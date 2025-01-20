Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 7 тур

21 января 2025, 22:00 - Тегельное поле

Главный арбитр: Крис Кавана

Слован - Штутгарт

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Трансляция матча В эфире Трансляция: Слован - Штутгарт Смотреть трансляцию

Слован

Последние матчи группового этапа Лиги чемпионов для братиславского "Слована" уже, к сожалению, ничего не значат: за шесть матчей - ноль побед. Для подопечных Владимира Вайсса матчи со "Штутгартом" и "Баварией" ничего не решают, ведь даже если команда и заработает очки, они никак не повлияют на турнирное положение команды из Словакии.

В то же время в чемпионате Словакии "Слован" показывает очень даже положительные результаты. Во-первых, команда занимает первое место в Фортуна Лиге. Во-вторых, хозяева выиграли 14 из 18 матчей в лиге, включая серию из семи побед в последних девяти играх.

Но вернемся к Лиге чемпионов. "Слован" подходит к матчу 7-го тура против "Штутгарта" без полузащитника Юрая Куцка, но с защитником Матусом Войтком, который наконец-то восстановился после травмы голени.

Штутгарт

Если "Слован" похоронил свои надежды на продолжение участия в Лиге чемпионов, то "Штутгарт" еще имеет надежду попасть в квалификацию плей-офф ЛЧ. Гости на Тегельне поле постараются улучшить свои результаты на выезде в этом турнире, поскольку клуб потерпел три поражения в шести матчах в ЛЧ.

Кадровая ситуация "Штутгарта" может повлиять на результат на поле, ведь такие игроки, как нападающие Лука Раймунд, который выбыл из-за травмы бедра, Джастин Диль, который имеет проблемы с подколенным сухожилием, и Эль Билал Туре, который не сможет сыграть из-за перелома плюсневой кости, будут отсутствовать.

Что касается других игроков, то защитник Дан-Аксель Загаду (травма колена) по-прежнему будет отсутствовать в течение длительного времени, а участие Максимилиана Миттельштадта под вопросом из-за мышечных проблем.

Статистика встреч

В матче раунда плей-офф Лиги Европы 2010/2011, состоявшемся 26 августа 2010 года, "Штутгарт" сыграл вничью со "Слованом" 2:2 на своем поле. Больше команды не встречались.

Раунд плей-офф Лига Европы 2010/2011, 26.08.2010 | "Штутгарт" 2 - 2 "Слован"

Последние матчи команд

Слован

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.12.2024 | "Атлетико" 3 - 1 "Слован"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Слован" 2 - 3 "Милан"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.11.2024 | "Слован" 1 - 4 "Динамо"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.10.2024 | "Жирона" 2 - 0 "Слован"

Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 01.10.2024 | "Слован" 0 - 4 "Манчестер Сити"

Штутгарт

Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Штутгарт" 4 - 0 "Фрайбург"

Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"

Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "Аугсбург" 0 - 1 "Штутгарт"

Чемпионат Германии 2024/2025, 21.12.2024 | "Штутгарт" 0 - 1 "Санкт-Паули"

Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "Хайденхайм" 1 - 3 "Штутгарт"

Турнирное положение

ФК "Слован" демонстрирует уверенную игру в Фортуна Лиге, занимая первое место после 18 матчей. Команда одержала 14 побед, 2 ничьи и только 2 поражения. В Лиге чемпионов "Слован" испытывает трудности, проиграв все 6 матчей группового этапа. Команда забила 5 голов, однако пропустила 21. Сейчас команда занимает 35-е место в турнирной таблице ЛЧ.

"Штутгарт" демонстрирует достойный результат в Бундеслиге, занимая 4-е место после 18 матчей. Команда одержала 9 побед, 5 ничьих и потерпела 4 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" провел 6 матчей группового этапа, одержав 2 победы, 1 ничью и потерпев 3 поражения. Сейчас немецкая команда занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Им не хватает нескольких баллов, чтобы попасть в квалификацию плей-офф.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч

Победа "Штутгарта". Учитывая текущую форму и кадровые проблемы обеих команд, а также отсутствие турнирной мотивации для "Слована", вероятно, что "Штутгарт", несмотря на свои потери, имеет более серьезную мотивацию и может одержать победу в этом поединке.