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Штутгарт - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024
Штутгарт - Янг Бойз: Прогноз и анонс матча ⋉11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч шестого тура Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и швейцарским "Янг Бойз" станет ключевым испытанием для обеих команд. Подопечные Себастьяна Хенесса стремятся закрепить свои позиции после нестабильного выступления в еврокубках, тогда как "Янг Бойз" попытаются хлопнуть дверью перед вылетом из турнира.
Лига чемпионов, шестой тур
11 декабря 2024, 22:00 - Мерседес-Бенц Арена
Главный арбитр:
Штутгарт - Янг Бойз
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Штутгарт
"Штутгарт", который примет швейцарский клуб 11 декабря, находится на 27-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В немецкой лиге команда Себастьяна Хенесса разместилась на 8-м месте.
Результаты в Бундеслиге "швабы" демонстрируют более-менее положительные: две ничьи, две победы и одно поражение в последних пяти матчах, а вот в ЛЧ немецкая команда больше проигрывает, чем побеждает. За пять туров "Штутгарт" сумел выиграть лишь раз, до этого - три поражения и одна ничья.
Скорее всего, в матче шестого тура "Штутгарт" будет принимать гостей без защитников Амина Аль Дахила, Дан-Акселя Загада, полузащитника Джейми Левелинга и нападающих Дениза Ундава, Эль Билала Туре и Луки Раймунда. Эрмедин Демирович, лучший бомбардир "красных" в Бундеслиге с семью голами в 13 матчах, ожидается, что выйдет в старте на матч против швейцарцев.
Янг Бойз
Девятое место в Швейцарской Суперлиге и последнее в Лиге чемпионов - вот такие неутешительные результаты у подопечных Жоэля Маньина.
Напомним, что Жоэль Маньин в сезоне 2023/24 после увольнения Рафаэля Вики привел команду к титулу чемпиона Швейцарской Суперлиги. После этого его роль занял 55-летний швейцарец Патрик Рахмен, однако долго он не продержался в клубе, и в октябре Жоэль Маньин вновь стал временно исполняющим обязанности главного тренера. Пока Маньин справляется лишь в Швейцарской Суперлиге, а в ЛЧ команда никак не может выйти из кризиса.
В матче с немцами на поле будут отсутствовать такие ключевые игроки, как защитники Саиди Янко и Танги Зукру, полузащитники Эбрима Колли, Мигель Чайви и нападающий Фасине Конте. Все они не выйдут на поле из-за травм.
Статистика встреч
В рамках клубных товарищеских матчей сезона 2019/2020, 29 июня 2019 года "Янг Бойз" встречались с "Штутгартом". Этот матч завершился убедительной победой швейцарского клуба со счетом 3:1.
Последние матчи команд
Штутгарт
- Чемпионат Германии 2024/2025, 06.12.2024 | "Штутгарт" 3 - 2 "Унион"
- Кубок Германии 2024/2025, 03.12.2024 | "Ян" 0 - 3 "Штутгарт"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 30.11.2024 | "Вердер" 2 - 2 "Штутгарт"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 27.11.2024 | "Црвена Звезда" 5 - 1 "Штутгарт"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 23.11.2024 | "Штутгарт" 2 - 0 "Бохум"
Янг Бойз
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 07.12.2024 | "Сьон" 3 - 1 "Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 01.12.2024 | "Янг Бойз" 3 - 1 "St. Gallen"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Янг Бойз" 1 - 6 "Аталанта"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 23.11.2024 | "Лузерн" 1 - 1 "Янг Бойз"
- Чемпионат Швейцарии 2024/2025, 10.11.2024 | "Янг Бойз" 2 - 1 "Лугано"
Турнирное положение
"Штутгарт" находится на восьмом месте в Бундеслиге, одержав 5 побед, 5 ничьих и 3 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" одержал лишь одну победу, один матч завершился вничью, а три - поражениями. В турнирной таблице они занимают 27-е место. Такие результаты пока не позволяют бороться за выход в плей-офф еврокубков.
В Лиге чемпионов "Янг Бойз" пока не одержали ни одной победы в групповом этапе, потерпев 5 поражений, забив лишь 2 мяча и пропустив 17, они занимают последнее место в турнирной таблице. В швейцарской лиге ситуация немного лучше, "Янг Бойз" находятся на девятом месте. Команда одержала 5 побед, 5 ничьих и потерпела 7 поражений.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "Штутгарта". "Штутгарт" довольно стабильно выступает в Бундеслиге, команда держится в первой десятке, но их выступления в еврокубках пока не впечатляют. Однако их будущие соперники имеют куда больше проблем в ЛЧ, чем "швабы". Кадровые проблемы и сниженный моральный дух среди игроков из-за ряда поражений в турнире вряд ли принесут победу в матче 6-го тура для "Янг Бойз".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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