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Атлетико – Слован. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Чемпионов на 11.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Атлетико" и "Слованом" в рамках Лиги Чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Мадриде встретятся местный "Атлетико" и один из главных аутсайдеров турнира - "Слован" из Братиславы.
- "Атлетико" 19:45 "Слован"
- "Атлетико": последние новости
- "Слован": последние новости
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- Личные встречи
- "Атлетико" – "Слован". Последние матчи команд
- "Атлетико" - "Слован". Турнирное положение команд
- "Атлетико" - "Слован". Ставки и коеффициенты
- "Атлетико" - "Слован". Прогноз на матч от UA-Футбол
6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 11 декабря
Испания, Мадрид, стадион "Метрополитано"
Арбитр: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
"Атлетико" 19:45 "Слован"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол>>> | видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
"Атлетико": последние новости
"Атлетико" с переменным успехом выступает в главном клубном турнире "старого мира". Сначала команда победила в волевом стиле "Лейпциг" со счетом 2:1, затем были провальные матчи против "Бенфики" - 0:4 на выезде и "Лилля" дома - 1:3. В 4 туре мадридцы довольно неожиданно победили в гостях "ПСЖ" - 2:1 и в 5 разгромили "Спарту" в Праге со счетом 6:0.
У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 9 матчей во всех турнирах. В двух последних матчах эти серии имели большие шансы оборваться. Сначала "Атлетико" до 83 минуты проигрывало в кубке Испании команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. В последнем матче "матрасники" "горели" дома "Севильи" со счетом 1:3, однако сумели вырвать победу со счетом 4:3 с дублем Антуана Гризмана.
"Слован": последние новости
"Слован" ужасно проводит групповой этап Лиги чемпионов, имея в своем пассиве 5 поражений и 18 пропущенных голов. Ближайшая к получению очков команда была в прошлом туре, когда дома уступила "Милану" - 2:3. Ближайший по счету, но не по игре. В предыдущих матчах были разгромы от "Селтика" - 1:5, "Манчестер Сити" - 0:4, загребского "Динамо" - 1:4 и поражение от "Жироны" со счетом 0:2. Поэтому в Мадриде словацкая команда будет пытаться завоевать свои первые очки в нынешнем розыгрыше. Несмотря на провальные выступления, сам факт участия в групповом этапе сильнейшего клубного турнира Европы - огромный успех для словаков.
Во внутреннем чемпионате дела команды из Братиславы обстоят гораздо лучше. "Слован" лидирует в турнирной таблице, однако в последнем туре братиславцы проиграли главному конкуренту - "Жилине" и подпустили их к себе на расстояние 1 очка.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед матчем у испанцев практически нет кадровых проблем. Не поможет команде только давно травмированный Тома Лемар. В последнее время "Атлетико" играет много матчей, поэтому некоторые лидеры могут начать матч со "Слованом" на скамейке запасных.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Аспиликуэта, Ле Норман, Лэнгле, Мандава – Симеоне, Коке, Барриос, Лино – Серлот, Корреа.
У "Слована" тоже незначительные проблемы с составом. Из-за травм не сыграют Войтко и Адлер, дисквалифицированный Толич. "Слован" в Лиге чемпионов играет преимущественно в 5 защитников, поэтому такую модель ожидаем и в этом матче.
Ориентировочный состав "Слована": Такач – Зуберу, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмен – Игнатенко, Куцка, – Стрелец, Барсегян, Метсоко.
Личные встречи
Команды ни разу не встречались как на официальном уровне, так и в товарищеских матчах.
"Атлетико" – "Слован". Последние матчи команд
Последние матчи "Атлетико"
- 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Ла Лига)
- 05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)
- 26.11. Вальядолид – Атлетико 0:5 (Ла Лига)
- 23.11. Спарта - Атлетико 0:6 (Лига Чемпионов)
- 10.11. Атлетико – Алавес 2:1 (Ла Лига)
Последние матчи "Слована"
- 07.12. Жилина - Слован 2:1 (Фортуна лига)
- 04.12. Слован - Комарно 6:0 (Фортуна лига)
- 01.12. Слован - Банская Быстрица 3:1 (Фортуна лига)
- 26.11. Слован - Милан 2:3 (Лига Чемпионов)
- 22.11. Кошице - Слован 1:1 (Фортуна лига)
"Атлетико" - "Слован". Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
"Атлетико" - "Слован". Ставки и коеффициенты
"Атлетико" - "Слован". Прогноз на матч от UA-Футбол
Встречаются между собой фаворит и откровенный аутсайдер. Никакого результата, кроме победы хозяев, здесь ожидать не стоит. В последних матчах "Атлетико" забивает минимум 3 гола. Не видим причины, почему этот тотал не будет пробит и на этот раз, поэтому ставим индивидуальный тотал "Атлетико" ТБ 3 за коэффициент в районе 1,7.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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