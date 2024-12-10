Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024

В Мадриде встретятся местный "Атлетико" и один из главных аутсайдеров турнира - "Слован" из Братиславы.

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 11 декабря

Испания, Мадрид, стадион "Метрополитано"

Арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

"Атлетико" 19:45 "Слован"

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"Атлетико": последние новости

"Атлетико" с переменным успехом выступает в главном клубном турнире "старого мира". Сначала команда победила в волевом стиле "Лейпциг" со счетом 2:1, затем были провальные матчи против "Бенфики" - 0:4 на выезде и "Лилля" дома - 1:3. В 4 туре мадридцы довольно неожиданно победили в гостях "ПСЖ" - 2:1 и в 5 разгромили "Спарту" в Праге со счетом 6:0.

У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 9 матчей во всех турнирах. В двух последних матчах эти серии имели большие шансы оборваться. Сначала "Атлетико" до 83 минуты проигрывало в кубке Испании команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. В последнем матче "матрасники" "горели" дома "Севильи" со счетом 1:3, однако сумели вырвать победу со счетом 4:3 с дублем Антуана Гризмана.

"Слован": последние новости

"Слован" ужасно проводит групповой этап Лиги чемпионов, имея в своем пассиве 5 поражений и 18 пропущенных голов. Ближайшая к получению очков команда была в прошлом туре, когда дома уступила "Милану" - 2:3. Ближайший по счету, но не по игре. В предыдущих матчах были разгромы от "Селтика" - 1:5, "Манчестер Сити" - 0:4, загребского "Динамо" - 1:4 и поражение от "Жироны" со счетом 0:2. Поэтому в Мадриде словацкая команда будет пытаться завоевать свои первые очки в нынешнем розыгрыше. Несмотря на провальные выступления, сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков.

Во внутреннем чемпионате дела команды из Братиславы обстоят гораздо лучше. "Слован" лидирует в турнирной таблице, однако в последнем туре братиславцы проиграли главному конкуренту - "Жилине" и подпустили их к себе на расстояние 1 очка.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед матчем у испанцев практически нет кадровых проблем. Не поможет команде только давно травмированный Тома Лемар. В последнее время "Атлетико" играет много матчей, поэтому некоторые лидеры могут начать матч со "Слованом" на скамейке запасных.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Аспиликуэта, Ле Норман, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Коке, Барриос, Лино – Серлот, Корреа.

У "Слована" тоже незначительные проблемы с составом. Из-за травм не сыграют Войтко и Адлер, дисквалифицированный Толич. "Слован" в Лиге чемпионов играет преимущественно в 5 защитников, поэтому такую ​​модель ожидаем и в этом матче.

Ориентировочный состав "Слована": Такач – Зуберу, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Куцка, – Стрелец, Барсегян, Метсоко.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.

"Атлетико" – "Слован". Последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Ла Лига)

05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)

26.11. Вальядолид – Атлетико 0:5 (Ла Лига)

23.11. Спарта - Атлетико 0:6 (Лига Чемпионов)

10.11. Атлетико – Алавес 2:1 (Ла Лига)

Последние матчи "Слована"

07.12. Жилина - Слован 2:1 (Фортуна лига)

04.12. Слован - Комарно 6:0 (Фортуна лига)

01.12. Слован - Банская Быстрица 3:1 (Фортуна лига)

26.11. Слован - Милан 2:3 (Лига Чемпионов)

22.11. Кошице - Слован 1:1 (Фортуна лига)

"Атлетико" - "Слован". Турнирное положение команд

"Атлетико" - "Слован". Ставки и коеффициенты

"Атлетико" - "Слован". Прогноз на матч от UA-Футбол

Встречаются между собой фаворит и откровенный аутсайдер. Никакого результата, кроме победы хозяев, здесь ожидать не стоит. В последних матчах "Атлетико" забивает минимум 3 гола. Не видим причины, почему этот тотал не будет пробит и на этот раз, поэтому ставим индивидуальный тотал "Атлетико" ТБ 3 за коэффициент в районе 1,7.