Ливерпуль - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 21.01.2025

Лига чемпионов возвращается! Необычно это происходит в январе. В групповом этапе осталось сыграть еще 2 тура, один из которых - на этой неделе! Приглашаем посмотреть противостояние команд, которые занимают высокие места в турнирной таблице - "Ливерпуль" против "Лилля".

Лига чемпионов. 7 тур

21.01.2025. Энфилд (Ливерпуль)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Ливерпуль - Лилль. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Ливерпуль

"Ливерпуль" Арне Слота по состоянию на данный момент смело можно считать лучшей командой мира. Ее результаты очаровывают всех. Новый тренер находит баланс для выступлений во всех турнирах, который позволяет "Ливерпулю" быть на вершине и а АПЛ, и в Лиге чемпионов.

В одном из лучших чемпионатов мира "красные" имеют первое место с отрывом в 6 очков и игрой в запасе. Именно от них мы видим после 22-го тура лучшую атаку (50 голов) и лучшую защиту (20 пропущенных).

В Лиге чемпионов похожая ситуация. Да что тут говорить - 6 побед в 6-ти поединках и всего 1 пропущенный гол. 1 мяч! "Ливерпуль" - единственная команда, которая набрала максимальные 18 очков.

Единственный турнир, где команда имеет проблемы - Кубок Футбольной лиги. Хотя, возможно они временные. В первом полуфинале "Тоттенхэму" удалось одержать минимальную победу (1:0), но что будет во второй игре - покажет время.

Лилль

Начнем с несколько шокирующей новости. Последний раз "Лилль" проигрывал в сентябре прошлого года. 4 месяца назад! У этой команды большие амбиции. Уверены, что это будет достойный конкурент для безумного "Ливерпуля".

Можно предположить, что такая статистика должна вывести "мастифов" в лидеры Лиги 1. Но нет. Сейчас это 3-е место. И борьба идет не за более высокие позиции, а больше за это же 3-е место. Все из-за того, что "Лилль" частенько играет вничью. Причем с кем угодно, несмотря на статус оппонента.

В Лиге чемпионов команда находится тоже среди лучших. Перед последними двумя турами французы занимают 8-е место, которое выводит напрямую в 1/8 финала. Представляете, как это круто, учитывая, что "ПСЖ" на 25-й позиции.

Свою силу "Лилль" подтверждал, в частности, победами над "Реалом" и "Атлетико". И это еще молчим о 3 очках с крепкой "Болоньей" и ничьей с "Ювентусом".

Возможно команде удастся выиграть в этом сезоне Кубок Франции? Недавно "мастифы" выбили из него конкурента по чемпионату "Марсель". Желаем этим ребятам получить трофей - они действительно крутые.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Ливерпуля:

18.01. Брентфорд - Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

14.01. Ноттингем - Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

11.01. Ливерпуль - Аккрингтон 4:0 (Кубок Англии)

Последние 3 встречи Лилля:

17.01. Лилль - Ницца 2:1 (Лига 1)

14.01. Марсель - Лилль 1:1, 3:4 - пен (Кубок Франции)

10.01. Осер - Лилль 0:0 (Лига 1)

Последние очные встречи:

2010. Ливерпуль - Лилль 3:0 (Лига Европы)

2010. Лилль - Ливерпуль 1:0 (Лига Европы)

Турнирная таблица

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Ливерпуль - Лилль от UA-Футбол

Англичане уже решили вопрос с выходом в следующий раунд, но наверняка хочется же сохранить первое место. "Лилль" соперник достойный. В этом сезоне команда демонстрирует отличные результаты во всех турнирах, поэтому останавливаться в их планы точно не входит. Возможно именно им удастся отобрать очки у "Ливерпуля"? Рискнем поставить на это.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша