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Фейенорд - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов

Мальчиков для битья здесь нет

Фейенорд - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.12.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фейенорд" никогда в истории не побеждал пражскую "Спарту“. В целом это будет пятая их встреча, и в ней нидерландская команда будет пытаться изменить статистику. Тем более, имея статус фаворита.

Содержание

Лига чемпионов. 6 тур

11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Фейенорд - Спарта Прага. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Трансляція матчу Феєнорд - Спарта Прага
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Фейенорд

Этот сезон "Фейенорд" проводит на отметке "выше среднего". В чемпионате Нидерландов пока клуб занимает 4-е место, отставая от вершины на 10 очков. Наверняка желание стать чемпионами есть. Но "ПСВ" несется настолько мощно, что даже трудно сказать, что может их остановить.

В Лиге чемпионов "Фейенорд" имеет неплохие показатели. Средние. Сейчас это 21-е место, то есть, зона выхода в 1/16. Все благодаря победам над "Жироной" (3:2) и "Бенфикой" (3:1), а также безумной ничьей с "Манчестер Сити" (3:3). Ох, эту игру все хорошо помнят. Англичане вели в 3 мяча, но за последние 15 минут нидерландцы сумели сравнять счет. Неплохая такая пощечина чемпиону Англии.

Также было безальтернативное поражение "Байеру" (0:4) и довольно неожиданная неудача в игре с "Зальцбургом" (1:3). В принципе, 7 очков за 5 матчей - приемлемый результат.

Кадровые потери: Карранса, Гартман, Мвула Лотомба и Уэда - травмированы. По этой же причине под вопросом на игру Буэну и Траунер.

Спарта Прага

Пражская "Спарта" пока не может похвастаться выдающимися результатами. В этом сезоне чемпион Чехии, похоже, планирует отдать это звание другой команде из Праги - "Славии". По крайней мере об этом свидетельствует ситуация в турнирной таблице. От первого места "Спарту" отделяют аж 16 очков.

Нечто похожее мы видим в Лиге чемпионов. Не знаем, соответствуют ли амбициям клуба 4 очка за 5 матчей, но не забываем, что в этом турнире легких соперников нет. Поэтому, наверное, для чехов это довольно хорошее положение.

Что касается результатов. Команда из Праги уверенно переиграла "Зальцбург" (3:0), расписала мировую со "Штутгартом" (1:1), а также проиграла "Манчестер Сити" (0:5), "Бресту" (1:2) и "Атлетико" (0:6). Разница мячей 5-14 выглядит не слишком оптимистично.

Тренерский штаб не сможет рассчитывать на шестерых игроков, которые сейчас травмированы: Данек, Гарсия, Гараслин, Пресиадо, Туци и Ворел.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Фейеноорда:

07.12. Валвейк - Фейенорд 2:3 (Эредивизи)
30.11. Фейенорд - Ситтард 1:1 (Эредивизи)
26.11. Манчестер Сити - Фейенорд 3:3 (Лига чемпионов)

  • Последние 3 встречи Спарты Прага:

07.12. Спарта Прага - Богемианс 1:0 (1. Лига)
03.12. Спарта Прага - Карвина 4:1 (1. Лига)
30.11. Дукла Прага - Спарта Прага 1:1 (1. Лига)

  • Последние очные встречи:

2012. Спарта Прага - Фейенорд 2:0 (Лига Европы)
2012. Фейенорд - Спарта Прага 2:2 (Лига Европы)
2001. Фейенорд - Спарта Прага 0:2 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.43
4.90
7.40
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Прогноз на матч Фейенорд - Спарта Прага от UA-Футбол

Конечно, на бумаге в этой встрече нидерландцы имеют преимущество. Возможно, таким будет и счет. Но хочется отметить другое. Обе команды имеют проблемы в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Сделаем ставку на результативный матч (ТБ 2,5).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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