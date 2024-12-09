  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24

Лига Чемпионов
Обновлено

Жирона - Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 10 декабря ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Жирона" и "Ливерпуль". Хотя каталонцы будут играть у себя дома, однако англичане являются фаворитами этой встречи, и осечка в этом противостоянии будет считаться сенсацией. Но удержит ли команда Мичела победное шествие "Ливерпуля"? Перед испанцем стоит сложная задача.

Лига чемпионов. 6-й тур
"Жирона" - "Ливерпуль"
10 декабря, 19:45. Жирона, "Монтильиви"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Жирона - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

Жирона: последние новости

Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24 - изображение 4

Каталонцы выглядят настоящими дебютантами Лиги чемпионов - подопечные Мичела имеют лишь три очка (победа над "Слованом"), однако в нескольких играх проявился недостаток еврокубкового опыта, где они уступили "Штурму", "Фейеноорду". Испанцы также сейчас находятся в слабой форме, поскольку они имеют безвыигрышную серию, которая составляет из четырех матчей. В минувшие выходные "Жирона" дома потерпела неприятное поражение от "Реала" (0:3), который переживает не лучшие времена.

Что касается кадровой ситуации, то здесь Мичел не сможет рассчитывать на Виктора Циганкова и Янхеля Эрреру, которые выбыли из-за травм до конца года. Также на тренировке перед еврокубковой игрой растяжение связок получил нападающий Боян Миовски, поэтому он будет наблюдать за матчем с трибуны. Единственным утешением является возвращение центрального полузащитника Джона Солиса, но вряд ли тренер рискнет его выпустить с первых минут.

Ориентировочный состав Жироны: Гассанига - А. Мартинес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес - Мартин, Ромеу, Д. ван де Беек, Хиль, Данджума - А. Руис

Ливерпуль: последние новости

Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24 - изображение 5

Перед началом сезона мало кто мог предсказать такую форму "Ливерпуля", где они идут почти без осечек. Если в АПЛ они потерпели лишь две ничьи и одно поражение, то в Лиге чемпионов вообще имеют максимальное количество очков. "Красные" в еврокубке уже разобрались с "Миланом", "Лейпцигом", "Болоньей", "Байером" и "Реалом", поэтому их соперник в следующем туре будет куда проще, чем их предыдущие оппоненты. Кроме того, "Ливерпуль" свой последний поединок сыграл в минувшую среду против "Ньюкасла" (3:3), поскольку дерби с "Эвертоном" перенесли из-за шторма, который бушевал в Англии, поэтому команда Слота имела дополнительный отдых перед встречей с "Жироной", что им явно может пойти на пользу. Нет сомнений, что от "красных" ожидают очередной победы в Лиге чемпионов, которая может досрочно им гарантировать выход в 1/8 финала турнира.

Перед поединком с каталонцами, восстановились после травм основной голкипер Алиссон, нападающий Диогу Жота. Оба тренировались с командой, однако в Жирону полетел только бразилец. Также Костас Цимикас, Конор Брэдли и Ибраима Конате пропустят эту игру из-за повреждений, а Федерико Кьеза не будет участвовать в матче из-за болезни. Кроме того, из-за перебора желтых карточек пропустит эту игру аргентинец Алексис Мак Алистер.

Ориентировочный состав Ливерпуля: Келлехер - Александер-Арнольд, Гомес, В. ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Джонс - Салах, Собослаи, Гакпо - Л. Диас

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" выиграл последние 10 матчей группового/лигового этапа Лиги чемпионов подряд;
  • Мохамед Салах уже приложил руку к 27 голам в 21 матче клуба в этом сезоне;
  • "Ливерпуль" выиграл два из трех последних выездов в Испанию в рамках Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Атлетико" в октябре 2021 года и "Вильярреал" в мае 2022 года (обе победы со счетом 3:2).

Личные встречи

"Жирона" и "Ливерпуль" впервые будут встречаться между собой в еврокубках. Каталонцы никогда ранее не встречалась с английскими командами, в то время, как они станут 13-й испанской командой, с которой "красные" сыграют в Европе.

"Жирона" - "Ливерпуль". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
6.50
4.60
1.50
Узнать больше

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают однозначным фаворитом противостояния "Ливерпуль". "Жирона" находится в плохой форме, а также игра при таком плотном графике явно не идет на пользу новичкам турнира. В дополнение, команда Слота имела неделю отдыха перед этой встречей, поэтому такой перерыв им должен пойти на пользу. Прогноз - Победа "Ливерпуля" и тотал больше 2.5 (2.03).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
yellow-arrow
Байер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024
yellow-arrow
Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024
Ливерпуль прогноз UA-Футбол Жирона Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости