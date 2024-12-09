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Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

Лига Чемпионов

Есть ли шансы у "горняков" против "подбитых" мюнхенцев?

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, шестой тур

10 декабря, 22:00. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

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Трансляція матчу Шахтар - Баварія
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Содержание

Номинально домашний матч для "Шахтера", но "горняки" будут играть в Германии против местного гегемона. Однако в этом есть и определенный плюс: поединок будет проходить в регионе, где болельщики многих команд не очень любят мюнхенцев, хотя и их поддержки здесь тоже хватает.

Обе команды еще не гарантировали себе абсолютно ничего в Лиге чемпионов: ни отрицательного, ни положительного. Обе в последних матчах еврокубков ощутимо прибавили. Букмекеры откровенно верят в уверенную победу "Баварии", а готов ли это допустить "Шахтер"? Мюнхенцы имеют кучу потерь, а дончане одновременно подходят к поединку – пусть и против топового соперника – но в очень хороших кондициях.

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Новости Шахтера (Донецк, Украина)

В чем позитив последних матчей "горняков" в Лиге чемпионов, если два из трех они проиграли? Во-первых, в дебютной победе. И одолеть "Янг Бойз" удалось уверенно, да еще и в волевом стиле. Кроме этого, "горняки" прилично выглядели против "Арсенала" на "Эмирейтс", который на тот момент был на ходу. С “ПСВ” тоже до определенного момента все шло неплохо. Ризнык поймал кураж, оборона тоже пыталась отбиваться от многочисленных атак эйндховенцев. А какие контратаки получались… Но удаление Энрике все испортило. Так и не смогли дончане от него оправиться.

Определенная усталость у “горняков” собралась. После "ПСВ" дончане провели два матча в рамках УПЛ. Сначала был крепкий "Рух" – против львовян "Шахтер” потерял победу на 90+2 минуте. Потом была встреча с "Ворсклой". Пусть и горняки уже вели 3:0, но все равно пропустили на 77 минуте. Основе не хватает сил, резервистам – навыков. Поэтому под конец встреч "Шахтер" подседает.

Подопечные Пушича идут на 26 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. Сразу же позади "Реала" и "ПСЖ": звучит, не правда ли? Но пока за зоной евровесны. Впереди, кроме "Баварии", будет еще "Боруссия" Д и "Брест", которые уже набрали по 12 и 10 очков в текущей ЛЧ соответственно. У "Шахтера" – четыре зачетных пункта.

Кадры дончан

Практически все игроки “Шахтера” готовы сыграть против немцев. Только не будет Педро Энрике из-за удаления в прошлом матче с "ПСВ". Хоть он и поехал в Гельзенкирхен, но посмотрит игру максимум с трибун. А в обороне слева быстрее сыграет Азаров или Матвиенко. Пушич любит выставить на ЛЧ очень интересную схему, так что ожидать можно всего.

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Новости Баварии (Мюнхен, Германии)

"Пивовары" очень мощно стартовали в Лиге чемпионов. Соперник был не уровней "Баварии" – "Динамо" Загреб. Хорваты пропустили в Мюнхене девять голов при двух забитых. Вот он, новый гегемон ЛЧ?... Нет. Далее – встречи против "Астон Виллы" и "Барселоны". И обе проиграны. Из Испании еще и привезли разгром 1:4. В следующих матчах было спокойнее: 1:0 против "Бенфики" и "ПСЖ". Лиссабонцам вообще дали нанести только один удар по воротам, и то не в створ.

"Бавария" проводила свой предыдущий матч на два дня позже "Шахтера". Но и до Гельзенкирхена мюнхенцам добираться 1,5 часа (самолетом+автобусом), а "горнякам" чуть ли не сутки. В соперниках подопечных Компани был представитель Германии в еврокубках (ЛК) – "Ганденхайм". В итоге – 4:2. Первая победа за три матча во всех турнирах. Однако все равно "пивовары" лидируют в Бундеслиге с шестью очками преимущества над вторым "Айнтрахтом" Ф.

В Лиге чемпионов ситуация более суровая. В настоящее время "Бавария" идет на 13 месте. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет шесть очков. Пока – вынужденный плей-офф. Однако впереди у подопечных Компани ни одного соперника из топ-5 чемпионатов: кроме "Шахтера" еще "Фейеноорд" и "Слован" Братислава. Поэтому переход в первую восьмерку ЛЧ не то чтобы реален, а он читается. Разве опять будет какой-нибудь форс-мажор. Как вот с травмами.

Кадры мюнхенцев

Матч против "Ганденхайма" пропускали сразу шесть футболистов первой команды: Нойер, Кейн, Пальинья, Ито, Станишич и Гнабри. А во время поединка травмировались еще и Мюллер и Коман. Практически все не смогут сыграть и против “Шахтера”. Инсайдеры сообщают, что Томас все-таки будет готов, а вот Нойер не появится на поле до конца года. Израильский голкипер Даниэль Перец сыграл в прошлую субботу не слишком уверенно. Также выбыл и основной левый защитник Альфонсо Дэвис.

Последние пять матчей Шахтера и Баварии

Последние пять встреч дончан

  • 05.12. Шахтер – Ворскла 3:1 (УПЛ)
  • 01.12. Шахтер – Рух 1:1 (УПЛ)
  • 27.11. ПСВ – Шахтер 3:2 (ЛЧ)
  • 23.11. Шахтер – Ингулец 6:0 (УПЛ)
  • 10.11. Шахтер – Заря 3:1 (УПЛ)

Последние пять встреч мюнхенцев

  • 07.12. Бавария – Ганденхайм 4:2 (Бундеслига)
  • 03.12. Бавария – Байер 0:1 (Кубок Германии)
  • 30.11. Боруссия Д – Бавария 1:1 (Бундеслига)
  • 26.11. Бавария – ПСЖ 1:0 (ЛЧ)
  • 22.11. Бавария – Аусбург 3:0 (Бундеслига)

Личные встречи между командами

Дважды играли между собой коллективы. Это было в 1/8 финале Лиги чемпионов в 2015 году. И также тогда "Шахтер" играл вне дома. Во Львове команды расписали 0:0, а вот в Мюнхене… там была странная красная карточка Кучеру на третьей минуте и итоговые 7:0 в пользу “пивоваров”.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бавария

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Криськив, Судаков – Зубков, Сикан, Кевин.

Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Азну – Киммих, Горецко – Сане, Мусиала, Олисе – Мюллер.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 5 5 0 0 12-1 15
2

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 5"Интер"

 5 4 1 0 7-0 13
3

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 6"Барселона"

 5 4 0 1 18-5 12
4

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 7"Боруссия"

 5 4 0 1 16-6 12
5

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 8"Аталанта"

 5 3 2 0 11-1 11
6

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 9"Байер"

 5 3 1 1 11-5 10
7

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 10"Арсенал"

 5 3 1 1 8-2 10
8

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 11"Монако"

 5 3 1 1 12-7 10
9

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 12"Астон Вилла"

 5 3 1 1 6-1 10
10

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 13"Спортинг"

 5 3 1 1 10-7 10
11

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 14"Брест"

 5 3 1 1 9-6 10
12

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 15"Лилль"

 5 3 1 1 7-5 10
13

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 16"Бавария"

 5 3 0 2 12-7 9
14

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 17"Бенфика"

 5 3 0 2 10-7 9
15

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 18"Атлетико"

 5 3 0 2 11-9 9
16

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 19"Милан"

 5 3 0 2 10-8 9
17

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 20"Манчестер Сити"

 5 2 2 1 13-7 8
18

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 21ПСВ

 5 2 2 1 10-7 8
19

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 22"Ювентус"

 5 2 2 1 7-5 8
20

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 23"Селтик"

 5 2 2 1 10-10 8
21

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 24"Фейеноорд"

 5 2 1 2 10-13 7
22

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 25"Брюгге"

 5 2 1 2 4-7 7
23

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 26Динамо

 5 2 1 2 10-15 7
24

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 27Реал

 5 2 0 3 9-9 6
25

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 28"Пари Сен-Жермен"

 5 1 1 3 3-6 4
26

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 29Шахтер

 5 1 1 3 4-8 4
27

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 30"Штутгарт"

 5 1 1 3 4-11 4
28

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 31"Спарта"

 5 1 1 3 5-14 4
29

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 32Штурм

 5 1 0 4 2-6 3
30

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 33Жирона

 5 1 0 4 4-9 3
31

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 34"Црвена Звезда"

 5 1 0 4 9-17 3
32

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 35"Зальцбург"

 5 1 0 4 3-15 3
33

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 36"Болонья"

 5 0 1 4 1-7 1
34

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 37"РБ Лейпциг"

 5 0 0 5 4-10 0
35

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 38"Слован"

 5 0 0 5 4-18 0
36

Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024 - изображение 39"Янг Бойз"

 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Бавария

Favbet
15.50
8.00
1.18
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Прогноз на матч Шахтер – Бавария от UA-Football

"Шахтер" должен удивить "Баварию". У мюнхенцев множество потерь, в том числе и ключевых футболистов. Конечно, им на смену придут далеко не худшие игроки. Но все же не основные. Поэтому этим дончане воспользоваться могут. Однако и на Ризныка постоянно надеяться тоже нельзя. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,15).

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