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Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Лига Чемпионов
Обновлено

Слован - Штутгарт. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 21.01.2025

Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 7 тур
21 января 2025, 22:00 - Тегельное поле
Главный арбитр: Крис Кавана

Слован - Штутгарт

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Трансляция: Слован - Штутгарт
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Содержание

Слован

Последние матчи группового этапа Лиги чемпионов для братиславского "Слована" уже, к сожалению, ничего не значат: за шесть матчей - ноль побед. Для подопечных Владимира Вайсса матчи со "Штутгартом" и "Баварией" ничего не решают, ведь даже если команда и заработает очки, они никак не повлияют на турнирное положение команды из Словакии.

В то же время в чемпионате Словакии "Слован" показывает очень даже положительные результаты. Во-первых, команда занимает первое место в Фортуна Лиге. Во-вторых, хозяева выиграли 14 из 18 матчей в лиге, включая серию из семи побед в последних девяти играх.

Но вернемся к Лиге чемпионов. "Слован" подходит к матчу 7-го тура против "Штутгарта" без полузащитника Юрая Куцка, но с защитником Матусом Войтком, который наконец-то восстановился после травмы голени.

Штутгарт

Если "Слован" похоронил свои надежды на продолжение участия в Лиге чемпионов, то "Штутгарт" еще имеет надежду попасть в квалификацию плей-офф ЛЧ. Гости на Тегельне поле постараются улучшить свои результаты на выезде в этом турнире, поскольку клуб потерпел три поражения в шести матчах в ЛЧ.

Кадровая ситуация "Штутгарта" может повлиять на результат на поле, ведь такие игроки, как нападающие Лука Раймунд, который выбыл из-за травмы бедра, Джастин Диль, который имеет проблемы с подколенным сухожилием, и Эль Билал Туре, который не сможет сыграть из-за перелома плюсневой кости, будут отсутствовать.

Что касается других игроков, то защитник Дан-Аксель Загаду (травма колена) по-прежнему будет отсутствовать в течение длительного времени, а участие Максимилиана Миттельштадта под вопросом из-за мышечных проблем.

Статистика встреч

В матче раунда плей-офф Лиги Европы 2010/2011, состоявшемся 26 августа 2010 года, "Штутгарт" сыграл вничью со "Слованом" 2:2 на своем поле. Больше команды не встречались.

  • Раунд плей-офф Лига Европы 2010/2011, 26.08.2010 | "Штутгарт" 2 - 2 "Слован"

Последние матчи команд

Слован

  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.12.2024 | "Атлетико" 3 - 1 "Слован"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Слован" 2 - 3 "Милан"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.11.2024 | "Слован" 1 - 4 "Динамо"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.10.2024 | "Жирона" 2 - 0 "Слован"
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 01.10.2024 | "Слован" 0 - 4 "Манчестер Сити"

Штутгарт

  • Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Штутгарт" 4 - 0 "Фрайбург"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "Аугсбург" 0 - 1 "Штутгарт"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 21.12.2024 | "Штутгарт" 0 - 1 "Санкт-Паули"
  • Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "Хайденхайм" 1 - 3 "Штутгарт"

Турнирное положение

ФК "Слован" демонстрирует уверенную игру в Фортуна Лиге, занимая первое место после 18 матчей. Команда одержала 14 побед, 2 ничьи и только 2 поражения. В Лиге чемпионов "Слован" испытывает трудности, проиграв все 6 матчей группового этапа. Команда забила 5 голов, однако пропустила 21. Сейчас команда занимает 35-е место в турнирной таблице ЛЧ.

"Штутгарт" демонстрирует достойный результат в Бундеслиге, занимая 4-е место после 18 матчей. Команда одержала 9 побед, 5 ничьих и потерпела 4 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" провел 6 матчей группового этапа, одержав 2 победы, 1 ничью и потерпев 3 поражения. Сейчас немецкая команда занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Им не хватает нескольких баллов, чтобы попасть в квалификацию плей-офф.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Ставка и коэффициенты

Favbet
10.50
6.20
1.27
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Прогноз на матч

Победа "Штутгарта". Учитывая текущую форму и кадровые проблемы обеих команд, а также отсутствие турнирной мотивации для "Слована", вероятно, что "Штутгарт", несмотря на свои потери, имеет более серьезную мотивацию и может одержать победу в этом поединке.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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