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Арсенал – Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Монако" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Шестой тур
11 декабря. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Давиде Масса (Италия)
Трансляция: Megogo Football 4
Претенденты на выход напрямую в 1/8 финала и соседи по турнирной таблице сходятся в очном матче. Если от одних этого в принципе ожидали, то другие явно удивляют подобной формой. "Монако" по-настоящему удивил футбольную Европу в этом сезоне, однако хватит ли им стабильности, чтобы довести этап лиги до логического завершения и прямого выхода в 1/8? Как минимум "Арсенал" очень против этого и попытается помешать „монегаскам“ в среду.
Новости "Арсенала"
После небольшого отрезка с неудачными результатами, когда прямо было очевидно, что подопечные Артеты, они все же вернулись к привычному ходу. И произошло это не в последнюю очередь благодаря стандартам, которые продолжают решать львиную долю матчей.
За последние 5 встреч у них 4 победы и 1 ничья. Та ничья произошла на прошлых выходных с очень крепким "Фулхэмом" (1:1), однако и там они едва не вырвали победу на последних минутах, помешал лишь офсайд. А перед этим были только победы. Без проблем победили "Манчестер Юнайтед" (2:0), "Вест Хэм" (5:2), "Спортинг" (5:1) и "Ноттингем Форест (3:0).
В этой Лиге Чемпионов они уступили только "Интеру" на выезде и даже там показали неплохой футбол. Сейчас "канониры" в зоне топ-8, однако точно не могут чувствовать себя в безопасности. Чтобы оставаться там, нужно дальше побеждать.
Новости "Монако"
Команда Ади Гюттера удивляет и продолжает это делать с начала сезона. Особенно это касается их положения в Лиге Чемпионов. Эту кампанию они начали с победы над "Барселоной" (2:1), хотя и продолжили ничьей с "Динамо" Загреб (2:2). Тогда показалось, что победа над каталонцами - скорее случайность.
Однако дальше разгромили "Црвену Звезду" (5:1), обыграли "Болонью" (1:0) и оказались достаточно высоко в таблице. В последнем туре проиграли "Бенфике" (2:3) в очень непростом и драматическом матче, но и там есть чем отметить "монегасков" в положительном плане.
В чемпионате Франции они идут третьими и вместе с "Марселем" преследуют "ПСЖ". За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 поражения. Однако произошла в Лиге Чемпионов, мы уже писали выше. А второе в чемпионате против "Марселя" (1:2). Зато удалось обыграть "Тулузу" (2:0), "Страсбур" (3:1) и "Брест" (3:2).
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Личные встречи
02.08.23 КТМ "Арсенал" — "Монако" 1:1
17.03.15 ЛЧ "Монако" — "Арсенал" 0:2
25.02.15 ЛЧ "Арсенал" — "Монако" 1:3
03.08.14 КТМ "Арсенал" — "Монако" 0:1
Цифры и факты
- В 4 из последних 5 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из 5 матчей "Арсенала" в этом сезоне в Лиге Чемпионов проходила ставка ТМ 2.5;
- "Монако" выиграл 5 из 8 последних выездных матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Микель Артета имеет немного головной боли накануне матча в связи с травмами Бена Уайта, Александра Зинченко и Такехиро Томиясу. Также под вопросом физическая форма Риккардо Калафиори и Габриэла.
У "Монако" не сможет против бывшей команды сыграть Фоларин Балогун, он травмирован. Также травмированы Эдан Диоп и Крепен Диатта. Ну и дисквалификации у Вильфреда Синго и Кристиана Мависса.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли
"Монако", 4-2-3-1: Кон — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Закария — Аклюш, Минамино, Сегир — Эмболо
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Монако" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Учитывая немалое количество важных кадровых потерь из-за травм и дисквалификаций, а также домашний матч для "Арсенала", все намекает на победу хозяев поля. Они сильнее на бумаге, они в лучшей форме и "монегаскам" придется прыгнуть выше головы, чтобы зацепиться здесь за какой-то результат.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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