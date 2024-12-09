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Победитель получит все. Динамо Загреб – Селтик. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024
У обоих шансы выхода в плей-офф в районе 40+%
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 6-й тур
Загреб, Максимир
Динамо Загреб – Селтик 19:45
Трансляция – Megogо
Динамо Загреб
"Динамо" в Лиге Чемпионов приучил к такому же уровню сопротивления, какое наши киевские тезки демонстрируют в этом розыгрыше ЛЕ. Из тех клубов, что провели 50+ матчей в ЛЧ, у Загреба с запасом наивысший процент поражений – 68%. Но в этом году все иначе. Новый формат подарил хорватам шанс на выход в плей-офф, который аналитики Opta оценивают почти как 1 к 1.
У "Динамо" сейчас серьезные проблемы с созданием моментов, что вообще типично для команд Ненада Бьелица, делающего ставку на оборону. Идут без побед во всех турнирах уже 5 матчей, и за 4 последних был забит всего 1 гол. Такой же безобидной атака была и против дортмундской "Боруссии" (0:3) в минувшем туре, и вообще показательно, что Бьелица уступал в этой ЛЧ только бывшим оппонентам по Бундеслиге (отлетели от "Баварии" 9:2).
Большой проблемой стала травма Бруно Петковича, хорватского прототипа Милевского, который классно связывал игру в последней трети. Также ощущается кадровый голод в полузащите, где кроме опытного опорника Йосипа Мишич недостает молодых талантов –коллеги по амплуа Петара Сучича и резкого вингера Хуана Кордобы.
Селтик
Игра в Загребе – отличный шанс для обоих взять все 3 очка. Дальше у "кельтов" будет домашняя игра с "Янг Бойз", и возможно, Брендан Роджерс сделает ставку на следующий тур, перед малоперспективным выездом в Бирмингем к "Астон Вилле" в финальный день. Хотя в идеале, пожалуй, попытаться взять все 6 пунктов в ближайших двух.
"Селтик" в этой ЛЧ доказал, что способен удивлять даже фаворитов. Так "кельты" в Бергамо устояли против мощной "Аталанты" (0:0) в 4-м туре. Те нули – единственная осечка за отрезок в 10 матчей во всех турнирах. Ведь далее "кельты" шокировали "РБ Лейпциг" (3:1), который после перерыва посыпался под шотландским давлением.
У "Селтика" только одна кадровая потеря перед выездом в Загреб. Это молодой норвежский плеймейкер Один Хольм. Были опасения по поводу вингера Никласа Кюна (7+7 во всех турнирах), но Брендан Роджерс подтвердил, что ранняя замена немца в последнем матче чемпионата была тактической.
Ориентировочные составы
Динамо Загреб: Загорац – Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэль – Адеми, Павич – Мбуку, Батурина, Пьяца – Куленович
Селтик: Шмейхель – Джонстон, Картер-Викерс, Трасти, Валье – Бернарду, МакГрегор, Хатате – Кюн, Фурухаси, Маэда
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Динамо Загреб – Селтик от UA-Футбол
Ненад Бьелица на дистанции в 5 туров ни разу не повторил одну и ту же схему, использовав 3 разных формации. Но гибкость не равна качеству исполнения. Загреб имеет вторую худшую оборону в турнире по допущенным моментам, а более опасные возможности (xG 0.17/удар) на свои ворота допускает только уязвимый без мяча "Ман Сити". В то же время "Селтик" по меркам андердога весьма смел и опасен впереди, создав больше грандов уровня ПСЖ и "Атлетико", но и сзади не сверхнадежен. Ставка: "Селтик" выиграет 1-й тайм или матч + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.68.
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