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Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024
Бенфика - Болонья: Прогноз и анонс матча ⋉11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи.
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"Бенфика" – "Болонья" 22:00
Лига Чемпионов. 6-й тур
11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"
Арбитр: Раду Петреску (Румыния).
Видеотрансляция: Megogo 5
"Бенфика": последние новости
Основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Бенфика" начала с минимальной победы над "Црвеной Звездой" (2:1) на выезде и неожиданной деклассации "Атлетико" в Лиссабоне (4:0).
Дальше подопечные Бруну Лажи неожиданно уступили "Фейеноорду" (1:3) и лишь благодаря фантастическому выступлению Анатолия Трубина уступили "Баварии" с отставанием в один гол - 0:1.
В последнем туре "орлы" чуть было не уехали без набранных баллов из Монако, но две голевые передачи 36-летнего Анхеля Ди Марии в концовке встречи принесли победу португальскому клубу со счетом 3:2.
Во внутреннем первенстве "Бенфика" пока вторая в турнирной таблице, но при отставании в два очка от лидирующего "Спортинга" имеет игру в запасе.
В лазарете у "орлов" находятся Ренату Саншеш, Тьягу Говея и Джанлукка Престианни.
Ориентировочный состав: Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу, Эурснес, Флорентину, Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис
"Болонья": последние новости
Дела у "Болоньи" в Лиге чемпионов идут катастрофически. Свой единственный балл она набрала еще в первом туре с "Шахтером" (0:0).
Далее "Болонье" довелось дважды сыграть с командами из одной страны. Сперва "красно-синие" на выезде с одинаковым счетом уступили английским "Ливерпулю" и "Астон Вилле" (0:2), после чего потерпели два домашних поражения от представителей французской Лиги 1 "Монако" (0:1) и "Лилля" (1:2). И если в первых двух матчах ожидания от коллектива Винченцо Итальяно были небольшие, то в противостоянии с последними такие результаты можно назвать провалом.
Впрочем, поединку с "Бенфикой" "Болонья" подходит в отличной форме. За последние две недели "красно-синие" разгромили "Монцу" (4:0) и "Венецию" (3:0), а также расписали боевую ничью с "Ювентусом" (2:2).
Не помогут сегодня "Болонье" травмированные Уссама Эль-Аззузи, Мишель Абишер, Риккардо Орсолини, Николо Камбьяги.
Ориентировочный состав: Скорупски, Пош, Бекема, Лукуми, Миранда, Побега, Фройлер, Ндойе, Фергюсон, Айлинг-Джуниор, Кастро
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|18
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|19
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|20
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|21
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|22
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|23
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|24
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|5
|0
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|5
|4-18
|0
|36
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставки и коэффициенты
"Бенфика" - "Болонья" . Прогноз от UA-Футбол
В последнее время в игре "орлов" наметился небольшой спад. "Болонья", напротив, набрала хорошую форму и вполне способна навязать борьбу своему сопернику.
Наш прогноз - обе забьют и фора (+1,5) на "Болонью" с общим коэффициентом 3,07.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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