Зальцбург - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

"Зальцбург" и "ПСЖ“ встречались между собой лишь дважды - в 2011-м году, во время группового этапа Лиги Европы. Через долгое время мы снова увидим противостояние этих клубов, но теперь уже в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 6 тур

10.12.2024. Ред Булл Арена (Зальцбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Зальцбург - ПСЖ. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Зальцбург

В прошлом сезоне завершилась гегемония "Зальцбурга" в австрийской Бундеслиге. 10-летняя серия чемпионств прервалась триумфом "Штурма". И можно сказать точно, что кризис "красных быков" продолжается.

Прямо сейчас команда занимает в чемпионате аж 5-е место, а до первой позиции расстояние в безумных 13 очков. А что уж говорить о Лиге чемпионов...

В самом престижном европейском турнире для "Зальцбурга" тоже немного поводов для радости. Из 5-ти поединков удалось взять очки лишь в одном - победа над "Фейеноордом" (3:1). Во всех остальных случаях полный провал - разгромы от "Спарты" (0:3), "Бреста" (0:4), "Байера" (0:5) и поражение "Динамо" Загреб (0:2). Соперники не галактические, согласитесь.

Проблемы с атакой очень заметны. В 4-х матчах ЛЧ из 5-ти команда не смогла забить ни одного гола. Но в принципе, глядя на результаты, стоит бросить "камень" и в огород защитников.

Ко всем несчастьям добавляется целый вагон травмированных: Байду, Бланк, Блазвих, Фернанду, Чергорд, Конате, Моргалла, Терзич, плюс возможно Пйонтковски, Кавамура и Кьергард.

ПСЖ

Результаты "ПСЖ" в Лиге чемпионов уже давно никого не удивляют. Что с Мбаппе, что без него - без разницы. Сейчас парижане имеют очень скромное 25-е место, которое не выводит их в следующий раунд соревнований.

4 очка за 5 матчей - это мало. А в случае гранда французского футбола - это очень мало. В общем, удалось победить только спадающую "Жирону" (1:0). Далее были поражения "Арсеналу" (0:2), "Атлетико" (1:2) и "Баварии" (0:1). Плюс ничья с "ПСВ" (1:1).

В Лиге 1 все стабильно хорошо. Традиционное первое место и 5 очков отставания. Но в последнее время наблюдается небольшая пробуксовка - 2 ничьи подряд против середняков. Несмотря на все проблемы, президент клуба уверяет в полном доверии к Луису Энрике.

Из-за удаления в прошлом туре не сможет сыграть Дембеле. Под вопросом на ближайший матч Эрнандес, Кимпембе и Маюлу.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Зальцбурга:

07.12. Зальцбург - Рапид 2:2 (Бундеслига Австрии)

04.12. Зальцбург - Хартберг 4:0 (Бундеслига Австрии)

30.11. Хартберг - Зальцбург 1:1 (Бундеслига Австрии)

Последние 3 встречи ПСЖ:

06.12. Осер - ПСЖ 0:0 (Лига 1)

30.11. ПСЖ - Нант 1:1 (Лига 1)

26.11. Бавария - ПСЖ 1:0 (Лига чемпионов)

Последние очные встречи:

2011. Зальцбург - ПСЖ 2:0 (Лига Европы)

2011. ПСЖ - Зальцбург 3:1 (Лига Европы)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Зальцбург - ПСЖ от UA-Футбол

Игра кризисных команд. Обе не впечатляют, но мы понимаем, что класс футболистов Энрике в разы выше. К тому же, им позарез нужны очки. Вряд ли парижане уедут из Австрии без победы.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша