Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

21 января. 19:45. Монако. "Стад Луи ІІ"

Главный судья: Славко Винчич (Словакия)

Трансляция: Megogo Football 2

Команда Ади Хюттера продолжает свою борьбу за попадание в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов без дополнительных раундов. Впрочем такую же цель преследуют и ребята Унаи Эмери, которые провели очень качественную осеннюю часть в главном евротурнире и сейчас идут на 5-й строчке в турнирной таблице.

Тот момент, когда обе команды не в самом оптимальном состоянии, а потому ожидать от подобной встречи можно чего угодно.

Новости "Монако"

"Монегаски" идут на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1 и последние результаты команды Ади Хюттера вызывают вопросы. Они лучше начинали сезон и в последнее время слегка просели. Конечно, в чемпионате продолжается борьба за зону Лиги Чемпионов, они очень к ней близки, впрочем, сейчас у них небольшой спад.

За последние 5 матчей французы выиграли лишь однажды и случилось это в рамках Кубка Франции против низколигового "Сен-Жана" (4:1). Это было еще в конце декабря. После того в основном только провалы. На старте января они успели проиграть "ПСЖ" в достаточно конкурентном матче чемпионата (0:1).

Также "Монако" не смог обыграть "Нант" на выезде, все завершилось вничью 2:2. После этого было поражение от "Реймса" в Кубке Франции (1:2), но пусть, возможно на этот турнир они ставку и не делали. Ну и в прошлом туре и чемпионате очередное поражение, на этот раз от "Монпелье" на выезде (1:2). Важно отметить, что все неудачные матчи проходили именно на выезде. Возможно, возвращение в родные стены во вторник поможет им вернуться на победный путь?

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери в последнее время выглядят крайне неуверенно. Конечно, если смотреть на результаты команды, то там все более чем в порядке, за последние 5 матчей нет поражений, лишь две ничьи и 3 победы. В Премьер-лиге они идут на 8-й строчке, однако максимально близки к борьбе за топ-4, там все только впереди.

Между тремя победами в последних матчах затерялось две ничьи. Одна была с "Брайтоном" в последнем матче 2024 года (2:2), а другая - буквально в эти выходные против "Арсенала" (2:2). Учитывая имя соперника, выглядит как хороший итог, но бирмингемцам частично повезло, а реально включились в ту игру они всего на 10-15 минут. Но и этого было достаточно, чтобы не проиграть.

Между этими матчами были победы, но и к тем победам были вопросы. Обыграли "Лестер" у себя дома (2:1), впрочем не при лучшей игре, особенно это касается линии обороны. Также обыграли "Вест Хэм" в Кубке Англии (2:1), однако и там бездельничали почти на протяжении всей игры и включились только на несколько минут. Также был очень непростой матч с "Эвертоном", который удалось выиграть не без доли везения (1:0). Результаты на месте, а вот к игре вопросов немало.

Турнирная таблица

Цифры и факты

В 4 из последних 6 матчей "Монако" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из 9 последних матчей "Астон Виллы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

Это будет первый официальный матч между "Монако" и "Астон Виллой", ранее они встречались даже в товарищеских матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ади Хюттер перед этим матчем не досчитался нескольких футболистов, которые сейчас в лазарете. Травмированы Фоларин Балогун, Крепен Диатта, Джордж Иленикена, Вильфред Синго и Денис Закария.

Что касается Унаи Эмери, то ему не смогут помочь Диего Карлос, Джон Макгинн, Пау Торрес и Росс Баркли. Все травмированы. То есть без двух основных центральных защитников. Ну и не забываем, что свежий трансфер, Дойнел Мален, не может быть заигран в последних двух матчах этапа лиги в Лиге Чемпионов, ведь уже выступал за дортмундскую "Боруссию".

"Монако", 4-2-3-1: Маецкий — Вандерсон, Керер, Салису, Энрике — Камара, Магасса — Аклюш, Бен Сегир, Головин — Эмболо

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь — Тилеманс, Камара — Бэйли, Роджерс, Рамзи — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

2.55 3.55 2.75 Узнать больше

Прогноз на матч между "Монако" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Несмотря на неудачные результаты "монегасков" в последних матчах, они уже давно не играли в родных стенах. Именно возвращение домой может вдохновить на большее. Впрочем, соперник все равно чрезвычайно мастеровитый, хоть в последнее время включается только на определенные отрезки матчей. Учитывая это все, а также проблемы с кадрами у обоих коллективов, ожидаем результативную ничью в этой игре.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.