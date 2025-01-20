Болонья - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025

На бумаге вроде бы все максимально очевидно. Новичок элитного еврокубка и его опытный боец. Представитель верхней части турнирной таблицы и ее аутсайдер. Впрочем, на деле все немного сложнее.

Команды Винченцо Итальяно и Нури Шахина по-разному начали этот календарный год и подходят к этому поединку в разных игровых кондициях - прежде всего в своих национальных первенствах. Поэтому, встреча "борзых" и "шмелей" обещает будет напряженной и интригующей.

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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 21-е января

Италия, Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Болонья" 22:00 "Боруссия" Дортмунд

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"Болонья": последние новости

Банда Винченцо Итальяно закончила прошлый календарный год довольно ударно, и начала этот тоже довольно агрессивно. В хорошем смысле. В частности, "красно-синие" сумели создать проблемы более именитым римской "Роме" и миланскому "Интеру". Обе встречи, как с подопечными Симоне Индзаги, так и против Артема Довбыка и компании, закончились с идентичным счетом - 2:2.

А в предыдущем туре итальянской Серии А "Болонья" уверенно на своем поле переиграла "Монцу" Сальваторе Боккетти - 3:1. Таким образом, на данном этапе сезона футболисты Итальянцо занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата.

Теперь же пришло время больших дел. Однако, за право выступать на стадии плей-офф главного еврокубка, "Болонья" уже не поборется. Давайте будем реалистами. Даже в случае положительного результата в матчах против "Боруссии" и "Спортинга".

Потому, здесь уже речь идет об имидже и престиже клуба. И вот "сделать нервы" немцам итальянцам вполне по силам. Тем более, команда Нури Шахина ужасно начала этот календарный год и находится в четком идейном кризисе.

Ориентировочный состав "Болоньи": Скорупски, Хольм, Казале, Беукема, Ликояннис, Фройлер, Моро, Орсолини, Одгар, С. Кастро, Ндой.

"Боруссия" Дортмунд: последние новости

Немецкий гигант пребывает сейчас в определенной агонии, без преуменьшения. Их турецкий наставник Нури Шахин имеет все реальные шансы не доработать на своем посту до поединка с донецким "Шахтером". Почему так? Все абсолютно банально. Посмотрите на последние результаты "шмелей". В частности, в немецком первенстве.

А здесь мы имеем ноль в графе заработанных очков в 2025-м календарном году. Три матча и три поражения подряд. И если домашнее фиаско от "Байера" под руководством Хаби Алонсо на старте этого года еще можно как-то объяснить - 2:3. Да и даже безыдейное гостевое поражение от "Айнтрахта" еще можно трактовать.

То вот 2:4 с 17-м (!) в таблице скромным "Гольштейном" - максимально сложно. В итоге, мы имеем то, что имеем - "Боруссия" Шахина докатилась до того, что идет в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. И пока света в тоннеле, мягко говоря, не прослеживается... Более того, 36-летний наставник продолжает идти во все тяжкие и "удивлять" публику своими непонятными тактическим перформансами.

В любом случае, против "Болоньи" никаких "но" и отмазок просто не может быть. Дортмундцы имеют хорошие шансы пробиться в плей-офф ЛЧ, и руководство клуба отнюдь не хочет потерять последнюю надежду на успешность этой кампании. По информации многих зарубежных источников, матч против "борзых" станет хрестоматийным в судьбе Шахина.

"Мы проиграли три игры подряд и одержали лишь одну победу из последних восьми официальных игр. Это огорчает. Ситуация в турнирной таблице катастрофическая. Когда видишь, какие игроки выходят на поле, а кого мы заменяем, это очень разочаровывает. Мы анализировали это в течение месяцев и постоянно возвращались к тем же моделям поведения. Наша задача теперь уже не анализировать, а принимать решения", - рассказал о ситуации в клубе спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Ларс Рикен.

Ориентировочный состав "Боруссии": Кобель, Шлоттербек, Антон, Джан, Бенсебайни, Гросс, Нмеча, Рюерсон, Гиттенс, Брандт, Гирасси.

"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Личные встречи

В данном разделе обошлось без сенсаций - это будет первая официальная встреча между этими коллективами. Что абсолютно закономерно в силу "регулярных" выступлений "Болоньи" в еврокубках. До этого итальянская и немецкая команды пересекались на футбольном лишь в товарищеской игре - тогда летом 2021-го года уверенную победу со счетом 3:0 оформили "шмели".

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

Забитые мячи: 0:3

В среднем голов за матч: 0.00 - 3.00

Самая большая победа: 0:3

"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Последние официальные матчи

"Болонья":

"Боруссия" Дортмунд:

Турнирное положение команд

Как уже было сказано выше, имеем дело с представителями разных частей турнирной таблицы. В частности, дортмундская "Боруссия" идет среди лидером и сейчас занимает 9-ю позицию. Примечательно, что другой гигант немецкого футбола идет прямо следом - у мюнхенской "Баварии" аналогичные 12 зачетных баллов. В свою очередь, "Болонья" с 2 очками расположилась аж на 33-м месте.

"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Ставка и коэффициенты

"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа немцев - 1:2. "Шмели", несмотря на гостевой статус поединка и кризис в результатах в последнее время, по версии букмекеров все же являются фаворитом этого противостояния. Прежде всего, благодаря своему статусу и более именитому подбору исполнителей. Впрочем, банда Винченцо Итальяно может удивить. Последние результативные ничьи с римской "Ромой" и миланским "Интером" служат этому подтверждением. Более того, действовать "борзые" будут в родных для себя стенах.