Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

В определенном смысле это "Битва Давида и Голиафа". Как по статусу, так и в историческом контексте. Текущая разница в зачетных баллах тоже подтверждает этот тезис. В шестом туре группового этапа главного еврокубка сойдутся итальянский "Милан" Пауло Фонсеки и сербская "Црвена Звезда" Владана Милоевича. Хозяином этого поединка выступят именно "россонери".

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6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 11-е декабря

Италия, Милан. "Сан-Сиро"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

"Милан" 22:00 "Црвена Звезда"

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"Милан": последние новости

"Милан" все еще достаточно нестабилен в этой кампании. Банда старого знакомого для украинских фанатов (прим. - речь конечно идет о Паулу Фонсеке) может сначала сенсационно на "Бернабеу" обыграть сам звездный мадридский "Реал" (3:1), а сразу после этого расписать результативную ничью с "Кальяри". При этом пропустив от представителя нижней таблицы Серии А сразу три мяча. Далее же последовали абсолютно безыдейные и блеклые "нули" с туринским "Ювентусом" - в том же итальянском первенстве.

После этого "россонери" как будто исправились и выдали победную серию из трех подряд матчей. В частности, в ЛЧ "Милан" не без проблем на выезде переиграл словацкий "Слован" (3:2), а в регулярном чемпионате поочередно на "Сан-Сиро" были разбиты "Эмполи" и "Сассуоло" - 3:0 и 6:1, соответственно.

И вроде бы все стабилизировалось. Но не тут то было. В последнем туре "дьяволы" в гостях уступили "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини - 1:2. Португальский коуч был очень недоволен после этого противостояния.

"Мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, в этом матче мы заслуживали большего. Трудно принять два пропущенных со стандарта гола. "Работа арбитра однозначно была направлена против "Милана". Этот фол изменил игру - соперник повел в счете после гола, который нужно было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но эта ситуация меня возмущает. Это происходит каждую неделю", - так Фонсека прокомментировал гостевое фиаско с бергамасками.

К тому же, негативный осадок после матча с "Аталантой" наложила и травма основного вингера Пулишича. В частности, американец получил разрыв мышц правой голени и точно не поможет своей команде в этом календарном году.

Поэтому, "Милан", учитывая свой статус и обстоятельства, просто не имеет права не побеждать представителя Сербии. Нужно закреплять свое положение в турнирной таблице ЛЧ и поднимать моральный дух. Особенно, на фоне последних негативных новостей из внутренней кухни клуба.

Ах да. Кстати, перед самым матчем с "Црвеной Звездой" спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Из-за нестабильных результатов или какого-то конфликта..? Вопрос остается открытым. В любом случае, "дьяволы" должны делать свое дело и набирать обороты.

Ориентировочный состав "Милана": Меньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Чуквуезе, Леау, Мората.

"Црвена Звезда": последние новости

В предыдущем туре подопечным Владана Милоевича в конце концов удалось открыть счет своим заработанным баллам в текущей кампании Лиги чемпионов. В частности, "звездные" сенсационно сокрушили немецкий "Штутгарт", отгрузив команде Себастьяна Генесса сразу 5 мячей!

Еще запомнился матч позапрошлого тура главного еврокубка против каталонской "Барселоны" Ханси Флика. Сербы пропустили 5, но при этом сумели дважды расписаться в воротах кризисных испанцев (прим. - по собственным меркам, конечно). На этом в принципе все, чем запомнился действующий чемпион Сербии в этом розыгрыше.

О внутреннем чемпионате и говорить не хочется. "Црвена Звезда" там вне конкуренции и периодически громит своих коллег по первенству. В частности, после 17-ти поединков гандикап над вторым в таблице "Партизаном" уже составляет 12 очков... Ну о чем тут говорить.

Для сербов определяющими станут два следующих матча в рамках ЛЧ - которые пройдут уже после новогодней паузы. Там будет нидерландский ПСВ и швейцарский "Янг Бойз". А вот с "Миланом", хоть и таким нестабильным, давайте будем откровенны - шансов у подопечных Милоевича мало.

Ориентировочный состав "Црвена Звезды": Гутеса, Соль, Джига, Спаич, Мимович, Крунич, Элсник, Силас, Максимович, Милсон, Ндиайе.

"Милан" - "Црвена Звезда". Личные встречи

Абсолютно закономерно, что все очные поединки между "россонери" и "звездными" прошли в рамках еврокубков. Четыре из них прошли под эгидой Лиги чемпионов, еще дважды коллективы встречались в рамках Лиги Европы. Статистика на стороне итальянцев. При этом, сербам еще ни разу в своей истории не удалось обыграть "дьяволов", только четыре раза расписать ничейный результат.

Статистика очных поединков:

Победы: 2:0

Забитые мячи: 8:6

В среднем голов за матч: 1.33 - 1.00

Самая большая победа: 2:1 - 0:1

"Милан" - "Црвена Звезда". Последние официальные матчи

"Милан":

"Црвена Звезда":

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителем зоны плей-офф и одним из аутсайдеров. Разница между итальянской и сербской командами составляет 6 очков.

"Милан" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты

"Милан" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол

Уверенная победа "дьяволов" - 2:0. Фаворит этой пары очевиден. В домашних стенах, перед родной публикой "россонери" просто не имеют права на ошибку. Необходимо реабилитироваться за поражение от "Аталанты" и закрепляться в борьбе за зону плей-офф главного еврокубка.