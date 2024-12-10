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Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов

Битва за места в топ-8

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 5-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Барселона 22:00

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Трансляція матчу ЛЧ Боруссія Дортмунд - Барселона
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Содержание

Боруссия Дортмунд

Прошлогодние финалисты снова на высоте на европейской арене, набрав 12 очков из 15 возможных в обновленной ЛЧ. Ровно столько же у "Барселоны", а лучше выступили только "Интер" (13) и "Ливерпуль" (15). Учитывая календарь на январь, шансы на финиш в топ-8 весьма солидные (Opta дает 75.2%), ведь и "Болонья", и "Шахтер" (дома) выглядят удобными оппонентами.

На внутренней арене все было не так гладко, хотя блеснуть в отдельном матче Дортмунд может всегда: так было в дер-Класикере против "Баварии" (1:1) или же против "РБ Лейпцига" (2:1). Два главных оплота команды – домашняя форма (8 побед, 1 ничья) и форма Джейми Гиттенса (9+4 в 20 матчах). Но стабильности, как и четкого игрового рисунка, все еще недостает.

Быстро влился в команду Серу Гирасси, у которого 4+2 за 309 минут в ЛЧ, и еще 6+1 в Бундеслиге. В отсутствии Брандта команда последнее время играла через Гиттенса, но возвращение плеймейкера после травмы должно добавить вариативности. Круто прогрессировал в последние месяцы Нмеча. Но проблемы в центре обороны остаются. Антон в лазарете, Зюле под вопросом на игру, и потенциальный выход Джана в защите оптимизма не добавляет.

Барселона

"Барселона" впечатляюще начала сезон, заслужив массу похвалы за качество футбола, результаты и прогресс отдельных игроков. Еще к октябре была мощная серия из 7 побед кряду (6 из которых были разгромными), хотя в соперниках были "Реал" (0:4) и "Бавария" (4:1). Отсутствие опорника Флик маскировал шокирующей офсайдной ловушкой, которую отладили на высшем уровня.

Невероятно прибавил при Флике Рафинья, Касадо стал важной составляющей опорной, где теперь комфортно прижился Педри. Идеальное взаимодействие наладили Кубарси и Мартинес в защите, раззабивался Левандовски (23 гола, включая 7 в ЛЧ), никуда не подевалась и форма Ямаля (6+10 во всех турнирах). Но дальше случился ожидаемый спад физических кондиций, глубины для нормальной ротации не было, и к встрече в Дортмунде команда подходит со всего 2 победами в 6 последних матчах.

Пенья так и остался основным вратарем после травмы тег Стегена. Под вопросом на игру Араухо, которому будет непросто вытеснить кого-то из основных ЦЗ. Плюс недостает Кристенсена. А так в лазарете остаются только хавбек Марк Бернал и инсайд Ансу Фати.

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебани – Забитцер, Нмеча – Байер, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Барселона: Пенья – Кюнде, Кубарси, Мартинес, Балде – Касадо, Педри – Ямаль, Ольмо, Рафинья – Левандовски

Статистика и факты

  • "Боруссия" выдала лучший старт в ЛЧ с сезона 2016/17 (4 победы в 5 матчах).
  • Дортмунд никогда не побеждал "Барселону" (2 поражения, 2 ничьи).
  • Флик – единственный тренер кроме Гвардиолы, выигрывавший 6 титулов за год.
  • Левандовски забил 27 голов в 26 матчах против "Боруссии".

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 5 5 0 0 12-1 15
2

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 5"Интер"

 5 4 1 0 7-0 13
3

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 6"Барселона"

 5 4 0 1 18-5 12
4

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 7"Боруссия"

 5 4 0 1 16-6 12
5

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 8"Аталанта"

 5 3 2 0 11-1 11
6

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 9"Байер"

 5 3 1 1 11-5 10
7

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 10"Арсенал"

 5 3 1 1 8-2 10
8

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 11"Монако"

 5 3 1 1 12-7 10
9

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 12"Астон Вилла"

 5 3 1 1 6-1 10
10

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 13"Спортинг"

 5 3 1 1 10-7 10
11

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 14"Брест"

 5 3 1 1 9-6 10
12

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 15"Лилль"

 5 3 1 1 7-5 10
13

Возвращение короля Роберта. Боруссия Дортмунд – Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 16"Бавария"

 5 3 0 2 12-7 9

Ставки и коэффициенты

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3.30
3.90
2.08
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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Барселона от UA-Футбол

"Боруссия" на домашней арене – одна из самых опасных команд Европы. Недочеты тактики и кадровые проблемы с лихвой компенсируются фактором бешеной поддержки трибун. И если Дортмунд по обычаю взвинтит темп, то выгоревшей "Барсе" может быть не до шуток. Из контраргументов гостей – заряженный Левандовски против бездарного Джана, Ямаль против бедолаги Бенсебаини и Кюнде, который способен прикрыть Гиттенса. Ставка: "Боруссия" не проиграет с коэффициентом 1.8. Альтернативная ставка: Левандовски забьет минимум дважды (5.5).

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Боруссия (Дортмунд) Барселона
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