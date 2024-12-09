Лига Чемпионов, 6-й тур

Загреб, Максимир

Динамо Загреб – Селтик 19:45

Трансляция – Megogо

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Динамо Загреб

"Динамо" в Лиге Чемпионов приучил к такому же уровню сопротивления, какое наши киевские тезки демонстрируют в этом розыгрыше ЛЕ. Из тех клубов, что провели 50+ матчей в ЛЧ, у Загреба с запасом наивысший процент поражений – 68%. Но в этом году все иначе. Новый формат подарил хорватам шанс на выход в плей-офф, который аналитики Opta оценивают почти как 1 к 1.

У "Динамо" сейчас серьезные проблемы с созданием моментов, что вообще типично для команд Ненада Бьелица, делающего ставку на оборону. Идут без побед во всех турнирах уже 5 матчей, и за 4 последних был забит всего 1 гол. Такой же безобидной атака была и против дортмундской "Боруссии" (0:3) в минувшем туре, и вообще показательно, что Бьелица уступал в этой ЛЧ только бывшим оппонентам по Бундеслиге (отлетели от "Баварии" 9:2).

Большой проблемой стала травма Бруно Петковича, хорватского прототипа Милевского, который классно связывал игру в последней трети. Также ощущается кадровый голод в полузащите, где кроме опытного опорника Йосипа Мишич недостает молодых талантов –коллеги по амплуа Петара Сучича и резкого вингера Хуана Кордобы.

Селтик

Игра в Загребе – отличный шанс для обоих взять все 3 очка. Дальше у "кельтов" будет домашняя игра с "Янг Бойз", и возможно, Брендан Роджерс сделает ставку на следующий тур, перед малоперспективным выездом в Бирмингем к "Астон Вилле" в финальный день. Хотя в идеале, пожалуй, попытаться взять все 6 пунктов в ближайших двух.

"Селтик" в этой ЛЧ доказал, что способен удивлять даже фаворитов. Так "кельты" в Бергамо устояли против мощной "Аталанты" (0:0) в 4-м туре. Те нули – единственная осечка за отрезок в 10 матчей во всех турнирах. Ведь далее "кельты" шокировали "РБ Лейпциг" (3:1), который после перерыва посыпался под шотландским давлением.

У "Селтика" только одна кадровая потеря перед выездом в Загреб. Это молодой норвежский плеймейкер Один Хольм. Были опасения по поводу вингера Никласа Кюна (7+7 во всех турнирах), но Брендан Роджерс подтвердил, что ранняя замена немца в последнем матче чемпионата была тактической.

Ориентировочные составы

Динамо Загреб: Загорац – Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэль – Адеми, Павич – Мбуку, Батурина, Пьяца – Куленович

Селтик: Шмейхель – Джонстон, Картер-Викерс, Трасти, Валье – Бернарду, МакГрегор, Хатате – Кюн, Фурухаси, Маэда

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 16 "Милан" 5 3 0 2 10-8 9 17 "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8 18 ПСВ 5 2 2 1 10-7 8 19 "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8 20 "Селтик" "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8 21 "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7 22 "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7 23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7 24 Реал 5 2 0 3 9-9 6 25 "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4 26 Шахтер 5 1 1 3 4-8 4 27 "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Динамо Загреб – Селтик от UA-Футбол

Ненад Бьелица на дистанции в 5 туров ни разу не повторил одну и ту же схему, использовав 3 разных формации. Но гибкость не равна качеству исполнения. Загреб имеет вторую худшую оборону в турнире по допущенным моментам, а более опасные возможности (xG 0.17/удар) на свои ворота допускает только уязвимый без мяча "Ман Сити". В то же время "Селтик" по меркам андердога весьма смел и опасен впереди, создав больше грандов уровня ПСЖ и "Атлетико", но и сзади не сверхнадежен. Ставка: "Селтик" выиграет 1-й тайм или матч + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.68.