Брест - ПСВ. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 10.12.2024

Французский "Брест" и нидерландский "ПСВ" встретятся в Лиге чемпионов. "Брест" имеет хорошие результаты в еврокубках, однако на внутренней арене команда испытывает проблемы, тем временем в успевает проявить профессионализм как в ЛЧ, так и в Эйндховене "ПСВ"

Лига чемпионов, шестой тур

10 декабря 2024, 22:00 - Стад ду Рудуру

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Брест - ПСВ

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Брест

Французский "Брест" в Лиге чемпионов набрал четыре очка в двух матчах, победив "Штурм Грац" и сыграв вничью с чемпионом Бундеслиги 23/24 леверкузенским "Байером".

В Лиге 1 подопечные Эрика Руа показывают по большей части негативные результаты. В последних матчах "пираты" уступили "Лиллю" со счетом 3:1 и "Монако" - 3:2.

Что касается кадровой ситуации "красных", то в состав могут вернуться нападающий Абдалла Сима, атакующий полузащитник Эдимилсон Фернандеш и защитник Джордан Амави. А французский защитник Кенни Лала выбыл из-за травмы. Тем временем Эдимилсон Фернандеш может занять позицию опорного полузащитника, а Массадио Хайдара будет заменять Лала на его позиции.

ПСВ

"ПСВ" в Эйндховене мчится на поезде с названием "победы". Последние четыре игры "красно-белые" выиграли с разгромным счетом, но уступили "Аяксу" в гостях со счетом 3:2. Но несмотря на это поражение, "лампочки" уверенно находятся на первом месте в нидерландской лиге, имея в активе 42 балла после 15 туров.

В Лиге чемпионов подопечные Петера Боса имеют не такие радужные результаты. Во-первых, они занимают 18 место, а во-вторых, после пяти туров имеют две ничьи, две победы и одно поражение.

Что касается игроков "лампочек", то защитники Сержино Дест и Адамо Нагало должны успеть вернуться в строй и принять участие в матче 6-го тура. Рик Карсдорп должен сыграть на позиции правого защитника после небольшого повреждения, полученного на прошлой неделе. Также в матче могут появиться полузащитники Джои Верман и Джерди Схаутен.

Статистика встреч

Матч между "Брестом" и "ПСВ", который состоится 10 декабря, станет первой встречей этих команд в истории. Оба клуба еще не имели возможности встретиться на европейской арене.

Последние матчи команд

Брест

Чемпионат Франции 2024/2025, 06.12.2024 | "Лилль" 3 - 1 "Брест"

Чемпионат Франции 2024/2025, 30.11.2024 | "Брест" 3 - 1 "Страсбур"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Барселона" 3 - 0 "Брест"

Чемпионат Франции 2024/2025, 22.11.2024 | "Монако" 3 - 2 "Брест"

Чемпионат Франции 2024/2025, 10.11.2024 | "Монпелье" 3 - 1 "Брест"

ПСВ

Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 06.12.2024 | "ПСВ" 6 - 1 "Твенте"

Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 01.12.2024 | "Утрехт" 2 - 5 "ПСВ"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 27.11.2024 | "ПСВ" 3 - 2 "Шахтер"

Чемпионат Нидерландов 2024/2025, 23.11.2024 | "ПСВ" 5 - 0 "Гронинген"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.11.2024 | "ПСВ" 4 - 0 "Жирона"

Турнирное положение

"Брест" в чемпионате Франции сейчас занимает 11-ю позицию после 14 матчей, имея 5 побед, 1 ничью и 8 поражений. В Лиге чемпионов "Брест" сыграл 5 матчей, в которых одержал 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Видно, что команда Эрика Руа демонстрирует прогресс, имея хороший баланс в еврокубках, хотя в чемпионате пока отстает от лидеров.

Между тем их будущие соперники "ПСВ" имеют такие результаты в чемпионате Нидерландов: они занимают первое место после 15 матчей. Команда одержала 14 побед, потерпела лишь одно поражение. В Лиге чемпионов "ПСВ" провел 5 матчей, в которых одержал 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Учитывая форму обеих команд, "ПСВ" выглядит фаворитом этого матча. "Брест" на своем поле будет пытаться показать характер, однако нестабильность в Лиге 1 и кадровые потери могут сыграть против них.

"ПСВ" одержит победу со счетом 2:1

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.