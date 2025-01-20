Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Астон Виллой" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
21 января. 19:45. Монако. "Стад Луи ІІ"
Главный судья: Славко Винчич (Словакия)
Трансляция: Megogo Football 2
Команда Ади Хюттера продолжает свою борьбу за попадание в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов без дополнительных раундов. Впрочем такую же цель преследуют и ребята Унаи Эмери, которые провели очень качественную осеннюю часть в главном евротурнире и сейчас идут на 5-й строчке в турнирной таблице.
Тот момент, когда обе команды не в самом оптимальном состоянии, а потому ожидать от подобной встречи можно чего угодно.
Новости "Монако"
"Монегаски" идут на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1 и последние результаты команды Ади Хюттера вызывают вопросы. Они лучше начинали сезон и в последнее время слегка просели. Конечно, в чемпионате продолжается борьба за зону Лиги Чемпионов, они очень к ней близки, впрочем, сейчас у них небольшой спад.
За последние 5 матчей французы выиграли лишь однажды и случилось это в рамках Кубка Франции против низколигового "Сен-Жана" (4:1). Это было еще в конце декабря. После того в основном только провалы. На старте января они успели проиграть "ПСЖ" в достаточно конкурентном матче чемпионата (0:1).
Также "Монако" не смог обыграть "Нант" на выезде, все завершилось вничью 2:2. После этого было поражение от "Реймса" в Кубке Франции (1:2), но пусть, возможно на этот турнир они ставку и не делали. Ну и в прошлом туре и чемпионате очередное поражение, на этот раз от "Монпелье" на выезде (1:2). Важно отметить, что все неудачные матчи проходили именно на выезде. Возможно, возвращение в родные стены во вторник поможет им вернуться на победный путь?
Новости "Астон Виллы"
Подопечные Унаи Эмери в последнее время выглядят крайне неуверенно. Конечно, если смотреть на результаты команды, то там все более чем в порядке, за последние 5 матчей нет поражений, лишь две ничьи и 3 победы. В Премьер-лиге они идут на 8-й строчке, однако максимально близки к борьбе за топ-4, там все только впереди.
Между тремя победами в последних матчах затерялось две ничьи. Одна была с "Брайтоном" в последнем матче 2024 года (2:2), а другая - буквально в эти выходные против "Арсенала" (2:2). Учитывая имя соперника, выглядит как хороший итог, но бирмингемцам частично повезло, а реально включились в ту игру они всего на 10-15 минут. Но и этого было достаточно, чтобы не проиграть.
Между этими матчами были победы, но и к тем победам были вопросы. Обыграли "Лестер" у себя дома (2:1), впрочем не при лучшей игре, особенно это касается линии обороны. Также обыграли "Вест Хэм" в Кубке Англии (2:1), однако и там бездельничали почти на протяжении всей игры и включились только на несколько минут. Также был очень непростой матч с "Эвертоном", который удалось выиграть не без доли везения (1:0). Результаты на месте, а вот к игре вопросов немало.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
Цифры и факты
- В 4 из последних 6 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- В 8 из 9 последних матчей "Астон Виллы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- Это будет первый официальный матч между "Монако" и "Астон Виллой", ранее они встречались даже в товарищеских матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ади Хюттер перед этим матчем не досчитался нескольких футболистов, которые сейчас в лазарете. Травмированы Фоларин Балогун, Крепен Диатта, Джордж Иленикена, Вильфред Синго и Денис Закария.
Что касается Унаи Эмери, то ему не смогут помочь Диего Карлос, Джон Макгинн, Пау Торрес и Росс Баркли. Все травмированы. То есть без двух основных центральных защитников. Ну и не забываем, что свежий трансфер, Дойнел Мален, не может быть заигран в последних двух матчах этапа лиги в Лиге Чемпионов, ведь уже выступал за дортмундскую "Боруссию".
"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Магасса — Аклюш, Бен Сегир, Головин — Эмболо
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Тилеманс, Камара — Бэйли, Роджерс, Рамзи — Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Монако" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Несмотря на неудачные результаты "монегасков" в последних матчах, они уже давно не играли в родных стенах. Именно возвращение домой может вдохновить на большее. Впрочем, соперник все равно чрезвычайно мастеровитый, хоть в последнее время включается только на определенные отрезки матчей. Учитывая это все, а также проблемы с кадрами у обоих коллективов, ожидаем результативную ничью в этой игре.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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