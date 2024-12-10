Штутгарт - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Матч шестого тура Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и швейцарским "Янг Бойз" станет ключевым испытанием для обеих команд. Подопечные Себастьяна Хенесса стремятся закрепить свои позиции после нестабильного выступления в еврокубках, тогда как "Янг Бойз" попытаются хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.

Лига чемпионов, шестой тур

11 декабря 2024, 22:00 - Мерседес-Бенц Арена

Главный арбитр:

Штутгарт - Янг Бойз

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Штутгарт

"Штутгарт", который примет швейцарский клуб 11 декабря, находится на 27-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В немецкой лиге команда Себастьяна Хенесса разместилась на 8-м месте.

Результаты в Бундеслиге "швабы" демонстрируют более-менее положительные: две ничьи, две победы и одно поражение в последних пяти матчах, а вот в ЛЧ немецкая команда больше проигрывает, чем побеждает. За пять туров "Штутгарт" сумел выиграть лишь раз, до этого - три поражения и одна ничья.

Скорее всего, в матче шестого тура "Штутгарт" будет принимать гостей без защитников Амина Аль Дахила, Дан-Акселя Загада, полузащитника Джейми Левелинга и нападающих Дениза Ундава, Эль Билала Туре и Луки Раймунда. Эрмедин Демирович, лучший бомбардир "красных" в Бундеслиге с семью голами в 13 матчах, ожидается, что выйдет в старте на матч против швейцарцев.

Янг Бойз

Девятое место в Швейцарской Суперлиге и последнее в Лиге чемпионов - вот такие неутешительные результаты у подопечных Жоэля Маньина.

Напомним, что Жоэль Маньин в сезоне 2023/24 после увольнения Рафаэля Вики привел команду к титулу чемпиона Швейцарской Суперлиги. После этого его роль занял 55-летний швейцарец Патрик Рахмен, однако долго он не продержался в клубе, и в октябре Жоэль Маньин вновь стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Пока Маньин справляется лишь в Швейцарской Суперлиге, а в ЛЧ команда никак не может выйти из кризиса.

В матче с немцами на поле будут отсутствовать такие ключевые игроки, как защитники Саиди Янко и Танги Зукру, полузащитники Эбрима Колли, Мигель Чайви и нападающий Фасине Конте. Все они не выйдут на поле из-за травм.

Статистика встреч

В рамках клубных товарищеских матчей сезона 2019/2020, 29 июня 2019 года "Янг Бойз" встречались с "Штутгартом". Этот матч завершился убедительной победой швейцарского клуба со счетом 3:1.

Последние матчи команд

Штутгарт

Чемпионат Германии 2024/2025, 06.12.2024 | "Штутгарт" 3 - 2 "Унион"

Кубок Германии 2024/2025, 03.12.2024 | "Ян" 0 - 3 "Штутгарт"

Чемпионат Германии 2024/2025, 30.11.2024 | "Вердер" 2 - 2 "Штутгарт"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 27.11.2024 | "Црвена Звезда" 5 - 1 "Штутгарт"

Чемпионат Германии 2024/2025, 23.11.2024 | "Штутгарт" 2 - 0 "Бохум"

Янг Бойз

Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 07.12.2024 | "Сьон" 3 - 1 "Янг Бойз"

Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 01.12.2024 | "Янг Бойз" 3 - 1 "St. Gallen"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Янг Бойз" 1 - 6 "Аталанта"

Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 23.11.2024 | "Лузерн" 1 - 1 "Янг Бойз"

Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 10.11.2024 | "Янг Бойз" 2 - 1 "Лугано"

Турнирное положение

"Штутгарт" находится на восьмом месте в Бундеслиге, одержав 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" одержал лишь одну победу, один матч завершился вничью, а три - поражениями. В турнирной таблице они занимают 27-е место. Такие результаты пока не позволяют бороться за выход в плей-офф еврокубков.

В Лиге чемпионов "Янг Бойз" пока не одержали ни одной победы в групповом этапе, потерпев 5 поражений, забив лишь 2 мяча и пропустив 17, они занимают последнее место в турнирной таблице. В швейцарской лиге ситуация немного лучше, "Янг Бойз" находятся на девятом месте. Команда одержала 5 побед, 5 ничьих и потерпела 7 поражений.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Штутгарта". "Штутгарт" довольно стабильно выступает в Бундеслиге, команда держится в первой десятке, но их выступления в еврокубках пока не впечатляют. Однако их будущие соперники имеют куда больше проблем в ЛЧ, чем "швабы". Кадровые проблемы и сниженный моральный дух среди игроков из-за ряда поражений в турнире вряд ли принесут победу в матче 6-го тура для "Янг Бойз".