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Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Монако" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

11 декабря. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Претенденты на выход напрямую в 1/8 финала и соседи по турнирной таблице сходятся в очном матче. Если от одних этого в принципе ожидали, то другие явно удивляют подобной формой. "Монако" по-настоящему удивил футбольную Европу в этом сезоне, однако хватит ли им стабильности, чтобы довести этап лиги до логического завершения и прямого выхода в 1/8? Как минимум "Арсенал" очень против этого и попытается помешать „монегаскам“ в среду.

Содержание

Новости "Арсенала"

После небольшого отрезка с неудачными результатами, когда прямо было очевидно, что подопечные Артеты, они все же вернулись к привычному ходу. И произошло это не в последнюю очередь благодаря стандартам, которые продолжают решать львиную долю матчей.

За последние 5 встреч у них 4 победы и 1 ничья. Та ничья произошла на прошлых выходных с очень крепким "Фулхэмом" (1:1), однако и там они едва не вырвали победу на последних минутах, помешал лишь офсайд. А перед этим были только победы. Без проблем победили "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Вест Хэм" (5:2), "Спортинг" (5:1) и "Ноттингем Форест (3:0).

В этой Лиге Чемпионов они уступили только "Интеру" на выезде и даже там показали неплохой футбол. Сейчас "канониры" в зоне топ-8, однако точно не могут чувствовать себя в безопасности. Чтобы оставаться там, нужно дальше побеждать.

Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 1

Новости "Монако"

Команда Ади Гюттера удивляет и продолжает это делать с начала сезона. Особенно это касается их положения в Лиге Чемпионов. Эту кампанию они начали с победы над "Барселоной" (2:1), хотя и продолжили ничьей с "Динамо" Загреб (2:2). Тогда показалось, что победа над каталонцами - скорее случайность.

Однако дальше разгромили "Црвену Звезду" (5:1), обыграли "Болонью" (1:0) и оказались достаточно высоко в таблице. В последнем туре проиграли "Бенфике" (2:3) в очень непростом и драматическом матче, но и там есть чем отметить "монегасков" в положительном плане.

В чемпионате Франции они идут третьими и вместе с "Марселем" преследуют "ПСЖ". За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 поражения. Однако произошла в Лиге Чемпионов, мы уже писали выше. А второе в чемпионате против "Марселя" (1:2). Зато удалось обыграть "Тулузу" (2:0), "Страсбур" (3:1) и "Брест" (3:2).

Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Личные встречи

02.08.23 КТМ "Арсенал" — "Монако" 1:1

17.03.15 ЛЧ "Монако" — "Арсенал" 0:2

25.02.15 ЛЧ "Арсенал" — "Монако" 1:3

03.08.14 КТМ "Арсенал" — "Монако" 0:1

Цифры и факты

  • В 4 из последних 5 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 4 из 5 матчей "Арсенала" в этом сезоне в Лиге Чемпионов проходила ставка ТМ 2.5;
  • "Монако" выиграл 5 из 8 последних выездных матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета имеет немного головной боли накануне матча в связи с травмами Бена Уайта, Александра Зинченко и Такехиро Томиясу. Также под вопросом физическая форма Риккардо Калафиори и Габриэла.

У "Монако" не сможет против бывшей команды сыграть Фоларин Балогун, он травмирован. Также травмированы Эдан Диоп и Крепен Диатта. Ну и дисквалификации у Вильфреда Синго и Кристиана Мависса.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

"Монако", 4-2-3-1: Кон — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Закария — Аклюш, Минамино, Сегир — Эмболо

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Ставки и коэффициенты на матч

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1.34
5.30
9.60
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Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Монако" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Учитывая немалое количество важных кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций, а также домашний матч для "Арсенала", все намекает на победу хозяев поля. Они сильнее на бумаге, они в лучшей форме и "монегаскам" придется прыгнуть выше головы, чтобы зацепиться здесь за какой-то результат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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