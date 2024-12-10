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Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024
Милан - Црвена Звезда. Прогноз и анонс матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В определенном смысле это "Битва Давида и Голиафа". Как по статусу, так и в историческом контексте. Текущая разница в зачетных баллах тоже подтверждает этот тезис. В шестом туре группового этапа главного еврокубка сойдутся итальянский "Милан" Пауло Фонсеки и сербская "Црвена Звезда" Владана Милоевича. Хозяином этого поединка выступят именно "россонери".
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- "Милан" 22:00 "Црвена Звезда"
- "Милан": последние новости
- "Црвена Звезда": последние новости
- "Милан" - "Црвена Звезда". Личные встречи
- "Милан" - "Црвена Звезда". Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Милан" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты
- "Милан" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол
6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 11-е декабря
Италия, Милан. "Сан-Сиро"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
"Милан" 22:00 "Црвена Звезда"
Текстовая онлайн-трансляція матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Милан": последние новости
"Милан" все еще достаточно нестабилен в этой кампании. Банда старого знакомого для украинских фанатов (прим. - речь конечно идет о Паулу Фонсеке) может сначала сенсационно на "Бернабеу" обыграть сам звездный мадридский "Реал" (3:1), а сразу после этого расписать результативную ничью с "Кальяри". При этом пропустив от представителя нижней таблицы Серии А сразу три мяча. Далее же последовали абсолютно безыдейные и блеклые "нули" с туринским "Ювентусом" - в том же итальянском первенстве.
После этого "россонери" как будто исправились и выдали победную серию из трех подряд матчей. В частности, в ЛЧ "Милан" не без проблем на выезде переиграл словацкий "Слован" (3:2), а в регулярном чемпионате поочередно на "Сан-Сиро" были разбиты "Эмполи" и "Сассуоло" - 3:0 и 6:1, соответственно.
И вроде бы все стабилизировалось. Но не тут то было. В последнем туре "дьяволы" в гостях уступили "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини - 1:2. Португальский коуч был очень недоволен после этого противостояния.
"Мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, в этом матче мы заслуживали большего. Трудно принять два пропущенных со стандарта гола. "Работа арбитра однозначно была направлена против "Милана". Этот фол изменил игру - соперник повел в счете после гола, который нужно было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но эта ситуация меня возмущает. Это происходит каждую неделю", - так Фонсека прокомментировал гостевое фиаско с бергамасками.
К тому же, негативный осадок после матча с "Аталантой" наложила и травма основного вингера Пулишича. В частности, американец получил разрыв мышц правой голени и точно не поможет своей команде в этом календарном году.
Поэтому, "Милан", учитывая свой статус и обстоятельства, просто не имеет права не побеждать представителя Сербии. Нужно закреплять свое положение в турнирной таблице ЛЧ и поднимать моральный дух. Особенно, на фоне последних негативных новостей из внутренней кухни клуба.
Ах да. Кстати, перед самым матчем с "Црвеной Звездой" спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Из-за нестабильных результатов или какого-то конфликта..? Вопрос остается открытым. В любом случае, "дьяволы" должны делать свое дело и набирать обороты.
Ориентировочный состав "Милана": Меньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Чуквуезе, Леау, Мората.
"Црвена Звезда": последние новости
В предыдущем туре подопечным Владана Милоевича в конце концов удалось открыть счет своим заработанным баллам в текущей кампании Лиги чемпионов. В частности, "звездные" сенсационно сокрушили немецкий "Штутгарт", отгрузив команде Себастьяна Генесса сразу 5 мячей!
Еще запомнился матч позапрошлого тура главного еврокубка против каталонской "Барселоны" Ханси Флика. Сербы пропустили 5, но при этом сумели дважды расписаться в воротах кризисных испанцев (прим. - по собственным меркам, конечно). На этом в принципе все, чем запомнился действующий чемпион Сербии в этом розыгрыше.
О внутреннем чемпионате и говорить не хочется. "Црвена Звезда" там вне конкуренции и периодически громит своих коллег по первенству. В частности, после 17-ти поединков гандикап над вторым в таблице "Партизаном" уже составляет 12 очков... Ну о чем тут говорить.
Для сербов определяющими станут два следующих матча в рамках ЛЧ - которые пройдут уже после новогодней паузы. Там будет нидерландский ПСВ и швейцарский "Янг Бойз". А вот с "Миланом", хоть и таким нестабильным, давайте будем откровенны - шансов у подопечных Милоевича мало.
Ориентировочный состав "Црвена Звезды": Гутеса, Соль, Джига, Спаич, Мимович, Крунич, Элсник, Силас, Максимович, Милсон, Ндиайе.
"Милан" - "Црвена Звезда". Личные встречи
Абсолютно закономерно, что все очные поединки между "россонери" и "звездными" прошли в рамках еврокубков. Четыре из них прошли под эгидой Лиги чемпионов, еще дважды коллективы встречались в рамках Лиги Европы. Статистика на стороне итальянцев. При этом, сербам еще ни разу в своей истории не удалось обыграть "дьяволов", только четыре раза расписать ничейный результат.
Статистика очных поединков:
- Победы: 2:0
- Забитые мячи: 8:6
- В среднем голов за матч: 1.33 - 1.00
- Самая большая победа: 2:1 - 0:1
"Милан" - "Црвена Звезда". Последние официальные матчи
"Милан":
"Црвена Звезда":
Турнирное положение команд
Имеем дело с представителем зоны плей-офф и одним из аутсайдеров. Разница между итальянской и сербской командами составляет 6 очков.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|2
|"Интер"
|5
|4
|1
|0
|7-0
|13
|3
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|18-5
|12
|4
|"Боруссия"
|5
|4
|0
|1
|16-6
|12
|5
|"Аталанта"
|5
|3
|2
|0
|11-1
|11
|6
|"Байер"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|7
|"Арсенал"
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|8
|"Монако"
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|9
|"Астон Вилла"
|5
|3
|1
|1
|6-1
|10
|10
|"Спортинг"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|11
|"Брест"
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|12
|"Лилль"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|13
|"Бавария"
|5
|3
|0
|2
|12-7
|9
|14
|"Бенфика"
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|15
|"Атлетико"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|9
|16
|"Милан"
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|17
|"Манчестер Сити"
|5
|2
|2
|1
|13-7
|8
|18
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|19
|"Ювентус"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|20
|"Селтик"
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|21
|"Фейеноорд"
|5
|2
|1
|2
|10-13
|7
|22
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|4-7
|7
|23
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|10-15
|7
|24
|Реал
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|26
|Шахтер
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|27
|"Штутгарт"
|5
|1
|1
|3
|4-11
|4
|28
|"Спарта"
|5
|1
|1
|3
|5-14
|4
|29
|Штурм
|5
|1
|0
|4
|2-6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|5
|1
|0
|4
|9-17
|3
|32
|"Зальцбург"
|5
|1
|0
|4
|3-15
|3
|33
|"Болонья"
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|34
|"РБ Лейпциг"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
|35
|"Слован"
|5
|0
|0
|5
|4-18
|0
|36
|"Янг Бойз"
|5
|0
|0
|5
|2-17
|0
"Милан" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты
"Милан" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол
Уверенная победа "дьяволов" - 2:0. Фаворит этой пары очевиден. В домашних стенах, перед родной публикой "россонери" просто не имеют права на ошибку. Необходимо реабилитироваться за поражение от "Аталанты" и закрепляться в борьбе за зону плей-офф главного еврокубка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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