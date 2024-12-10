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Лилль - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов

Лилль - Штурм: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол

Лилль - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Раньше сложно было представить о том, что болельщики смогут увидеть матч "Лилль-" - "Штурм" в Лиге чемпионов. Однако в нынешнем формате соревнований это возможно. Надеемся, что соперники нас не разочаруют и будет на что посмотреть.

Лига чемпионов. Шестой тур

"Лилль" - "Штурм"

11.12.2024. 19:45. Лилль. "Стадион Пьер-Моруа"

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Содержание

"Лилль": последние новости

Подопечные Бруно Женезио в последнее время радуют своих болельщиков. "Лилль" в чемпионате Франции сейчас занимает четвертое место и продолжает сражаться за топ-3. Команда достаточно разнообразна в атаке. Однако в защите не все так хорошо. Отметим, что "Лилль" в разных турнирах не проигрывает уже четырнадцать матчей подряд. Последний раз французы уступали в середине сентября и как раз в Лиге чемпионов. Тогда "Лилль" на выезде уступил "Спортингу". В Лиге чемпионов французская команда набрала десять очков и занимает двенадцатое место. В прошлом туре "Лилль" победил "Болонью" – 2:1. Безусловно, этот результат успешный для команды.

Сочетание молодости и опыта помогает "Лиллю" конкурировать с более именитыми соперниками. К тому же, стоит отметить работу тренерского штаба Женезио. На своем поле "Лилль" играет очень удачно: только одно поражение и то от ПСЖ. В прошлом матче подопечные Женезио обыграли "Брест" – 3:1. Дублем отличился 24-летний нападающий Джонатан Дэвид.

У команды есть кадровые потери на матч Лиги чемпионов. Точно не будут играть Этан Мбаппе, Сантос, Юмтити. Под вопросом участие в матче Гомеса и Менье.

"Штурм": последние новости

Безусловно, австрийцам очень сложно конкурировать с топовыми европейскими клубами в Лиге чемпионов. "Штурм" проиграл четыре матча подряд и казалось, что против "Жироны" нет шансов. Однако очень неожиданно коллектив из Граца смог одержать свою дебютную победу в наиболее престижном европейском турнире. Подопечные Зоймеля смогли минимально обыграть испанцев - 1:0. Футболисты "Штурма" 31% игрового времени владели мячом, но это не помешало им победить. В Лиге чемпионов "Штурм" забил всего два гола, а пропустил уже шесть.

В национальном чемпионате у "Штурма" все очень хорошо. Команда лидирует и пока на три очка опережает "Аустрию". В чемпионате Австрии за 16 туров "Штурм" забил уже 40 голов. Из-за дисквалификации во Франции не сможет сыграть Газибегович, а также травмированный Схерпен.

Последние матчи команд

"Лилль"

  • Лилль – Брест 3:1 (Лига 1)
  • Монпелье - Лилль 2:2 (Лига 1)
  • Лилль – Болонья 2:1 (ЛЧ)
  • Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)
  • Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)

"Штурм"

  • Сваровски – Штурм 0:3 (чемпионат)
  • Альтах – Штурм 1:1 (чемпионат)
  • Штурм – Жирона 1:0 (ЛЧ)
  • Штурм – Клагенфурт 7:0 (чемпионат)
  • Хартберг – Штурм 1:2 (чемпионат)

Личные встречи

Команды в 2024 году уже дважды играли между собой в Лиге конференций. Во Франции игра завершилась вничью 1:1, а вот в Австрии "Лилль" разгромил своего соперника – 3:0.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставка и коэффициенты

Favbet
1.53
4.30
6.50
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Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, французы считаются очевидными фаворитами этого противостояния. Дома "Лилль" должен побеждать и набирать три очка. Однако, как продемонстрировала игра с "Жироной", недооценивать австрийцев точно не стоит. "Штурм" может испортить нервы фаворитам, но все же ожидаем победы хозяев. Прогноз – победа "Лилля" (1.53).

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