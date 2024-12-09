Брюгге - Спортинг. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

Последний тур Лиги чемпионов перед новогодним отпуском для сильнейших представителей европейского континента. На этот раз имеем дело с очным противостоянием подопечных Ники Гаена и Жуана Перейры. В частности, речь идет о поединке бельгийского "Брюгге" и португальского "Спортинга". Сейчас обе команды находятся в зоне плей-офф.

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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 10-е декабря

Бельгия, Брюгге. Стадион "Ян Брейдел"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Брюгге" 22:00 "Спортинг"

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"Брюгге": последние новости

"Брюгге" на хорошем ходу, по собственным меркам. Последний раз бельгийцы проигрывали "Милану" Паулу Фонсеки еще в октябре. Тогда, в 3-м туре группового этапа ЛЧ "черно-синие" в меньшинстве на выезде уступили для "россонери" со счетом 1:3.

После этого, на территории главного еврокубка банда Ники Гаена в родных стенах минимально обыграла "Астон Виллу" под руководством Унаи Эмери (1:0), а на выезде расписала ничью с шотландским "Селтиком" Брендана Роджерса (1:1). Таким образом, у "Брюгге" после 5-ти туров ЛЧ 7 зачетных баллов. Сейчас этого результата достаточно, чтобы зацепиться за зону плей-офф. Однако, снизу бельгийцев стопроцентно будут поджимать такие мастодонты, хоть и невероятные кризисные сейчас, как мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен".

А дальше, после встречи со "Спортингом", у "Брюгге" поединки с туринским "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Поэтому, брать очки с португальцами просто жизненно необходимо.

Что касается успехов "Брюгге" на внутренней арене, то здесь тоже все в порядке. Не все идеально, конечно - в принципе как и у всех. Кое-где случаются осечки в виде ничьих: как это, например, было в матчах с "Беерсхотом" (2:2) и Сент-Жиллуазом (1:1). Но, в конечном итоге, все хорошо - вторая позиция в бельгийской Про-лиге и отставание от первого в таблице "Генка" на четыре балла.

Нынешний "Брюгге" - типичный середняк Лиги чемпионов. Играет достаточно закрыто, знает свои сильные и слабые стороны, и берет результат там, где и должен это делать.

Ориентировочный состав "Брюгге": Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Де Кейпер, Яшари, Нильсен, Ванакен, Цолис, Сков Ольсен, Хутгла.

"Спортинг": последние новости

После отъезда Рубена Аморима в "красный" Манчестер, дела у "Спортинга" пошли вниз. Это факт. Как по игре, так и по результатам. Если на старом багаже в национальном чемпионате удалось перестрелять "Брагу" (4:2), а в нациольном Кубке сокрушить бедный "Амаранте" (6:0) - то дальше пошли проблемы.

Сначала, "зелено-белые", уже под руководством Жуана Перейры, в Лиге чемпионов достаточно безыдейно разгромно уступили в Лондоне для "Арсенала" Микеля Артеты (1:5). А после этого и в португальской Примейре были зафиксированы два подряд поражения: на своем поле от скромной "Санта-Клары" (0:1) и в гостях от "Морейренсе" (1:2).

Аморим, своим сенсационным погромом над "Ман Сити" Пепа Гвардиолы, ознаменовал свой уход из лиссабонского клуба и оставил своему коллеге солидный багаж результатов: лидерство в португальском первенстве и верхняя часть таблицы в ЛЧ. Теперь Перейре нужно разобраться с игровыми настройками команды. Поскольку, что-то явно сломалось в рядах "зеленых". И лучшего момента, как сделать это в матче с "Брюгге" - просто нет.

Однако, в то же время, у "Спортинга" лучшая ситуация в таблице главного еврокубка, и однозначно легче календарь. "Спортинг" будет иметь реальные шансы на получение очков в матчах последних двух туров, в которых соперниками португальцев выступят далеко не самые сильные соперники. Речь об аутсайдерах текущей кампании: немецкий "Лейпциг" и итальянская "Болонья".

Ориентировочный состав "Спортинга": Израэль, Диоманде, Кенда, Араухо, Эдвардс, Морита, Сен-Жюст, Тринкау, Юльманн, Инасиу, Дьокереш.

"Брюгге" - "Спортинг". Личные встречи

Возможно, многих удивит тот факт, что в между собой "черно-синие" и "зелено-белые" провели лишь три встречи. В частности, два поединка бельгийская и португальская команда сыграли в забытом Кубке ярмарок - еще в 60-х годах прошлого века... А в новейшей истории "Брюгге" и "Спортинг" пересекались лишь однажды - в товарищеской игре, в 2019-ом году. Тогда была зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

Статистика очных поединков:

Победы 0:1

Забитые мячи: 3:4

В среднем голов за матч: 1.00 - 1.33

Самая большая победа: 2:1

"Брюгге" - "Спортинг". Последние официальные матчи

"Брюгге":

"Спортинг":

Турнирное положение команд

Как было уже сказано выше, оба коллектива на данный момент идут в зоне плей-офф. Бельгийцы Ники Гаена имеют в своем активе 7 зачетных баллов и занимают 22-е место в турнирной таблице. В свою очередь, у португальцев под руководством Жуана Перейры 10 очков и 10-я позиция.

"Брюгге" - "Спортинг". Ставка и коэффициенты

"Брюгге" - "Спортинг". Прогноз на матч от UA-Футбол

Результативная ничья. Букмекеры и аналитики оценивают шансы обеих команд на триумф в этом противостоянии как примерно равные. С небольшим преимуществом именно на стороне португальских "львов". С другой стороны, за бельгийцев сыграют их домашние стены. Очки как раз и нужны гораздо больше подопечным Ники Гаена - у них впереди гиганты "Юве" и "Манчестер Сити".