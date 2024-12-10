Байер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.12.2024

"Байер" и "Интер" говорят о желании обеспечить выход напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Их ситуация в турнирной таблице и игровая форма во всех турнирах это позволяет и даже приводит к мысли, что это наиболее логичный вариант. Но на пути нужно пройти друг друга в крайне сложном матче. Соответственно, и в очень интересном.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

10 декабря. 22:00. Леверкузен. "БайАрена"

"Байер" - "Интер"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

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Состояние команд

1 "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15 2 "Интер" 5 4 1 0 7-0 13 3 "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12 4 "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12 5 "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11 6 "Байер" 5 3 1 1 11-5 10 7 "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10 8 "Монако" 5 3 1 1 12-7 10 9 "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10 10 "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10 11 "Брест" 5 3 1 1 9-6 10 12 "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10

"Интер" обладает абсолютным постоянством, очень солидный, взрослый, точно знает, что хочет, очень хорошо контролирует игру и умеет направлять ее в нужное русло. Он умеет прессинговать высоко, играет короткими или длинными пасами. Он располагает одними из лучших игроков и тренеров в мире, но играет как команда". Хави Алонсо описал "Интер" очень четко и правильно.

Чемпион Италии - предельно собранная команда, прагматичная, тренерскаяя, умебщая играть в любой футбол. Умеющая и громить, как в двух последних гостевых матчах - 3:0 над "Эмполи", 5:0 над "Вероной", и выгрызать скромные победы, как 1:0 над "Ромой" и "Янг Бойз" в гостях перед этим, как 1:0 над "Лейпцигом" дома в предыдущем матче Лиги Чемпионов.

В последнем матче она в лиге дома переиграла новичка "Парму". Забив первый мяч лишь на сороковой минуте, но начав атаковать с первой и пропустив лишь после трех забитых.

В ЛЧ, правда, ей яркости не хватает - 4:0 дома над "Црвеной Звездой", но трижды 1:0 ("Арсенал", "Янг Бойз", "Лейпциг") и однажды 0:0 ("Манчестер Сити" в гостях) в других матчах. Зато выходит, что еще не пропускала в этом турнире. И четко выполняет задание в нем.

"Байер" выглядит не так ровно. В сущности, еще месяц назад он пребывал в кризисе, добыв лишь одну победу в шести матчах во всех турнирах, получив 0:4 от "Ливерпуля". Но сумел прийти в себя пятью победами подряд. Хотя последние три победы с разницей в один мяч - над скромными "Унионом" и "Санкт-Паули" и "Баварией" в Кубке, игравшей вдесятером с 17-ой минуты.

Против "Санкт-Паули", новичка лиги, дома он даже уступил по ударам по воротам со счетом 6:12. Хотя этому была причина - два забитых к 21-ой минуте и желание сберечь силы в такой ситуации. В итоге он пропустил на 84-ой, но все равно победил.

Домашние матчи Лиги Чемпионов в этом сезоне приносили ему радость. 5:0 над "Зальцбургом" в последнем, 1:0 над "Миланом" в первом. Но "Интер" гораздо сильнее и "Зальцбурга", и имевшего реальные шансы уехать из Леверкузена с ничьей "Милана".

Тем не менее, агрессивная игра "фармацевтов" - угроза для любого соперника. Симоне Индзаги предостерегает от их организованного прессинга, быстро возвращающего им мячи, техничной игры, качества, напоминает, что за последние полтора года почти не проигрывали.

Матч должен выйти очень интересным. Хотя и неясно, насколько "Байер" вернул свою форму. Похоже, еще не вернул. Но атаковать и быстро играть он будет. "Интер" же будет действовать прагматичнее, осторожнее, но и искать быстрые атаки, в которых очень успешен.

Последние матчи команд

Кадры

Не новые травмы "Байера" - Бонифейс, Адли, Хофманн. Шик, забивший шесть мячей в пяти матчах, затем пропустил матч против "Санкт-Паули" и сейчас под вопросом. Так что высоки шансы тандема Телла-Виртц сохраниться. Второй забил красивый гол "Санкт-Паули" и забивал два "Зальцбургу", первый забил в сезоне лишь один мяч, но победный против "Баварии" в Кубке.

Андрих отдыхал в лиге и должен вернуться на поле. За счет Гарсии либо Паласиоса. Фримпонг также может сдвинуть одного из них, если Алонсо захочет играть на атаку. Либо же голландец сдвинет Артура на позиции правого латераля. Хотя теоретически он может даже сдвинуть Теллу в атаке, если Алонсо захочет осторожничать.

Артем Степанов ожидается в заявке в шестом матче во всех турнирах подряд. Он уже отыграл 17 минут в Лиге Чемпионов против "Зальцбурга".

В "Интере" не возвращаются центральные защитники Ачерби и Павар. Придется играть тройкой Биссек-Де Фрай-Бастони. Очень надежной, но уставшей. Справа в последнее время Думфриз был гораздо сильнее Дармиана, последний против "Пармы" сделал автогол. Но ныне голландец заболел и остался дома. Латераль Бьюкенен также не приехал.

В центре поля в Лиге Чемпионов играет чаще Зелински, чем Мхитарян, впрочем, Генрих сделал два ассиста против "Пармы". А еще выздоравливает Фраттези. В атаке же в матче против "Лейпцига" с первых минут отдыхал Маркус Тюрам, против "Пармы" - Лаутаро Мартинес, а теперь оба должны выйти в "старте". В Лиге Чемпионов этого сезона им голов не хватает - по одному.

"Байер": Градецки, Та, Тапсоба, Хинкапье, Фримпонг, Андрих, Джака, А. Гарсия, Гримальди, Телла, Виртц

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Зелински, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Байер" и "Интер" встречались трижды. Во всех матчах побеждали итальянцы. В Лиге Чемпионов сезона 2002/23 - 3:2 дома и 2:0 в гостях. В Лиге Европы сезона 2019/20 - 2:1 в Дюссельдорфе

"Байер" побеждал в пяти последних матчах на всех полях во всех турнирах. А прямо перед этим в шести матчах победил лишь однажды. В шести последних матчах он не проигрывал - ничья и затем пять побед

"Интер" побеждал в трех последних матчах на всех полях во всех турнирах. В семи последних таких на его счету шесть побед и ничья, в 13-ти последних - 11 побед и две ничьи. Серия из 13-ти матчей без поражений началась сразу после поражения от "Милана" в сентябре

"Интер" выиграл пять последних гостевых матчей во всех турнирах, а прямо перед ними в четырех сыграл вничью. В последних десяти таких он не проигрывал. В последних четырех - не пропускал

Дома во всех турнирах "Байер" не проигрывал в последних девяти матчах - семь побед и две ничьи

"Интер" выиграл лишь один из четырех последних гостевых матчей в Лиге Чемпионов - 1:0 над "Янг Бойз", лишь два из последних шести таких - также 1:0 над "Зальцбургом"

"Байер" выиграл два последних домашних матча в Лиге Чемпионов, но прямо перед этим два таких не выиграл. Из последних шести таких он выиграл три при ничьей и двух поражениях, из последних девяти - четыре при ничьей и четырех поражениях

"Интер" не пропускал в пяти из семи последних матчей на всех полях во всех турнирах, также в семи из последних десяти. "Байер" не пропускал в двух из последних четырех, но также в двух из последних семи

"Интер" забивал в 14-ти последних матчах во всех турнирах. Правда, в четырех из последних шести - лишь по одному мячу. "Байер" забивал в последних шести матчах во всех турнирах, но прямо перед этим не забивал вообще в двух подряд. В последних восьми он забивал более одного мяча четырежды

Дома "Байер" не забил четыре матча назад, но в целом в 21-ом из 23-ех предыдущих матчей на "БайАрене" во всех турнирах забивал более одного мяча

Прогноз: Байер - Интер 1:1

Обе команды сильны, в хорошей форме, на хороших позициях в лиге и в Лиге Чемпионов, "Байер" очень силен дома, "Интер" - в гостях. Мы можем увидеть отличную игру. Хотя миланцы приедут играть закрыто. Да и в гостях в ЛЧ они побеждают редко. Впрочем, и леверкузенцы дома в ЛЧ не так часто побеждают. Ничья, причем может быть и не так много голов.