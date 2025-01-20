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Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
Слован - Штутгарт. Анонс и прогноз матча седьмой тур Лиги чемпионов на 21.01.2025
Getty Images / Global Images Ukraine
Братиславский "Слован" во вторник постарается заработать первые очки в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, 7 тур
21 января 2025, 22:00 - Тегельное поле
Главный арбитр: Крис Кавана
Слован - Штутгарт
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Слован
Последние матчи группового этапа Лиги чемпионов для братиславского "Слована" уже, к сожалению, ничего не значат: за шесть матчей - ноль побед. Для подопечных Владимира Вайсса матчи со "Штутгартом" и "Баварией" ничего не решают, ведь даже если команда и заработает очки, они никак не повлияют на турнирное положение команды из Словакии.
В то же время в чемпионате Словакии "Слован" показывает очень даже положительные результаты. Во-первых, команда занимает первое место в Фортуна Лиге. Во-вторых, хозяева выиграли 14 из 18 матчей в лиге, включая серию из семи побед в последних девяти играх.
Но вернемся к Лиге чемпионов. "Слован" подходит к матчу 7-го тура против "Штутгарта" без полузащитника Юрая Куцка, но с защитником Матусом Войтком, который наконец-то восстановился после травмы голени.
Штутгарт
Если "Слован" похоронил свои надежды на продолжение участия в Лиге чемпионов, то "Штутгарт" еще имеет надежду попасть в квалификацию плей-офф ЛЧ. Гости на Тегельне поле постараются улучшить свои результаты на выезде в этом турнире, поскольку клуб потерпел три поражения в шести матчах в ЛЧ.
Кадровая ситуация "Штутгарта" может повлиять на результат на поле, ведь такие игроки, как нападающие Лука Раймунд, который выбыл из-за травмы бедра, Джастин Диль, который имеет проблемы с подколенным сухожилием, и Эль Билал Туре, который не сможет сыграть из-за перелома плюсневой кости, будут отсутствовать.
Что касается других игроков, то защитник Дан-Аксель Загаду (травма колена) по-прежнему будет отсутствовать в течение длительного времени, а участие Максимилиана Миттельштадта под вопросом из-за мышечных проблем.
Статистика встреч
В матче раунда плей-офф Лиги Европы 2010/2011, состоявшемся 26 августа 2010 года, "Штутгарт" сыграл вничью со "Слованом" 2:2 на своем поле. Больше команды не встречались.
- Раунд плей-офф Лига Европы 2010/2011, 26.08.2010 | "Штутгарт" 2 - 2 "Слован"
Последние матчи команд
Слован
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 11.12.2024 | "Атлетико" 3 - 1 "Слован"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 26.11.2024 | "Слован" 2 - 3 "Милан"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 05.11.2024 | "Слован" 1 - 4 "Динамо"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 22.10.2024 | "Жирона" 2 - 0 "Слован"
- Лига чемпионов УЕФА 2024/2025, 01.10.2024 | "Слован" 0 - 4 "Манчестер Сити"
Штутгарт
- Чемпионат Германии 2024/2025, 18.01.2025 | "Штутгарт" 4 - 0 "Фрайбург"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 15.01.2025 | "Штутгарт" 2 - 1 "РБ Лейпциг"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 12.01.2025 | "Аугсбург" 0 - 1 "Штутгарт"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 21.12.2024 | "Штутгарт" 0 - 1 "Санкт-Паули"
- Чемпионат Германии 2024/2025, 15.12.2024 | "Хайденхайм" 1 - 3 "Штутгарт"
Турнирное положение
ФК "Слован" демонстрирует уверенную игру в Фортуна Лиге, занимая первое место после 18 матчей. Команда одержала 14 побед, 2 ничьи и только 2 поражения. В Лиге чемпионов "Слован" испытывает трудности, проиграв все 6 матчей группового этапа. Команда забила 5 голов, однако пропустила 21. Сейчас команда занимает 35-е место в турнирной таблице ЛЧ.
"Штутгарт" демонстрирует достойный результат в Бундеслиге, занимая 4-е место после 18 матчей. Команда одержала 9 побед, 5 ничьих и потерпела 4 поражения. В Лиге чемпионов "Штутгарт" провел 6 матчей группового этапа, одержав 2 победы, 1 ничью и потерпев 3 поражения. Сейчас немецкая команда занимает 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Им не хватает нескольких баллов, чтобы попасть в квалификацию плей-офф.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Ставка и коэффициенты
Прогноз на матч
Победа "Штутгарта". Учитывая текущую форму и кадровые проблемы обеих команд, а также отсутствие турнирной мотивации для "Слована", вероятно, что "Штутгарт", несмотря на свои потери, имеет более серьезную мотивацию и может одержать победу в этом поединке.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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