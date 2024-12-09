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Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024
Брюгге - Спортинг. Прогноз и анонс матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Последний тур Лиги чемпионов перед новогодним отпуском для сильнейших представителей европейского континента. На этот раз имеем дело с очным противостоянием подопечных Ники Гаена и Жуана Перейры. В частности, речь идет о поединке бельгийского "Брюгге" и португальского "Спортинга". Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф.
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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 10-е декабря
Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Брюгге" 22:00 "Спортинг"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Брюгге": последние новости
"Брюгге" на хорошем ходу, по собственным меркам. Последний раз бельгийцы проигрывали "Милану" Паулу Фонсеки еще в октябре. Тогда, в 3-м туре группового этапа ЛЧ "черно-синие" в меньшинстве на выезде уступили для "россонери" со счетом 1:3.
После этого, на территории главного еврокубка банда Ники Гаена в родных стенах минимально обыграла "Астон Виллу" под руководством Унаи Эмери (1:0), а на выезде расписала ничью с шотландским "Селтиком" Брендана Роджерса (1:1). Таким образом, у "Брюгге" после 5-ти туров ЛЧ 7 зачетных баллов. Сейчас этого результата достаточно, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Однако, снизу бельгийцев стопроцентно будут поджимать такие мастодонты, хоть и невероятные кризисные сейчас, как мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".
А дальше, после встречи со "Спортингом", у "Брюгге" поединки с туринским "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Поэтому, брать очки с португальцами просто жизненно необходимо.
Что касается успехов "Брюгге" на внутренней арене, то здесь тоже все в порядке. Не все идеально, конечно - в принципе как и у всех. Кое-где случаются осечки в виде ничьих: как это, например, было в матчах с "Беерсхотом" (2:2) и Сент-Жиллуазом (1:1). Но, в конечном итоге, все хорошо - вторая позиция в бельгийской Про-лиге и отставание от первого в таблице "Генка" на четыре балла.
Нынешний "Брюгге" - типичный середняк Лиги чемпионов. Играет достаточно закрыто, знает свои сильные и слабые стороны, и берет результат там, где и должен это делать.
Ориентировочный состав "Брюгге": Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер, Яшари, Нильсен, Ванакен, Цолис, Сков Ольсен, Хутгла.
"Спортинг": последние новости
После отъезда Рубена Аморима в "красный" Манчестер, дела у "Спортинга" пошли вниз. Это факт. Как по игре, так и по результатам. Если на старом багаже в национальном чемпионате удалось перестрелять "Брагу" (4:2), а в нациольном Кубке сокрушить бедный "Амаранте" (6:0) - то дальше пошли проблемы.
Сначала, "зелено-белые", уже под руководством Жуана Перейры, в Лиге чемпионов достаточно безыдейно разгромно уступили в Лондоне для "Арсенала" Микеля Артеты (1:5). А после этого и в португальской Примейре были зафиксированы два подряд поражения: на своем поле от скромной "Санта-Клары" (0:1) и в гостях от "Морейренсе" (1:2).
Аморим, своим сенсационным погромом над "Ман Сити" Пепа Гвардиолы, ознаменовал свой уход из лиссабонского клуба и оставил своему коллеге солидный багаж результатов: лидерство в португальском первенстве и верхняя часть таблицы в ЛЧ. Теперь Перейре нужно разобраться с игровыми настройками команды. Поскольку, что-то явно сломалось в рядах "зеленых". И лучшего момента, как сделать это в матче с "Брюгге" - просто нет.
Однако, в то же время, у "Спортинга" лучшая ситуация в таблице главного еврокубка, и однозначно легче календарь. "Спортинг" будет иметь реальные шансы на получение очков в матчах последних двух туров, в которых соперниками португальцев выступят далеко не самые сильные соперники. Речь об аутсайдерах текущей кампании: немецкий "Лейпциг" и итальянская "Болонья".
Ориентировочный состав "Спортинга": Израэль, Диоманде, Кенда, Араухо, Эдвардс, Морита, Сен-Жюст, Тринкау, Юльманн, Инасиу, Дьокереш.
"Брюгге" - "Спортинг". Личные встречи
Возможно, многих удивит тот факт, что в между собой "черно-синие" и "зелено-белые" провели лишь три встречи. В частности, два поединка бельгийская и португальская команда сыграли в забытом Кубке ярмарок - еще в 60-х годах прошлого века... А в новейшей истории "Брюгге" и "Спортинг" пересекались лишь однажды - в товарищеской игре, в 2019-ом году. Тогда была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.
Статистика очных поединков:
- Победы 0:1
- Забитые мячи: 3:4
- В среднем голов за матч: 1.00 - 1.33
- Самая большая победа: 2:1
"Брюгге" - "Спортинг". Последние официальные матчи
"Брюгге":
"Спортинг":
Турнирное положение команд
Как было уже сказано выше, оба коллектива на данный момент идут в зоне плей-офф. Бельгийцы Ники Гаена имеют в своем активе 7 зачетных баллов и занимают 22-е место в турнирной таблице. В свою очередь, у португальцев под руководством Жуана Перейры 10 очков и 10-я позиция.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
"Брюгге" - "Спортинг". Ставка и коэффициенты
"Брюгге" - "Спортинг". Прогноз на матч от UA-Футбол
Результативная ничья. Букмекеры и аналитики оценивают шансы обеих команд на триумф в этом противостоянии как примерно равные. С небольшим преимуществом именно на стороне португальских "львов". С другой стороны, за бельгийцев сыграют их домашние стены. Очки как раз и нужны гораздо больше подопечным Ники Гаена - у них впереди гиганты "Юве" и "Манчестер Сити".
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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