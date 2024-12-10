Ювентус - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Два амбициозных гранда, но жутко кризисных. Оба далеки от своих целей в местных лигах, в Лиге Чемпионов по местам ближе к вылету из турнира, чем к прямому выходу в 1/8 финала. Критика и психоз вокруг обоих бушуют. Им позарез нужна громкая победа. Или же они скорее боятся болезненного поражения?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Шестой тур

11 декабря. 22:00. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Манчестер Сити"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ювентус - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

Состояние команд

8 "Монако" 5 3 1 1 12-7 10 9 "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10 10 "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10 11 "Брест" 5 3 1 1 9-6 10 12 "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10 13 "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9 14 "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9 15 "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9 16 "Милан" 5 3 0 2 10-8 9 17 "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8 18 ПСВ 5 2 2 1 10-7 8 19 "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8 20 "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8 21 "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7 22 "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7 23 Динамо 5 2 1 2 10-15 7 24 Реал 5 2 0 3 9-9 6 25 "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4

"Манчестер Сити" уже даже прошел стадию злости и пришел к стадии принятия Судьбы. Хосеп Гвардиола заявляет, что в этом сезоне команда лишь пытается выжить, призывает игроков находить удовлетворение в самой борьбе с проблемами, даже когда трофей далек. Если так - выходит, что она даже начала оживать. Проиграв лишь один из четырех последних матчей.

Впрочем, разумеется, положительным из этих матчей была лишь победа над "Ноттингем Форест" (3:0). Потеря 3:0 дома над "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов в последние 15 минут сродни поражению. Да и 2:2 в гостях в лиге против "Кристал Пэлас" - вовсе не успех. Там еще и пришлось дважды отыгрываться.

В конце недели ожидает матч лиги против "Манчестер Юнайтед". Он может перезагрузить сезон, а может и осветить дно бездны. Обратит ли в такой ситуации "Сити" все свое внимание на гостевой матч Лиги Чемпионов, в которой он все еще на проходных местах?

Еще и меч 115-ти пунктов обвинения против клуба продолжает висеть. На днях завершились слушания в суде. Вердикта не ожидается до окончания сезона, но, возможно, это и хуже. Хуже играть при таком мече над головой.

"Ювентус" свои проблемы с судом закрыл в позапрошлом сезоне. Но игру не может найти с тех пор и даже ранее. Энтузиазм от назначения Тьяго Мотты быстро развеялся. С ним старт в Серии А оказался вторым снизу за последние 14 сезонов по набранным очкам, гораздо хуже, чем в предыдущем сезоне с Массимилиано Аллегри.

Поражений в лиге с начала сезона еще нет, а в Лиге Чемпионов - лишь одно, дома от "Штутгарта". Но очень много ничьих. Четыре подряд, пять в последних шести матчах, семь в последних девяти во всех турнирах. Причем почти ни в одном из этих матчей команда и не наиграла на победу, играя уныло. Как во времена Аллегри.

В последнем матче, дома против "Болоньи", "Юве" отыграл чуть ли не худшие полчаса за последние годы. Первые полчаса. Лишь с пятью передачам в атакующей трети поля (!!!). Затем немного собрался, затем вновь исчез, проигрывал со счетом 0:2, сумел вернуться на ничью в добавленное время, но без впечатляющей игры.

Обе команды очень хотят владеть мячом, доминировать. Первые в своих лигах по владению. Но как раз это и приводит к дисбалансу. "Сити" выглядит неорганизованно и пропускает много контратак. "Юве" более организован, пропускает мало. Но и создает крайне мало. Его разница мячей в последних трех матчах ЛЧ - 1:2. Разница "Сити" в последних двух - 4:7.

Мотту спросили о владении мячом, и он заявил, что доминирование состоит не только из него. Хочет видеть организованность без мяча, интенсивность и качество - с ним.

Последние матчи команд

Кадры

Родри, Бобб, Ковачич, Стоунз - старые травмы, и особенно без первого центр поля не в порядке. Аке - новая, как и Аканджи, также пропустивший матч против "Пэлас". Возможно, слева в обороне вновь выйдет Рико Льюис. Против "Пэлас" это завершилось голом, но и удалением.

Также Фоден заболел. А в целом вполне возможно, что в заявку "Сити" попадут лишь 12 полевых игроков первой команды. Хотя бы на флангах атаки есть выбор. Доку и Грилиш либо Савиньо и Нуньеш? Первые двое - более атакующие, вторые - более оборонительные. Нуньеш еще и может сыграть в центре поля.

"Ювентус" на матч против "Лечче" привез лишь 13 полевых игроков первой команды. Против "Болоньи" уже было целых 16, но в том матче он потерял одного - левого защитника Камбиазо. Он в заявке, но будет ли в "старте"? Ветеран Данило или 20-летний Рухи может заменить его, и в любом случае речь об ослаблении "Юве".

Выходит интересно - в обеих командах не хватает левых защитников.

Также вернулись в центре поля Дуглас Луис и МакКенни, а там есть еще и Фаджоли. Да и Коопмейнерс наконец-то забил первый гол за клуб.

Против "Болоньи" вернулся Влахович, без которого несколько матчей пришлось играть с "фальшивой девяткой". В том матче же Мотта решил играть с "фальшивым левым вингером" - Веа. В итоге настоящие левые вингеры - Йилдиз и Мбангула - вышли на замену, и последний, 20-летний бельгиец, спас ничью в добавленное время.

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Данило, Локателли, К. Тюрам, Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Диаш, Гвардиол, Льюис, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Доку, Холанд, Нуньеш

Цифры и факты

"Ювентус" и "Манчестер Сити" встречались шесть раз. В первом из матчей "Сити" выиграл со счетом 1:0, но после этого не побеждал - три поражения и две ничьи. В Турине его результаты за всю историю - два поражения и ничья. Оба последних матча выиграл "Ювентус" - 2:1 в гостях и 1:0 дома в Лиге Чемпионов сезона 2015/16

"Ювентус" свел вничью четыре последних матча на всех полях во всех турнирах. После поражения дома от "Штутгарта" - его единственного в сезоне во всех турнирах - на его счету во всех турнирах на всех полях две победы и семь ничьих

"Ювентус" не выиграл три последних матча Лиги Чемпионов на всех полях - поражение и две ничьи. Прямо перед этим он два подряд выиграл, а прямо перед этим три подряд проиграл

Дома в Лиге Чемпионов "Ювентус" выиграл два и проиграл четыре матча из последних шести. Ничьих не было в последних 23-ех, после 2:2 против английского "Тоттенхэма" в сезоне 2017/18

Поражение от "Спортинга" прервало серию "Манчестер Сити" из 12-ти гостевых матчей Лиги Чемпионов без них - шесть побед и шесть ничьих

Результаты "Ювентуса" в последних четырех домашних матчах во всех турнирах - победа, две ничьи со счетом 2:2 и поражение. В последних семи - две победы, четыре ничьи и поражение

"Манчестер Сити" победил лишь однажды в девяти последних матчах на всех полях во всех турнирах, при двух ничьих и шести поражениях. При этом в последних четырех он проиграл лишь однажды - две ничьи и победа

Ничья с "Кристал Пэлас" прервала серию "Манчестер Сити" из пяти гостевых поражений во всех турнирах подряд

"Ювентус" пропускал в двух последних матчах во всех турнирах, но до них в трех подряд не пропускал. Забивал в двух последних, но до них в двух подряд не забивал

"Манчестер Сити" пропускал в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах на всех полях, но и забивал в 15-ти из 17-ти последних. В гостях во всех турнирах он пропускал в семи подряд, но и забивал в 26-ти из 27-ми последних

Прогноз: Ювентус - Манчестер Сити 1:1

Обе команды в кризисе, обе несбалансированны, обе страшно нервничают. В таком матче они могут броситься реабилитироваться, но и наоборот - отыграть предельно осторожно, пытаясь прежде всего не позволять разыграться сопернику. Обе часто играют вничью в последнее время. При этом все же обе должны пропустить. Так что не 0:0.