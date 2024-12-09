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Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

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Брюгге - Спортинг. Прогноз и анонс матча ⋉ 10.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний тур Лиги чемпионов перед новогодним отпуском для сильнейших представителей европейского континента. На этот раз имеем дело с очным противостоянием подопечных Ники Гаена и Жуана Перейры. В частности, речь идет о поединке бельгийского "Брюгге" и португальского "Спортинга". Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф.

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СОДЕРЖАНИЕ

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 10-е декабря

Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Брюгге" 22:00 "Спортинг"

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"Брюгге": последние новости

"Брюгге" на хорошем ходу, по собственным меркам. Последний раз бельгийцы проигрывали "Милану" Паулу Фонсеки еще в октябре. Тогда, в 3-м туре группового этапа ЛЧ "черно-синие" в меньшинстве на выезде уступили для "россонери" со счетом 1:3.

После этого, на территории главного еврокубка банда Ники Гаена в родных стенах минимально обыграла "Астон Виллу" под руководством Унаи Эмери (1:0), а на выезде расписала ничью с шотландским "Селтиком" Брендана Роджерса (1:1). Таким образом, у "Брюгге" после 5-ти туров ЛЧ 7 зачетных баллов. Сейчас этого результата достаточно, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Однако, снизу бельгийцев стопроцентно будут поджимать такие мастодонты, хоть и невероятные кризисные сейчас, как мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".

А дальше, после встречи со "Спортингом", у "Брюгге" поединки с туринским "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Поэтому, брать очки с португальцами просто жизненно необходимо.

Что касается успехов "Брюгге" на внутренней арене, то здесь тоже все в порядке. Не все идеально, конечно - в принципе как и у всех. Кое-где случаются осечки в виде ничьих: как это, например, было в матчах с "Беерсхотом" (2:2) и Сент-Жиллуазом (1:1). Но, в конечном итоге, все хорошо - вторая позиция в бельгийской Про-лиге и отставание от первого в таблице "Генка" на четыре балла.

Нынешний "Брюгге" - типичный середняк Лиги чемпионов. Играет достаточно закрыто, знает свои сильные и слабые стороны, и берет результат там, где и должен это делать.

Ориентировочный состав "Брюгге": Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер, Яшари, Нильсен, Ванакен, Цолис, Сков Ольсен, Хутгла.

"Спортинг": последние новости

После отъезда Рубена Аморима в "красный" Манчестер, дела у "Спортинга" пошли вниз. Это факт. Как по игре, так и по результатам. Если на старом багаже в национальном чемпионате удалось перестрелять "Брагу" (4:2), а в нациольном Кубке сокрушить бедный "Амаранте" (6:0) - то дальше пошли проблемы.

Сначала, "зелено-белые", уже под руководством Жуана Перейры, в Лиге чемпионов достаточно безыдейно разгромно уступили в Лондоне для "Арсенала" Микеля Артеты (1:5). А после этого и в португальской Примейре были зафиксированы два подряд поражения: на своем поле от скромной "Санта-Клары" (0:1) и в гостях от "Морейренсе" (1:2).

Аморим, своим сенсационным погромом над "Ман Сити" Пепа Гвардиолы, ознаменовал свой уход из лиссабонского клуба и оставил своему коллеге солидный багаж результатов: лидерство в португальском первенстве и верхняя часть таблицы в ЛЧ. Теперь Перейре нужно разобраться с игровыми настройками команды. Поскольку, что-то явно сломалось в рядах "зеленых". И лучшего момента, как сделать это в матче с "Брюгге" - просто нет.

Однако, в то же время, у "Спортинга" лучшая ситуация в таблице главного еврокубка, и однозначно легче календарь. "Спортинг" будет иметь реальные шансы на получение очков в матчах последних двух туров, в которых соперниками португальцев выступят далеко не самые сильные соперники. Речь об аутсайдерах текущей кампании: немецкий "Лейпциг" и итальянская "Болонья".

Ориентировочный состав "Спортинга": Израэль, Диоманде, Кенда, Араухо, Эдвардс, Морита, Сен-Жюст, Тринкау, Юльманн, Инасиу, Дьокереш.

"Брюгге" - "Спортинг". Личные встречи

Возможно, многих удивит тот факт, что в между собой "черно-синие" и "зелено-белые" провели лишь три встречи. В частности, два поединка бельгийская и португальская команда сыграли в забытом Кубке ярмарок - еще в 60-х годах прошлого века... А в новейшей истории "Брюгге" и "Спортинг" пересекались лишь однажды - в товарищеской игре, в 2019-ом году. Тогда была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

Статистика очных поединков:

  • Победы 0:1
  • Забитые мячи: 3:4
  • В среднем голов за матч: 1.00 - 1.33
  • Самая большая победа: 2:1

"Брюгге" - "Спортинг". Последние официальные матчи

"Брюгге":

Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024 - изображение 4

"Спортинг":

Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Как было уже сказано выше, оба коллектива на данный момент идут в зоне плей-офф. Бельгийцы Ники Гаена имеют в своем активе 7 зачетных баллов и занимают 22-е место в турнирной таблице. В свою очередь, у португальцев под руководством Жуана Перейры 10 очков и 10-я позиция.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

"Брюгге" - "Спортинг". Ставка и коэффициенты

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"Брюгге" - "Спортинг". Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Букмекеры и аналитики оценивают шансы обеих команд на триумф в этом противостоянии как примерно равные. С небольшим преимуществом именно на стороне португальских "львов". С другой стороны, за бельгийцев сыграют их домашние стены. Очки как раз и нужны гораздо больше подопечным Ники Гаена - у них впереди гиганты "Юве" и "Манчестер Сити".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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