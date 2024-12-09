Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 6

Успешный старт сезона "Астон Виллы" перерос в небольшой проблемный отрезок, из которого пока трудно выбраться и вернуться на тот уверенный победный путь, который был раньше. У них остаются неплохие шансы выйти напрямую в 1/8 финала, однако для этого нужны победы. Станет ли матч против "Лейпцига", который все еще имеет ноль очков в Лиге Чемпионов в этом сезоне, их очередным шагом к топ-8?

Новости "Лейпцига"

Подопечные Марко Розе проводят очень неоднозначный сезон. С амбициями конкуренции за чемпионство в Бундеслиге, они сейчас на четвертой строчке и думают только о топ-4, потому что и оттуда могут слететь, учитывая форму и результаты.

К слову, в Лиге Чемпионов у них все еще хуже. Они проиграли все свои первые 5 матчей, просто каждый матч, хотя в некоторых все было не так однозначно и за результат можно было зацепиться. Сначала против "Атлетико" (1:2), затем против "Ювентуса" (2:3), далее против "Ливерпуля" (0:1). И если эти три матча достаточно легко объясняются непростым соперником, то поражение от "Селтика" (1:3) уже вызвало очень много вопросов.

За последние 5 матчей на счету "быков" 3 поражения и 2 победы. Проиграли они "Хоффенхайму" (3:4), также "Интеру" в предыдущем туре Лиги Чемпионов (0:1), затем их разгромил "Вольфсбург" (1:5). Зато именно в последних двух матчах пошло хоть какое-то улучшение. Они выиграли у "Айнтрахта" в Кубке Германии (3:0), а также у "Хольштайн Киля" (2:0) в рамках Бундеслиги. Стабильность - это точно не про них.

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери в один момент просто потеряли свою набранную форму. В один момент не хватило физических сил и состава на все турниры, чтобы продолжить побеждать. То есть осенью у них была серия из 8 матчей подряд без побед, из них 4 матча подряд - поражения.

Зато все было куда лучше в начале их пути в Лиге Чемпионов, там они и получили свои очки. Обыграли "Янг Бойз", "Баварию", "Болонью". А дальше что-то пошло не так. Из-за глупой ошибки от Мингза, который взял мяч в руки в собственной штрафной площадке, бирмингемцы уступили "Брюгге" (0:1), также в матче с "Ювентусом" (0:0) так и не смогли найти вариант для забитого гола.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Уступили "вилланы" в матче против "Челси" (0:3), там просто без шансов их разбили. Ничьи были с "Ювентусом" и "Кристал Пэлас" (2:2). Зато в последних двух матчах они добыли заслуженные победы. Возможно, это возвращение той самой формы? Посмотрим, что они покажут в Германии.

Турнирная таблица

Личные встречи

01.08.24 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 2:0

03.08.19 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 1:3

Цифры и факты

"Астон Вилла" выиграла два предыдущих матча подряд после 8-матчевой серии без побед;

"Лейпциг" выиграл два предыдущих матча подряд после 6-матчевой серии без побед;

Это будет первый официальный матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой", ранее они встречались только в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Марко Розе немало травмированных футболистов, которые не помогут в этом матче. Не сыграют Эль Шадиль Битшабу, Хави Симонс, Давид РаумЮ Эльжиф Эльмас, Юссуф Поульсен, Кастелло Лукеба и Ассан Уэдраого.

Что касается "Виллы", то там лишь двое травмированных, ситуация с кадрами лучше. Не сыграют Джейкоб Рамзи и Леон Бейли.

"Лейпциг", 4-4-2: Гулачи — Гиртруйда, Клостерман, Орбан, Генрикс — Баумгартнер, Айдара, Кампль, Нуса — Опенда, Шешко

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Филоджен, Роджерс, Баркли — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

2.61 3.60 2.66 Узнать больше

Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Две команды, как кажется, вышли из своих ужасных серий и снова вспомнили, что такое побеждать. Учитывая травмы в составе "быков", хочется сказать, что фаворитом является "Вилла", однако надо помнить, что матч будет проходить в Германии, это также преимущество для "Лейпцига". Учитывая все факторы, есть ощущение, что будет боевая ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.