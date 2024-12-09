Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024

В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 10 декабря

Италия, Бергамо, стадион "Гэвисс Стадиум"

Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

"Аталанта" 22:00 "Реал"

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"Аталанта": последние новости

В Лиге Чемпионов "Аталанта" выступает успешно. Хозяева являются одной из трех команд, которые еще не потерпели поражения в турнире. Команада с 11 очками занимает 5 место. В первом туре итальянцы с нереализованным пенальти сыграли в безголевую ничью с лондонским "Арсеналом". Во втором туре на нейтральном поле бергамаски разгромили донецкий "Шахтер" со счетом 0:3. Дальше была неожиданная домашняя нулевая ничья с "Селтиком", хотя по игре итальянцы значительно превосходили соперника. В двух последних матчах "Аталанта" на выезде победила вице-чемпиона Германии "Штутгарт" со счетом 2:0 и разгромила чемпиона Шейцарии "Янг Бойз" со счетом 6:1.

В Серии А дела у “Аталанты” тоже идут очень хорошо. Хотя в первых 6 матчах сезона команда имела 3 поражения от "Торино", "Интера" и "Комо". Сейчас "Аталанта" ворвалась в тройку лидеров, имея победную серию продолжительностью 7 матчей. Во время этого периода бергамаски, в частности, победили на выезде "Рома" и "Наполи", а также "Милан" дома.

"Реал": последние новости

Реал довольно неожиданно неудачно выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов, проиграв три из пяти игр. Если поражение фантастическому в этом сезоне "Ливерпулю" еще можно понять, то фиаско против "Лилля" на выезде и "Милана" дома вызывает беспокойство у фанатов команды. Как следствие – команда занимает 24 место, которое еще позволяет продолжать борьбу в турнире весной.

Постоянно попадает под критику звездный новичок команды Мбаппе, который хоть и забивает голы, но его влияние на игру команды на самом деле не такое, как ожидалось. Также говорят о проблемах в раздевалках. Анчелотти уверен, что команда выйдет в плей-офф и дойдет до финала. В печати постоянно называются имена преемника Карло. И если почти наверняка королевский клуб летом возглавит бывший игрок команды Хаби Алонсо, то в течение сезона команду временно могут принять Рауль, Солари или Зидан. Самым вероятным является вариант, когда Анчелотти доработает до конца сезона, ведь в Ла Лиге "Реал" является лидером по потерянным очкам, а в Лиге Чемпионов еще есть время все исправить.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем у итальянцев небольшие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Скамакка, Куадрадо и Дзаппакоста.

Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Колашинац, Руджери – Эдерсон, Де Роон, Пашалич – Лукман, Ретеги.

У "Реала" гораздо большие проблемы с составом. К травмированным Алабе, Милитану, Карвахалю и Камавинге добавились Ферлан Менди и Джуд Беллингем. Последний попал в заявку на матч, как и уже приступившие к тренировкам Винисиус и Родриго.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия-Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Винисиус, Мбаппе.

"Аталанта - "Реал". Личные встречи

14.08.24 Реал - Аталанта 2:0 (Суперкубок УЕФА)

16.03.21 Реал - Аталанта 3:1 (Лига Чемпионов)

24.02.21 Аталанта - Реал 0:1 (Лига Чемпионов)

История противостояний команд насчитывает всего 3 матча. В начале текущего сезона команды разыграли Суперкубок УЕФА. Аталанта хорошо держалась в первом тайме, однако во втором тайме мадридцы добавили и отметились двумя забитыми голами. Еще две встречи прошли в ⅛ финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21 гг. Тогда без усилий королевский клуб победил в обоих матчах.

"Аталанта" - "Реал". Последние матчи команд