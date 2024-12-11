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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов

Бенфика - Болонья: Прогноз и анонс матча ⋉11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний шанс "Болоньи" зацепиться за попадание в зону стыковых матчей. "Бенфика" Анатолия Трубина, в свою очередь, ставит перед собой более амбициозные задачи.

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"Бенфика" – "Болонья" 22:00

Лига Чемпионов. 6-й тур

11 декабря. Лиссабон. "Да Луж"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния).

Видеотрансляция: Megogo 5

Содержание

"Бенфика": последние новости

Основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов "Бенфика" начала с минимальной победы над "Црвеной Звездой" (2:1) на выезде и неожиданной деклассации "Атлетико" в Лиссабоне (4:0).

Дальше подопечные Бруну Лажи неожиданно уступили "Фейеноорду" (1:3) и лишь благодаря фантастическому выступлению Анатолия Трубина уступили "Баварии" с отставанием в один гол - 0:1.

В последнем туре "орлы" чуть было не уехали без набранных баллов из Монако, но две голевые передачи 36-летнего Анхеля Ди Марии в концовке встречи принесли победу португальскому клубу со счетом 3:2.

Во внутреннем первенстве "Бенфика" пока вторая в турнирной таблице, но при отставании в два очка от лидирующего "Спортинга" имеет игру в запасе.

В лазарете у "орлов" находятся Ренату Саншеш, Тьягу Говея и Джанлукка Престианни.

Ориентировочный состав: Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу, Эурснес, Флорентину, Ди Мария, Актюркоглу, Павлидис

"Болонья": последние новости

Дела у "Болоньи" в Лиге чемпионов идут катастрофически. Свой единственный балл она набрала еще в первом туре с "Шахтером" (0:0).

Далее "Болонье" довелось дважды сыграть с командами из одной страны. Сперва "красно-синие" на выезде с одинаковым счетом уступили английским "Ливерпулю" и "Астон Вилле" (0:2), после чего потерпели два домашних поражения от представителей французской Лиги 1 "Монако" (0:1) и "Лилля" (1:2). И если в первых двух матчах ожидания от коллектива Винченцо Итальяно были небольшие, то в противостоянии с последними такие результаты можно назвать провалом.

Впрочем, поединку с "Бенфикой" "Болонья" подходит в отличной форме. За последние две недели "красно-синие" разгромили "Монцу" (4:0) и "Венецию" (3:0), а также расписали боевую ничью с "Ювентусом" (2:2).

Не помогут сегодня "Болонье" травмированные Уссама Эль-Аззузи, Мишель Абишер, Риккардо Орсолини, Николо Камбьяги.

Ориентировочный состав: Скорупски, Пош, Бекема, Лукуми, Миранда, Побега, Фройлер, Ндойе, Фергюсон, Айлинг-Джуниор, Кастро

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 1"Ливерпуль"

 6 6 0 0 13-1 18
2

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 2"Интер"

 5 4 1 0 7-0 13
3

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 3"Барселона"

 5 4 0 1 18-5 12
4

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 4"Боруссия"

 5 4 0 1 16-6 12
5

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 5"Аталанта"

 5 3 2 0 11-1 11
6

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 6"Байер"

 5 3 1 1 11-5 10
7

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 7"Арсенал"

 5 3 1 1 8-2 10
8

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 8"Монако"

 5 3 1 1 12-7 10
9

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 9"Астон Вилла"

 5 3 1 1 6-1 10
10

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 10"Спортинг"

 5 3 1 1 10-7 10
11

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 11"Брест"

 5 3 1 1 9-6 10
12

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 12"Лилль"

 5 3 1 1 7-5 10
13

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 13"Бавария"

 5 3 0 2 12-7 9
14

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 14"Бенфика"

 5 3 0 2 10-7 9
15

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 15"Атлетико"

 5 3 0 2 11-9 9
16

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 16"Милан"

 5 3 0 2 10-8 9
17

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 17"Селтик"

 6 2 3 1 10-10 9
18

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 18"Манчестер Сити"

 5 2 2 1 13-7 8
19

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 19ПСВ

 5 2 2 1 10-7 8
20

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 20"Ювентус"

 5 2 2 1 7-5 8
21

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 21Динамо

 6 2 2 2 10-15 8
22

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 22"Фейеноорд"

 5 2 1 2 10-13 7
23

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 23"Брюгге"

 5 2 1 2 4-7 7
24

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 24Реал

 5 2 0 3 9-9 6
25

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 25"Пари Сен-Жермен"

 5 1 1 3 3-6 4
26

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 26Шахтер

 5 1 1 3 4-8 4
27

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 27"Штутгарт"

 5 1 1 3 4-11 4
28

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 28"Спарта"

 5 1 1 3 5-14 4
29

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 29Штурм

 5 1 0 4 2-6 3
30

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 30Жирона

 6 1 0 5 4-10 3
31

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 31"Црвена Звезда"

 5 1 0 4 9-17 3
32

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 32"Зальцбург"

 5 1 0 4 3-15 3
33

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 33"Болонья"

 5 0 1 4 1-7 1
34

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 34"РБ Лейпциг"

 5 0 0 5 4-10 0
35

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 35"Слован"

 5 0 0 5 4-18 0
36

Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024 - изображение 36"Янг Бойз"

 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.59
4.20
5.80
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"Бенфика" - "Болонья" . Прогноз от UA-Футбол

В последнее время в игре "орлов" наметился небольшой спад. "Болонья", напротив, набрала хорошую форму и вполне способна навязать борьбу своему сопернику.

Наш прогноз - обе забьют и фора (+1,5) на "Болонью" с общим коэффициентом 3,07.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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Болонья Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Прогнозы
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