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Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Лига Чемпионов
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Милан - Црвена Звезда. Прогноз и анонс матча ⋉ 11.12.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В определенном смысле это "Битва Давида и Голиафа". Как по статусу, так и в историческом контексте. Текущая разница в зачетных баллах тоже подтверждает этот тезис. В шестом туре группового этапа главного еврокубка сойдутся итальянский "Милан" Пауло Фонсеки и сербская "Црвена Звезда" Владана Милоевича. Хозяином этого поединка выступят именно "россонери".

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СОДЕРЖАНИЕ

6-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 11-е декабря

Италия, Милан. "Сан-Сиро"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

"Милан" 22:00 "Црвена Звезда"

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"Милан": последние новости

"Милан" все еще достаточно нестабилен в этой кампании. Банда старого знакомого для украинских фанатов (прим. - речь конечно идет о Паулу Фонсеке) может сначала сенсационно на "Бернабеу" обыграть сам звездный мадридский "Реал" (3:1), а сразу после этого расписать результативную ничью с "Кальяри". При этом пропустив от представителя нижней таблицы Серии А сразу три мяча. Далее же последовали абсолютно безыдейные и блеклые "нули" с туринским "Ювентусом" - в том же итальянском первенстве.

После этого "россонери" как будто исправились и выдали победную серию из трех подряд матчей. В частности, в ЛЧ "Милан" не без проблем на выезде переиграл словацкий "Слован" (3:2), а в регулярном чемпионате поочередно на "Сан-Сиро" были разбиты "Эмполи" и "Сассуоло" - 3:0 и 6:1, соответственно.

И вроде бы все стабилизировалось. Но не тут то было. В последнем туре "дьяволы" в гостях уступили "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини - 1:2. Португальский коуч был очень недоволен после этого противостояния.

"Мы проиграли из-за двух стандартов. Первый тайм был очень хорошим, но во втором у нас не было взаимодействия с форвардами. Думаю, в этом матче мы заслуживали большего. Трудно принять два пропущенных со стандарта гола. "Работа арбитра однозначно была направлена против "Милана". Этот фол изменил игру - соперник повел в счете после гола, который нужно было отменить. Жаль, что я вынужден говорить о судействе, но эта ситуация меня возмущает. Это происходит каждую неделю", - так Фонсека прокомментировал гостевое фиаско с бергамасками.

К тому же, негативный осадок после матча с "Аталантой" наложила и травма основного вингера Пулишича. В частности, американец получил разрыв мышц правой голени и точно не поможет своей команде в этом календарном году.

Поэтому, "Милан", учитывая свой статус и обстоятельства, просто не имеет права не побеждать представителя Сербии. Нужно закреплять свое положение в турнирной таблице ЛЧ и поднимать моральный дух. Особенно, на фоне последних негативных новостей из внутренней кухни клуба.

Ах да. Кстати, перед самым матчем с "Црвеной Звездой" спортивный директор "Милана" Антонио Д'Оттавио подал в отставку. Из-за нестабильных результатов или какого-то конфликта..? Вопрос остается открытым. В любом случае, "дьяволы" должны делать свое дело и набирать обороты.

Ориентировочный состав "Милана": Меньян, Рояль, Тиав, Габбия, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Чуквуезе, Леау, Мората.

"Црвена Звезда": последние новости

В предыдущем туре подопечным Владана Милоевича в конце концов удалось открыть счет своим заработанным баллам в текущей кампании Лиги чемпионов. В частности, "звездные" сенсационно сокрушили немецкий "Штутгарт", отгрузив команде Себастьяна Генесса сразу 5 мячей!

Еще запомнился матч позапрошлого тура главного еврокубка против каталонской "Барселоны" Ханси Флика. Сербы пропустили 5, но при этом сумели дважды расписаться в воротах кризисных испанцев (прим. - по собственным меркам, конечно). На этом в принципе все, чем запомнился действующий чемпион Сербии в этом розыгрыше.

О внутреннем чемпионате и говорить не хочется. "Црвена Звезда" там вне конкуренции и периодически громит своих коллег по первенству. В частности, после 17-ти поединков гандикап над вторым в таблице "Партизаном" уже составляет 12 очков... Ну о чем тут говорить.

Для сербов определяющими станут два следующих матча в рамках ЛЧ - которые пройдут уже после новогодней паузы. Там будет нидерландский ПСВ и швейцарский "Янг Бойз". А вот с "Миланом", хоть и таким нестабильным, давайте будем откровенны - шансов у подопечных Милоевича мало.

Ориентировочный состав "Црвена Звезды": Гутеса, Соль, Джига, Спаич, Мимович, Крунич, Элсник, Силас, Максимович, Милсон, Ндиайе.

"Милан" - "Црвена Звезда". Личные встречи

Абсолютно закономерно, что все очные поединки между "россонери" и "звездными" прошли в рамках еврокубков. Четыре из них прошли под эгидой Лиги чемпионов, еще дважды коллективы встречались в рамках Лиги Европы. Статистика на стороне итальянцев. При этом, сербам еще ни разу в своей истории не удалось обыграть "дьяволов", только четыре раза расписать ничейный результат.

Статистика очных поединков:

  • Победы: 2:0
  • Забитые мячи: 8:6
  • В среднем голов за матч: 1.33 - 1.00
  • Самая большая победа: 2:1 - 0:1

Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 4

"Милан" - "Црвена Звезда". Последние официальные матчи

"Милан":

Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 5

"Црвена Звезда":

Милан - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 11.12.2024 - изображение 6

Турнирное положение команд

Имеем дело с представителем зоны плей-офф и одним из аутсайдеров. Разница между итальянской и сербской командами составляет 6 очков.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 5 5 0 0 12-1 15
2 Интер "Интер" 5 4 1 0 7-0 13
3 Барселона "Барселона" 5 4 0 1 18-5 12
4 Боруссия "Боруссия" 5 4 0 1 16-6 12
5 Аталанта "Аталанта" 5 3 2 0 11-1 11
6 Байер "Байер" 5 3 1 1 11-5 10
7 Арсенал "Арсенал" 5 3 1 1 8-2 10
8 Монако "Монако" 5 3 1 1 12-7 10
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 5 3 1 1 6-1 10
10 Спортинг "Спортинг" 5 3 1 1 10-7 10
11 Брест "Брест" 5 3 1 1 9-6 10
12 Лилль "Лилль" 5 3 1 1 7-5 10
13 Бавария "Бавария" 5 3 0 2 12-7 9
14 Бенфика "Бенфика" 5 3 0 2 10-7 9
15 Атлетико "Атлетико" 5 3 0 2 11-9 9
16 Милан "Милан" 5 3 0 2 10-8 9
17 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 5 2 2 1 13-7 8
18 ПСВ ПСВ 5 2 2 1 10-7 8
19 Ювентус "Ювентус" 5 2 2 1 7-5 8
20 Селтик "Селтик" 5 2 2 1 10-10 8
21 Фейеноорд "Фейеноорд" 5 2 1 2 10-13 7
22 Брюгге "Брюгге" 5 2 1 2 4-7 7
23 Динамо Динамо 5 2 1 2 10-15 7
24 Реал Реал 5 2 0 3 9-9 6
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 5 1 1 3 3-6 4
26 Шахтер Шахтер 5 1 1 3 4-8 4
27 Штутгарт "Штутгарт" 5 1 1 3 4-11 4
28 Спарта "Спарта" 5 1 1 3 5-14 4
29 Штурм Штурм 5 1 0 4 2-6 3
30 Жирона Жирона 5 1 0 4 4-9 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 5 1 0 4 9-17 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 5 1 0 4 3-15 3
33 Болонья "Болонья" 5 0 1 4 1-7 1
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 5 0 0 5 4-10 0
35 Слован "Слован" 5 0 0 5 4-18 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 5 0 0 5 2-17 0

"Милан" - "Црвена Звезда". Ставка и коэффициенты

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"Милан" - "Црвена Звезда". Прогноз на матч от UA-Футбол

Уверенная победа "дьяволов" - 2:0. Фаворит этой пары очевиден. В домашних стенах, перед родной публикой "россонери" просто не имеют права на ошибку. Необходимо реабилитироваться за поражение от "Аталанты" и закрепляться в борьбе за зону плей-офф главного еврокубка.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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