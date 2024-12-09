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Лейпциг – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лейпцигом" и "Астон Виллой" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур
10 декабря. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: Megogo Football 6
Успешный старт сезона "Астон Виллы" перерос в небольшой проблемный отрезок, из которого пока трудно выбраться и вернуться на тот уверенный победный путь, который был раньше. У них остаются неплохие шансы выйти напрямую в 1/8 финала, однако для этого нужны победы. Станет ли матч против "Лейпцига", который все еще имеет ноль очков в Лиге Чемпионов в этом сезоне, их очередным шагом к топ-8?
Новости "Лейпцига"
Подопечные Марко Розе проводят очень неоднозначный сезон. С амбициями конкуренции за чемпионство в Бундеслиге, они сейчас на четвертой строчке и думают только о топ-4, потому что и оттуда могут слететь, учитывая форму и результаты.
К слову, в Лиге Чемпионов у них все еще хуже. Они проиграли все свои первые 5 матчей, просто каждый матч, хотя в некоторых все было не так однозначно и за результат можно было зацепиться. Сначала против "Атлетико" (1:2), затем против "Ювентуса" (2:3), далее против "Ливерпуля" (0:1). И если эти три матча достаточно легко объясняются непростым соперником, то поражение от "Селтика" (1:3) уже вызвало очень много вопросов.
За последние 5 матчей на счету "быков" 3 поражения и 2 победы. Проиграли они "Хоффенхайму" (3:4), также "Интеру" в предыдущем туре Лиги Чемпионов (0:1), затем их разгромил "Вольфсбург" (1:5). Зато именно в последних двух матчах пошло хоть какое-то улучшение. Они выиграли у "Айнтрахта" в Кубке Германии (3:0), а также у "Хольштайн Киля" (2:0) в рамках Бундеслиги. Стабильность - это точно не про них.
Новости "Астон Виллы"
Подопечные Унаи Эмери в один момент просто потеряли свою набранную форму. В один момент не хватило физических сил и состава на все турниры, чтобы продолжить побеждать. То есть осенью у них была серия из 8 матчей подряд без побед, из них 4 матча подряд - поражения.
Зато все было куда лучше в начале их пути в Лиге Чемпионов, там они и получили свои очки. Обыграли "Янг Бойз", "Баварию", "Болонью". А дальше что-то пошло не так. Из-за глупой ошибки от Мингза, который взял мяч в руки в собственной штрафной площадке, бирмингемцы уступили "Брюгге" (0:1), также в матче с "Ювентусом" (0:0) так и не смогли найти вариант для забитого гола.
За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Уступили "вилланы" в матче против "Челси" (0:3), там просто без шансов их разбили. Ничьи были с "Ювентусом" и "Кристал Пэлас" (2:2). Зато в последних двух матчах они добыли заслуженные победы. Возможно, это возвращение той самой формы? Посмотрим, что они покажут в Германии.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Личные встречи
01.08.24 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 2:0
03.08.19 КТМ "Лейпциг" — "Астон Вилла" 1:3
Цифры и факты
- "Астон Вилла" выиграла два предыдущих матча подряд после 8-матчевой серии без побед;
- "Лейпциг" выиграл два предыдущих матча подряд после 6-матчевой серии без побед;
- Это будет первый официальный матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой", ранее они встречались только в товарищеских матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У Марко Розе немало травмированных футболистов, которые не помогут в этом матче. Не сыграют Эль Шадиль Битшабу, Хави Симонс, Давид РаумЮ Эльжиф Эльмас, Юссуф Поульсен, Кастелло Лукеба и Ассан Уэдраого.
Что касается "Виллы", то там лишь двое травмированных, ситуация с кадрами лучше. Не сыграют Джейкоб Рамзи и Леон Бейли.
"Лейпциг", 4-4-2: Гулачи — Гиртруйда, Клостерман, Орбан, Генрикс — Баумгартнер, Айдара, Кампль, Нуса — Опенда, Шешко
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Онана, Тилеманс — Филоджен, Роджерс, Баркли — Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Лейпцигом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Две команды, как кажется, вышли из своих ужасных серий и снова вспомнили, что такое побеждать. Учитывая травмы в составе "быков", хочется сказать, что фаворитом является "Вилла", однако надо помнить, что матч будет проходить в Германии, это также преимущество для "Лейпцига". Учитывая все факторы, есть ощущение, что будет боевая ничья.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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