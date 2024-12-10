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Лилль - Штурм. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
Лилль - Штурм: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Раньше сложно было представить о том, что болельщики смогут увидеть матч "Лилль-" - "Штурм" в Лиге чемпионов. Однако в нынешнем формате соревнований это возможно. Надеемся, что соперники нас не разочаруют и будет на что посмотреть.
Лига чемпионов. Шестой тур
"Лилль" - "Штурм"
11.12.2024. 19:45. Лилль. "Стадион Пьер-Моруа"
Видеотрансляция - Мегого-Футбол-3
"Лилль": последние новости
Подопечные Бруно Женезио в последнее время радуют своих болельщиков. "Лилль" в чемпионате Франции сейчас занимает четвертое место и продолжает сражаться за топ-3. Команда достаточно разнообразна в атаке. Однако в защите не все так хорошо. Отметим, что "Лилль" в разных турнирах не проигрывает уже четырнадцать матчей подряд. Последний раз французы уступали в середине сентября и как раз в Лиге чемпионов. Тогда "Лилль" на выезде уступил "Спортингу". В Лиге чемпионов французская команда набрала десять очков и занимает двенадцатое место. В прошлом туре "Лилль" победил "Болонью" – 2:1. Безусловно, этот результат успешный для команды.
Сочетание молодости и опыта помогает "Лиллю" конкурировать с более именитыми соперниками. К тому же, стоит отметить работу тренерского штаба Женезио. На своем поле "Лилль" играет очень удачно: только одно поражение и то от ПСЖ. В прошлом матче подопечные Женезио обыграли "Брест" – 3:1. Дублем отличился 24-летний нападающий Джонатан Дэвид.
У команды есть кадровые потери на матч Лиги чемпионов. Точно не будут играть Этан Мбаппе, Сантос, Юмтити. Под вопросом участие в матче Гомеса и Менье.
"Штурм": последние новости
Безусловно, австрийцам очень сложно конкурировать с топовыми европейскими клубами в Лиге чемпионов. "Штурм" проиграл четыре матча подряд и казалось, что против "Жироны" нет шансов. Однако очень неожиданно коллектив из Граца смог одержать свою дебютную победу в наиболее престижном европейском турнире. Подопечные Зоймеля смогли минимально обыграть испанцев - 1:0. Футболисты "Штурма" 31% игрового времени владели мячом, но это не помешало им победить. В Лиге чемпионов "Штурм" забил всего два гола, а пропустил уже шесть.
В национальном чемпионате у "Штурма" все очень хорошо. Команда лидирует и пока на три очка опережает "Аустрию". В чемпионате Австрии за 16 туров "Штурм" забил уже 40 голов. Из-за дисквалификации во Франции не сможет сыграть Газибегович, а также травмированный Схерпен.
Последние матчи команд
"Лилль"
- Лилль – Брест 3:1 (Лига 1)
- Монпелье - Лилль 2:2 (Лига 1)
- Лилль – Болонья 2:1 (ЛЧ)
- Лилль - Ренн 1:0 (Лига 1)
- Ницца – Лилль 2:2 (Лига 1)
"Штурм"
- Сваровски – Штурм 0:3 (чемпионат)
- Альтах – Штурм 1:1 (чемпионат)
- Штурм – Жирона 1:0 (ЛЧ)
- Штурм – Клагенфурт 7:0 (чемпионат)
- Хартберг – Штурм 1:2 (чемпионат)
Личные встречи
Команды в 2024 году уже дважды играли между собой в Лиге конференций. Во Франции игра завершилась вничью 1:1, а вот в Австрии "Лилль" разгромил своего соперника – 3:0.
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Безусловно, французы считаются очевидными фаворитами этого противостояния. Дома "Лилль" должен побеждать и набирать три очка. Однако, как продемонстрировала игра с "Жироной", недооценивать австрийцев точно не стоит. "Штурм" может испортить нервы фаворитам, но все же ожидаем победы хозяев. Прогноз – победа "Лилля" (1.53).
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