Лилль - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Раньше сложно было представить о том, что болельщики смогут увидеть матч "Лилль-" - "Штурм" в Лиге чемпионов. Однако в нынешнем формате соревнований это возможно. Надеемся, что соперники нас не разочаруют и будет на что посмотреть.

Лига чемпионов. Шестой тур

"Лилль" - "Штурм"

11.12.2024. 19:45. Лилль. "Стадион Пьер-Моруа"

Видеотрансляция - Мегого-Футбол-3

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"Лилль": последние новости

Подопечные Бруно Женезио в последнее время радуют своих болельщиков. "Лилль" в чемпионате Франции сейчас занимает четвертое место и продолжает сражаться за топ-3. Команда достаточно разнообразна в атаке. Однако в защите не все так хорошо. Отметим, что "Лилль" в разных турнирах не проигрывает уже четырнадцать матчей подряд. Последний раз французы уступали в середине сентября и как раз в Лиге чемпионов. Тогда "Лилль" на выезде уступил "Спортингу". В Лиге чемпионов французская команда набрала десять очков и занимает двенадцатое место. В прошлом туре "Лилль" победил "Болонью" – 2:1. Безусловно, этот результат успешный для команды.

Сочетание молодости и опыта помогает "Лиллю" конкурировать с более именитыми соперниками. К тому же, стоит отметить работу тренерского штаба Женезио. На своем поле "Лилль" играет очень удачно: только одно поражение и то от ПСЖ. В прошлом матче подопечные Женезио обыграли "Брест" – 3:1. Дублем отличился 24-летний нападающий Джонатан Дэвид.

У команды есть кадровые потери на матч Лиги чемпионов. Точно не будут играть Этан Мбаппе, Сантос, Юмтити. Под вопросом участие в матче Гомеса и Менье.

"Штурм": последние новости

Безусловно, австрийцам очень сложно конкурировать с топовыми европейскими клубами в Лиге чемпионов. "Штурм" проиграл четыре матча подряд и казалось, что против "Жироны" нет шансов. Однако очень неожиданно коллектив из Граца смог одержать свою дебютную победу в наиболее престижном европейском турнире. Подопечные Зоймеля смогли минимально обыграть испанцев - 1:0. Футболисты "Штурма" 31% игрового времени владели мячом, но это не помешало им победить. В Лиге чемпионов "Штурм" забил всего два гола, а пропустил уже шесть.

В национальном чемпионате у "Штурма" все очень хорошо. Команда лидирует и пока на три очка опережает "Аустрию". В чемпионате Австрии за 16 туров "Штурм" забил уже 40 голов. Из-за дисквалификации во Франции не сможет сыграть Газибегович, а также травмированный Схерпен.

Последние матчи команд

"Лилль"

Лилль – Брест 3:1 (Лига 1)

Монпелье - Лилль 2:2 (Лига 1)

Лилль – Болонья 2:1 (ЛЧ)

Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)

Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)

"Штурм"

Сваровски – Штурм 0:3 (чемпионат)

Альтах – Штурм 1:1 (чемпионат)

Штурм – Жирона 1:0 (ЛЧ)

Штурм – Клагенфурт 7:0 (чемпионат)

Хартберг – Штурм 1:2 (чемпионат)

Личные встречи

Команды в 2024 году уже дважды играли между собой в Лиге конференций. Во Франции игра завершилась вничью 1:1, а вот в Австрии "Лилль" разгромил своего соперника – 3:0.

Турнирное положение

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Безусловно, французы считаются очевидными фаворитами этого противостояния. Дома "Лилль" должен побеждать и набирать три очка. Однако, как продемонстрировала игра с "Жироной", недооценивать австрийцев точно не стоит. "Штурм" может испортить нервы фаворитам, но все же ожидаем победы хозяев. Прогноз – победа "Лилля" (1.53).