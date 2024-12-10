Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур

11 декабря. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Трансляция: Megogo Football 4

Претенденты на выход напрямую в 1/8 финала и соседи по турнирной таблице сходятся в очном матче. Если от одних этого в принципе ожидали, то другие явно удивляют подобной формой. "Монако" по-настоящему удивил футбольную Европу в этом сезоне, однако хватит ли им стабильности, чтобы довести этап лиги до логического завершения и прямого выхода в 1/8? Как минимум "Арсенал" очень против этого и попытается помешать „монегаскам“ в среду.

Новости "Арсенала"

После небольшого отрезка с неудачными результатами, когда прямо было очевидно, что подопечные Артеты, они все же вернулись к привычному ходу. И произошло это не в последнюю очередь благодаря стандартам, которые продолжают решать львиную долю матчей.

За последние 5 встреч у них 4 победы и 1 ничья. Та ничья произошла на прошлых выходных с очень крепким "Фулхэмом" (1:1), однако и там они едва не вырвали победу на последних минутах, помешал лишь офсайд. А перед этим были только победы. Без проблем победили "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Вест Хэм" (5:2), "Спортинг" (5:1) и "Ноттингем Форест (3:0).

В этой Лиге Чемпионов они уступили только "Интеру" на выезде и даже там показали неплохой футбол. Сейчас "канониры" в зоне топ-8, однако точно не могут чувствовать себя в безопасности. Чтобы оставаться там, нужно дальше побеждать.

Новости "Монако"

Команда Ади Гюттера удивляет и продолжает это делать с начала сезона. Особенно это касается их положения в Лиге Чемпионов. Эту кампанию они начали с победы над "Барселоной" (2:1), хотя и продолжили ничьей с "Динамо" Загреб (2:2). Тогда показалось, что победа над каталонцами - скорее случайность.

Однако дальше разгромили "Црвену Звезду" (5:1), обыграли "Болонью" (1:0) и оказались достаточно высоко в таблице. В последнем туре проиграли "Бенфике" (2:3) в очень непростом и драматическом матче, но и там есть чем отметить "монегасков" в положительном плане.

В чемпионате Франции они идут третьими и вместе с "Марселем" преследуют "ПСЖ". За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 поражения. Однако произошла в Лиге Чемпионов, мы уже писали выше. А второе в чемпионате против "Марселя" (1:2). Зато удалось обыграть "Тулузу" (2:0), "Страсбур" (3:1) и "Брест" (3:2).

Турнирная таблица

Личные встречи

02.08.23 КТМ "Арсенал" — "Монако" 1:1

17.03.15 ЛЧ "Монако" — "Арсенал" 0:2

25.02.15 ЛЧ "Арсенал" — "Монако" 1:3

03.08.14 КТМ "Арсенал" — "Монако" 0:1

Цифры и факты

В 4 из последних 5 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из 5 матчей "Арсенала" в этом сезоне в Лиге Чемпионов проходила ставка ТМ 2.5;

"Монако" выиграл 5 из 8 последних выездных матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Микель Артета имеет немного головной боли накануне матча в связи с травмами Бена Уайта, Александра Зинченко и Такехиро Томиясу. Также под вопросом физическая форма Риккардо Калафиори и Габриэла.

У "Монако" не сможет против бывшей команды сыграть Фоларин Балогун, он травмирован. Также травмированы Эдан Диоп и Крепен Диатта. Ну и дисквалификации у Вильфреда Синго и Кристиана Мависса.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

"Монако", 4-2-3-1: Кон — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Закария — Аклюш, Минамино, Сегир — Эмболо

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Монако" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Учитывая немалое количество важных кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций, а также домашний матч для "Арсенала", все намекает на победу хозяев поля. Они сильнее на бумаге, они в лучшей форме и "монегаскам" придется прыгнуть выше головы, чтобы зацепиться здесь за какой-то результат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.