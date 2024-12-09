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Шахтер – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 10.12.2024
Есть ли шансы у "горняков" против "подбитых" мюнхенцев?
Михайло Лозовий, UA-Футбол
Лига чемпионов, шестой тур
10 декабря, 22:00. "Арена Ауф Шальке" (Гельзенкирхен)
Главный арбитр: Халил Умут Меллер (Турция)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Шахтера (Донецк, Украина)
- Новости Баварии (Мюнхен, Германии)
- Последние пять матчей Шахтера и Баварии
- Личные встречи между командами
- Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бавария
- Турнирная таблица Лиги чемпионов
- Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Бавария
- Прогноз на матч Шахтер – Бавария от UA-Football
Номинально домашний матч для "Шахтера", но "горняки" будут играть в Германии против местного гегемона. Однако в этом есть и определенный плюс: поединок будет проходить в регионе, где болельщики многих команд не очень любят мюнхенцев, хотя и их поддержки здесь тоже хватает.
Обе команды еще не гарантировали себе абсолютно ничего в Лиге чемпионов: ни отрицательного, ни положительного. Обе в последних матчах еврокубков ощутимо прибавили. Букмекеры откровенно верят в уверенную победу "Баварии", а готов ли это допустить "Шахтер"? Мюнхенцы имеют кучу потерь, а дончане одновременно подходят к поединку – пусть и против топового соперника – но в очень хороших кондициях.
Новости Шахтера (Донецк, Украина)
В чем позитив последних матчей "горняков" в Лиге чемпионов, если два из трех они проиграли? Во-первых, в дебютной победе. И одолеть "Янг Бойз" удалось уверенно, да еще и в волевом стиле. Кроме этого, "горняки" прилично выглядели против "Арсенала" на "Эмирейтс", который на тот момент был на ходу. С “ПСВ” тоже до определенного момента все шло неплохо. Ризнык поймал кураж, оборона тоже пыталась отбиваться от многочисленных атак эйндховенцев. А какие контратаки получались… Но удаление Энрике все испортило. Так и не смогли дончане от него оправиться.
Определенная усталость у “горняков” собралась. После "ПСВ" дончане провели два матча в рамках УПЛ. Сначала был крепкий "Рух" – против львовян "Шахтер” потерял победу на 90+2 минуте. Потом была встреча с "Ворсклой". Пусть и горняки уже вели 3:0, но все равно пропустили на 77 минуте. Основе не хватает сил, резервистам – навыков. Поэтому под конец встреч "Шахтер" подседает.
Подопечные Пушича идут на 26 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. Сразу же позади "Реала" и "ПСЖ": звучит, не правда ли? Но пока за зоной евровесны. Впереди, кроме "Баварии", будет еще "Боруссия" Д и "Брест", которые уже набрали по 12 и 10 очков в текущей ЛЧ соответственно. У "Шахтера" – четыре зачетных пункта.
Кадры дончан
Практически все игроки “Шахтера” готовы сыграть против немцев. Только не будет Педро Энрике из-за удаления в прошлом матче с "ПСВ". Хоть он и поехал в Гельзенкирхен, но посмотрит игру максимум с трибун. А в обороне слева быстрее сыграет Азаров или Матвиенко. Пушич любит выставить на ЛЧ очень интересную схему, так что ожидать можно всего.
Новости Баварии (Мюнхен, Германии)
"Пивовары" очень мощно стартовали в Лиге чемпионов. Соперник был не уровней "Баварии" – "Динамо" Загреб. Хорваты пропустили в Мюнхене девять голов при двух забитых. Вот он, новый гегемон ЛЧ?... Нет. Далее – встречи против "Астон Виллы" и "Барселоны". И обе проиграны. Из Испании еще и привезли разгром 1:4. В следующих матчах было спокойнее: 1:0 против "Бенфики" и "ПСЖ". Лиссабонцам вообще дали нанести только один удар по воротам, и то не в створ.
"Бавария" проводила свой предыдущий матч на два дня позже "Шахтера". Но и до Гельзенкирхена мюнхенцам добираться 1,5 часа (самолетом+автобусом), а "горнякам" чуть ли не сутки. В соперниках подопечных Компани был представитель Германии в еврокубках (ЛК) – "Ганденхайм". В итоге – 4:2. Первая победа за три матча во всех турнирах. Однако все равно "пивовары" лидируют в Бундеслиге с шестью очками преимущества над вторым "Айнтрахтом" Ф.
В Лиге чемпионов ситуация более суровая. В настоящее время "Бавария" идет на 13 месте. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет шесть очков. Пока – вынужденный плей-офф. Однако впереди у подопечных Компани ни одного соперника из топ-5 чемпионатов: кроме "Шахтера" еще "Фейеноорд" и "Слован" Братислава. Поэтому переход в первую восьмерку ЛЧ не то чтобы реален, а он читается. Разве опять будет какой-нибудь форс-мажор. Как вот с травмами.
Кадры мюнхенцев
Матч против "Ганденхайма" пропускали сразу шесть футболистов первой команды: Нойер, Кейн, Пальинья, Ито, Станишич и Гнабри. А во время поединка травмировались еще и Мюллер и Коман. Практически все не смогут сыграть и против “Шахтера”. Инсайдеры сообщают, что Томас все-таки будет готов, а вот Нойер не появится на поле до конца года. Израильский голкипер Даниэль Перец сыграл в прошлую субботу не слишком уверенно. Также выбыл и основной левый защитник Альфонсо Дэвис.
Последние пять матчей Шахтера и Баварии
Последние пять встреч дончан
- 05.12. Шахтер – Ворскла 3:1 (УПЛ)
- 01.12. Шахтер – Рух 1:1 (УПЛ)
- 27.11. ПСВ – Шахтер 3:2 (ЛЧ)
- 23.11. Шахтер – Ингулец 6:0 (УПЛ)
- 10.11. Шахтер – Заря 3:1 (УПЛ)
Последние пять встреч мюнхенцев
- 07.12. Бавария – Ганденхайм 4:2 (Бундеслига)
- 03.12. Бавария – Байер 0:1 (Кубок Германии)
- 30.11. Боруссия Д – Бавария 1:1 (Бундеслига)
- 26.11. Бавария – ПСЖ 1:0 (ЛЧ)
- 22.11. Бавария – Аусбург 3:0 (Бундеслига)
Личные встречи между командами
Дважды играли между собой коллективы. Это было в 1/8 финале Лиги чемпионов в 2015 году. И также тогда "Шахтер" играл вне дома. Во Львове команды расписали 0:0, а вот в Мюнхене… там была странная красная карточка Кучеру на третьей минуте и итоговые 7:0 в пользу “пивоваров”.
Ориентировочные составы на матч Шахтер – Бавария
Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Криськив, Судаков – Зубков, Сикан, Кевин.
Бавария: Перец – Лаймер, Упамекано, Ким, Азну – Киммих, Горецко – Сане, Мусиала, Олисе – Мюллер.
Турнирная таблица Лиги чемпионов
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|
"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|
"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|
"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|
"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|
"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|
"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|
"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|
"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|
"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|
"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|
"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|
"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|
"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|
"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|
"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|
"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|
ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|
"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|
"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|
"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|
"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|
Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|
Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|
"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|
Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|
"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|
"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|
Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|
Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|
"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|
"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|
"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|
"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|
"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|
"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Бавария
Прогноз на матч Шахтер – Бавария от UA-Football
"Шахтер" должен удивить "Баварию". У мюнхенцев множество потерь, в том числе и ключевых футболистов. Конечно, им на смену придут далеко не худшие игроки. Но все же не основные. Поэтому этим дончане воспользоваться могут. Однако и на Ризныка постоянно надеяться тоже нельзя. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,15).
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