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Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24
Жирона - Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 10 декабря ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Жирона" и "Ливерпуль". Хотя каталонцы будут играть у себя дома, однако англичане являются фаворитами этой встречи, и осечка в этом противостоянии будет считаться сенсацией. Но удержит ли команда Мичела победное шествие "Ливерпуля"? Перед испанцем стоит сложная задача.
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Лига чемпионов. 6-й тур
"Жирона" - "Ливерпуль"
10 декабря, 19:45. Жирона, "Монтильиви"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Жирона: последние новости
Каталонцы выглядят настоящими дебютантами Лиги чемпионов - подопечные Мичела имеют лишь три очка (победа над "Слованом"), однако в нескольких играх проявился недостаток еврокубкового опыта, где они уступили "Штурму", "Фейеноорду". Испанцы также сейчас находятся в слабой форме, поскольку они имеют безвыигрышную серию, которая составляет из четырех матчей. В минувшие выходные "Жирона" дома потерпела неприятное поражение от "Реала" (0:3), который переживает не лучшие времена.
Что касается кадровой ситуации, то здесь Мичел не сможет рассчитывать на Виктора Циганкова и Янхеля Эрреру, которые выбыли из-за травм до конца года. Также на тренировке перед еврокубковой игрой растяжение связок получил нападающий Боян Миовски, поэтому он будет наблюдать за матчем с трибуны. Единственным утешением является возвращение центрального полузащитника Джона Солиса, но вряд ли тренер рискнет его выпустить с первых минут.
Ориентировочный состав Жироны: Гассанига - А. Мартинес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес - Мартин, Ромеу, Д. ван де Беек, Хиль, Данджума - А. Руис
Ливерпуль: последние новости
Перед началом сезона мало кто мог предсказать такую форму "Ливерпуля", где они идут почти без осечек. Если в АПЛ они потерпели лишь две ничьи и одно поражение, то в Лиге чемпионов вообще имеют максимальное количество очков. "Красные" в еврокубке уже разобрались с "Миланом", "Лейпцигом", "Болоньей", "Байером" и "Реалом", поэтому их соперник в следующем туре будет куда проще, чем их предыдущие оппоненты. Кроме того, "Ливерпуль" свой последний поединок сыграл в минувшую среду против "Ньюкасла" (3:3), поскольку дерби с "Эвертоном" перенесли из-за шторма, который бушевал в Англии, поэтому команда Слота имела дополнительный отдых перед встречей с "Жироной", что им явно может пойти на пользу. Нет сомнений, что от "красных" ожидают очередной победы в Лиге чемпионов, которая может досрочно им гарантировать выход в 1/8 финала турнира.
Перед поединком с каталонцами, восстановились после травм основной голкипер Алиссон, нападающий Диогу Жота. Оба тренировались с командой, однако в Жирону полетел только бразилец. Также Костас Цимикас, Конор Брэдли и Ибраима Конате пропустят эту игру из-за повреждений, а Федерико Кьеза не будет участвовать в матче из-за болезни. Кроме того, из-за перебора желтых карточек пропустит эту игру аргентинец Алексис Мак Алистер.
Ориентировочный состав Ливерпуля: Келлехер - Александер-Арнольд, Гомес, В. ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Джонс - Салах, Собослаи, Гакпо - Л. Диас
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл последние 10 матчей группового/лигового этапа Лиги чемпионов подряд;
- Мохамед Салах уже приложил руку к 27 голам в 21 матче клуба в этом сезоне;
- "Ливерпуль" выиграл два из трех последних выездов в Испанию в рамках Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Атлетико" в октябре 2021 года и "Вильярреал" в мае 2022 года (обе победы со счетом 3:2).
Личные встречи
"Жирона" и "Ливерпуль" впервые будут встречаться между собой в еврокубках. Каталонцы никогда ранее не встречалась с английскими командами, в то время, как они станут 13-й испанской командой, с которой "красные" сыграют в Европе.
"Жирона" - "Ливерпуль". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч от UA-Футбол
Букмекеры считают однозначным фаворитом противостояния "Ливерпуль". "Жирона" находится в плохой форме, а также игра при таком плотном графике явно не идет на пользу новичкам турнира. В дополнение, команда Слота имела неделю отдыха перед этой встречей, поэтому такой перерыв им должен пойти на пользу. Прогноз - Победа "Ливерпуля" и тотал больше 2.5 (2.03).
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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