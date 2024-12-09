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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Лига Чемпионов
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лейпцигом" и "Астон Виллой" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: Megogo Football 6

Успешный старт сезона "Астон Виллы" перерос в небольшой проблемный отрезок, из которого пока трудно выбраться и вернуться на тот уверенный победный путь, который был раньше. У них остаются неплохие шансы выйти напрямую в 1/8 финала, однако для этого нужны победы. Станет ли матч против "Лейпцига", который все еще имеет ноль очков в Лиге Чемпионов в этом сезоне, их очередным шагом к топ-8?

Содержание

Новости "Лейпцига"

Подопечные Марко Розе проводят очень неоднозначный сезон. С амбициями конкуренции за чемпионство в Бундеслиге, они сейчас на четвертой строчке и думают только о топ-4, потому что и оттуда могут слететь, учитывая форму и результаты.

К слову, в Лиге Чемпионов у них все еще хуже. Они проиграли все свои первые 5 матчей, просто каждый матч, хотя в некоторых все было не так однозначно и за результат можно было зацепиться. Сначала против "Атлетико" (1:2), затем против "Ювентуса" (2:3), далее против "Ливерпуля" (0:1). И если эти три матча достаточно легко объясняются непростым соперником, то поражение от "Селтика" (1:3) уже вызвало очень много вопросов.

За последние 5 матчей на счету "быков" 3 поражения и 2 победы. Проиграли они "Хоффенхайму" (3:4), также "Интеру" в предыдущем туре Лиги Чемпионов (0:1), затем их разгромил "Вольфсбург" (1:5). Зато именно в последних двух матчах пошло хоть какое-то улучшение. Они выиграли у "Айнтрахта" в Кубке Германии (3:0), а также у "Хольштайн Киля" (2:0) в рамках Бундеслиги. Стабильность - это точно не про них.

Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери в один момент просто потеряли свою набранную форму. В один момент не хватило физических сил и состава на все турниры, чтобы продолжить побеждать. То есть осенью у них была серия из 8 матчей подряд без побед, из них 4 матча подряд - поражения.

Зато все было куда лучше в начале их пути в Лиге Чемпионов, там они и получили свои очки. Обыграли "Янг Бойз", "Баварию", "Болонью". А дальше что-то пошло не так. Из-за глупой ошибки от Мингза, который взял мяч в руки в собственной штрафной площадке, бирмингемцы уступили "Брюгге" (0:1), также в матче с "Ювентусом" (0:0) так и не смогли найти вариант для забитого гола.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Уступили "вилланы" в матче против "Челси" (0:3), там просто без шансов их разбили. Ничьи были с "Ювентусом" и "Кристал Пэлас" (2:2). Зато в последних двух матчах они добыли заслуженные победы. Возможно, это возвращение той самой формы? Посмотрим, что они покажут в Германии.

Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Личные встречи

01.08.24 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 2:0

03.08.19 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 1:3

Цифры и факты

  • "Астон Вилла" выиграла два предыдущих матча подряд после 8-матчевой серии без побед;
  • "Лейпциг" выиграл два предыдущих матча подряд после 6-матчевой серии без побед;
  • Это будет первый официальный матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой", ранее они встречались только в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Марко Розе немало травмированных футболистов, которые не помогут в этом матче. Не сыграют Эль Шадиль Битшабу, Хави Симонс, Давид РаумЮ Эльжиф Эльмас, Юссуф Поульсен, Кастелло Лукеба и Ассан Уэдраого.

Что касается "Виллы", то там лишь двое травмированных, ситуация с кадрами лучше. Не сыграют Джейкоб Рамзи и Леон Бейли.

"Лейпциг", 4-4-2: Гулачи — Гиртруйда, Клостерман, Орбан, Генрикс — Баумгартнер, Айдара, Кампль, Нуса — Опенда, Шешко

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Филоджен, Роджерс, Баркли — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
2.61
3.60
2.66
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Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Две команды, как кажется, вышли из своих ужасных серий и снова вспомнили, что такое побеждать. Учитывая травмы в составе "быков", хочется сказать, что фаворитом является "Вилла", однако надо помнить, что матч будет проходить в Германии, это также преимущество для "Лейпцига". Учитывая все факторы, есть ощущение, что будет боевая ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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