  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Атлетико" и "Слованом" в рамках Лиги Чемпионов

Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Мадриде встретятся местный "Атлетико" и один из главных аутсайдеров турнира - "Слован" из Братиславы.

Содержание

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 11 декабря
Испания, Мадрид, стадион "Метрополитано"
Арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

"Атлетико" 19:45 "Слован"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Атлетико - Слован
Смотреть трансляцию

"Атлетико": последние новости

"Атлетико" с переменным успехом выступает в главном клубном турнире "старого мира". Сначала команда победила в волевом стиле "Лейпциг" со счетом 2:1, затем были провальные матчи против "Бенфики" - 0:4 на выезде и "Лилля" дома - 1:3. В 4 туре мадридцы довольно неожиданно победили в гостях "ПСЖ" - 2:1 и в 5 разгромили "Спарту" в Праге со счетом 6:0.

У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 9 матчей во всех турнирах. В двух последних матчах эти серии имели большие шансы оборваться. Сначала "Атлетико" до 83 минуты проигрывало в кубке Испании команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. В последнем матче "матрасники" "горели" дома "Севильи" со счетом 1:3, однако сумели вырвать победу со счетом 4:3 с дублем Антуана Гризмана.

"Слован": последние новости

"Слован" ужасно проводит групповой этап Лиги чемпионов, имея в своем пассиве 5 поражений и 18 пропущенных голов. Ближайшая к получению очков команда была в прошлом туре, когда дома уступила "Милану" - 2:3. Ближайший по счету, но не по игре. В предыдущих матчах были разгромы от "Селтика" - 1:5, "Манчестер Сити" - 0:4, загребского "Динамо" - 1:4 и поражение от "Жироны" со счетом 0:2. Поэтому в Мадриде словацкая команда будет пытаться завоевать свои первые очки в нынешнем розыгрыше. Несмотря на провальные выступления, сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков.

Во внутреннем чемпионате дела команды из Братиславы обстоят гораздо лучше. "Слован" лидирует в турнирной таблице, однако в последнем туре братиславцы проиграли главному конкуренту - "Жилине" и подпустили их к себе на расстояние 1 очка.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем у испанцев практически нет кадровых проблем. Не поможет команде только давно травмированный Тома Лемар. В последнее время "Атлетико" играет много матчей, поэтому некоторые лидеры могут начать матч со "Слованом" на скамейке запасных.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Аспиликуэта, Ле Норман, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Коке, Барриос, Лино – Серлот, Корреа.

У "Слована" тоже незначительные проблемы с составом. Из-за травм не сыграют Войтко и Адлер, дисквалифицированный Толич. "Слован" в Лиге чемпионов играет преимущественно в 5 защитников, поэтому такую ​​модель ожидаем и в этом матче.

Ориентировочный состав "Слована": Такач – Зуберу, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Куцка, – Стрелец, Барсегян, Метсоко.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

"Атлетико" – "Слован". Последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

  • 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Ла Лига)
  • 05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)
  • 26.11. Вальядолид – Атлетико 0:5 (Ла Лига)
  • 23.11. Спарта - Атлетико 0:6 (Лига Чемпионов)
  • 10.11. Атлетико – Алавес 2:1 (Ла Лига)

Последние матчи "Слована"

  • 07.12. Жилина - Слован 2:1 (Фортуна лига)
  • 04.12. Слован - Комарно 6:0 (Фортуна лига)
  • 01.12. Слован - Банская Быстрица 3:1 (Фортуна лига)
  • 26.11. Слован - Милан 2:3 (Лига Чемпионов)
  • 22.11. Кошице - Слован 1:1 (Фортуна лига)

"Атлетико" - "Слован". Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

"Атлетико" - "Слован". Ставки и коеффициенты

Favbet
1.10
10.5
27
Узнать больше

"Атлетико" - "Слован". Прогноз на матч от UA-Футбол

Встречаются между собой фаворит и откровенный аутсайдер. Никакого результата, кроме победы хозяев, здесь ожидать не стоит. В последних матчах "Атлетико" забивает минимум 3 гола. Не видим причины, почему этот тотал не будет пробит и на этот раз, поэтому ставим индивидуальный тотал "Атлетико" ТБ 3 за коэффициент в районе 1,7.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
yellow-arrow
Ювентус - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
yellow-arrow
Фейенорд - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.12.2024
Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Слован (Братислава) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости