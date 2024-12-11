Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Бенфика" – "Болонья" 22:00

Лига Чемпионов. 6-й тур

11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния).

Видеотрансляция: Megogo 5

"Бенфика": последние новости

Основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Бенфика" начала с минимальной победы над "Црвеной Звездой" (2:1) на выезде и неожиданной деклассации "Атлетико" в Лиссабоне (4:0).

Дальше подопечные Бруну Лажи неожиданно уступили "Фейеноорду" (1:3) и лишь благодаря фантастическому выступлению Анатолия Трубина уступили "Баварии" с отставанием в один гол - 0:1.

В последнем туре "орлы" чуть было не уехали без набранных баллов из Монако, но две голевые передачи 36-летнего Анхеля Ди Марии в концовке встречи принесли победу португальскому клубу со счетом 3:2.

Во внутреннем первенстве "Бенфика" пока вторая в турнирной таблице, но при отставании в два очка от лидирующего "Спортинга" имеет игру в запасе.

В лазарете у "орлов" находятся Ренату Саншеш, Тьягу Говея и Джанлукка Престианни.

Ориентировочный состав: Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу, Эурснес, Флорентину, Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис

"Болонья": последние новости

Дела у "Болоньи" в Лиге чемпионов идут катастрофически. Свой единственный балл она набрала еще в первом туре с "Шахтером" (0:0).

Далее "Болонье" довелось дважды сыграть с командами из одной страны. Сперва "красно-синие" на выезде с одинаковым счетом уступили английским "Ливерпулю" и "Астон Вилле" (0:2), после чего потерпели два домашних поражения от представителей французской Лиги 1 "Монако" (0:1) и "Лилля" (1:2). И если в первых двух матчах ожидания от коллектива Винченцо Итальяно были небольшие, то в противостоянии с последними такие результаты можно назвать провалом.

Впрочем, поединку с "Бенфикой" "Болонья" подходит в отличной форме. За последние две недели "красно-синие" разгромили "Монцу" (4:0) и "Венецию" (3:0), а также расписали боевую ничью с "Ювентусом" (2:2).

Не помогут сегодня "Болонье" травмированные Уссама Эль-Аззузи, Мишель Абишер, Риккардо Орсолини, Николо Камбьяги.

Ориентировочный состав: Скорупски, Пош, Бекема, Лукуми, Миранда, Побега, Фройлер, Ндойе, Фергюсон, Айлинг-Джуниор, Кастро

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

"Бенфика" - "Болонья" . Прогноз от UA-Футбол

В последнее время в игре "орлов" наметился небольшой спад. "Болонья", напротив, набрала хорошую форму и вполне способна навязать борьбу своему сопернику.

Наш прогноз - обе забьют и фора (+1,5) на "Болонью" с общим коэффициентом 3,07.