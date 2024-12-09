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Аталанта – Реал. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 10.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Аталантой и Реалом в рамках Лиги Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бергамо нас ожидает повторение Суперкубка УЕФА в этом сезоне.Но если в том матче явными фаворитами были мадридцы, то в этот раз не все так однозначно.
- "Аталанта" 22:00 "Реал"
- "Аталанта": последние новости
- "Реал": последние новости
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Аталанта - "Реал". Личные встречи
- "Аталанта" - "Реал". Последние матчи команд
- "Аталанта" - "Реал". Турнирное положение команд
- "Аталанта" - "Реал". Ставка и коеффициенты
- "Аталанта" - "Реал". Прогноз на матч от UA-Футбол
6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 10 декабря
Италия, Бергамо, стадион "Гэвисс Стадиум"
Арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
"Аталанта" 22:00 "Реал"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
"Аталанта": последние новости
В Лиге Чемпионов "Аталанта" выступает успешно. Хозяева являются одной из трех команд, которые еще не потерпели поражения в турнире. Команада с 11 очками занимает 5 место. В первом туре итальянцы с нереализованным пенальти сыграли в безголевую ничью с лондонским "Арсеналом". Во втором туре на нейтральном поле бергамаски разгромили донецкий "Шахтер" со счетом 0:3. Дальше была неожиданная домашняя нулевая ничья с "Селтиком", хотя по игре итальянцы значительно превосходили соперника. В двух последних матчах "Аталанта" на выезде победила вице-чемпиона Германии "Штутгарт" со счетом 2:0 и разгромила чемпиона Шейцарии "Янг Бойз" со счетом 6:1.
В Серии А дела у “Аталанты” тоже идут очень хорошо. Хотя в первых 6 матчах сезона команда имела 3 поражения от "Торино", "Интера" и "Комо". Сейчас "Аталанта" ворвалась в тройку лидеров, имея победную серию продолжительностью 7 матчей. Во время этого периода бергамаски, в частности, победили на выезде "Рома" и "Наполи", а также "Милан" дома.
"Реал": последние новости
Реал довольно неожиданно неудачно выступает в групповом этапе Лиги Чемпионов, проиграв три из пяти игр. Если поражение фантастическому в этом сезоне "Ливерпулю" еще можно понять, то фиаско против "Лилля" на выезде и "Милана" дома вызывает беспокойство у фанатов команды. Как следствие – команда занимает 24 место, которое еще позволяет продолжать борьбу в турнире весной.
Постоянно попадает под критику звездный новичок команды Мбаппе, который хоть и забивает голы, но его влияние на игру команды на самом деле не такое, как ожидалось. Также говорят о проблемах в раздевалках. Анчелотти уверен, что команда выйдет в плей-офф и дойдет до финала. В печати постоянно называются имена преемника Карло. И если почти наверняка королевский клуб летом возглавит бывший игрок команды Хаби Алонсо, то в течение сезона команду временно могут принять Рауль, Солари или Зидан. Самым вероятным является вариант, когда Анчелотти доработает до конца сезона, ведь в Ла Лиге "Реал" является лидером по потерянным очкам, а в Лиге Чемпионов еще есть время все исправить.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед матчем у итальянцев небольшие кадровые проблемы. Не помогут команде травмированные Скамакка, Куадрадо и Дзаппакоста.
Ориентировочный состав "Аталанты": Карнезекки – Белланова, Гин, Джимсити, Колашинац, Руджери – Эдерсон, Де Роон, Пашалич – Лукман, Ретеги.
У "Реала" гораздо большие проблемы с составом. К травмированным Алабе, Милитану, Карвахалю и Камавинге добавились Ферлан Менди и Джуд Беллингем. Последний попал в заявку на матч, как и уже приступившие к тренировкам Винисиус и Родриго.
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия-Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Винисиус, Мбаппе.
"Аталанта - "Реал". Личные встречи
- 14.08.24 Реал - Аталанта 2:0 (Суперкубок УЕФА)
- 16.03.21 Реал - Аталанта 3:1 (Лига Чемпионов)
- 24.02.21 Аталанта - Реал 0:1 (Лига Чемпионов)
История противостояний команд насчитывает всего 3 матча. В начале текущего сезона команды разыграли Суперкубок УЕФА. Аталанта хорошо держалась в первом тайме, однако во втором тайме мадридцы добавили и отметились двумя забитыми голами. Еще две встречи прошли в ⅛ финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21 гг. Тогда без усилий королевский клуб победил в обоих матчах.
"Аталанта" - "Реал". Последние матчи команд
Последние матчи "Аталанты"
- 06.12. Аталанта – Милан 2:1 (Серия А)
- 02.12. Рома –Аталанта 0:2 (Серия А)
- 26.11. Янг Бойз – Аталанта 1:6 (Лига Чемпионов)
- 23.11. Парма - Аталанта 1:3 (Серия А)
- 10.11. Аталанта – Удинезе 2:1 (Серия А)
Последние матчи "Реала"
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Ла Лига)
- 04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Ла Лига)
- 01.12. Реал - Хетафе 2:0 (Ла Лига)
- 27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (Лига Чемпионов)
- 24.11. Леганес - Реал 0:3 (Ла Лига)
"Аталанта" - "Реал". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
"Аталанта" - "Реал". Ставки и коеффициенты
"Аталанта" - "Реал". Прогноз на матч от UA-Футбол
Обе команды многое забивают в последнее время и имеют не очень надежные тылы. Не видим причин, чтобы команды не продолжили феерию в очном матче. Считаем, что командам удастся забить минимум 3 гола (ТБ 2,5). Для любителей рискнуть, можно попробовать ТБ 3, или обе забьют и ТБ 2,5.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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