Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024

Лига чемпионов, шестой тур

10 декабря, 22:00. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)

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Номинально домашний матч для "Шахтера", но "горняки" будут играть в Германии против местного гегемона. Однако в этом есть и определенный плюс: поединок будет проходить в регионе, где болельщики многих команд не очень любят мюнхенцев, хотя и их поддержки здесь тоже хватает.

Обе команды еще не гарантировали себе абсолютно ничего в Лиге чемпионов: ни отрицательного, ни положительного. Обе в последних матчах еврокубков ощутимо прибавили. Букмекеры откровенно верят в уверенную победу "Баварии", а готов ли это допустить "Шахтер"? Мюнхенцы имеют кучу потерь, а дончане одновременно подходят к поединку – пусть и против топового соперника – но в очень хороших кондициях.

Новости Шахтера (Донецк, Украина)

В чем позитив последних матчей "горняков" в Лиге чемпионов, если два из трех они проиграли? Во-первых, в дебютной победе. И одолеть "Янг Бойз" удалось уверенно, да еще и в волевом стиле. Кроме этого, "горняки" прилично выглядели против "Арсенала" на "Эмирейтс", который на тот момент был на ходу. С “ПСВ” тоже до определенного момента все шло неплохо. Ризнык поймал кураж, оборона тоже пыталась отбиваться от многочисленных атак эйндховенцев. А какие контратаки получались… Но удаление Энрике все испортило. Так и не смогли дончане от него оправиться.

Определенная усталость у “горняков” собралась. После "ПСВ" дончане провели два матча в рамках УПЛ. Сначала был крепкий "Рух" – против львовян "Шахтер” потерял победу на 90+2 минуте. Потом была встреча с "Ворсклой". Пусть и горняки уже вели 3:0, но все равно пропустили на 77 минуте. Основе не хватает сил, резервистам – навыков. Поэтому под конец встреч "Шахтер" подседает.

Подопечные Пушича идут на 26 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. Сразу же позади "Реала" и "ПСЖ": звучит, не правда ли? Но пока за зоной евровесны. Впереди, кроме "Баварии", будет еще "Боруссия" Д и "Брест", которые уже набрали по 12 и 10 очков в текущей ЛЧ соответственно. У "Шахтера" – четыре зачетных пункта.

Кадры дончан

Практически все игроки “Шахтера” готовы сыграть против немцев. Только не будет Педро Энрике из-за удаления в прошлом матче с "ПСВ". Хоть он и поехал в Гельзенкирхен, но посмотрит игру максимум с трибун. А в обороне слева быстрее сыграет Азаров или Матвиенко. Пушич любит выставить на ЛЧ очень интересную схему, так что ожидать можно всего.

Новости Баварии (Мюнхен, Германии)

"Пивовары" очень мощно стартовали в Лиге чемпионов. Соперник был не уровней "Баварии" – "Динамо" Загреб. Хорваты пропустили в Мюнхене девять голов при двух забитых. Вот он, новый гегемон ЛЧ?... Нет. Далее – встречи против "Астон Виллы" и "Барселоны". И обе проиграны. Из Испании еще и привезли разгром 1:4. В следующих матчах было спокойнее: 1:0 против "Бенфики" и "ПСЖ". Лиссабонцам вообще дали нанести только один удар по воротам, и то не в створ.

"Бавария" проводила свой предыдущий матч на два дня позже "Шахтера". Но и до Гельзенкирхена мюнхенцам добираться 1,5 часа (самолетом+автобусом), а "горнякам" чуть ли не сутки. В соперниках подопечных Компани был представитель Германии в еврокубках (ЛК) – "Ганденхайм". В итоге – 4:2. Первая победа за три матча во всех турнирах. Однако все равно "пивовары" лидируют в Бундеслиге с шестью очками преимущества над вторым "Айнтрахтом" Ф.

В Лиге чемпионов ситуация более суровая. В настоящее время "Бавария" идет на 13 месте. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет шесть очков. Пока – вынужденный плей-офф. Однако впереди у подопечных Компани ни одного соперника из топ-5 чемпионатов: кроме "Шахтера" еще "Фейеноорд" и "Слован" Братислава. Поэтому переход в первую восьмерку ЛЧ не то чтобы реален, а он читается. Разве опять будет какой-нибудь форс-мажор. Как вот с травмами.

Кадры мюнхенцев

Матч против "Ганденхайма" пропускали сразу шесть футболистов первой команды: Нойер, Кейн, Пальинья, Ито, Станишич и Гнабри. А во время поединка травмировались еще и Мюллер и Коман. Практически все не смогут сыграть и против “Шахтера”. Инсайдеры сообщают, что Томас все-таки будет готов, а вот Нойер не появится на поле до конца года. Израильский голкипер Даниэль Перец сыграл в прошлую субботу не слишком уверенно. Также выбыл и основной левый защитник Альфонсо Дэвис.

Последние пять матчей Шахтера и Баварии

Последние пять встреч дончан

05.12. Шахтер – Ворскла 3:1 (УПЛ)

01.12. Шахтер – Рух 1:1 (УПЛ)

27.11. ПСВ – Шахтер 3:2 (ЛЧ)

23.11. Шахтер – Ингулец 6:0 (УПЛ)

10.11. Шахтер – Заря 3:1 (УПЛ)

Последние пять встреч мюнхенцев

07.12. Бавария – Ганденхайм 4:2 (Бундеслига)

03.12. Бавария – Байер 0:1 (Кубок Германии)

30.11. Боруссия Д – Бавария 1:1 (Бундеслига)

26.11. Бавария – ПСЖ 1:0 (ЛЧ)

22.11. Бавария – Аусбург 3:0 (Бундеслига)

Личные встречи между командами

Дважды играли между собой коллективы. Это было в 1/8 финале Лиги чемпионов в 2015 году. И также тогда "Шахтер" играл вне дома. Во Львове команды расписали 0:0, а вот в Мюнхене… там была странная красная карточка Кучеру на третьей минуте и итоговые 7:0 в пользу “пивоваров”.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бавария

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Криськив, Судаков – Зубков, Сикан, Кевин.

Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Азну – Киммих, Горецко – Сане, Мусиала, Олисе – Мюллер.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15 2 "Интер" 5 4 1 0 7-0 13 3 "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12 4 "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12 5 "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11 6 "Байер" 5 3 1 1 11-5 10 7 "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10 8 "Монако" 5 3 1 1 12-7 10 9 "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10 10 "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10 11 "Брест" 5 3 1 1 9-6 10 12 "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10 13 "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9 14 "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9 15 "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9 16 "Милан" 5 3 0 2 10-8 9 17 "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8 18 ПСВ 5 2 2 1 10-7 8 19 "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8 20 "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8 21 "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7 22 "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7 23 Динамо 5 2 1 2 10-15 7 24 Реал 5 2 0 3 9-9 6 25 "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4 26 Шахтер 5 1 1 3 4-8 4 27 "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4 28 "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4 29 Штурм 5 1 0 4 2-6 3 30 Жирона 5 1 0 4 4-9 3 31 "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3 32 "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3 33 "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1 34 "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0 35 "Слован" 5 0 0 5 4-18 0 36 "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Бавария

Прогноз на матч Шахтер – Бавария от UA-Football

"Шахтер" должен удивить "Баварию". У мюнхенцев множество потерь, в том числе и ключевых футболистов. Конечно, им на смену придут далеко не худшие игроки. Но все же не основные. Поэтому этим дончане воспользоваться могут. Однако и на Ризныка постоянно надеяться тоже нельзя. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,15).