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Болонья - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
Болонья - Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс матча ⋉ 21.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На бумаге вроде бы все максимально очевидно. Новичок элитного еврокубка и его опытный боец. Представитель верхней части турнирной таблицы и ее аутсайдер. Впрочем, на деле все немного сложнее.
Команды Винченцо Итальяно и Нури Шахина по-разному начали этот календарный год и подходят к этому поединку в разных игровых кондициях - прежде всего в своих национальных первенствах. Поэтому, встреча "борзых" и "шмелей" обещает будет напряженной и интригующей.
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- "Болонья" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
- "Болонья": последние новости
- "Боруссия" Дортмунд: последние новости
- "Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Личные встречи
- "Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Последние официальные матчи
- Турнирное положение команд
- "Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Ставка и коэффициенты
- "Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Прогноз на матч от UA-Футбол
7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Вторник, 21-е января
Италия, Болонья. "Ренато Даль'Ара"
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
"Болонья" 22:00 "Боруссия" Дортмунд
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"Болонья": последние новости
Банда Винченцо Итальяно закончила прошлый календарный год довольно ударно, и начала этот тоже довольно агрессивно. В хорошем смысле. В частности, "красно-синие" сумели создать проблемы более именитым римской "Роме" и миланскому "Интеру". Обе встречи, как с подопечными Симоне Индзаги, так и против Артема Довбыка и компании, закончились с идентичным счетом - 2:2.
А в предыдущем туре итальянской Серии А "Болонья" уверенно на своем поле переиграла "Монцу" Сальваторе Боккетти - 3:1. Таким образом, на данном этапе сезона футболисты Итальянцо занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата.
Теперь же пришло время больших дел. Однако, за право выступать на стадии плей-офф главного еврокубка, "Болонья" уже не поборется. Давайте будем реалистами. Даже в случае положительного результата в матчах против "Боруссии" и "Спортинга".
Потому, здесь уже речь идет об имидже и престиже клуба. И вот "сделать нервы" немцам итальянцам вполне по силам. Тем более, команда Нури Шахина ужасно начала этот календарный год и находится в четком идейном кризисе.
Ориентировочный состав "Болоньи": Скорупски, Хольм, Казале, Беукема, Ликояннис, Фройлер, Моро, Орсолини, Одгар, С. Кастро, Ндой.
"Боруссия" Дортмунд: последние новости
Немецкий гигант пребывает сейчас в определенной агонии, без преуменьшения. Их турецкий наставник Нури Шахин имеет все реальные шансы не доработать на своем посту до поединка с донецким "Шахтером". Почему так? Все абсолютно банально. Посмотрите на последние результаты "шмелей". В частности, в немецком первенстве.
А здесь мы имеем ноль в графе заработанных очков в 2025-м календарном году. Три матча и три поражения подряд. И если домашнее фиаско от "Байера" под руководством Хаби Алонсо на старте этого года еще можно как-то объяснить - 2:3. Да и даже безыдейное гостевое поражение от "Айнтрахта" еще можно трактовать.
То вот 2:4 с 17-м (!) в таблице скромным "Гольштейном" - максимально сложно. В итоге, мы имеем то, что имеем - "Боруссия" Шахина докатилась до того, что идет в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. И пока света в тоннеле, мягко говоря, не прослеживается... Более того, 36-летний наставник продолжает идти во все тяжкие и "удивлять" публику своими непонятными тактическим перформансами.
В любом случае, против "Болоньи" никаких "но" и отмазок просто не может быть. Дортмундцы имеют хорошие шансы пробиться в плей-офф ЛЧ, и руководство клуба отнюдь не хочет потерять последнюю надежду на успешность этой кампании. По информации многих зарубежных источников, матч против "борзых" станет хрестоматийным в судьбе Шахина.
"Мы проиграли три игры подряд и одержали лишь одну победу из последних восьми официальных игр. Это огорчает. Ситуация в турнирной таблице катастрофическая. Когда видишь, какие игроки выходят на поле, а кого мы заменяем, это очень разочаровывает.
Мы анализировали это в течение месяцев и постоянно возвращались к тем же моделям поведения. Наша задача теперь уже не анализировать, а принимать решения", - рассказал о ситуации в клубе спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен.
Ориентировочный состав "Боруссии": Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Бенсебайни, Гросс, Нмеча, Рюерсон, Гиттенс, Брандт, Гирасси.
"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Личные встречи
В данном разделе обошлось без сенсаций - это будет первая официальная встреча между этими коллективами. Что абсолютно закономерно в силу "регулярных" выступлений "Болоньи" в еврокубках. До этого итальянская и немецкая команды пересекались на футбольном лишь в товарищеской игре - тогда летом 2021-го года уверенную победу со счетом 3:0 оформили "шмели".
Статистика очных поединков:
- Победы: 0:1
- Забитые мячи: 0:3
- В среднем голов за матч: 0.00 - 3.00
- Самая большая победа: 0:3
"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Последние официальные матчи
"Болонья":
"Боруссия" Дортмунд:
Турнирное положение команд
Как уже было сказано выше, имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. В частности, дортмундская "Боруссия" идет среди лидером и сейчас занимает 9-ю позицию. Примечательно, что другой гигант немецкого футбола идет прямо следом - у мюнхенской "Баварии" аналогичные 12 зачетных баллов. В свою очередь, "Болонья" с 2 очками расположилась аж на 33-м месте.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|6
|6
|0
|0
|13-1
|18
|2
|"Барселона"
|6
|5
|0
|1
|21-7
|15
|3
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|11-2
|13
|4
|"Байер"
|6
|4
|1
|1
|12-5
|13
|5
|"Астон Вилла"
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|6
|"Интер"
|6
|4
|1
|1
|7-1
|13
|7
|"Брест"
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|8
|"Лилль"
|6
|4
|1
|1
|10-7
|13
|9
|"Боруссия"
|6
|4
|0
|2
|18-9
|12
|10
|"Бавария"
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|11
|"Атлетико"
|6
|4
|0
|2
|14-10
|12
|12
|"Милан"
|6
|4
|0
|2
|12-9
|12
|13
|"Аталанта"
|6
|3
|2
|1
|13-4
|11
|14
|"Ювентус"
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|15
|"Бенфика"
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|16
|"Монако"
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|17
|"Спортинг"
|6
|3
|1
|2
|11-9
|10
|18
|"Фейеноорд"
|6
|3
|1
|2
|14-15
|10
|19
|"Брюгге"
|6
|3
|1
|2
|6-8
|10
|20
|Реал
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|21
|"Селтик"
|6
|2
|3
|1
|10-10
|9
|22
|"Манчестер Сити"
|6
|2
|2
|2
|13-9
|8
|23
|ПСВ
|6
|2
|2
|2
|10-8
|8
|24
|Динамо
|6
|2
|2
|2
|10-15
|8
|25
|"Пари Сен-Жермен"
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|26
|"Штутгарт"
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|27
|Шахтер
|6
|1
|1
|4
|5-13
|4
|28
|"Спарта"
|6
|1
|1
|4
|7-18
|4
|29
|Штурм
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|30
|Жирона
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|31
|"Црвена Звезда"
|6
|1
|0
|5
|10-19
|3
|32
|"Зальцбург"
|6
|1
|0
|5
|3-18
|3
|33
|"Болонья"
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|34
|"РБ Лейпциг"
|6
|0
|0
|6
|6-13
|0
|35
|"Слован"
|6
|0
|0
|6
|5-21
|0
|36
|"Янг Бойз"
|6
|0
|0
|6
|3-22
|0
"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Ставка и коэффициенты
"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа немцев - 1:2. "Шмели", несмотря на гостевой статус поединка и кризис в результатах в последнее время, по версии букмекеров все же являются фаворитом этого противостояния. Прежде всего, благодаря своему статусу и более именитому подбору исполнителей. Впрочем, банда Винченцо Итальяно может удивить. Последние результативные ничьи с римской "Ромой" и миланским "Интером" служат этому подтверждением. Более того, действовать "борзые" будут в родных для себя стенах.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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