вапще без проблем. Покер мбапы
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