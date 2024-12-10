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Фейенорд - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.12.2024
Мальчиков для битья здесь нет
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Фейенорд" никогда в истории не побеждал пражскую "Спарту“. В целом это будет пятая их встреча, и в ней нидерландская команда будет пытаться изменить статистику. Тем более, имея статус фаворита.
Лига чемпионов. 6 тур
11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)
Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Фейенорд - Спарта Прага. 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7
Фейенорд
Этот сезон "Фейенорд" проводит на отметке "выше среднего". В чемпионате Нидерландов пока клуб занимает 4-е место, отставая от вершины на 10 очков. Наверняка желание стать чемпионами есть. Но "ПСВ" несется настолько мощно, что даже трудно сказать, что может их остановить.
В Лиге чемпионов "Фейенорд" имеет неплохие показатели. Средние. Сейчас это 21-е место, то есть, зона выхода в 1/16. Все благодаря победам над "Жироной" (3:2) и "Бенфикой" (3:1), а также безумной ничьей с "Манчестер Сити" (3:3). Ох, эту игру все хорошо помнят. Англичане вели в 3 мяча, но за последние 15 минут нидерландцы сумели сравнять счет. Неплохая такая пощечина чемпиону Англии.
Также было безальтернативное поражение "Байеру" (0:4) и довольно неожиданная неудача в игре с "Зальцбургом" (1:3). В принципе, 7 очков за 5 матчей - приемлемый результат.
Кадровые потери: Карранса, Гартман, Мвула Лотомба и Уэда - травмированы. По этой же причине под вопросом на игру Буэну и Траунер.
Спарта Прага
Пражская "Спарта" пока не может похвастаться выдающимися результатами. В этом сезоне чемпион Чехии, похоже, планирует отдать это звание другой команде из Праги - "Славии". По крайней мере об этом свидетельствует ситуация в турнирной таблице. От первого места "Спарту" отделяют аж 16 очков.
Нечто похожее мы видим в Лиге чемпионов. Не знаем, соответствуют ли амбициям клуба 4 очка за 5 матчей, но не забываем, что в этом турнире легких соперников нет. Поэтому, наверное, для чехов это довольно хорошее положение.
Что касается результатов. Команда из Праги уверенно переиграла "Зальцбург" (3:0), расписала мировую со "Штутгартом" (1:1), а также проиграла "Манчестер Сити" (0:5), "Бресту" (1:2) и "Атлетико" (0:6). Разница мячей 5-14 выглядит не слишком оптимистично.
Тренерский штаб не сможет рассчитывать на шестерых игроков, которые сейчас травмированы: Данек, Гарсия, Гараслин, Пресиадо, Туци и Ворел.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Фейеноорда:
07.12. Валвейк - Фейенорд 2:3 (Эредивизи)
30.11. Фейенорд - Ситтард 1:1 (Эредивизи)
26.11. Манчестер Сити - Фейенорд 3:3 (Лига чемпионов)
- Последние 3 встречи Спарты Прага:
07.12. Спарта Прага - Богемианс 1:0 (1. Лига)
03.12. Спарта Прага - Карвина 4:1 (1. Лига)
30.11. Дукла Прага - Спарта Прага 1:1 (1. Лига)
- Последние очные встречи:
2012. Спарта Прага - Фейенорд 2:0 (Лига Европы)
2012. Фейенорд - Спарта Прага 2:2 (Лига Европы)
2001. Фейенорд - Спарта Прага 0:2 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Фейенорд - Спарта Прага от UA-Футбол
Конечно, на бумаге в этой встрече нидерландцы имеют преимущество. Возможно, таким будет и счет. Но хочется отметить другое. Обе команды имеют проблемы в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Сделаем ставку на результативный матч (ТБ 2,5).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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