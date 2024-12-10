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Штутгарт - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Штутгарт - Янг Бойз: Прогноз и анонс матча ⋉11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Штутгарт - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч шестого тура Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и швейцарским "Янг Бойз" станет ключевым испытанием для обеих команд. Подопечные Себастьяна Хенесса стремятся закрепить свои позиции после нестабильного выступления в еврокубках, тогда как "Янг Бойз" попытаются хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.

Лига чемпионов, шестой тур

11 декабря 2024, 22:00 - Мерседес-Бенц Арена

Главный арбитр:

Штутгарт - Янг Бойз

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Содержание

Штутгарт

"Штутгарт", который примет швейцарский клуб 11 декабря, находится на 27-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В немецкой лиге команда Себастьяна Хенесса разместилась на 8-м месте.

Результаты в Бундеслиге "швабы" демонстрируют более-менее положительные: две ничьи, две победы и одно поражение в последних пяти матчах, а вот в ЛЧ немецкая команда больше проигрывает, чем побеждает. За пять туров "Штутгарт" сумел выиграть лишь раз, до этого - три поражения и одна ничья.

Скорее всего, в матче шестого тура "Штутгарт" будет принимать гостей без защитников Амина Аль Дахила, Дан-Акселя Загада, полузащитника Джейми Левелинга и нападающих Дениза Ундава, Эль Билала Туре и Луки Раймунда. Эрмедин Демирович, лучший бомбардир "красных" в Бундеслиге с семью голами в 13 матчах, ожидается, что выйдет в старте на матч против швейцарцев.

Янг Бойз

Девятое место в Швейцарской Суперлиге и последнее в Лиге чемпионов - вот такие неутешительные результаты у подопечных Жоэля Маньина.

Напомним, что Жоэль Маньин в сезоне 2023/24 после увольнения Рафаэля Вики привел команду к титулу чемпиона Швейцарской Суперлиги. После этого его роль занял 55-летний швейцарец Патрик Рахмен, однако долго он не продержался в клубе, и в октябре Жоэль Маньин вновь стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Пока Маньин справляется лишь в Швейцарской Суперлиге, а в ЛЧ команда никак не может выйти из кризиса.

В матче с немцами на поле будут отсутствовать такие ключевые игроки, как защитники Саиди Янко и Танги Зукру, полузащитники Эбрима Колли, Мигель Чайви и нападающий Фасине Конте. Все они не выйдут на поле из-за травм.

Статистика встреч

В рамках клубных товарищеских матчей сезона 2019/2020, 29 июня 2019 года "Янг Бойз" встречались с "Штутгартом". Этот матч завершился убедительной победой швейцарского клуба со счетом 3:1.

Последние матчи команд

Штутгарт

  • Чемпионат Германии 2024/2025, 06.12.2024 | "Штутгарт" 3 - 2 "Унион"
  • Кубок Германии 2024/2025, 03.12.2024 | "Ян" 0 - 3 "Штутгарт"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 30.11.2024 | "Вердер" 2 - 2 "Штутгарт"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 27.11.2024 | "Црвена Звезда" 5 - 1 "Штутгарт"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 23.11.2024 | "Штутгарт" 2 - 0 "Бохум"

Янг Бойз

  • Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 07.12.2024 | "Сьон" 3 - 1 "Янг Бойз"
  • Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 01.12.2024 | "Янг Бойз" 3 - 1 "St. Gallen"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Янг Бойз" 1 - 6 "Аталанта"
  • Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 23.11.2024 | "Лузерн" 1 - 1 "Янг Бойз"
  • Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 10.11.2024 | "Янг Бойз" 2 - 1 "Лугано"

Турнирное положение

"Штутгарт" находится на восьмом месте в Бундеслиге, одержав 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" одержал лишь одну победу, один матч завершился вничью, а три - поражениями. В турнирной таблице они занимают 27-е место. Такие результаты пока не позволяют бороться за выход в плей-офф еврокубков.

В Лиге чемпионов "Янг Бойз" пока не одержали ни одной победы в групповом этапе, потерпев 5 поражений, забив лишь 2 мяча и пропустив 17, они занимают последнее место в турнирной таблице. В швейцарской лиге ситуация немного лучше, "Янг Бойз" находятся на девятом месте. Команда одержала 5 побед, 5 ничьих и потерпела 7 поражений.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Штутгарта". "Штутгарт" довольно стабильно выступает в Бундеслиге, команда держится в первой десятке, но их выступления в еврокубках пока не впечатляют. Однако их будущие соперники имеют куда больше проблем в ЛЧ, чем "швабы". Кадровые проблемы и сниженный моральный дух среди игроков из-за ряда поражений в турнире вряд ли принесут победу в матче 6-го тура для "Янг Бойз".

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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