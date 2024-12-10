Фейенорд - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.12.2024

"Фейенорд" никогда в истории не побеждал пражскую "Спарту“. В целом это будет пятая их встреча, и в ней нидерландская команда будет пытаться изменить статистику. Тем более, имея статус фаворита.

Лига чемпионов. 6 тур

11.12.2024. Де Кейп (Роттердам)

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Фейенорд - Спарта Прага. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 7

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Фейенорд

Этот сезон "Фейенорд" проводит на отметке "выше среднего". В чемпионате Нидерландов пока клуб занимает 4-е место, отставая от вершины на 10 очков. Наверняка желание стать чемпионами есть. Но "ПСВ" несется настолько мощно, что даже трудно сказать, что может их остановить.

В Лиге чемпионов "Фейенорд" имеет неплохие показатели. Средние. Сейчас это 21-е место, то есть, зона выхода в 1/16. Все благодаря победам над "Жироной" (3:2) и "Бенфикой" (3:1), а также безумной ничьей с "Манчестер Сити" (3:3). Ох, эту игру все хорошо помнят. Англичане вели в 3 мяча, но за последние 15 минут нидерландцы сумели сравнять счет. Неплохая такая пощечина чемпиону Англии.

Также было безальтернативное поражение "Байеру" (0:4) и довольно неожиданная неудача в игре с "Зальцбургом" (1:3). В принципе, 7 очков за 5 матчей - приемлемый результат.

Кадровые потери: Карранса, Гартман, Мвула Лотомба и Уэда - травмированы. По этой же причине под вопросом на игру Буэну и Траунер.

Спарта Прага

Пражская "Спарта" пока не может похвастаться выдающимися результатами. В этом сезоне чемпион Чехии, похоже, планирует отдать это звание другой команде из Праги - "Славии". По крайней мере об этом свидетельствует ситуация в турнирной таблице. От первого места "Спарту" отделяют аж 16 очков.

Нечто похожее мы видим в Лиге чемпионов. Не знаем, соответствуют ли амбициям клуба 4 очка за 5 матчей, но не забываем, что в этом турнире легких соперников нет. Поэтому, наверное, для чехов это довольно хорошее положение.

Что касается результатов. Команда из Праги уверенно переиграла "Зальцбург" (3:0), расписала мировую со "Штутгартом" (1:1), а также проиграла "Манчестер Сити" (0:5), "Бресту" (1:2) и "Атлетико" (0:6). Разница мячей 5-14 выглядит не слишком оптимистично.

Тренерский штаб не сможет рассчитывать на шестерых игроков, которые сейчас травмированы: Данек, Гарсия, Гараслин, Пресиадо, Туци и Ворел.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Фейеноорда:

07.12. Валвейк - Фейенорд 2:3 (Эредивизи)

30.11. Фейенорд - Ситтард 1:1 (Эредивизи)

26.11. Манчестер Сити - Фейенорд 3:3 (Лига чемпионов)

Последние 3 встречи Спарты Прага:

07.12. Спарта Прага - Богемианс 1:0 (1. Лига)

03.12. Спарта Прага - Карвина 4:1 (1. Лига)

30.11. Дукла Прага - Спарта Прага 1:1 (1. Лига)

Последние очные встречи:

2012. Спарта Прага - Фейенорд 2:0 (Лига Европы)

2012. Фейенорд - Спарта Прага 2:2 (Лига Европы)

2001. Фейенорд - Спарта Прага 0:2 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фейенорд - Спарта Прага от UA-Футбол

Конечно, на бумаге в этой встрече нидерландцы имеют преимущество. Возможно, таким будет и счет. Но хочется отметить другое. Обе команды имеют проблемы в обороне, о чем свидетельствует количество пропущенных мячей. Сделаем ставку на результативный матч (ТБ 2,5).

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша