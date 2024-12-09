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Зальцбург - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
Обе команды пока что вне зоны плей-офф
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Зальцбург" и "ПСЖ“ встречались между собой лишь дважды - в 2011-м году, во время группового этапа Лиги Европы. Через долгое время мы снова увидим противостояние этих клубов, но теперь уже в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 6 тур
10.12.2024. Ред Булл Арена (Зальцбург)
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Зальцбург - ПСЖ. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5
Зальцбург
В прошлом сезоне завершилась гегемония "Зальцбурга" в австрийской Бундеслиге. 10-летняя серия чемпионств прервалась триумфом "Штурма". И можно сказать точно, что кризис "красных быков" продолжается.
Прямо сейчас команда занимает в чемпионате аж 5-е место, а до первой позиции расстояние в безумных 13 очков. А что уж говорить о Лиге чемпионов...
В самом престижном европейском турнире для "Зальцбурга" тоже немного поводов для радости. Из 5-ти поединков удалось взять очки лишь в одном - победа над "Фейеноордом" (3:1). Во всех остальных случаях полный провал - разгромы от "Спарты" (0:3), "Бреста" (0:4), "Байера" (0:5) и поражение "Динамо" Загреб (0:2). Соперники не галактические, согласитесь.
Проблемы с атакой очень заметны. В 4-х матчах ЛЧ из 5-ти команда не смогла забить ни одного гола. Но в принципе, глядя на результаты, стоит бросить "камень" и в огород защитников.
Ко всем несчастьям добавляется целый вагон травмированных: Байду, Бланк, Блазвих, Фернанду, Чергорд, Конате, Моргалла, Терзич, плюс возможно Пйонтковски, Кавамура и Кьергард.
ПСЖ
Результаты "ПСЖ" в Лиге чемпионов уже давно никого не удивляют. Что с Мбаппе, что без него - без разницы. Сейчас парижане имеют очень скромное 25-е место, которое не выводит их в следующий раунд соревнований.
4 очка за 5 матчей - это мало. А в случае гранда французского футбола - это очень мало. В общем, удалось победить только спадающую "Жирону" (1:0). Далее были поражения "Арсеналу" (0:2), "Атлетико" (1:2) и "Баварии" (0:1). Плюс ничья с "ПСВ" (1:1).
В Лиге 1 все стабильно хорошо. Традиционное первое место и 5 очков отставания. Но в последнее время наблюдается небольшая пробуксовка - 2 ничьи подряд против середняков. Несмотря на все проблемы, президент клуба уверяет в полном доверии к Луису Энрике.
Из-за удаления в прошлом туре не сможет сыграть Дембеле. Под вопросом на ближайший матч Эрнандес, Кимпембе и Маюлу.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Зальцбурга:
07.12. Зальцбург - Рапид 2:2 (Бундеслига Австрии)
04.12. Зальцбург - Хартберг 4:0 (Бундеслига Австрии)
30.11. Хартберг - Зальцбург 1:1 (Бундеслига Австрии)
- Последние 3 встречи ПСЖ:
06.12. Осер - ПСЖ 0:0 (Лига 1)
30.11. ПСЖ - Нант 1:1 (Лига 1)
26.11. Бавария - ПСЖ 1:0 (Лига чемпионов)
- Последние очные встречи:
2011. Зальцбург - ПСЖ 2:0 (Лига Европы)
2011. ПСЖ - Зальцбург 3:1 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Зальцбург - ПСЖ от UA-Футбол
Игра кризисных команд. Обе не впечатляют, но мы понимаем, что класс футболистов Энрике в разы выше. К тому же, им позарез нужны очки. Вряд ли парижане уедут из Австрии без победы.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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