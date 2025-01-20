  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Ливерпуль - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Лига Чемпионов

Поединок команд из топ-восьмерки

Ливерпуль - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов возвращается! Необычно это происходит в январе. В групповом этапе осталось сыграть еще 2 тура, один из которых - на этой неделе! Приглашаем посмотреть противостояние команд, которые занимают высокие места в турнирной таблице - "Ливерпуль" против "Лилля".

Содержание

Лига чемпионов. 7 тур

21.01.2025. Энфилд (Ливерпуль)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Ливерпуль - Лилль. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ліверпуль - Лілль
Смотреть трансляцию

Ливерпуль

"Ливерпуль" Арне Слота по состоянию на данный момент смело можно считать лучшей командой мира. Ее результаты очаровывают всех. Новый тренер находит баланс для выступлений во всех турнирах, который позволяет "Ливерпулю" быть на вершине и а АПЛ, и в Лиге чемпионов.

В одном из лучших чемпионатов мира "красные" имеют первое место с отрывом в 6 очков и игрой в запасе. Именно от них мы видим после 22-го тура лучшую атаку (50 голов) и лучшую защиту (20 пропущенных).

В Лиге чемпионов похожая ситуация. Да что тут говорить - 6 побед в 6-ти поединках и всего 1 пропущенный гол. 1 мяч! "Ливерпуль" - единственная команда, которая набрала максимальные 18 очков.

Единственный турнир, где команда имеет проблемы - Кубок Футбольной лиги. Хотя, возможно они временные. В первом полуфинале "Тоттенхэму" удалось одержать минимальную победу (1:0), но что будет во второй игре - покажет время.

Лилль

Начнем с несколько шокирующей новости. Последний раз "Лилль" проигрывал в сентябре прошлого года. 4 месяца назад! У этой команды большие амбиции. Уверены, что это будет достойный конкурент для безумного "Ливерпуля".

Можно предположить, что такая статистика должна вывести "мастифов" в лидеры Лиги 1. Но нет. Сейчас это 3-е место. И борьба идет не за более высокие позиции, а больше за это же 3-е место. Все из-за того, что "Лилль" частенько играет вничью. Причем с кем угодно, несмотря на статус оппонента.

В Лиге чемпионов команда находится тоже среди лучших. Перед последними двумя турами французы занимают 8-е место, которое выводит напрямую в 1/8 финала. Представляете, как это круто, учитывая, что "ПСЖ" на 25-й позиции.

Свою силу "Лилль" подтверждал, в частности, победами над "Реалом" и "Атлетико". И это еще молчим о 3 очках с крепкой "Болоньей" и ничьей с "Ювентусом".

Возможно команде удастся выиграть в этом сезоне Кубок Франции? Недавно "мастифы" выбили из него конкурента по чемпионату "Марсель". Желаем этим ребятам получить трофей - они действительно крутые.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Ливерпуля:

18.01. Брентфорд - Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
14.01. Ноттингем - Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
11.01. Ливерпуль - Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)

  • Последние 3 встречи Лилля:

17.01. Лилль - Ницца 2:1 (Лига 1)
14.01. Марсель - Лилль 1:1, 3:4 - пен (Кубок Франции)
10.01. Осер - Лилль 0:0 (Лига 1)

  • Последние очные встречи:

2010. Ливерпуль - Лилль 3:0 (Лига Европы)
2010. Лилль - Ливерпуль 1:0 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 6 0 0 13-1 18
2 Барселона "Барселона" 6 5 0 1 21-7 15
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 1 1 11-2 13
4 Байер "Байер" 6 4 1 1 12-5 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 9-3 13
6 Интер "Интер" 6 4 1 1 7-1 13
7 Брест "Брест" 6 4 1 1 10-6 13
8 Лилль "Лилль" 6 4 1 1 10-7 13
9 Боруссия "Боруссия" 6 4 0 2 18-9 12
10 Бавария "Бавария" 6 4 0 2 17-8 12
11 Атлетико "Атлетико" 6 4 0 2 14-10 12
12 Милан "Милан" 6 4 0 2 12-9 12
13 Аталанта "Аталанта" 6 3 2 1 13-4 11
14 Ювентус "Ювентус" 6 3 2 1 9-5 11
15 Бенфика "Бенфика" 6 3 1 2 10-7 10
16 Монако "Монако" 6 3 1 2 12-10 10
17 Спортинг "Спортинг" 6 3 1 2 11-9 10
18 Фейеноорд "Фейеноорд" 6 3 1 2 14-15 10
19 Брюгге "Брюгге" 6 3 1 2 6-8 10
20 Реал Реал 6 3 0 3 12-11 9
21 Селтик "Селтик" 6 2 3 1 10-10 9
22 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 2 2 2 13-9 8
23 ПСВ ПСВ 6 2 2 2 10-8 8
24 Динамо Динамо 6 2 2 2 10-15 8
25 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 6 2 1 3 6-6 7
26 Штутгарт "Штутгарт" 6 2 1 3 9-12 7
27 Шахтер Шахтер 6 1 1 4 5-13 4
28 Спарта "Спарта" 6 1 1 4 7-18 4
29 Штурм Штурм 6 1 0 5 4-9 3
30 Жирона Жирона 6 1 0 5 4-10 3
31 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 6 1 0 5 10-19 3
32 Зальцбург "Зальцбург" 6 1 0 5 3-18 3
33 Болонья "Болонья" 6 0 2 4 1-7 2
34 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 6 0 0 6 6-13 0
35 Слован "Слован" 6 0 0 6 5-21 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 6 0 0 6 3-22 0

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.33
5.60
9.10
Узнать больше

Прогноз на матч Ливерпуль - Лилль от UA-Футбол

Англичане уже решили вопрос с выходом в следующий раунд, но наверняка хочется же сохранить первое место. "Лилль" соперник достойный. В этом сезоне команда демонстрирует отличные результаты во всех турнирах, поэтому останавливаться в их планы точно не входит. Возможно именно им удастся отобрать очки у "Ливерпуля"? Рискнем поставить на это.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

По теме
yellow-arrow
Монако – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
yellow-arrow
Слован - Штутгарт: Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025
yellow-arrow
Бенфика - Болонья. Анонс и прогноз матча шестого тура Лиги чемпионов на 11.12.2024
Лига чемпионов Ливерпуль прогноз UA-Футбол Лилль Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости