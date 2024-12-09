Жирона - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.24

В шестом туре Лиги чемпионов встретятся между собой "Жирона" и "Ливерпуль". Хотя каталонцы будут играть у себя дома, однако англичане являются фаворитами этой встречи, и осечка в этом противостоянии будет считаться сенсацией. Но удержит ли команда Мичела победное шествие "Ливерпуля"? Перед испанцем стоит сложная задача.

Лига чемпионов. 6-й тур

"Жирона" - "Ливерпуль"

10 декабря, 19:45. Жирона, "Монтильиви"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Жирона: последние новости

Каталонцы выглядят настоящими дебютантами Лиги чемпионов - подопечные Мичела имеют лишь три очка (победа над "Слованом"), однако в нескольких играх проявился недостаток еврокубкового опыта, где они уступили "Штурму", "Фейеноорду". Испанцы также сейчас находятся в слабой форме, поскольку они имеют безвыигрышную серию, которая составляет из четырех матчей. В минувшие выходные "Жирона" дома потерпела неприятное поражение от "Реала" (0:3), который переживает не лучшие времена.

Что касается кадровой ситуации, то здесь Мичел не сможет рассчитывать на Виктора Циганкова и Янхеля Эрреру, которые выбыли из-за травм до конца года. Также на тренировке перед еврокубковой игрой растяжение связок получил нападающий Боян Миовски, поэтому он будет наблюдать за матчем с трибуны. Единственным утешением является возвращение центрального полузащитника Джона Солиса, но вряд ли тренер рискнет его выпустить с первых минут.

Ориентировочный состав Жироны: Гассанига - А. Мартинес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес - Мартин, Ромеу, Д. ван де Беек, Хиль, Данджума - А. Руис

Ливерпуль: последние новости

Перед началом сезона мало кто мог предсказать такую форму "Ливерпуля", где они идут почти без осечек. Если в АПЛ они потерпели лишь две ничьи и одно поражение, то в Лиге чемпионов вообще имеют максимальное количество очков. "Красные" в еврокубке уже разобрались с "Миланом", "Лейпцигом", "Болоньей", "Байером" и "Реалом", поэтому их соперник в следующем туре будет куда проще, чем их предыдущие оппоненты. Кроме того, "Ливерпуль" свой последний поединок сыграл в минувшую среду против "Ньюкасла" (3:3), поскольку дерби с "Эвертоном" перенесли из-за шторма, который бушевал в Англии, поэтому команда Слота имела дополнительный отдых перед встречей с "Жироной", что им явно может пойти на пользу. Нет сомнений, что от "красных" ожидают очередной победы в Лиге чемпионов, которая может досрочно им гарантировать выход в 1/8 финала турнира.

Перед поединком с каталонцами, восстановились после травм основной голкипер Алиссон, нападающий Диогу Жота. Оба тренировались с командой, однако в Жирону полетел только бразилец. Также Костас Цимикас, Конор Брэдли и Ибраима Конате пропустят эту игру из-за повреждений, а Федерико Кьеза не будет участвовать в матче из-за болезни. Кроме того, из-за перебора желтых карточек пропустит эту игру аргентинец Алексис Мак Алистер.

Ориентировочный состав Ливерпуля: Келлехер - Александер-Арнольд, Гомес, В. ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Джонс - Салах, Собослаи, Гакпо - Л. Диас

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл последние 10 матчей группового/лигового этапа Лиги чемпионов подряд;

Мохамед Салах уже приложил руку к 27 голам в 21 матче клуба в этом сезоне;

"Ливерпуль" выиграл два из трех последних выездов в Испанию в рамках Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Атлетико" в октябре 2021 года и "Вильярреал" в мае 2022 года (обе победы со счетом 3:2).

Личные встречи

"Жирона" и "Ливерпуль" впервые будут встречаться между собой в еврокубках. Каталонцы никогда ранее не встречалась с английскими командами, в то время, как они станут 13-й испанской командой, с которой "красные" сыграют в Европе.

"Жирона" - "Ливерпуль". Турнирное положение команд

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают однозначным фаворитом противостояния "Ливерпуль". "Жирона" находится в плохой форме, а также игра при таком плотном графике явно не идет на пользу новичкам турнира. В дополнение, команда Слота имела неделю отдыха перед этой встречей, поэтому такой перерыв им должен пойти на пользу. Прогноз - Победа "Ливерпуля" и тотал больше 2.5 (2.03).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine