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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

Лига Чемпионов

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Монако" и "Астон Виллой" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов

Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 19:45. Монако. "Стад Луи ІІ"

Главный судья: Славко Винчич (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 2

Команда Ади Хюттера продолжает свою борьбу за попадание в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов без дополнительных раундов. Впрочем такую же цель преследуют и ребята Унаи Эмери, которые провели очень качественную осеннюю часть в главном евротурнире и сейчас идут на 5-й строчке в турнирной таблице.

Тот момент, когда обе команды не в самом оптимальном состоянии, а потому ожидать от подобной встречи можно чего угодно.

Содержание

Новости "Монако"

"Монегаски" идут на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1 и последние результаты команды Ади Хюттера вызывают вопросы. Они лучше начинали сезон и в последнее время слегка просели. Конечно, в чемпионате продолжается борьба за зону Лиги Чемпионов, они очень к ней близки, впрочем, сейчас у них небольшой спад.

За последние 5 матчей французы выиграли лишь однажды и случилось это в рамках Кубка Франции против низколигового "Сен-Жана" (4:1). Это было еще в конце декабря. После того в основном только провалы. На старте января они успели проиграть "ПСЖ" в достаточно конкурентном матче чемпионата (0:1).

Также "Монако" не смог обыграть "Нант" на выезде, все завершилось вничью 2:2. После этого было поражение от "Реймса" в Кубке Франции (1:2), но пусть, возможно на этот турнир они ставку и не делали. Ну и в прошлом туре и чемпионате очередное поражение, на этот раз от "Монпелье" на выезде (1:2). Важно отметить, что все неудачные матчи проходили именно на выезде. Возможно, возвращение в родные стены во вторник поможет им вернуться на победный путь?

Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери в последнее время выглядят крайне неуверенно. Конечно, если смотреть на результаты команды, то там все более чем в порядке, за последние 5 матчей нет поражений, лишь две ничьи и 3 победы. В Премьер-лиге они идут на 8-й строчке, однако максимально близки к борьбе за топ-4, там все только впереди.

Между тремя победами в последних матчах затерялось две ничьи. Одна была с "Брайтоном" в последнем матче 2024 года (2:2), а другая - буквально в эти выходные против "Арсенала" (2:2). Учитывая имя соперника, выглядит как хороший итог, но бирмингемцам частично повезло, а реально включились в ту игру они всего на 10-15 минут. Но и этого было достаточно, чтобы не проиграть.

Между этими матчами были победы, но и к тем победам были вопросы. Обыграли "Лестер" у себя дома (2:1), впрочем не при лучшей игре, особенно это касается линии обороны. Также обыграли "Вест Хэм" в Кубке Англии (2:1), однако и там бездельничали почти на протяжении всей игры и включились только на несколько минут. Также был очень непростой матч с "Эвертоном", который удалось выиграть не без доли везения (1:0). Результаты на месте, а вот к игре вопросов немало.

Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Цифры и факты

  • В 4 из последних 6 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 8 из 9 последних матчей "Астон Виллы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
  • Это будет первый официальный матч между "Монако" и "Астон Виллой", ранее они встречались даже в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ади Хюттер перед этим матчем не досчитался нескольких футболистов, которые сейчас в лазарете. Травмированы Фоларин Балогун, Крепен Диатта, Джордж Иленикена, Вильфред Синго и Денис Закария.

Что касается Унаи Эмери, то ему не смогут помочь Диего Карлос, Джон Макгинн, Пау Торрес и Росс Баркли. Все травмированы. То есть без двух основных центральных защитников. Ну и не забываем, что свежий трансфер, Дойнел Мален, не может быть заигран в последних двух матчах этапа лиги в Лиге Чемпионов, ведь уже выступал за дортмундскую "Боруссию".

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Магасса — Аклюш, Бен Сегир, Головин — Эмболо

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Тилеманс, Камара — Бэйли, Роджерс, Рамзи — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

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2.55
3.55
2.75
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Прогноз на матч между "Монако" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Несмотря на неудачные результаты "монегасков" в последних матчах, они уже давно не играли в родных стенах. Именно возвращение домой может вдохновить на большее. Впрочем, соперник все равно чрезвычайно мастеровитый, хоть в последнее время включается только на определенные отрезки матчей. Учитывая это все, а также проблемы с кадрами у обоих коллективов, ожидаем результативную ничью в этой игре.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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