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Зальцбург - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

Лига Чемпионов

Обе команды пока что вне зоны плей-офф

Зальцбург - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Зальцбург" и "ПСЖ“ встречались между собой лишь дважды - в 2011-м году, во время группового этапа Лиги Европы. Через долгое время мы снова увидим противостояние этих клубов, но теперь уже в Лиге чемпионов.

Содержание

Лига чемпионов. 6 тур

10.12.2024. Ред Булл Арена (Зальцбург)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Зальцбург - ПСЖ. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Зальцбург - ПСЖ
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Зальцбург

В прошлом сезоне завершилась гегемония "Зальцбурга" в австрийской Бундеслиге. 10-летняя серия чемпионств прервалась триумфом "Штурма". И можно сказать точно, что кризис "красных быков" продолжается.

Прямо сейчас команда занимает в чемпионате аж 5-е место, а до первой позиции расстояние в безумных 13 очков. А что уж говорить о Лиге чемпионов...

В самом престижном европейском турнире для "Зальцбурга" тоже немного поводов для радости. Из 5-ти поединков удалось взять очки лишь в одном - победа над "Фейеноордом" (3:1). Во всех остальных случаях полный провал - разгромы от "Спарты" (0:3), "Бреста" (0:4), "Байера" (0:5) и поражение "Динамо" Загреб (0:2). Соперники не галактические, согласитесь.

Проблемы с атакой очень заметны. В 4-х матчах ЛЧ из 5-ти команда не смогла забить ни одного гола. Но в принципе, глядя на результаты, стоит бросить "камень" и в огород защитников.

Ко всем несчастьям добавляется целый вагон травмированных: Байду, Бланк, Блазвих, Фернанду, Чергорд, Конате, Моргалла, Терзич, плюс возможно Пйонтковски, Кавамура и Кьергард.

ПСЖ

Результаты "ПСЖ" в Лиге чемпионов уже давно никого не удивляют. Что с Мбаппе, что без него - без разницы. Сейчас парижане имеют очень скромное 25-е место, которое не выводит их в следующий раунд соревнований.

4 очка за 5 матчей - это мало. А в случае гранда французского футбола - это очень мало. В общем, удалось победить только спадающую "Жирону" (1:0). Далее были поражения "Арсеналу" (0:2), "Атлетико" (1:2) и "Баварии" (0:1). Плюс ничья с "ПСВ" (1:1).

В Лиге 1 все стабильно хорошо. Традиционное первое место и 5 очков отставания. Но в последнее время наблюдается небольшая пробуксовка - 2 ничьи подряд против середняков. Несмотря на все проблемы, президент клуба уверяет в полном доверии к Луису Энрике.

Из-за удаления в прошлом туре не сможет сыграть Дембеле. Под вопросом на ближайший матч Эрнандес, Кимпембе и Маюлу.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Зальцбурга:

07.12. Зальцбург - Рапид 2:2 (Бундеслига Австрии)
04.12. Зальцбург - Хартберг 4:0 (Бундеслига Австрии)
30.11. Хартберг - Зальцбург 1:1 (Бундеслига Австрии)

  • Последние 3 встречи ПСЖ:

06.12. Осер - ПСЖ 0:0 (Лига 1)
30.11. ПСЖ - Нант 1:1 (Лига 1)
26.11. Бавария - ПСЖ 1:0 (Лига чемпионов)

  • Последние очные встречи:

2011. Зальцбург - ПСЖ 2:0 (Лига Европы)
2011. ПСЖ - Зальцбург 3:1 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
7.40
5.60
1.38
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Прогноз на матч Зальцбург - ПСЖ от UA-Футбол

Игра кризисных команд. Обе не впечатляют, но мы понимаем, что класс футболистов Энрике в разы выше. К тому же, им позарез нужны очки. Вряд ли парижане уедут из Австрии без победы.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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